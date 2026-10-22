চিৰসেউজ প্ৰেম কাহিনী উপহাৰ দিয়া কৰণ জোহৰৰ জীৱনত প্ৰেমৰ স্থান ক’ত?

চিৰসেউজ প্ৰেম কাহিনী উপহাৰ দিয়া কৰণ জোহৰৰ জীৱনত প্ৰেমৰ স্থান ক’ত?
কৰণ জোহৰে নিজৰ প্ৰেম জীৱনৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কথা পাতিছে ৷ বিবাহ সন্দৰ্ভত তেওঁ কি ভাৱে, সেই কথাও প্ৰকাশ কৰিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 1:08 PM IST
হায়দৰাবাদ : চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কৰণ জোহৰে নিজৰ প্ৰেম জীৱনৰ বিষয়ে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ এনে এগৰাকী সংগী বিচাৰি পোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে যাৰ সৈতে তেওঁ জীৱনৰ দৈনন্দিন মুহূৰ্তবোৰ ভাগ-বতৰা কৰিব পাৰে, নিজৰ কৃতিত্ব উদযাপন কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ সন্তান দুটিক একেলগে ডাঙৰ-দীঘল কৰিব পাৰে ।
কৰণ জোহৰৰ আড্ডা শ্ব’ ‘কফি উইথ কৰণ ৯’ৰ এটা খণ্ডৰ সময়ত অভিনেতা বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডাৰ সৈতে কথা পাতি থকাৰ সময়ত কৰণে সংগী বিচাৰি পোৱাৰ আশাৰ বিষয়ে কয় । দুয়োৰে মাজৰ আলোচনাটোৱে এটা আকৰ্ষণীয় গতি লয় যেতিয়া বিজয়ে কৰণক সোধে যে, তেওঁ নিজৰ জীৱনত কি পাব বিচাৰে । উত্তৰ দিয়াৰ আগতে ছবি নিৰ্মাতাই বিজয়ক নিজৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিবলৈ কয় । অভিনেতাগৰাকীয়ে অভিনেত্ৰী ৰশ্মিকা মান্দান্নাৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ বিষয়ে কয়, “মই ৰশ্মিকাৰ হাতত ধৰিম আৰু আপুনি জানে যে, মোৰ লগত তাই নিৰাপদ ।”
ইয়াৰ পিছত বিজয়ে চেলেব্ৰিটী চেট শ্ব’ৰ আইকনিক চোফাত বহি কৰণক নিজৰ ইচ্ছাটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কয় । স্পষ্টভাৱে উত্তৰ দি কৰণে কয় যে, তেওঁ এনেকুৱা এজনক সংগী হিচাপে পাব বিচাৰে, যাৰ সৈতে তেওঁ অৰ্থপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পাৰে ৷ অৱশ্যে বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অনুভৱ কৰে যে, ব্যৱহাৰিকভাৱে ই সম্ভৱ নহ’বও পাৰে ।
"মই এগৰাকী সংগী পালে ভাল পাম । মই সম্পৰ্কত থাকিব বিচাৰোঁ । বিবাহ, মই ভাবো, কাৰিকৰীভাৱে হয়তো সম্ভৱ নহ'বও পাৰে ।"
সম্পৰ্কৰ পৰা কি আশা কৰে সেই কথা বুজাই দি কৰণে কয় যে, তেওঁ এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি বিচাৰে যাৰ সৈতে তেওঁ নিজৰ দিনটোৰ সৰু সৰু কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তবোৰ উদযাপন কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ বুলি অনুভৱ কৰিব পাৰে । লগতে তেওঁৰ যমজ সন্তান যশ আৰু ৰুহীৰ অভিভাৱকত্বৰ দায়িত্ব শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা সংগী পোৱাৰ বাবেও ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে ।
“গতিকে এনে এজন ব্যক্তি যাৰ সৈতে মোৰ দিনটোৰ গুৰুত্ব নথকা কথাবোৰো যাতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যাৰ লগত মই মোৰ জীৱনৰ সৰু সৰু কথাবোৰ উদযাপন কৰিব পাৰোঁ, এনে কোনোবা যি মোৰ যমজ সন্তানৰ সমান অভিভাৱক হ’ব পাৰে যি এতিয়া দহ বছৰীয়া আৰু কোনোবা এজন যাক মই মোৰ বুলি ক’ব পাৰোঁ আৰু তথাপিও মৰম আৰু সন্মান অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে মোৰ সৈতে মোৰ জীৱনটোও সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ ৷”
বিজয়ে কৰণৰ মনৰ কথা শুনি কামনা কৰে যাতে কৰণৰ সংগী বিচাৰি পোৱাৰ ইচ্ছা পূৰণ হয় ৷ তেওঁ কয়, “এইটো সম্ভৱ কৰিবলৈ পুৰণি দেৱতা আৰু নতুন আৰু কফি দেৱতা আৰু চোফা দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ।” কৰণক যেন তেওঁৰ কথাই চুই গ’ল, তেওঁ ক’লে, “হয় । মোৰ তোমাৰ প্ৰাৰ্থনা বাস্তৱ যেন লাগিল ।”
বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাই একেলগে ‘কফি উইথ কৰণ ৯’ত অংশ লয়, য’ত তেওঁলোকে বহু আকৰ্ষণীয় কথা প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক : ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰি বুলি জানি চিন্তিত ছৈইফ আলী খান, কিন্তু কিয়?