বিৰহৰ বেদনাত কিদৰে মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছিল কল্কি ?

বিৰহৰ যন্ত্ৰণা আৰু নিদ্ৰাহীনতাৰ বিষয়ে কল্কি কেকলাঁৰ সাহসী স্বীকাৰোক্তি ৷

Kalki Koechlin's bold confession about the pain of separation and major insomnia
Published : April 18, 2026 at 2:14 PM IST

হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী কল্কি কেকলাঁই (Kalki Koechlin) শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ জীৱনৰ এটা কঠিন সময়ৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিছে । তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে কেনেকৈ বিৰহৰ বেদনাই তেওঁক মানসিকভাৱে ভাঙি পেলাইছিল আৰু তেওঁ গুৰুতৰ নিদ্ৰাহীনতা (Insomnia) ৰোগত ভুগিবলগীয়া হৈছিল ।

বিৰহৰ যন্ত্ৰণা ইমান গভীৰ আছিল যে তেওঁৰ স্বাভাৱিক টোপনি নোহোৱা হৈছিল । তেওঁ প্ৰায়েই মাজনিশা সাৰ পাই উঠিছিল আৰু পুনৰ শুব পৰা নাছিল । সেই নিসংগ আৰু যন্ত্ৰণাদায়ক সময়খিনি পাৰ কৰিবলৈ তেওঁ মাজনিশাই গীটাৰ বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মতে, সেই সময়ছোৱা তেওঁৰ বাবে অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল আৰু তেওঁ নিজৰ দুখবোৰ পাহৰিবলৈ সংগীতৰ সহায় লৈছিল ।

শেহতীয়াকৈ অভিনেত্ৰী ছোহা আলী খানৰ পডকাষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰি কল্কি কেকলাঁই তেওঁৰ জীৱনৰ এক কঠিন সময়ৰ কথা ব্যক্ত কৰে । কল্কিয়ে কয়, "বিৰহৰ বাবে মই কেইবামাহো ধৰি নিদ্ৰাহীনতাত ভুগিছিলোঁ । এই ঘটনাই মোক বুজাই দিছিল যে আমাৰ মানসিক অৱস্থাই আমাৰ ওপৰত কিমান গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় ।"

নিদ্ৰাহীনতাৰ বৰ্ণনা দি তেওঁ কয়, "মই শুবই পৰা নাছিলোঁ । প্ৰায়েই মাজনিশা ২ বা ৩ বজাত মোৰ টোপনি ভাঙি গৈছিল । তাৰ পিছত পুনৰ টোপনি নহাৰ বাবে মই নিজকে ব্যস্ত ৰাখিবলৈ গীটাৰ বজাইছিলোঁ বা অন্য কিবা কাম কৰিছিলোঁ ।"

কামৰ দিনবোৰৰ কথা সোঁৱৰণ কৰি তেওঁ কয়, "যিবোৰ দিনত মই কামলৈ যাবলগীয়া হৈছিল, সেই সময়ত মোৰ এনে অনুভৱ হৈছিল যেন মই স্বপ্নজগতত আছোঁ নে সাৰে আছোঁ ধৰিবই পৰা নাছিলোঁ । মই বৰ দ্বিধাত পৰিছিলোঁ— ‘এইবোৰ সঁচাকৈয়ে ঘটি আছে নে মই এতিয়াও টোপনিতে আছোঁ?’ প্ৰায় চাৰি মাহ ধৰি মোৰ অৱস্থা তেনেকুৱাই আছিল ।"

কল্কি কেকলাঁ এগৰাকী এনেকুৱা অভিনেত্ৰী যিয়ে সদায় গতানুগতিক ধাৰাৰ বাহিৰলৈ গৈ কাম কৰিবলৈ ভাল পায় । বলীউডৰ ছবিৰ লগতে নাটক আৰু স্বতন্ত্ৰ চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ এক বিশেষ পৰিচয় আছে ।

তেওঁ কেইবাখনো জনপ্ৰিয় ছবিত কৰা সাৱলীল অভিনয়ৰ বাবে জনাজাত, যেনে দেৱ ডি (Dev.D), জিন্দেগী না মিলেগী দোবাৰা (Zindagi Na Milegi Dobara), মাৰ্গাৰিটা উইথ এ ষ্ট্ৰ' (Margarita with a Straw), গলী বয় (Gully Boy), য়েহ জৱানী হে দীৱানী (Yeh Jawaani Hai Deewani) আদি ।

ডিজিটেল জগততো তেওঁ নিজৰ অভিনয়ৰ যাদু দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে । বিশেষকৈ 'ছেক্ৰেড গেমছ' (Sacred Games) আৰু 'মেড ইন হেভেন' (Made in Heaven) ৰ দৰে জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজৰ জৰিয়তে তেওঁ দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছে ।

কল্কি কেকলাঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে কিছু তথ্য

ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, কল্কিয়ে পূৰ্বে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অনুৰাগ কাশ্যপৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । কিন্তু তেওঁলোকৰ এই সংসাৰ বেছিদিন নিটিকিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ তেওঁৰ বৰ্তমানৰ সংগী গাই হাৰ্শ্ববাৰ্গৰ (Guy Hershberg) সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আবদ্ধ হয় । ২০২০ চনত তেওঁলোকৰ মাজলৈ এজনী কন্যা সন্তান আহে, যাৰ নাম চাপ্ফো (Sappho) ৰখা হয় ।

উল্লেখ্য যে, ছোহা আলী খানৰ 'অল এবাউট হাৰ' (All About Her) নামৰ জনপ্ৰিয় পডকাষ্ট অনুষ্ঠানটো তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰিত হয় । এই অনুষ্ঠানত তেওঁ বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ মানসিক সুস্থতা আৰু শাৰীৰিক সমস্যাসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ।

ছোহাই তেওঁৰ এই অনুষ্ঠানলৈ বিভিন্ন বিষয়ৰ অভিজ্ঞ আৰু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰে । তেওঁলোকৰ সৈতে কৰা আলোচনাৰ জৰিয়তে দৰ্শকক বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আৰু পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰাই হৈছে এই পডকাষ্টৰ মূল উদ্দেশ্য ।

লগতে পঢ়ক : ইতিহাস ৰচনা কৰিলে পুলকিত সম্ৰাটে: পেছাদাৰী বক্সাৰৰ সৈতে ৰিঙত নমা প্ৰথমজন ভাৰতীয় অভিনেতা !

