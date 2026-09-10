ETV Bharat / entertainment

ছলমান খানৰ বিৰোধিতাৰ মাজতে নিৰ্মাতাৰ ভাষ্য, ‘কালা হিৰণ ছবিখন মুক্তিৰ বাবে সাজু নহয়’

‘কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লেগেচী’ ছবি সন্দৰ্ভত ছলমান খানৰ আবেদন সন্দৰ্ভত আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় ।

kala hiran movie controversy: Amid Salman Khan's stay request, makers tell court film not ready for release
ছবিখন মুক্তিৰ বাবে সাজু হোৱা নাই (Photo : Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2026 at 1:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেতা ছলমান খানে ‘কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লেগেচী’ ছবিখনৰ মুক্তি বন্ধ কৰাৰ বাবে আদালতত আবেদন দাখিল কৰিছে । এই বিষয় সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰ, ১০ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় । ‘কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লেগেচী’ ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰে যে, ছবিখন বৰ্তমান মুক্তি দিব পৰা অৱস্থাত নাই ।

‘কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লেগেচী’ মুক্তিৰ বাবে সাজু নহয়

মন কৰিবলগীয়া যে ‘কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লেগেচী’ ছবিখন ১৯৯৮ চনৰ ছলমান খানৰ ক’লা হৰিণাৰ চোৰাং চিকাৰৰ গোচৰৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত বুলি জানিব পৰা গৈছে । ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে ছবিখনৰ মুক্তি বন্ধ কৰিবলৈ আদালতৰ নিষেধাজ্ঞা বিচাৰিছে । ইফালে ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ শুনানিৰ সময়ত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অমিত জানীৰ অধিবক্তাই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ক জনাইছে যে, ছবিখন মুক্তিৰ অৱস্থাত নাই, কিয়নো ইয়াৰ বিষয়বস্তুক লৈ এতিয়াও চেঞ্চৰ ব’ৰ্ডে প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া নাই ।

দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ছবি প্ৰযোজকগৰাকীক দুসপ্তাহৰ ভিতৰত উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।

ছলমানৰ খানৰ অধিবক্তাই কি ক’লে?

ইফালে ছলমান খানৰ অধিবক্তাই যুক্তি আগবঢ়াই যে, ছবিখন অ’টিটি প্লেটফৰ্মত মুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্টিফিকেশ্বনৰ প্ৰয়োজন নাই । আদালতে নিজৰ আদেশতো অ’টিটি মুক্তিৰ কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল । মন কৰিবলগীয়া যে, ৩০ ছেপ্টেম্বৰত এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

‘কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লেগেচী’ বিতৰ্ক কি?

মন কৰিবলগীয়া যে, জুন মাহত ‘কালা হিৰণ’ ছবিখনৰ ফাৰ্ষ্ট লুক আৰু ট্ৰেইলাৰ মুক্তি পোৱাৰ পিছতে ছলমান খানে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল । তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে, ছবিখন তেওঁৰ সৈতে জড়িত ক’লা হৰিণাৰ চোৰাং চিকাৰৰ গোচৰৰ ওপৰত আধাৰিত আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁৰ ‘ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰ’ সুৰক্ষিত কৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশ উলংঘা কৰা হৈছে ।

আবেদনখনত অভিনেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে, ২৯ মে’ত মুক্তি পোৱা ছবিখনৰ প’ষ্টাৰখনত তেওঁক স্পষ্টকৈ লক্ষ্য কৰা হৈছে । আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, "প’ষ্টাৰখনত চিত্ৰিত চৰিত্ৰটোৰ ৰূপটোৱে ছলমান খানৰ সৈতে এক আকৰ্ষণীয় সাদৃশ্য বহন কৰে আৰু চৰিত্ৰটোৱে স্পষ্টভাৱে ছলমান খানে পিন্ধা ধৰণৰ ব্ৰেচলেট পিন্ধি আছে । গতিকে প’ষ্টাৰখন আৰু ছবিখনে স্পষ্টভাৱে ভুৱা আখ্যানৰ প্ৰচাৰ কৰিছে ৷ ইয়াক বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু প্ৰকৃত তথ্য আৰু ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত যেন লাগে ।"

মন কৰিবলগীয়া যে, ছলমান খান ক’লা হৰিণাৰ চোৰাং চিকাৰৰ গোচৰত বিচাৰৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু তেওঁক দোষমুক্ত কৰা হৈছিল ৷ গোচৰটো দুটা দশকৰো অধিক সময় চলিল । অভিনেতাগৰাকীৰ আবেদনত উল্লেখ আছে যে, যদিও ৰাজস্থানৰ আদালতে তেওঁক অস্ত্ৰ আইনৰ অধীনত অভিযোগৰ পৰা মুক্ত কৰিছিল, তথাপিও প’ষ্টাৰত চিত্ৰিত চৰিত্ৰটোৱে বন্দুক লৈ আছে, যিটো মানহানিকাৰক ।

লগতে পঢ়ক :

‘কালা হিৰণ’এ শুবলৈ দিয়া নাই ছলমানক: উপায়ন্তৰ হৈ কাষ চাপিল আদালতৰ

ছলমান খান বনাম 'কালা হিৰণ': দিল্লী হাই ক’ৰ্টৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে ছুপ্ৰীম ক’ৰ্টত প্ৰযোজক অমিত জানী

TAGGED:

কালা হিৰণ চিনেমা বিতৰ্ক
ছলমান খান ক’লা হৰিণা চিকাৰ
কালা হিৰণ দ্য বেটল ফৰ লেগেচী
প্ৰযোজক অমিত জানী
KALA HIRAN MOVIE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.