ছলমান খান বনাম 'কালা হিৰণ': দিল্লী হাই ক’ৰ্টৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে ছুপ্ৰীম ক’ৰ্টত প্ৰযোজক অমিত জানী

ছলমান খান বনাম 'কালা হিৰণ': দিল্লী হাই ক’ৰ্টৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে ছুপ্ৰীম ক’ৰ্টত প্ৰযোজক অমিত জানী
উচ্চতম ন্যায়ালয় পালেগৈ 'কালা হিৰণ' ছবিৰ বিতৰ্ক; ছলমান খানৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ খোজ প্ৰযোজকৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 10:48 AM IST
হায়দৰাবাদ : 'কালা হিৰণ' চলচ্চিত্ৰক লৈ ছলমান খান আৰু প্ৰযোজক অমিত জানীৰ মাজৰ আইনী যুঁজ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয় পালেগৈ । দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ছবিখনৰ টিজাৰ আঁতৰাবলৈ দিয়া নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে প্ৰযোজক অমিত জানীয়ে 'ব্যক্তি স্বাধীনতা'ৰ দোহাই দি ছুপ্ৰীম ক’ৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ।
বলীউডৰ অভিনেতা ছলমান খান আৰু 'কালা হিৰণ' ছবিৰ নিৰ্মাতাসকলৰ মাজৰ বিতৰ্ক এতিয়াও থমকি ৰোৱা নাই । প্ৰযোজক অমিত জানীয়ে 'কালা হিৰণ' নাম দি এখন নতুন ছবি নিৰ্মাণ কৰি আছে । এই ছবিখনৰ জৰিয়তে সমাজত তেওঁৰ ভাৱমূৰ্তি বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে বুলি ছলমান খানে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
প্ৰথমতে এই গোচৰটো দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয় পাইছিলগৈ । আদালতে ছলমান খানৰ পক্ষ লৈ ছবিখনৰ টিজাৰ আৰু অন্যান্য প্ৰচাৰমূলক ফটো আৰু ভিডিঅ’ৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল । দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই প্ৰযোজক অমিত জানীয়ে এতিয়া দেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ।
দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিগত ২৭ জুলাইত ছবিখনৰ বিতৰ্কিত সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ এই নিৰ্দেশ দিছিল । ছলমান খানৰ আপত্তিৰ পিছত আদালতে চলচ্চিত্ৰখনৰ টিজাৰ আৰু প্ৰচাৰমূলক ভিডিঅ'সমূহ বন্ধ কৰিবলৈ কৈছিল ।
অমিত জানীৰ নতুন পদক্ষেপ
VIDEO | Mumbai: On moving the Supreme Court against the Delhi High Court order directing the removal of the ‘Kaala Hiran’ teaser, Producer Amit Jani says, “The Delhi High Court’s July 27 order directed the removal of the teaser and interviews. While respecting the court, we… pic.twitter.com/IM9pay5eUh— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026
সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ তথ্য অনুসৰি, প্ৰযোজক অমিত জানীয়ে এই বাধা আঁতৰাই বিতৰ্কিত কণ্টেণ্টসমূহ পুনৰ প্ৰকাশ কৰাৰ অনুমতি বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক আবেদন দাখিল কৰিছে । দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দান একপক্ষীয় আছিল আৰু ই কোনো কাৰণতে ন্যায়সন্মত নাছিল বুলি অমিত জানীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে । প্ৰযোজক অমিত জানীয়ে সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক লৈ নিজৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।
The wait is over! 🔥 Witness the powerful cinema that stands as a testament to the Bishnoi community's pledge and the historic struggle of 1998. The First Look of 'Kala Hiran' is UPLOADED NOW! Dive into the ultimate battle of crime, thrills, and justice in this massive project by… pic.twitter.com/PWrJ7fun0u— Amit Jani (@AmitJaniIND) June 10, 2026
বিগত ২৭ জুলাইত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ছলমান খানৰ আবেদনৰ ভিত্তিত 'কালা হিৰণ' ছবিৰ টিজাৰ আৰু সাক্ষাৎকাৰসমূহ আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । অমিত জানীয়ে কয় যে, আদালতৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সেই সকলোবোৰ অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ পৰা আঁতৰাই দিছিল । অমিত জানীৰ মতে, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেই ৰায়টো ন্যায়সন্মত নাছিল । সেইবাবেই তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছে যাতে বন্ধ কৰি দিয়া টিজাৰ আৰু ডিলিট কৰা সাক্ষাৎকাৰসমূহ পুনৰ মুকলি কৰাৰ অনুমতি দিয়া হয় ।
Jani Firefox Films Unveils the Gripping First Look Poster of " kala hiran: the battle for legacy" highly anticipated teaser set to drop on june 20— Amit Jani (@AmitJaniIND) May 29, 2026
jani firefox media private limited has officially released the intense first-look poster for its upcoming high-octane crime drama,… pic.twitter.com/yH8GH2rt28
প্ৰযোজকগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কয় যে, যিকোনো চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰে এইটো মৌলিক অধিকাৰ যে, তেওঁ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ছবিৰ টিজাৰ, ট্ৰেইলাৰ, প’ষ্টাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট লুক ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিব পাৰে । এই ছবিখনৰ সম্পূৰ্ণ নাম 'কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লিগেছী' ।
বিতৰ্কৰ আচল কাৰণ কি ?
১৯৯৮ চনৰ গোচৰ: ধাৰণা কৰা হৈছে যে এই ছবিখন অভিনেতা ছলমান খানৰ ১৯৯৮ চনৰ বিখ্যাত ক’লা হৰিণা চিকাৰৰ গোচৰটোৰ ওপৰত আধাৰিত । অৱশ্যে চলচ্চিত্ৰখনৰ নিৰ্মাতাসকলে স্পষ্টকৈ কৈছে যে, এই কাহিনীৰ সৈতে ছলমান খানৰ কোনো পোনপটীয়া সম্পৰ্ক নাই ।
বিতৰ্ক কেনেকৈ বাঢ়ি গ’ল ?
ছবিখনৰ প’ষ্টাৰ আৰু টিজাৰ মুক্তি পোৱাৰ পিছত বিতৰ্কই তীব্ৰ ৰূপ লয় । প’ষ্টাৰখনত মূল নায়কগৰাকীক ছলমান খানে পিন্ধা নীলা পাথৰৰ বিশেষ ব্ৰেচলেটডালৰ দৰে একেধৰণৰ ব্ৰেচলেট পিন্ধি থকা দেখা গৈছিল । ইয়াৰ পিছতে ছলমান খানে নিজৰ ভাৱমূৰ্তি ৰক্ষাৰ বাবে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে আৰু আদালতে ছবিখনৰ প্ৰচাৰত নিষেধাজ্ঞা লগাই তেওঁক সকাহ দিয়ে । কিন্তু এতিয়া প্ৰযোজক অমিত জানীয়ে এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ‘কালা হিৰণ’এ শুবলৈ দিয়া নাই ছলমানক: উপায়ন্তৰ হৈ কাষ চাপিল আদালতৰ