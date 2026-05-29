বলীউডৰ সকলোকে আনফ’ল’ কৰিলেও কৰণ জোহৰে এতিয়াও ফ’ল’ কৰি ৰাখিছে কেৱল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক

ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বাহৰুখ-আলিয়া-কৰীণাক আনফ’ল’ কৰিলে কৰণ জোহৰে ! বলীউডত আচলতে চলিছে কি ? সম্পৰ্কৰ সংঘাত নে কেৱল নাটক ?

কৰণ জোহৰ (Photo : IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 29, 2026 at 1:46 PM IST

হায়দৰাবাদ: পৰিচালক কৰণ জোহৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বাহৰুখ খান, আলিয়া ভাট আৰু কৰীণা কাপুৰক আনফ’ল’ কৰাৰ কাৰণটো তেওঁলোকৰ মাজৰ কোনো ব্যক্তিগত সংঘাত নহয় । ই কেৱল তেওঁৰ এক ডিজিটেল ডিটক্স (ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা কিছু সময় আঁতৰি থকা) প্ৰক্ৰিয়াহে । তেওঁলোকৰ মাজত কোনো কাজিয়া বা সম্পৰ্ক বেয়া হোৱা নাই । ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ কৰণে এই পদক্ষেপ লৈছে । ইয়াক তেওঁ ডিজিটেল পৰিষ্কাৰকৰণ বুলি অভিহিত কৰিছে ।

চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক কৰণ জোহৰে ইনষ্টাগ্ৰামত বলীউডৰ তাৰকাসকলক আনফ’ল’ কৰাক লৈ অনুৰাগীসকলৰ মাজত তীব্ৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । শেহতীয়াকৈ কৰণ জোহৰে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ 'ফ’ল’ৱিং লিষ্ট'ত এক ডাঙৰ সালসলনি কৰে, যাৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকল আচৰিত হৈ পৰিছে । বলীউডত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বৰ বাবে পৰিচিত এইগৰাকী পৰিচালক-প্ৰযোজকে উদ্যোগটোৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ তাৰকাক আনফ’ল’ কৰি দিয়ে ।

কৰণ জোহৰৰ ইনষ্টা ষ্ট'ৰী (Photo : Instagram)

কৰণ জোহৰে শ্বাহৰুখ খান, আলিয়া ভাট, কৰীণা কাপুৰ খান, মালাইকা আৰোৰা, মনীষ মালহোত্ৰা, বৰুণ ধৱন আৰু সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰাক আনফ’ল’ কৰিছে । তেওঁৰ নিজৰ প্ৰযোজনা সংস্থা 'ধৰ্মা প্ৰডাকশ্বন'ৰ সৈতে জড়িত কাৰ্তিক আৰিয়ান আৰু অনন্যা পাণ্ডেৰ দৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰীকো তেওঁৰ ফ’ল’ৱিং লিষ্টত আৰু দেখা পোৱা হোৱা নাই ।

এই আকস্মিক পদক্ষেপৰ পিছতে ইণ্টাৰনেটত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে যে কৰণ আৰু তেওঁৰ বলীউডৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকলৰ মাজত কিবা সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি ? বলীউডৰ তাৰকাসকলৰ মাজত কিবা ডাঙৰ খামখেয়ালিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি নেটিজেনে এতিয়া বিভিন্ন অনুমান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।

কৰণ জোহৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ উৰাবাতৰিৰ স্পষ্টীকৰণ দি জনালে যে, ইয়াৰ আঁহত কোনো নাটক বা সংঘাত নাই । পৰিচালকগৰাকীয়ে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীৰ জৰিয়তে এই চৰ্চাৰ ওৰ পেলাই কয় যে, ই কেৱল তেওঁৰ এক ডিজিটেল ডিটক্স প্ৰক্ৰিয়াহে আছিল । ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ খবৰবোৰৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৰণে লিখিছে, "এয়া কেৱল এক ডিজিটেল ডিটক্স !!!! ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ সময় আৰু শক্তি খৰচ কম কৰিবলৈ মই সকলোকে আনফ’ল’ কৰিছোঁ !!! ভগৱানৰ দোহাই দি, এয়া কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ হ’ব নোৱাৰে… অনুগ্ৰহ কৰি অন্য কিবা উত্তেজনাপূৰ্ণ খবৰ বিচাৰি লওক ! এইটো অতি অপ্ৰাসংগিক কথা !"

কৰণ জোহৰে বলীউডৰ সৰহভাগ তাৰকাকে আনফ’ল’ কৰিলে যদিও প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক এতিয়াও ফ’ল’ কৰি ৰাখিছে । এই ডিজিটেল ডিটক্সৰ মাজতো কৰণৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত এতিয়াও আছে দেশী গাৰ্ল । বৰ্তমান তেওঁৰ ১৭ মিলিয়ন (প্ৰায় ১ কোটি ৭০ লাখ) ফ’ল’ৱাৰ্ছ আছে, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁ নিজে ফ’ল’ কৰা একাউণ্টৰ সংখ্যা ৮০ তাতকৈও কম ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত সদায় সক্ৰিয় হৈ থকা কৰণ জোহৰ বৰ্তমান নিজৰ নতুন চলচ্চিত্ৰ প্ৰকল্পসমূহক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে । কৰণ জোহৰে সদায় ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ এক শক্তিশালী উপস্থিতি বজাই ৰাখিছে । গ্লেমাৰাছ দৃশ্যগ্ৰহণৰ আঁৰৰ মুহূৰ্তবোৰ শ্বেয়াৰ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ সন্তান ৰুহী আৰু যশৰ সৈতে ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰালৈকে, পৰিচালকগৰাকীয়ে প্ৰায়ে অনুৰাগীসকলক আমোদ দি থাকে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ বলীউডৰ ট্ৰেণ্ডিং বিষয় আৰু উদ্যোগটোৰ বিভিন্ন চৰ্চাৰ ওপৰত মুকলিকৈ কথা কোৱাৰ বাবেও জনাজাত ।

শেহতীয়াকৈ কৰণ জোহৰে অলপতে অনন্যা পাণ্ডে আৰু লক্ষ্য অভিনীত ৰোমাণ্টিক ড্ৰামা ছবি 'চান্দ মেৰা দিল' প্ৰযোজনা কৰিছিল । ছবিখনে চলিত বৰ্ষৰ ২২ মে’ত ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰে আৰু দৰ্শকৰ পৰা মিশ্ৰিত সঁহাৰি লাভ কৰে । বৰ্তমান তেওঁ তেওঁৰ পৰৱৰ্তী প্ৰযোজনা 'নাগজিলা'ৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, য’ত কাৰ্তিক আৰিয়ানে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।



