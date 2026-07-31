নীট প্ৰতিবাদকাৰীক আক্ৰমণ কৰা কংগনা ৰনৌতক উভতি ধৰিলে নেটিজেনে; ভাইৰেল অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অতীতৰ সাক্ষাৎকাৰ
যুৱ প্ৰজন্মক সমালোচনা কৰি নিজেই ট্ৰ’লৰ চিকাৰ সাংসদ কংগনা ৰনৌত; পোহৰলৈ আহিল পুৰণি বিতৰ্কিত মন্তব্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 10:52 AM IST
হায়দৰাবাদ : কংগনা ৰনৌতৰ শেহতীয়া এটা মন্তব্যক লৈ এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ চৰ্চা চলিছে । বলীউডৰ অভিনেত্ৰী তথা বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে নতুন প্ৰজন্ম অৰ্থাৎ Gen-Z ক 'জেনেৰেশ্বন গটৰ' বুলি কটাক্ষ কৰে । ইয়াৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ বহু পুৰণি ভিডিঅ' ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে, য'ত তেওঁক ড্ৰাগছ আৰু পাৰ্টীৰ বিষয়ে কথা পাতি থকা দেখা গৈছে । কংগনাৰ পুৰণি আৰু নতুন মন্তব্যৰ মাজত থকা এই বিপৰীতমুখী স্থিতিক লৈ এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত নেটিজেনে তেওঁক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰিছে ৷
এটা ভাইৰেল ক্লীপ ২০১৮ চনৰ 'কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ'ৰ আফটাৰ-পাৰ্টীৰ, য'ত কংগনাক আনন্দ-উল্লাস কৰি থকা দেখা গৈছে । তাত অনুষ্ঠিত হোৱা এটা নৈশ পাৰ্টীত কংগনাই নিজে উদ্দাম নৃত্য কৰা দেখা গৈছে । এতিয়াৰ যুৱ প্ৰজন্মক নৈতিকতাৰ পাঠ পঢ়োৱা কংগনা ৰনৌতক এই ভিডিঅ’ পোহৰলৈ অহাৰ পাছত ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ সমালোচনা কৰা হৈছে ।
বিগত কেইটামান দিনত কংগনা ৰনৌতে ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীসমূহত মূলতঃ বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্ম কিমান ‘বেয়া’, সেই বিষয়েই লিখি আছে । বিশেষকৈ দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি থকা যুৱক-যুৱতীসকলক তেওঁ লক্ষ্য কৰি লৈছে । ৪০ বছৰীয়া অভিনেত্ৰী তথা সাংসদগৰাকীয়ে কেইবাটাও ষ্ট’ৰীত তেওঁলোকক ‘গটৰ জেনেৰেশ্বন’ বুলি আখ্যা দিয়ে ।
Kangana Ranaut about women recently: 🎙️— daksh. (@mythicbxrn) July 28, 2026
" here's a new generation of so called westernized women. i call them generation gutter. they have nothing to offer to system. they are so ugly they can't become home makers either. they aren't good at studies but they flaunt their… pic.twitter.com/XuMHrL79oJ
তেওঁ লিখে যে, এই ছোৱালীবোৰ ইমানেই কুৎসিত যে তেওঁলোকে এগৰাকী গৃহিনীৰ দায়িত্ব কেতিয়াও ল’ব নোৱাৰে । কংগনাই দাবী কৰা মতে, এই ছোৱালীবোৰে কেৱল পাৰ্টী কৰা, ড্ৰাগছ-মদ খোৱা আৰু অসংখ্য লোকৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ স্বাধীনতাহে প্ৰদৰ্শন কৰে । ইয়াৰ পাছতে ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকল সক্ৰিয় হৈ পৰে আৰু কংগনাৰে পুৰণি সাক্ষাৎকাৰসমূহ বিচাৰি উলিয়াই তেওঁৰ এই মন্তব্যৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ।
As a Gen Z,— रेवती (@Shinde_Revati21) July 30, 2026
I strongly condemn her Remarks🙌🏻
See how Kangana exposing Kangana😭 pic.twitter.com/FzeHN91MQY
বৰ্তমান ২০১৮ চনৰ কাঁ ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈছে । ইয়াত বলীউড অভিনেত্ৰী কংগনা ৰনৌতক এখন নীলা স্কাৰ্ফ আৰু ক’লা ৰঙৰ জিলিকি থকা পোছাক পিন্ধি পাৰ্টীত নাচ-গান কৰি আনন্দ কৰি থকা দেখা গৈছে । ইয়াৰ লগতে ২০১৯ চনৰ আন এটা পুৰণি সাক্ষাৎকাৰো চৰ্চালৈ আহিছে । এই সাক্ষাৎকাৰটোত কংগনাই কৈছিল যে, পিতৃ-মাতৃয়ে সন্তানৰ যৌন স্বাধীনতাত বাধা দিব নালাগে । নিজৰ অভিজ্ঞতা ভগাই লৈ তেওঁ কৈছিল, "যেতিয়া মোৰ মা-দেউতাই গম পাইছিল যে মই যৌন দিশৰ পৰা সক্ৰিয়, তেতিয়া তেওঁলোক আচৰিত হৈ পৰিছিল । মই নাজানো তেওঁলোকে মোৰ পৰা কি আশা কৰিছিল ।"
What kind of job do you think Kangana Ranaut could get, based on their knowledge, if they took competitive exams?🤔#KanganaRanaut pic.twitter.com/GAeFtKt40o— ZERO BAKWAS (@ZeroBakwas) July 29, 2026
বৰ্তমান সময়ত মহিলাই ড্ৰাগছ লোৱা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰা কংগনা ৰনৌতৰ ২০২০ চনৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ’ চৰ্চালৈ আহিছে । ভিডিঅ’টোত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল যে, ঘৰ এৰি অহাৰ পিছত মাত্ৰ ১৫ বছৰ বয়সতে তেওঁ ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছিল । কংগনাই কৈছিল, "ঘৰৰ পৰা পলাই অহাৰ ১-২ বছৰৰ ভিতৰতে মই ফিল্ম ষ্টাৰ আৰু ড্ৰাগছ আসক্ত হৈ পৰিছিলোঁ । মই এনে কিছুমান মানুহৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ, যাৰ পৰা মোক কেৱল মৃত্যুৱেহে বচাব পাৰিলেহেঁতেন । ভাবি চাওক, মোৰ সেই কিশোৰ বয়সটো কিমান বিপজ্জনক আছিল ।"
ইয়াৰ উপৰিও দেশৰ স্বাধীনতাক লৈ কৰা তেওঁৰ আন এটা পুৰণি বিতৰ্কিত মন্তব্যও পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে । তেওঁ কৈছিল যে, ১৯৪৭ চনত ভাৰতে লাভ কৰা স্বাধীনতা আচলতে 'ভিক্ষা' আছিল । তেওঁৰ মতে, "সেয়া স্বাধীনতা নাছিল, সেয়া আছিল ভিক্ষাহে । ভাৰতে প্ৰকৃত স্বাধীনতা লাভ কৰিলে ২০১৪ চনত, যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনলৈ আহিল ।"
লগতে পঢ়ক : মই বিৰোধ কৰিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু অন্যায় দেখি মনে মনে থাকিব নোৱাৰিলোঁ: ৰিয়া অহীৰ