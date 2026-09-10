ছলমান খানৰ বিৰোধিতাৰ মাজতে নিৰ্মাতাৰ ভাষ্য, ‘কালা হিৰণ ছবিখন মুক্তিৰ বাবে সাজু নহয়’

ছলমান খানৰ বিৰোধিতাৰ মাজতে নিৰ্মাতাৰ ভাষ্য, ‘কালা হিৰণ ছবিখন মুক্তিৰ বাবে সাজু নহয়’
‘কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লেগেচী’ ছবি সন্দৰ্ভত ছলমান খানৰ আবেদন সন্দৰ্ভত আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 1:16 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেতা ছলমান খানে ‘কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লেগেচী’ ছবিখনৰ মুক্তি বন্ধ কৰাৰ বাবে আদালতত আবেদন দাখিল কৰিছে । এই বিষয় সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰ, ১০ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় । ‘কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লেগেচী’ ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰে যে, ছবিখন বৰ্তমান মুক্তি দিব পৰা অৱস্থাত নাই ।
‘কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লেগেচী’ মুক্তিৰ বাবে সাজু নহয়
মন কৰিবলগীয়া যে ‘কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লেগেচী’ ছবিখন ১৯৯৮ চনৰ ছলমান খানৰ ক’লা হৰিণাৰ চোৰাং চিকাৰৰ গোচৰৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত বুলি জানিব পৰা গৈছে । ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে ছবিখনৰ মুক্তি বন্ধ কৰিবলৈ আদালতৰ নিষেধাজ্ঞা বিচাৰিছে । ইফালে ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ শুনানিৰ সময়ত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অমিত জানীৰ অধিবক্তাই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ক জনাইছে যে, ছবিখন মুক্তিৰ অৱস্থাত নাই, কিয়নো ইয়াৰ বিষয়বস্তুক লৈ এতিয়াও চেঞ্চৰ ব’ৰ্ডে প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া নাই ।
The wait is over! 🔥 Witness the powerful cinema that stands as a testament to the Bishnoi community's pledge and the historic struggle of 1998. The First Look of 'Kala Hiran' is UPLOADED NOW! Dive into the ultimate battle of crime, thrills, and justice in this massive project by… pic.twitter.com/PWrJ7fun0u— Amit Jani (@AmitJaniIND) June 10, 2026
দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ছবি প্ৰযোজকগৰাকীক দুসপ্তাহৰ ভিতৰত উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
ছলমানৰ খানৰ অধিবক্তাই কি ক’লে?
ইফালে ছলমান খানৰ অধিবক্তাই যুক্তি আগবঢ়াই যে, ছবিখন অ’টিটি প্লেটফৰ্মত মুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্টিফিকেশ্বনৰ প্ৰয়োজন নাই । আদালতে নিজৰ আদেশতো অ’টিটি মুক্তিৰ কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল । মন কৰিবলগীয়া যে, ৩০ ছেপ্টেম্বৰত এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
‘কালা হিৰণ: দ্য বেটল ফৰ লেগেচী’ বিতৰ্ক কি?
মন কৰিবলগীয়া যে, জুন মাহত ‘কালা হিৰণ’ ছবিখনৰ ফাৰ্ষ্ট লুক আৰু ট্ৰেইলাৰ মুক্তি পোৱাৰ পিছতে ছলমান খানে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল । তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে, ছবিখন তেওঁৰ সৈতে জড়িত ক’লা হৰিণাৰ চোৰাং চিকাৰৰ গোচৰৰ ওপৰত আধাৰিত আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁৰ ‘ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰ’ সুৰক্ষিত কৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশ উলংঘা কৰা হৈছে ।
Jani Firefox Films Unveils the Gripping First Look Poster of " kala hiran: the battle for legacy" highly anticipated teaser set to drop on june 20— Amit Jani (@AmitJaniIND) May 29, 2026
jani firefox media private limited has officially released the intense first-look poster for its upcoming high-octane crime drama,… pic.twitter.com/yH8GH2rt28
আবেদনখনত অভিনেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে, ২৯ মে’ত মুক্তি পোৱা ছবিখনৰ প’ষ্টাৰখনত তেওঁক স্পষ্টকৈ লক্ষ্য কৰা হৈছে । আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, "প’ষ্টাৰখনত চিত্ৰিত চৰিত্ৰটোৰ ৰূপটোৱে ছলমান খানৰ সৈতে এক আকৰ্ষণীয় সাদৃশ্য বহন কৰে আৰু চৰিত্ৰটোৱে স্পষ্টভাৱে ছলমান খানে পিন্ধা ধৰণৰ ব্ৰেচলেট পিন্ধি আছে । গতিকে প’ষ্টাৰখন আৰু ছবিখনে স্পষ্টভাৱে ভুৱা আখ্যানৰ প্ৰচাৰ কৰিছে ৷ ইয়াক বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু প্ৰকৃত তথ্য আৰু ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত যেন লাগে ।"
মন কৰিবলগীয়া যে, ছলমান খান ক’লা হৰিণাৰ চোৰাং চিকাৰৰ গোচৰত বিচাৰৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু তেওঁক দোষমুক্ত কৰা হৈছিল ৷ গোচৰটো দুটা দশকৰো অধিক সময় চলিল । অভিনেতাগৰাকীৰ আবেদনত উল্লেখ আছে যে, যদিও ৰাজস্থানৰ আদালতে তেওঁক অস্ত্ৰ আইনৰ অধীনত অভিযোগৰ পৰা মুক্ত কৰিছিল, তথাপিও প’ষ্টাৰত চিত্ৰিত চৰিত্ৰটোৱে বন্দুক লৈ আছে, যিটো মানহানিকাৰক ।
লগতে পঢ়ক :
‘কালা হিৰণ’এ শুবলৈ দিয়া নাই ছলমানক: উপায়ন্তৰ হৈ কাষ চাপিল আদালতৰ
ছলমান খান বনাম 'কালা হিৰণ': দিল্লী হাই ক’ৰ্টৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে ছুপ্ৰীম ক’ৰ্টত প্ৰযোজক অমিত জানী