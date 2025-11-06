‘কে জি এফ’ৰ বিখ্যাত অভিনেতাৰ মৃত্যু ! পৰ্দাৰ কাছিম চাচাৰ কি হ’ল ?
এক সাক্ষাৎকাৰত অভিনেতাজনে কৈছিল যে আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসা লাভ কৰা নাছিল । পিছত যশকে ধৰি বহু অভিনেতাই সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় ।
হায়দৰাবাদ : কৰ্কট ৰোগে প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে এজন তাৰকাৰ । প্ৰবীণ অভিনেতা হৰিশ ৰায়, যিয়ে ‘কে জি এফ’ৰ ত ৰকি ভাই অৰ্থাৎ যশৰ কাছিম চাচাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল, তেওঁ মৃত্যু ঘটিছে । তেওঁ ষ্টেজ ৪ কেন্সাৰৰ সৈতে যুঁজি আছিল । ‘কে জি এফ’ নিৰ্মাণৰ পৰাই তেওঁ ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিছিল । ২০২২ চনত তেওঁৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰিছিল ।
এক সাক্ষাৎকাৰত অভিনেতাজনে কৈছিল যে তেওঁ ছবিখনত নিজৰ ডিঙিটো ডাঙৰ কৰিছিল, সেই কাম তেওঁ চৰিত্ৰটোৰ বাবে কৰা নাছিল বৰঞ্চ কেন্সাৰৰ বাবে ডিঙিৰ ফুলি উঠাখিনি লুকুৱাবলৈ কৰিছিল ।
তেওঁৰ মৃত্যুত দক্ষিণ ভাৰতীয় চিনেমা জগতত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । অভিনেতা যশৰ পত্নী ৰাধিকা পণ্ডিতেও শোক প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, "প্ৰতিভাৱান অভিনেতা হৰিশ ৰায়ৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই বৰ দুখ লাগিল । কানাড়া চিনেমাত তেওঁৰ অভিনয় সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব । তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, ভগৱানে পৰিয়ালটোক শক্তি প্ৰদান কৰক ।"
চিকিৎসাৰ বাবে টকা নাছিল…
এক সাক্ষাৎকাৰত হৰিশ ৰায়ে কৈছিল যে তেওঁৰ কেন্সাৰৰ দৰে ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ধনৰ অভাৱ আছিল । যাৰ বাবে তেওঁৰ চিকিৎসা পলমকৈ আৰম্ভ হৈছিল । ফলত তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ দ্ৰুতগতিত অৱনতি ঘটিবলৈ ধৰিলে । অভিনেতাজনে লগতে আৰু কৈছিল যে তেওঁ কেজিএফ চিনেমাখনৰ মুক্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল । সেই সময়ত তেওঁ ষ্টেজ ৪ কেন্সাৰত আক্ৰান্ত আছিল । সেই সময়তে তেওঁ চিকিৎসাৰ বাবে সহায় বিচাৰি ভিডিঅ’ বাৰ্তা দিছিল ।
‘কে জি এফ’ চিনেমাখনৰ দুয়োটা খণ্ডতে যশৰ চৰিত্ৰ ৰকি ভাইৰ কাছিম চাচাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল তেওঁ । চিনেমাখনত তেওঁৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃশ্য আছিল যিয়ে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল । যশকে ধৰি কেইবাগৰাকীও অভিনেতাই তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্যও আগবঢ়ায় ।
উল্লেখ্য যে, ছুপাৰহিট চিনেমা ‘ওম’ৰ জৰিয়তে লাইমলাইটলৈ অহা অভিনেতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল হৰিশ ৰায় । এই চিনেমাখনৰ সফলতাৰ পিছত হৰিশ ৰায়ে কেইবাখনো কানাড়া চিনেমাত অভিনয় কৰিছিল । খলনায়ক আৰু সহযোগী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি তেওঁ খ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল ।
