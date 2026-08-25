ETV Bharat / entertainment

কৃতি ছেননৰ ৰাখীৰ বিজ্ঞাপনক লৈ কংগনাৰ তীক্ষ্ণ বাক্য়বাণ: ছ’চিয়েল মিডিয়াত ধুমুহা

ৰাখীবন্ধনৰ বিজ্ঞাপনত কৃতি ছেননৰ পোছাকক লৈ কিয় ক্ষুব্ধ হ’ল কংগনা ৰনৌত ? কোনে কি ক'লে?

Kangana Ranaut slams Kriti Sanon's Rakhi advertisement, heated debate on social media
কৃতি ছেননৰ ৰাখীবন্ধনৰ বিজ্ঞাপনক লৈ ক্ষুব্ধ কংগনা (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ৰাখীবন্ধনক লৈ হিন্দী চিনেমাৰ অভিনেত্ৰী কৃতি ছেননৰ শেহতীয়া গহনাৰ বিজ্ঞাপনে সামাজিক মাধ্য়মৰ লগতে সৰ্বত্ৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ পৰম্পৰাগত উৎসৱৰ বিজ্ঞাপনটোত কৃতিৰ পোছাক নিৰ্বাচনক লৈ সাংসদ তথা অভিনেত্ৰী কংগনা ৰনৌতে সমালোচনা কৰিছে । হিন্দু ধৰ্মীয় এক উৎসৱৰ বিজ্ঞাপনত ব্য়ৱহাৰ হোৱা পোছাকৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়াত সমালোচনা চলিছে।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত চলি থকা এই চৰ্চাত অংশ লৈ অভিনেত্ৰী তথা বিজেপি সাংসদ কংগনা ৰনৌতে ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত এটা টোকা শ্বেয়াৰ কৰে ।

Kangana Ranaut slams Kriti Sanon's Rakhi advertisement, heated debate on social media
কৃতি ছেননৰ ৰাখীৰ পোছাকক লৈ কংগনা ৰনৌতৰ মন্তব্য (Photo : Instagram)

তেওঁ লিখিছে, "মহিলাসকলৰ বাবে এই সময়টো বৰ সুন্দৰ । আজিকালি আমাৰ আলমাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰেৰে ভৰি থাকে আৰু বৰ্তমানৰ নাৰী এগৰাকী গোলকীয় নাৰী । ককটেইল ড্ৰেছৰ পৰা লেহেংগালৈ, জীনছৰ পৰা শাড়ীলৈ আৰু বিকিনীৰ পৰা চেলোৱাৰ কামিজলৈকে— আজি আমাৰ হাতত ইমানবোৰ বিকল্প থকাৰ পিছতো আপুনি কিয় নিজৰ ককাই-ভাইক অন্তৰ্বাস পিন্ধি থকা অৱস্থাত ৰাখী বন্ধাব? আপোনাৰ ষ্টাইলিং বা ফেশ্বনৰ বাকী বিকল্পবোৰ ক'লৈ গ'ল ? হা হা, এই বিজ্ঞাপনটো উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে অতি অদ্ভুত দেখা গৈছে!"

উৎসৱৰ এই বিজ্ঞাপনটোত কৃতি সেননৰ পোছাকক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়েও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "আন কোনো ধৰ্মীয় উৎসৱৰ বাবে এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধাৰ সাহস আছেনে ?"

আন এজনে কৈছে, "একেবাৰে অৰ্থহীন ড্ৰেছিং চেন্স । আন কোনো উৎসৱত এনেকুৱা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰকচোন । মহিলাসকলক কেৱল এটা সামগ্ৰী হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে ।"

অন্য় এগৰাকীয়ে লিখিছে, "কোনো পৰম্পৰাগত পোছাক নাই, পূজাৰ থাল নাই, ককাই-ভাইৰ কপালত তিলক নাই, কোনো মিঠাই নাই... একোৱেই নাই... কেৱল দেখুৱাবহে লাগে... এইটো নো কি ধৰণৰ উৎসৱ???"

ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ আন এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰে, "ৰাখীবন্ধনত কোনে এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধে?"

উল্লেখ্য় যে, ৰাখীবন্ধন হৈছে ভাই-ভনীৰ মাজৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কক উদযাপন কৰা এটা হিন্দু উৎসৱ । সাধাৰণতে আগষ্ট মাহৰ শাওন মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । এই দিনটোত ভনীয়েক বা বায়েকসকলে ককাই-ভাইৰ হাতত মৰম আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰতীক হিচাপে পবিত্ৰ ৰাখী বান্ধে । পৰম্পৰাগতভাৱে ককাই-ভাইসকলেও নিজৰ ভনী বা বায়েকক সুৰক্ষা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু উপহাৰ প্ৰদান কৰে । এই উৎসৱৰ নিয়মসমূহৰ ভিতৰত আৰতি কৰা, তিলক লগোৱা আৰু মিঠাই খুওৱাটো অন্তৰ্ভুক্ত ।

অভিনয় জগতৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, কৃতি ছেননৰ শেহতীয়াভাৱে 'ককটেইল ২' ছবিখনত দেখা গৈছিল । এই ছবিখনত শ্বাহিদ কাপুৰ আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাইও অভিনয় কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ 'বন্দে মাতৰম' মন্তব্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগনাৰ

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN ADVERTISEMENT
কৃতি সেনন ট্রোল
ৰাখীবন্ধন গহনাৰ বিজ্ঞাপন
ইণ্ডো ৱেষ্টাৰ্ণ পোছাক বিতৰ্ক
KRITI SANON RAKSHA BANDHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.