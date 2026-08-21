ETV Bharat / entertainment

শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ 'বন্দে মাতৰম' মন্তব্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগনাৰ

"হিন্দু-মুছলিম মানসিকতাৰ পৰা ওলাই আহক..." — শৰ্মিলা ঠাকুৰক স্বামী বিবেকানন্দৰ বাণীৰে উভতি ধৰিলে কংগনাই ৷

Kangana Ranaut responds to Sharmila Tagore's 'Vande Mataram' remarks, says – "please come out of hindu muslim mindset"
'বন্দে মাতৰম'ক লৈ মুখামুখি শৰ্মিলা ঠাকুৰ আৰু কংগনা ৰনৌত (Photo : ANI/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 12:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ অভিনেত্ৰী শৰ্মিলা ঠাকুৰে ৰাষ্ট্ৰীয় গীত 'বন্দে মাতৰম'ক লৈ এক মন্তব্য কৰিছিল । শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ এই বক্তব্যৰ পিছতে অভিনেত্ৰী তথা সাংসদ কংগনা ৰনৌতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।

শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ মন্তব্যক লৈ কিয় অসন্তুষ্ট হ’ল কংগনা ৰনৌত ?

অভিনেত্ৰী কংগনা ৰনৌত নিজৰ অভিনয় আৰু চলচ্চিত্ৰৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁৰ স্পষ্টবাদিতাৰ বাবেও সদায় চৰ্চাত থাকে । যিকোনো বিষয়তে তেওঁ মুকলিকৈ নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰে আৰু প্ৰায়েই তেওঁ চোকা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰে । শেহতীয়াকৈ, ৰাষ্ট্ৰীয় গীত 'বন্দে মাতৰম'ৰ প্ৰথম দুটা ছন্দৰ বাহিৰে বাকী থকা অংশসমূহ গোৱাক লৈ এটা বিতৰ্ক চলি আছে । এই বিষয়ত বলীউডৰ তাৰকাসকলৰো বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে ।

প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী শৰ্মিলা ঠাকুৰে 'বন্দে মাতৰম'ক লৈ কৰা মন্তব্যটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে অভিনেত্ৰী কংগনা ৰনৌতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাত অলপো পলম নকৰিলে । তেওঁ নিজৰ অফিচিয়েল ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ সেই মন্তব্যৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট শ্বেয়াৰ কৰে আৰু তাৰ সৈতে লিখে, "মই এই কথাটো স্বীকাৰ কৰোঁ যে, শৰ্মিলা ডাঙৰীয়ানীয়ে বন্দে মাতৰমক লৈ থকা নিজৰ আপত্তি প্ৰকাশ কৰিছে । কিন্তু এগৰাকী শিল্পী হিচাপে মই আচৰিত হৈছোঁ যে, শিল্প আৰু কবিতাৰ দৰে এটা বিষয়ত তেওঁৰ চিন্তা ইমান সীমিত আৰু কৃত্ৰিম কেনেকৈ হ’ব পাৰে! যিকোনো কবিতা বা গীতত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দবোৰ আচলতে একো একোটা ৰূপকহে । এজন কবিয়ে তেওঁৰ কবিতাত মনপছন্দৰ প্ৰভাৱ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কল্পনা ব্যৱহাৰ কৰে ।"

Kangana Ranaut responds to Sharmila Tagore's 'Vande Mataram' remarks, says –
শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ মন্তব্যক লৈ কিয় জাঙুৰ খাই উঠিল কংগনা ৰনৌত? (Photo : Instagram)

কংগনা ৰনৌতে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প’ষ্টটোত শৰ্মিলা ঠাকুৰক উদ্দেশ্যি আগলৈ এইদৰে লিখে, "'বন্দে মাতৰম' কেৱল এটা গীত নহয়, ই আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক গভীৰ আবেগ । বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে এই গীতটিৰ জৰিয়তে দেশবাসীক নিজৰ অন্তৰ্নিহিত শক্তিক জগাই তুলিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । কলাৰ ইমান এটা মহান আৰু ঐতিহাসিক সৃষ্টি বা নিদৰ্শনক আপুনি কেৱল এটা সাধাৰণ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি বা আচাৰ-অনুষ্ঠান বুলি কেনেকৈ ভাবিব পাৰে?"

