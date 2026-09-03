দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈও পঢ়িব নোৱাৰাৰ অনুশোচনত ভোগে কৰীণা কাপুৰ খান
কৰীণা কাপুৰে তেওঁৰ জীৱনৰ এনেকুৱা এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে, যি ধৰণৰ কথা সাধাৰণতে মানুহে সমাজৰ পৰা লুকুৱাবলৈ বিচাৰে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 4:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী কৰীণা কাপুৰ খান বৰ্তমান তেওঁৰ আগন্তুক চিনেমা ‘ডায়েৰা’ৰ বাবে চৰ্চাত আছে ৷ বৰ্তমান এই ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ সৈতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকী ৷ ছবিখনত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে কৰীণাই ৷
প্ৰচাৰৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে এটা ব্যক্তিগত কথা ৷ নিজৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছে যে, তেওঁ এটা কথাৰ বাবে সদায় অনুশোচনাত ভোগে ৷ সেই দুখ তেওঁৰ আজিও আছে ৷ কথাটো হ’লে যে তেওঁ কেৱল একাদশ শ্ৰেণীলৈকেহে শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিলে ৷ সেই দুখ তেওঁৰ আজীৱন থাকি যাব ৷ নিজৰ পঢ়া আধৰুৱা হৈ ৰ’ল বাবে তেওঁ সদায় বিচাৰে যে, তেওঁৰ দুই সন্তানে যাতে পঢ়া-শুনা সম্পূৰ্ণকৈ কৰে ৷
পঢ়া কিয় আধৰুৱা কৰিলে কৰীণাই ?
"মই মোৰ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ নকৰিলোঁ, সেই কথাটো মোৰ মনত সদায়ে থাকি যাব । মই চলচ্চিত্ৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ, অৱশ্যে মই অধিক পঢ়াৰ সুযোগ পাইছিলোঁ । মই একাদশ শ্ৰেণীৰ পিছত নপঢ়িলোঁ । মই জানো যে, মোৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ মানুহে যি ইচ্ছা তাকে ক'ব পাৰে বা আনকি উপহাসো কৰিব পাৰে; কিন্তু মই নিজকে অভিনেত্ৰী হিচাপে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু মই মোৰ হৃদয়ৰ কথা অনুসৰণ কৰিছিলোঁ", কৰীণাই শেহতীয়াকৈ এইদৰে কয় ৷
শিক্ষা সম্পূৰ্ণ নকৰাৰ অনুশোচনা
লগতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ লগতে কয়, "মই মোৰ ল'ৰাকেইটাক কৈছো যে, আগত শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰক আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে মনে বিচৰা ধৰণে কাম কৰক ।"
কেতিয়া উপলব্ধি কৰিলে শিক্ষাৰ গুৰুত্ব?
কৰীণা কাপুৰৰ জীৱনলৈ এনে এটা মুহূৰ্ত আহিছিল যেতিয়া তেওঁ সঁচাকৈয়ে শিক্ষাৰ গুৰুত্ব বুজিব পাৰিলে । “ভাৰতত নাৰী শিক্ষাৰ সমৰ্থন আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে ইউনিচেফ মোৰ ওচৰলৈ অহাৰ সময়ত মই এই কথা গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিছিলোঁ”, কৰীণাৰ ভাষ্য ৷
কেতিয়া মুক্তি পাব 'ডায়েৰা'?
৪৫ বছৰীয়া কৰীণা কাপুৰ খানে ২০১৪ চনৰ পৰা ইউনিচেফ ইণ্ডিয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, ধাৰাবাহিকভাৱে নাৰীৰ শিক্ষাৰ পোষকতা কৰি আহিছে । ২০০০ চনত ২০ বছৰ বয়সতে ‘ৰিফিউজি’ ছবিৰ জৰিয়তে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অভিষেক ঘটায় ।
এতিয়া কৰীণাক ক্ৰাইম থ্ৰীলাৰ ‘ডায়েৰা’ত দেখা যাব দক্ষিণ ভাৰতীয় অভিনেতা পৃথ্বীৰাজ সুকুমাৰণৰ সৈতে । মেঘনা গুলজাৰৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ‘ডায়েৰা’ ছবিখনে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিব । কৰীণা আৰু পৃথ্বীৰাজে প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : গোটেই বিশ্ব ঘূৰি ফুৰা শ্বাহৰুখে এক দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে বাদ দিছিল কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ!