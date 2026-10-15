দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ গীতত কৰীণা কাপুৰৰ ‘দিল ছে দেশী’ প’জ
বলীউডৰ তাৰকা কৰীণা কাপুৰ খানে ধাৰাবাহিক কেইখনমান ফটোত নিজৰ ‘দেশী ৰূপ’টোক তুলি ধৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 8:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰঙা সাজত মোহময়ী অভিনেত্ৰী কৰীণা কাপুৰ খান ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই ফটোসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ প্ৰিয় গায়ক দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ 'ৱাট ভে' গানটো পটভূমিত বাজি আছে ৷ ইখনৰ পিছত সিখন মনোমোহা ফটো ৷
কৰীণাই দৰাচলতে ফটোৰ সংগ্ৰহ শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত তেওঁক ৰঙা ৰঙৰ বন্ধনী আৰ্হিৰ চেলোৱাৰ চুট আৰু দোপাট্টা পিন্ধি থকা দেখা গৈছে । ষ্টেটমেণ্ট কাণফুলি, এটা ৰঙা ফোট, কাজল সনা চকু আৰু মেলি থোৱা চুলেৰে নিজৰ সাজ-পোছাকযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছিল ৷
এই ফটোবোৰ তেওঁৰ শেহতীয়া ‘দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান কপিল শ্ব’ৰ ছেটত উপস্থিত থকাৰ সময়ত লোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে, য’ত তেওঁক স্বামী তথা অভিনেতা ছৈইফ আলী খানৰ সৈতে পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাকত দেখা গৈছিল ৷
শেহতীয়াকৈ, কৌতুক অভিনেতা তথা সঞ্চালক কপিল শৰ্মাই ‘দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান কপিল শৰ্মা শ্ব’ৰ ছেটত কৰীণা আৰু ছৈইফৰ আগমনৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা এক উলাহভৰা পৰিৱেশৰ আভাস দাঙি ধৰিছিল ৷
তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত কপিলে জনপ্ৰিয় শ্ব’টোত দম্পতীটোৰ উপস্থিতিক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনা ধৰি ৰখা দুটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে ৷
প্ৰথমটো ভিডিঅ’ত কপিলে কেমেৰাটো নিজৰ ফালে ঘূৰাই ছেটৰ পৰা এটা ছেল্ফি ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিছিল । দৃশ্যবোৰত যদিও তেওঁৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল, পটভূমিত থকা দৰ্শকৰ চিঞৰ-বাখৰ আৰু হৰ্ষধ্বনিয়ে শ্ব’টোত কৰীণা আৰু ছৈইফৰ আগমনক লৈ থকা উত্তেজনা প্ৰকাশ কৰিছিল ।
আন এটা ভিডিঅ’ত, কপিলে লাইভ দৰ্শকসকলে দম্পতীটোৰ বাবে উল্লাস কৰি থকাৰ দৃশ্য ৰেকৰ্ডিং কৰে ৷
কৰীণা আৰু ছৈইফে দৰ্শকৰ সৈতে প’জ দিয়া দেখা গৈছিল, উল্লাসিত অনুৰাগীৰ মাজত থিয় হৈ কমেডিয়ানগৰাকীয়ে সেই মুহূৰ্তটো বন্দী কৰিছিল । দৰ্শকে হাত জোকাৰি হাঁহি হাঁহি বলীউডৰ তাৰকাসকলৰ বাবে উল্লাস কৰা দেখা গৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : 'কাজিৰঙা আমাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে জীৱনৰেখা': উন্নয়নতকৈ সংৰক্ষণক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ অসম চৰকাৰক আহ্বান আদিৱী সেশ্বৰ