কংগনা ৰনৌতে তেওঁৰ প’ষ্টৰ শেষৰ ফালে স্বামী বিবেকানন্দৰ এটা বিখ্যাত প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি এইদৰে লিখে, "বিবেকানন্দ ডাঙৰীয়াই এবাৰ কৈছিল যে, তেওঁক এনে কিছু যুৱকৰ প্ৰয়োজন, যাৰ শৰীৰটো লোৰ দৰে শক্তিশালী আৰু হাড়বোৰ তীখাৰ দৰে দৃঢ় । লগতে তেওঁলোকৰ সিৰা-উপসিৰাবোৰত বিদ্যুৎ গতিৰ শক্তি প্ৰবাহিত হৈ থাকিব । বিবেকানন্দই এই কথাৰে কোনো বতৰৰ বতৰা দিয়া নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁ মানুহৰ ভিতৰত থকা শক্তিৰ জাগৰণৰ কথাহে কৈছিল । অনুগ্ৰহ কৰি এই হিন্দু-মুছলিম ধৰ্মীয় চিন্তা-চৰ্চাৰ গণ্ডীৰ পৰা ওলাই আহক । আপুনি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰক বা নকৰক, এজন ডাক্তৰেও আনকি শৰীৰৰ সেই ক্ষমতাটোক 'শক্তি' বুলিয়েই কয় ।" কংগনাই এইদৰে স্বামী বিবেকানন্দৰ উদাহৰণ দি 'বন্দে মাতৰম'ৰ শক্তিক এক ইতিবাচক আৰু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে চাবলৈ অনুৰোধ জনায় ।

আচলতে শৰ্মিলা ঠাকুৰে কি কৈছিল?

প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী শৰ্মিলা ঠাকুৰে সংবাদ সংস্থা আইএএনএছৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত 'বন্দে মাতৰম' বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ তেওঁ কৈছিল, "যিসকল লোকে নিজৰ ধৰ্মক (একশ্বৰবাদ) গভীৰভাৱে বিশ্বাস কৰে, তেওঁলোকৰ বাবে 'বন্দে কালী', 'বন্দে দুৰ্গা' আদি শব্দবোৰ উচ্চাৰণ কৰাটো কঠিন ৷ সেইবাবে, ভাৰতত যিমানবোৰ ধৰ্মৰ লোক আছে, সেই সকলোকে যদি আমি একেলগে লগত লৈ আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ, তেন্তে 'বন্দে মাতৰম' গীতটিৰ প্ৰথম দুটা স্তৱক (ছন্দ) সকলোৰে বাবে অতি উত্তম ৷"

শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ মতে, গীতটিৰ প্ৰথম দুটা স্তৱকত কেৱল মাতৃভূমিৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ গুণগান কৰা হৈছে, যিটো সকলো ধৰ্মৰ লোকেই সহজে গাব পাৰে, কিন্তু পৰৱৰ্তী অংশসমূহত দেৱী দুৰ্গা আৰু কালীৰ প্ৰসংগ থকাৰ বাবে আন ধৰ্মৰ লোকৰ আপত্তি থাকিব পাৰে ৷ তেওঁৰ এই ধাৰণাটোক লৈয়েই কংগনাই আপত্তি দৰ্শাইছিল ৷

লগতে পঢ়ক : মহাৰাষ্ট্ৰৰ গাঁৱত আয়ুষ্মান খুৰানা: ছাত্ৰীৰ হাতৰ চিঠি জিলা উপায়ুক্তক অৰ্পণ কৰিলে ইউনিচেফৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দূতে

TAGGED:

বন্দে মাতৰম বিতৰ্ক
কংগনা ৰনৌত ইনষ্টাগ্ৰাম প’ষ্ট
শৰ্মিলা ঠাকুৰ বন্দে মাতৰম মন্তব্য
কংগনা বনাম শৰ্মিলা ঠাকুৰ
VANDE MATARAM CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.