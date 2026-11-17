চৰ্চাত কৰণ জোহৰৰ পোষ্ট, ‘K3G’ৰ পিছত পুনৰ স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিব নেকি কৰীণা-হৃত্বিকে?
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কৰণ জোহৰে ‘কভী খুশী কভী গম’ৰ সম্ভাৱ্য প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ ইংগিত দি ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক ৰহস্যময় পোষ্টেৰে অনুৰাগীৰ মাজত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
By IANS
Published : November 17, 2026 at 5:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : পূ আৰু ৰোহন কাৰ প্ৰিয় নহয়? পাৰিবাৰিক ড্ৰামা ‘কভী খুশী কভী গম’ চাই ভালপোৱা প্ৰতিগৰাকী চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীয়ে এই যুটিৰ অন স্ক্ৰীণ কেমেষ্ট্ৰী ভাল পাইছিল ছবিখনত ৷ দুয়োৰে ধেমালিবোৰেই দৰ্শকক আমোদ দিছিল ৷ আজি ইমান বছৰৰ মূৰত কৰণ জোহৰৰ ইনষ্টা পোষ্টত দুয়োকে দেখি নেটিজেন নষ্টালজিক হৈ পৰিছে ৷
কৰণ জোহৰৰ এই পোষ্টটোত কভী খুশী কভী গম ছবিখনৰ জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ পূ আৰু ৰোহনক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ যি দুটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে কৰীণা কাপুৰ আৰু হৃত্বিক ৰোশনে । ২০০১ চনৰ পাৰিবাৰিক নাটকখনত অভিনয় কৰাৰ পিছত তাৰকাদ্বয় পুনৰ পৰ্দালৈ একেলগে ঘূৰি আহিছে নেকি বুলি জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি কৰিছে কৰণৰ এই পোষ্টটোৱে ।
মঙলবাৰে পৰিচালকগৰাকীয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত এটা চুটি ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰে ৷ ভিডিঅ’টোত ‘জব উই মেট’ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লিপষ্টিক লগাই আছে, দৰ্শকক পূৰ কথা মনত পেলাই দিছে । ইফালে হৃত্বিকে চামৰাৰ জেকেট আৰু জোতা পিন্ধি দেখা দিয়ে, তেওঁৰ চৰিত্ৰ ৰোহন ৰাইচান্দ, যাক লাডু নামেৰেও জনা যায় তেওঁৰ স্মৃতি ঘূৰি আহে নেটিজেনৰ মনলৈ । ক্লিপটোৱে দুই তাৰকাৰ মুখ দুখন স্পষ্টকৈ দেখুৱাই নিদিয়াকৈ প্ৰত্যাশাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ক্লিপটোৰ সৈতে কৰণে লিখিছে, “কিছুমান কাহিনী ২৫ বছৰৰ পাছতো শেষ নহয় ।” উল্লেখ্য যে, ভিডিঅ’টোৱে অনুৰাগীসকলৰ মাজত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে, বহুতে পৰ্দাত হৃত্বিক আৰু কৰীণাক পুনৰ দেখা পোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ।
তাহিৰা কাশ্যপে মন্তব্য কৰিছে, “আমি তেওঁলোকৰ সৈতে এখন চিনেমা বিচাৰোঁ ।” এজন অনুৰাগীয়ে লিখিছে, “যাৰ পুনৰ মিলনৰ বাবে আমি সকলোৱে ইমানেই উৎসাহিত হৈছোঁ ।”
হৃত্বিক ৰোশন আৰু কৰীণা কাপুৰে চাৰিখন ছবিত স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁলোকৰ প্ৰথম সহযোগিতা আছিল ২০০১ চনত মুক্তি পোৱা সুভাষ ঘাইৰ ‘য়াদে’। সেই বছৰতে কৰণ জোহৰৰ পাৰিবাৰিক নাটক ‘কভী খুশী কভী গম’ত দুয়োৱে একেলগে অভিনয় কৰিছিল, য’ত হৃত্বিকে ৰোহনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল, আনহাতে কৰীণাই জনপ্ৰিয়ভাৱে পূ নামেৰে পৰিচিত জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ পূজাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
পিছত এই যুটিটো কুণাল কোহলীৰ ৰোমাণ্টিক নাটক ‘মুঝছে দোস্তী কৰোগে!’(২০০২)ৰ বাবে একত্ৰিত হয়, য’ত ৰাণী মুখাৰ্জীয়েও অভিনয় কৰিছিল । তেওঁলোকৰ একেলগে চতুৰ্থ আৰু অন্তিমখন ছবি আছিল সূৰজ বৰজাত্যৰ ‘মে প্ৰেম কী দিৱানী হু ।”
লগতে পঢ়ক :
কৰীণা কাপুৰে কৰা তৃতীয় সন্তানৰ প্ৰশ্নত শ্বাহিদৰ পত্নী মীৰা ৰাজপুতে পোনচাটেই কৰিলে মানা
কৰীণা কাপুৰক তিনিবাৰকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ছৈইফ আলী খানে, খৰচ বেছি হৈছিল