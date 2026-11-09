কৰীণা কাপুৰৰ দীপাৱলী লুকত চকু থৰ হ’ল নেটিজেনৰ
কাফ্টান, মূৰত পাগুৰি, ৩০ কেৰেটৰ লকেট পিন্ধা কৰীণাৰ ৰাজকীয় লুকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে নেটিজেনৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 7:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : উলহ-মালহেৰে দীপাৱলী উদযাপন কৰিলে কৰীণা কাপুৰে ৷ ছৈইফৰ পৰিয়ালৰ ২০০ বছৰীয়া ৰাজকীয় পৰম্পৰাগত গহনা পিন্ধি কৰীণাই সকলোৰে মন হৰিছে ৷ কাফ্টান, পৰম্পৰা গহনা পৰিধান কৰি কৰীণাই ৰাজকীয় ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷
ষ্টাইলিষ্ট আৰু প্ৰযোজক ৰিয়া কাপুৰে পৰম্পৰাগত গহনাৰ বিৱৰণ প্ৰকাশ কৰে ৷ তাৰ পাছতেই সকলোৰে চকু যায় কৰীণালৈ ৷ তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে, ইয়াত ভোপালৰ ৰাজকীয় পৰিয়ালৰ অমূল্য সম্পত্তি অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
কৰীণাৰ উৎসৱমুখৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি ৰিয়াই তেওঁক প্ৰকৃত চিনেমাৰ তাৰকা বুলি অভিহিত কৰে আৰু তেওঁৰ সাজ-পোছাক আৰু গহনাসমূহৰ ব্যক্তিগত তাৎপৰ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পুণিত বালানাৰ ডিজাইন কৰা চান্দী কাফ্টান আৰু পাগুৰি পিন্ধিছিল, যাৰ পৰিপূৰক আছিল এসময়ত ভোপালৰ নৱাবৰ ২০০ বছৰীয়া কলগী । লগতে লুকটোত আন এটা প্ৰভাৱশালী উপাদান হিচাপে ৩০-কেৰেট লকেট আছিল, যিটো ভোপালৰ বেগমৰ আছিল ।
বহুমূলীয়া লকেটটোত আয়াত-উল-কুৰ্চী খোদিত কৰা আছে, যাৰ বাবে ই ৰাজকীয় ঐতিহ্যৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে উল্লেখনীয় সম্পদ । ৰিয়াই গহনাবোৰৰ আঁৰৰ পাৰিবাৰিক সংযোগৰ বিষয়েও বুজাই দি প্ৰকাশ কৰে যে, এই লকেট কৰীণাৰ নিজা সংগ্ৰহৰ আৰু স্বামী ছৈফ আলী খানৰ পৰিয়ালৰ জৰিয়তে তেওঁ লাভ কৰিছিল । ছৈইফৰ আইতাক ছাজিদা চুলতান আছিল ভোপালৰ শেষ শাসক নৱাবৰ কন্যা ।
পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্য, ব্যক্তিগত শৈলী আৰু ৰাজকীয় পৰিয়ালৰ ইতিহাসৰ মিশ্ৰণৰ সৈতে এইবাৰ কৰীণাই অনন্য ৰূপ ধাৰণ কৰে ৷ ঐতিহ্যময় গহনাবোৰে উৎসৱমুখৰ ৰূপত এক বিশেষ স্পৰ্শ যোগ কৰে । বেবোৱে তেওঁৰ সাজ-পোছাকৰ সৈতে ষ্টেটমেণ্ট গহনা পিন্ধে ৷ মুম্বাইৰ বাসগৃহৰ বেলকনিত পোজ দিয়ে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
‘জব উই মেট’ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত ধাৰাবাহিক ফটো শ্বেয়াৰ কৰি পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁৰ দীপাৱলী উদযাপনৰ আভাস আগবঢ়ায় ।
লগতে পঢ়ক : দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ গীতত কৰীণা কাপুৰৰ ‘দিল ছে দেশী’ প’জ