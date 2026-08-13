যিসকলে নিজক পঁইতাচোৰা ভাবে, তেওঁলোক নলাতেই থাকিব: 'গটৰ জেনেৰেশ্বন' মন্তব্যৰ পিছত কংগনাৰ চাফাই
'গটৰ জেনেৰেশ্বন' মন্তব্য সমগ্ৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে নাছিল ৷ ট্ৰোলাৰক তীব্ৰ আক্ৰমণ কংগনা ৰনৌতৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 12:35 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী তথা সাংসদ কংগনা ৰনৌতে শেহতীয়াকৈ যুৱ প্ৰজন্মক লক্ষ্য কৰি 'গটৰ জেনেৰেশ্বন' অৰ্থাৎ 'নলাৰ প্ৰজন্ম' বুলি এক মন্তব্য কৰিছিল, যাৰ বাবে চৌদিশে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল । এই বিতৰ্কৰ পিছত তেওঁ নিজৰ মন্তব্যৰ চাফাই দি কয় যে, তেওঁ সকলো যুৱক-যুৱতীক এই শব্দৰে উপস্থাপন কৰা নাছিল ।
তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, যিসকল লোকে ছ’চিয়েল মিডিয়াত কেৱল তিক্ত সমালোচনা কৰে আৰু দেশৰ প্ৰগতিত বাধা দিয়ে, তেওঁলোককহে তেওঁ সমালোচনা কৰিছিল । যিসকলে তেওঁৰ এই মন্তব্যক লৈ নিজে আঘাত পাইছে, তেওঁলোকে আচলতে নিজেই নিজক 'পঁইতাচোৰা' বুলি স্বীকাৰ কৰি লৈছে । এক কথাত ক’বলৈ গ’লে, কংগনাই নিজৰ পুৰণি 'গটৰ জেনেৰেশ্বন' মন্তব্যটোৰ ওপৰত পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি একাংশ ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীক সমালোচনা কৰিছে ।
কংগনাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, তেওঁ সকলো যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে এই কথা কোৱা নাছিল । তেওঁৰ এই মন্তব্য কেৱল বিশেষ একাংশ লোক বা মহিলাৰ বাবেহে আছিল । তেওঁ কয় যে, যিসকল লোকে ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজকে 'পঁইতাচোৰা' বুলি পৰিচয় দিয়ে, তেওঁলোকক উদ্দেশ্য কৰিহে এই মন্তব্য কৰা হৈছিল । যিহেতু পঁইতাচোৰা নলাত থাকে, গতিকে তেওঁলোকক নলাৰ প্ৰজন্ম বুলি কোৱাত একো ভুল হোৱা নাই । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মই নিজকে কেতিয়াও পঁইতাচোৰা বুলি নাভাবো । গতিকে কোনোবাই মোক নলাত থকা বুলি ক’লে মই তাক অস্বীকাৰ কৰিম । কিন্তু যিয়ে নিজেই নিজক পঁইতাচোৰা বুলি ভাবে, তেওঁলোক দেখোন নলাতেই থাকিব, অন্য ক’ত থাকিব ?" সমগ্ৰ যুৱ প্ৰজন্মক তেওঁ অপমান কৰা বুলি যি চৰ্চা চলিছে, তাক কংগনাই সম্পূৰ্ণ ভুল আৰু ভিত্তিহীন বুলি নাকচ কৰে ।
কংগনাই পুনৰ জোৰ দি কয় যে, তেওঁৰ মন্তব্য সমগ্ৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে নাছিল, বৰঞ্চ সমাজৰ এক বিশেষ শ্ৰেণীৰ বিপথে যোৱা যুৱক-যুৱতীৰ বাবেহে আছিল । তেওঁ বৰ্তমান সময়ৰ কিছুমান বেয়া ট্ৰেণ্ড বা কু-অভ্যাসৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে, বহু যুৱক-যুৱতী ড্ৰাগছ, অনলাইন জুৱা আৰু ডাৰ্ক ৱেবৰ নিচাত আক্ৰান্ত হৈছে । এই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে, তেওঁ দেশৰ সকলো যুৱক-যুৱতীকে একেলগে বেয়া বুলি কৈছে ।
কংগনা ৰনৌতে যন্তৰ-মন্তৰত নতুন প্ৰজন্মৰ 'জেন জি' যুৱক-যুৱতীসকলে কৰা এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল । এই প্ৰতিবাদৰ ভিডিঅ’ আৰু ৰীলছসমূহ চাই তেওঁ লিখিছিল যে, তেওঁ নিজৰ জীৱনত কেতিয়াও একেলগে ইমান কুৎসিত আৰু আচৰিত দৃশ্য দেখা নাই । এই ভিডিঅ’সমূহ অতিশয় আমোদহীন আৰু ঘৃণনীয় আছিল ।
প্ৰতিবাদকাৰী যুৱক-যুৱতীসকলৰ কথা পতাৰ শৈলী আৰু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাক লৈ তেওঁ তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শাইছিল । এই যুৱ প্ৰজন্মৰ ব্যৱহাৰ চাই কংগনাই তেওঁলোকক 'জেনেৰেশ্বন গটৰ' বুলি নামকৰণ কৰিছিল । তেওঁ লগতে কৈছিল যে, এইসকল যুৱক-যুৱতীৰ দেশৰ ব্যৱস্থাটোক দিবলৈ একো নাই আৰু তেওঁলোক পঢ়া-শুনাতো ভাল নহয় ।
কংগনাই সমালোচনা কৰা লোকসকলক উদ্দেশ্যি আগলৈ কৈছিল, "আপোনালোকে নিজকে পঁইতাচোৰা বুলি কয় আৰু আপোনালোকৰ চেহেৰা তথা ব্যৱহাৰো ঠিক পঁইতাচোৰাৰ দৰেই । ইয়াত কোনো আচৰিত হ’বলগীয়া কথা নাই, আপোনালোকে কেৱল নিজৰ লেতেৰা চিন্তা আৰু কুৎসিত ব্যৱহাৰেৰে পৃথিৱীখন ভৰাই তুলিছে ।"
ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ এই ৰীলছ আৰু ভিডিঅ’সমূহে তেওঁক মানসিকভাৱে অতিশয় অশান্তি দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি কংগনাই কয় যে, এইবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকি মনটো শান্ত কৰিবলৈ তেওঁক এতিয়া কিছুদিনৰ বাবে 'ডিজিটেল ডিটক্স' (ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা বিৰতি)ৰ প্ৰয়োজন হৈছে ।
কংগনা ৰনৌতক শেহতীয়াকৈ 'ভাৰত ভাগ্য বিধাতা' নামৰ ছবিখনত অভিনয় কৰা দেখা গৈছে । মনোজ তাপাড়িয়াৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখন ২০০৮ চনৰ মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ এটা সঁচা ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত । ইয়াত কামা হাস্পতালৰ নাৰ্ছ আৰু কৰ্মচাৰীসকলে নিজৰ জীৱন তুচ্ছ কৰি কেনেকৈ ৰোগীসকলৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল, সেই ত্যাগৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । এই ছবিখন আগন্তুক ১৪ আগষ্টৰ পৰা অ’টিটি প্লেটফৰ্ম 'জি৫'ত ষ্ট্ৰীম কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক : কংগনা ৰনৌতৰ ৫টা বিস্ফোৰক মন্তব্য: যিয়ে সময় সময়ে গৰম কৰি তুলিছিল দেশ