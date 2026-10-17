কৰীণা কাপুৰক তিনিবাৰকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ছৈইফ আলী খানে, খৰচ বেছি হৈছিল
‘দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান কপিল শ্ব’ৰ শেহতীয়া খণ্ডত বলীউডৰ শক্তিশালী দম্পতী কৰীণা কাপুৰ আৰু ছৈইফ আলী খানে ফাদিল কৰিলে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বহু কথা ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 11:24 AM IST
হায়দৰাবাদ : ‘দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান কপিল শ্ব’এ ছৈইফ-কৰীণাৰ অনুৰাগীক উপহাৰ দিলে এটি সুন্দৰ সন্ধিয়াৰ ৷ শ্ব’টোৰ শেহতীয়া খণ্ডটোলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল বলীউডৰ জনপ্ৰিয় দম্পতী কৰীণা কাপুৰ আৰু ছৈইফ আলী খানক ৷ দুয়োৰে উপস্থিতিত শ্ব’টোৰ পৰিৱেশ উৎসৱমুখৰ হৈ পৰে ৷
তাতে কৰীণাই আয়োজক কপিল শৰ্মা আৰু দৰ্শকৰ আগত প্ৰকাশ কৰে যে, ছৈইফে তেওঁক এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, তিনিবাৰকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ৷ মুম্বাই, গ্ৰীচ আৰু পেৰিছত প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পাছতহে কৰীণাই ‘হা’ বুলি উত্তৰ দিছি ৷ তাৰ পাছত দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ।
A sneak peak at Kareena and Saif at Kapil Sharma Show by @NetflixIndia https://t.co/bfC5JnC2Hn— Kareena Kapoor Khan FC (@KareenaK_FC) October 16, 2026
কৰীণাই এইদৰে কয়, "তেওঁ মোক মুম্বাইত প্ৰপ'জ কৰিছিল, গ্ৰীচত প্ৰপ'জ কৰিছিল আৰু পেৰিছত প্ৰপ'জ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতহে মই 'হয়' বুলি ক’লো ।"
এই কথাষাৰ শুনি ধেমেলীয়া স্বভাৱেৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ছৈইফে কয়, "আপুনি মুম্বাইতেই যদি ‘হয়’ বুলি ক'লেহেঁতেন, তেন্তে মই বহুত টকা ৰাহি কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন ।" ছৈইফৰ এই ধেমেলীয়া কথা শুনি উপস্থিত দৰ্শকে হাঁহিবলৈ লয় ৷
উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে ছৈইফ আলী খান আৰু কৰীণা কাপুৰে বৈবাহিক জীৱনৰ ১৪ টা সম্পূৰ্ণ কৰে ৷ দুয়োৱে সুন্দৰভাৱে নিজৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰে ৷
বিশেষ দিনটোত কৰীণাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত মৰমলগা প’ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ৷ অফিচিয়েল হেণ্ডেলত স্বামীৰ সৈতে দুখনমান ৰোমাণ্টিক ফটো শ্বেয়াৰ কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ এখন ফটোত ছৈইফক সুঠাম দেহটোৰ সৈতে য়টত জিৰণি লৈ থকা দেখা গৈছে ।
কৰীণাই প’ষ্টটোত তেওঁলোকৰ পুৰণি দিনক ফটোও শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ ‘কুৰবান’ ছবিখনত কাম কৰি থকা সময়ৰ কিছু আগতে নেদেখা ফটোও তেওঁ অনুৰাগীক দেখুৱাইছে । বেবোৱে প’ষ্টটোৰ কেপশ্বনত লিখিছে, “সূৰ্য্যৰ চাৰিওফালে আৰু এটা বছৰ...চিৰদিনৰ বাবে ।”
শেহতীয়াকৈ ছৈইফ আলী খানেও ইনষ্টাগ্ৰামত অভিষেক ঘটাইছে ৷ তেওঁৰ একাউণ্টত বৰ্তমানলৈকে দুটা প’ষ্টেই আছে ৷ এটাত কেৱল তেওঁ আৰু আনটোত পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁৰ ফটো আছে ৷ ছৈইফক আগৰ দৰেই সুদৰ্শন ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ গীতত কৰীণা কাপুৰৰ ‘দিল ছে দেশী’ প’জ