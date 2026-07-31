ETV Bharat / entertainment

নীট প্ৰতিবাদকাৰীক আক্ৰমণ কৰা কংগনা ৰনৌতক উভতি ধৰিলে নেটিজেনে; ভাইৰেল অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অতীতৰ সাক্ষাৎকাৰ

যুৱ প্ৰজন্মক সমালোচনা কৰি নিজেই ট্ৰ’লৰ চিকাৰ সাংসদ কংগনা ৰনৌত; পোহৰলৈ আহিল পুৰণি বিতৰ্কিত মন্তব্য ৷

Netizen hits back at Kangana Ranaut for attacking NEET protesters; The actress' past interviews went viral
কংগনা ৰনৌত (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 10:52 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : কংগনা ৰনৌতৰ শেহতীয়া এটা মন্তব্যক লৈ এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ চৰ্চা চলিছে । বলীউডৰ অভিনেত্ৰী তথা বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে নতুন প্ৰজন্ম অৰ্থাৎ Gen-Z ক 'জেনেৰেশ্বন গটৰ' বুলি কটাক্ষ কৰে । ইয়াৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ বহু পুৰণি ভিডিঅ' ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে, য'ত তেওঁক ড্ৰাগছ আৰু পাৰ্টীৰ বিষয়ে কথা পাতি থকা দেখা গৈছে । কংগনাৰ পুৰণি আৰু নতুন মন্তব্যৰ মাজত থকা এই বিপৰীতমুখী স্থিতিক লৈ এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত নেটিজেনে তেওঁক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰিছে ৷

এটা ভাইৰেল ক্লীপ ২০১৮ চনৰ 'কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ'ৰ আফটাৰ-পাৰ্টীৰ, য'ত কংগনাক আনন্দ-উল্লাস কৰি থকা দেখা গৈছে । তাত অনুষ্ঠিত হোৱা এটা নৈশ পাৰ্টীত কংগনাই নিজে উদ্দাম নৃত্য কৰা দেখা গৈছে । এতিয়াৰ যুৱ প্ৰজন্মক নৈতিকতাৰ পাঠ পঢ়োৱা কংগনা ৰনৌতক এই ভিডিঅ’ পোহৰলৈ অহাৰ পাছত ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ সমালোচনা কৰা হৈছে ।

বিগত কেইটামান দিনত কংগনা ৰনৌতে ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীসমূহত মূলতঃ বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্ম কিমান ‘বেয়া’, সেই বিষয়েই লিখি আছে । বিশেষকৈ দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি থকা যুৱক-যুৱতীসকলক তেওঁ লক্ষ্য কৰি লৈছে । ৪০ বছৰীয়া অভিনেত্ৰী তথা সাংসদগৰাকীয়ে কেইবাটাও ষ্ট’ৰীত তেওঁলোকক ‘গটৰ জেনেৰেশ্বন’ বুলি আখ্যা দিয়ে ।

তেওঁ লিখে যে, এই ছোৱালীবোৰ ইমানেই কুৎসিত যে তেওঁলোকে এগৰাকী গৃহিনীৰ দায়িত্ব কেতিয়াও ল’ব নোৱাৰে । কংগনাই দাবী কৰা মতে, এই ছোৱালীবোৰে কেৱল পাৰ্টী কৰা, ড্ৰাগছ-মদ খোৱা আৰু অসংখ্য লোকৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ স্বাধীনতাহে প্ৰদৰ্শন কৰে । ইয়াৰ পাছতে ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকল সক্ৰিয় হৈ পৰে আৰু কংগনাৰে পুৰণি সাক্ষাৎকাৰসমূহ বিচাৰি উলিয়াই তেওঁৰ এই মন্তব্যৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ।

বৰ্তমান ২০১৮ চনৰ কাঁ ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈছে । ইয়াত বলীউড অভিনেত্ৰী কংগনা ৰনৌতক এখন নীলা স্কাৰ্ফ আৰু ক’লা ৰঙৰ জিলিকি থকা পোছাক পিন্ধি পাৰ্টীত নাচ-গান কৰি আনন্দ কৰি থকা দেখা গৈছে । ইয়াৰ লগতে ২০১৯ চনৰ আন এটা পুৰণি সাক্ষাৎকাৰো চৰ্চালৈ আহিছে । এই সাক্ষাৎকাৰটোত কংগনাই কৈছিল যে, পিতৃ-মাতৃয়ে সন্তানৰ যৌন স্বাধীনতাত বাধা দিব নালাগে । নিজৰ অভিজ্ঞতা ভগাই লৈ তেওঁ কৈছিল, "যেতিয়া মোৰ মা-দেউতাই গম পাইছিল যে মই যৌন দিশৰ পৰা সক্ৰিয়, তেতিয়া তেওঁলোক আচৰিত হৈ পৰিছিল । মই নাজানো তেওঁলোকে মোৰ পৰা কি আশা কৰিছিল ।"

বৰ্তমান সময়ত মহিলাই ড্ৰাগছ লোৱা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰা কংগনা ৰনৌতৰ ২০২০ চনৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ’ চৰ্চালৈ আহিছে । ভিডিঅ’টোত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল যে, ঘৰ এৰি অহাৰ পিছত মাত্ৰ ১৫ বছৰ বয়সতে তেওঁ ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছিল । কংগনাই কৈছিল, "ঘৰৰ পৰা পলাই অহাৰ ১-২ বছৰৰ ভিতৰতে মই ফিল্ম ষ্টাৰ আৰু ড্ৰাগছ আসক্ত হৈ পৰিছিলোঁ । মই এনে কিছুমান মানুহৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ, যাৰ পৰা মোক কেৱল মৃত্যুৱেহে বচাব পাৰিলেহেঁতেন । ভাবি চাওক, মোৰ সেই কিশোৰ বয়সটো কিমান বিপজ্জনক আছিল ।"

ইয়াৰ উপৰিও দেশৰ স্বাধীনতাক লৈ কৰা তেওঁৰ আন এটা পুৰণি বিতৰ্কিত মন্তব্যও পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে । তেওঁ কৈছিল যে, ১৯৪৭ চনত ভাৰতে লাভ কৰা স্বাধীনতা আচলতে 'ভিক্ষা' আছিল । তেওঁৰ মতে, "সেয়া স্বাধীনতা নাছিল, সেয়া আছিল ভিক্ষাহে । ভাৰতে প্ৰকৃত স্বাধীনতা লাভ কৰিলে ২০১৪ চনত, যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনলৈ আহিল ।"

লগতে পঢ়ক : মই বিৰোধ কৰিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু অন্যায় দেখি মনে মনে থাকিব নোৱাৰিলোঁ: ৰিয়া অহীৰ

TAGGED:

কংগনা ৰনৌত ভাইৰেল ভিডিঅ’
GEN Z গটৰ জেনেৰেশ্বন বিতৰ্ক
কংগনা ৰনৌত ড্ৰাগছ আসক্তি
বিজেপি সাংসদ কংগনা ৰনৌত বিতৰ্ক
KANGANA RANAUT VIRAL VIDEO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.