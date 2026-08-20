ETV Bharat / entertainment

ছলমান খান বনাম 'কালা হিৰণ': দিল্লী হাই ক’ৰ্টৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে ছুপ্ৰীম ক’ৰ্টত প্ৰযোজক অমিত জানী

উচ্চতম ন্যায়ালয় পালেগৈ 'কালা হিৰণ' ছবিৰ বিতৰ্ক; ছলমান খানৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ খোজ প্ৰযোজকৰ ৷

kala hiran movie controversy: Producer Amit Jani goes to the Supreme Court against Delhi High Court's verdict
থমকি ৰোৱা নাই 'কালা হিৰণ' ছবিৰ বিতৰ্ক (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 10:48 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : 'কালা হিৰণ' চলচ্চিত্ৰক লৈ ছলমান খান আৰু প্ৰযোজক অমিত জানীৰ মাজৰ আইনী যুঁজ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয় পালেগৈ । দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ছবিখনৰ টিজাৰ আঁতৰাবলৈ দিয়া নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে প্ৰযোজক অমিত জানীয়ে 'ব্যক্তি স্বাধীনতা'ৰ দোহাই দি ছুপ্ৰীম ক’ৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ।

বলীউডৰ অভিনেতা ছলমান খান আৰু 'কালা হিৰণ' ছবিৰ নিৰ্মাতাসকলৰ মাজৰ বিতৰ্ক এতিয়াও থমকি ৰোৱা নাই । প্ৰযোজক অমিত জানীয়ে 'কালা হিৰণ' নাম দি এখন নতুন ছবি নিৰ্মাণ কৰি আছে । এই ছবিখনৰ জৰিয়তে সমাজত তেওঁৰ ভাৱমূৰ্তি বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে বুলি ছলমান খানে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

প্ৰথমতে এই গোচৰটো দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয় পাইছিলগৈ । আদালতে ছলমান খানৰ পক্ষ লৈ ছবিখনৰ টিজাৰ আৰু অন্যান্য প্ৰচাৰমূলক ফটো আৰু ভিডিঅ’ৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল । দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই প্ৰযোজক অমিত জানীয়ে এতিয়া দেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ।

দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিগত ২৭ জুলাইত ছবিখনৰ বিতৰ্কিত সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ এই নিৰ্দেশ দিছিল । ছলমান খানৰ আপত্তিৰ পিছত আদালতে চলচ্চিত্ৰখনৰ টিজাৰ আৰু প্ৰচাৰমূলক ভিডিঅ'সমূহ বন্ধ কৰিবলৈ কৈছিল ।

অমিত জানীৰ নতুন পদক্ষেপ

সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ তথ্য অনুসৰি, প্ৰযোজক অমিত জানীয়ে এই বাধা আঁতৰাই বিতৰ্কিত কণ্টেণ্টসমূহ পুনৰ প্ৰকাশ কৰাৰ অনুমতি বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক আবেদন দাখিল কৰিছে । দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দান একপক্ষীয় আছিল আৰু ই কোনো কাৰণতে ন্যায়সন্মত নাছিল বুলি অমিত জানীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে । প্ৰযোজক অমিত জানীয়ে সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক লৈ নিজৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।

বিগত ২৭ জুলাইত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ছলমান খানৰ আবেদনৰ ভিত্তিত 'কালা হিৰণ' ছবিৰ টিজাৰ আৰু সাক্ষাৎকাৰসমূহ আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । অমিত জানীয়ে কয় যে, আদালতৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সেই সকলোবোৰ অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ পৰা আঁতৰাই দিছিল । অমিত জানীৰ মতে, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেই ৰায়টো ন্যায়সন্মত নাছিল । সেইবাবেই তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছে যাতে বন্ধ কৰি দিয়া টিজাৰ আৰু ডিলিট কৰা সাক্ষাৎকাৰসমূহ পুনৰ মুকলি কৰাৰ অনুমতি দিয়া হয় ।

প্ৰযোজকগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কয় যে, যিকোনো চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰে এইটো মৌলিক অধিকাৰ যে, তেওঁ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ছবিৰ টিজাৰ, ট্ৰেইলাৰ, প’ষ্টাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট লুক ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিব পাৰে । এই ছবিখনৰ সম্পূৰ্ণ নাম 'কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লিগেছী' ।

বিতৰ্কৰ আচল কাৰণ কি ?

১৯৯৮ চনৰ গোচৰ: ধাৰণা কৰা হৈছে যে এই ছবিখন অভিনেতা ছলমান খানৰ ১৯৯৮ চনৰ বিখ্যাত ক’লা হৰিণা চিকাৰৰ গোচৰটোৰ ওপৰত আধাৰিত । অৱশ্যে চলচ্চিত্ৰখনৰ নিৰ্মাতাসকলে স্পষ্টকৈ কৈছে যে, এই কাহিনীৰ সৈতে ছলমান খানৰ কোনো পোনপটীয়া সম্পৰ্ক নাই ।

বিতৰ্ক কেনেকৈ বাঢ়ি গ’ল ?

ছবিখনৰ প’ষ্টাৰ আৰু টিজাৰ মুক্তি পোৱাৰ পিছত বিতৰ্কই তীব্ৰ ৰূপ লয় । প’ষ্টাৰখনত মূল নায়কগৰাকীক ছলমান খানে পিন্ধা নীলা পাথৰৰ বিশেষ ব্ৰেচলেটডালৰ দৰে একেধৰণৰ ব্ৰেচলেট পিন্ধি থকা দেখা গৈছিল । ইয়াৰ পিছতে ছলমান খানে নিজৰ ভাৱমূৰ্তি ৰক্ষাৰ বাবে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে আৰু আদালতে ছবিখনৰ প্ৰচাৰত নিষেধাজ্ঞা লগাই তেওঁক সকাহ দিয়ে । কিন্তু এতিয়া প্ৰযোজক অমিত জানীয়ে এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ‘কালা হিৰণ’এ শুবলৈ দিয়া নাই ছলমানক: উপায়ন্তৰ হৈ কাষ চাপিল আদালতৰ

TAGGED:

কালা হিৰণ ছবিৰ বিতৰ্ক
ছলমান খান কালা হিৰণ গোচৰ
কালা হিৰণ দ্য বেটল ফৰ লিগেছী
প্ৰযোজক অমিত জানী ছুপ্ৰীম ক’ৰ্ট
KALA HIRAN MOVIE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.