জিম্মী ফেলনৰ শ্ব’ত দিলজিতৰ ধেমালি, আপ্লুত কৰীণা কাপুৰে নিজকে ক’লে ‘চিৰস্থায়ী অনুৰাগী’ বুলি
দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ ‘ম’ৰ্ণী’ গীতৰ যাদু: নিজকে ‘ফৰএভাৰ ফেন গাৰ্ল’ বুলি অভিহিত কৰিলে কৰীণা কাপুৰে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 29, 2026 at 11:33 AM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কৰীণা কাপুৰ খানে শেহতীয়াকৈ পঞ্জাবী তাৰকা দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ অপৰিসীম শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ নিজকে দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ এগৰাকী 'চিৰস্থায়ী অনুৰাগী' (forever fan girl) বুলি অভিহিত কৰিছে । দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ অভিনয় আৰু গীতৰ যাদুৱে কৰীণা কাপুৰকো মোহিত কৰিছে আৰু তেওঁ ৰাজহুৱাকৈ স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ দিলজিতৰ এগৰাকী ডাঙৰ অনুৰাগী ।
জিম্মী ফেলনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টক শ্ব’ ‘দ্য টুনাইট শ্ব’ত (The Tonight Show) দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ এক আশ্চৰ্যজনক অভিনয় দেখি কৰীণা কাপুৰ মোহিত হৈ পৰে আৰু তাৰ পিছতেই তেওঁ নিজকে দিলজিতৰ এগৰাকী ‘চিৰস্থায়ী অনুৰাগী’ বুলি অভিহিত কৰে । কৰীণাই নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত ‘দ্য টুনাইট শ্ব’ত কৰা দিলজিতৰ অভিনয়ৰ এটা ক্লিপ শ্বেয়াৰ কৰিছে । সেই ভিডিঅ’টোত পঞ্জাবী তাৰকাগৰাকীক তেওঁৰ জনপ্ৰিয় গীত ‘ম’ৰ্ণী’ৰ (Morni) তালে তালে নাচি থকা দেখা গৈছে ।
ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰি কৰীণাই এটা ৰঙা হৃদয়ৰ (heart) ইম’জীৰ সৈতে লিখিছে, “ফৰএভাৰ এ ফেন গাৰ্ল” (চিৰদিনৰ বাবে এগৰাকী অনুৰাগী)। ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ দিলজিৎৰ প্ৰতি থকা নিজৰ উৎসাহ আৰু শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশ কৰিছে । ভিডিঅ’টোত দিলজিৎ দোছাঞ্জক এক আকৰ্ষণীয় ক’লা ৰঙৰ পৰম্পৰাগত পঞ্জাবী পোছাক আৰু পাগুৰি পিন্ধা দেখা গৈছে । তেওঁ নিজৰ স্বকীয় নৃত্যশৈলীৰে ‘ম’ৰ্ণী’ গীতটোৰ তালে তালে মঞ্চ কঁপাই তুলিছে । দিলজিৎ আৰু কৰীণাক একেলগে শেহতীয়াকৈ 'ক্ৰু' (Crew) নামৰ চিনেমাখনত দেখা গৈছিল ৷
দিলজিৎ আৰু কৰীণাই ইতিপূৰ্বে 'উড়তা পঞ্জাৱ' (Udta Punjab), 'গুড নিউজ' (Good Newwz) আৰু 'ক্ৰু' (Crew) ৰ দৰে চলচ্চিত্ৰত একেলগে কাম কৰিছে । এই সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে দিলজিৎ দোছাঞ্জ আৰু জিম্মী ফেলনে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত এটা যুটীয়া পোষ্টৰ জৰিয়তে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানটোত দিলজিতৰ অংশগ্ৰহণৰ খবৰটো সকলোৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।
এই পোষ্টটোত দুয়োকে দিলজিতে গোৱা 'ম’ৰ্ণী' গীতটোৰ তালে তালে একেলগে খোজ মিলাই নাচি থকা দেখা গৈছিল । এই গীতটোৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে 'ট্ৰু-স্কুল' (Tru-Skool) এ আৰু ইয়াৰ কথা লিখিছে চান্নী নাট্টনে (Channi Nattan)।
'টুনাইট শ্ব' (Tonight Show) ৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেলৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টটোৰ শিৰোনামত লিখা হৈছিল— “@diljitdosanjh brings AURA to Studio 6B #FallonTonight #DiljitOnFallon”, অৰ্থাৎ দিলজিতে ষ্টুডিঅ' 6B লৈ এক সুকীয়া গাম্ভীৰ্য আৰু পৰিৱেশ কঢ়িয়াই আনিছে ।
দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ অভিনয় জীৱনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, তেওঁ বৰ্তমান তেওঁৰ আগন্তুক চলচ্চিত্ৰ 'মে ৱাপছ আউংগা' (Main Vaapas Aaunga) ৰ মুক্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে । ইমতিয়াজ আলীৰ প্ৰেম আৰু বিৰহৰ এক আবেগিক পৃথিৱীৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এই ছবিখনত দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ লগতে নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ, শ্বৰ্ৱাৰী ৱাঘ আৰু বেদং ৰাইনাই মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
