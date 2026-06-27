অজয় দেৱগণ নে শ্বাহৰুখ খান? কাৰ সৈতে কাজলে উপহাৰ দিছে আটাইতকৈ বেছি হিট ছবি ?
কাজল-শ্বাহৰুখ বনাম কাজল-অজয়: ৰূপালী পৰ্দাত কোনটো যুটি আটাইতকৈ বেছি সফল ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 4:16 PM IST
হায়দৰাবাদ : হিন্দী চিনেমা জগতৰ এগৰাকী অন্যতম তাৰকা অভিনেত্ৰী হিচাপে কাজলৰ নাম সদায় আগশাৰীত লোৱা হয় । ১৯৯২ চনত বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰা কাজল বৰ্তমানলৈকে অভিনয় জগতত সক্ৰিয় হৈ আছে । বৰ্ধিত কেৰিয়াৰত তেওঁৰ অন-স্ক্ৰীণ যুটিক লৈ দৰ্শকৰ মাজত সদায় উৎসুকতা দেখা যায় । বিশেষকৈ শ্বাহৰুখ খান আৰু তেওঁৰ নিজৰ স্বামী অজয় দেৱগণ—এই দুই অভিনেতাৰ ভিতৰত কাৰ সৈতে কাজলৰ যুটি বেছি সফল, সেই বিষয়ে আলোচনা চলিয়ে থাকে ৷
শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে কাজলৰ যুটি
ৰূপালী পৰ্দাত কাজলক আটাইতকৈ বেছি পছন্দ কৰা হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে । বলীউডৰ ইতিহাসত তেওঁলোকৰ কেমিষ্ট্ৰীক ‘সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ’ বুলি গণ্য কৰা হয় । তেওঁলোকে একেলগে কাম কৰা প্ৰায় আটাইকেইখন ছবিয়েই বক্স অফিচত ব্লকবাষ্টাৰ প্ৰমাণিত হৈছে । তেওঁলোকে অভিনয় কৰা কালজয়ী ছবিসমূহ হ’ল- 'দিলৱালে দুলহনিয়া লে জায়েংগে', 'কুচ কুচ হোতা হে', 'কভী খুশী কভী গম' আৰু 'বাজীগৰ'।
অজয় দেৱগণৰ সৈতে কাজলৰ যুটি (বাস্তৱ জীৱনৰ সংগী)
কাজলে তেওঁৰ বাস্তৱ জীৱনৰ স্বামী অজয় দেৱগণৰ সৈতেও বহুকেইখন ছবিত অভিনয় কৰিছে । কিন্তু ব্যৱসায়িক সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত এই যুটিটো শ্বাহৰুখ-কাজলৰ যুটিতকৈ পিছ পৰি আছে । তেওঁলোকৰ কেইখনমান ছবি হিট হৈছে যদিও কিছুমান ছবিয়ে আশানুৰূপ ফল দেখুৱাব পৰা নাছিল । তেওঁলোকে অভিনয় কৰা উল্লেখনীয় ছবিসমূহ হ’ল- 'প্যাৰ তো হোনা হি থা', 'ইস্ক' আৰু ঐতিহাসিক ড্ৰামা 'তানহাজী'।
তথ্য আৰু দৰ্শকৰ সঁহাৰি অনুসৰি, ৰূপালী পৰ্দাত শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতেই কাজলৰ যুটি আটাইতকৈ বেছি সফল আৰু হিট ।
কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি
কাজল আৰু শ্বাহৰুখ খান—দুয়োগৰাকী তাৰকাই একেটা বৰ্ষতে অৰ্থাৎ ১৯৯২ চনত বলীউডত নিজৰ অভিনয় জীৱনৰ আৰম্ভণি ঘটাইছিল । আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰে পৰা আজিলৈকে এই ছুপাৰহিট যুটিটোক দৰ্শকে মুঠ ৭ খন ছবিত একেলগে মুখ্য ভূমিকাত অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পাইছে । এই জনপ্ৰিয় যুটিটোক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯৯৩ চনৰ 'বাজীগৰ' ছবিত একেলগে পৰ্দাত দেখা গৈছিল । এই ছবিখনত তেওঁলোকৰ সৈতে অভিনেত্ৰী শিল্পা শ্বেট্টীয়েও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । মুক্তিৰ পিছত 'বাজীগৰ' ছবিখনে দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰে আৰু বক্স অফিচত এক ছুপাৰহিট ছবি হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
কাজল-শ্বাহৰুখ
'বাজীগৰ' ছবিখনৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পিছত কাজল আৰু শ্বাহৰুখ খানে আন কেইবাখনো ছবিত একেলগে অভিনয় কৰিছিল । এই যুটিটোৰ আটাইতকৈ সফল চিনেমা হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল 'দিলৱালে দুলহনিয়া লে জায়েংগে' আৰু 'কুচ কুচ হোতা হে' । এই দুয়োখন ছবিয়েই চিনেমা জগতত ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছিল । ২০০১ চনত মুক্তি পোৱা পাৰিবাৰিক ড্ৰামা 'কভী খুশী কভী গম' বক্স অফিচত ব্লকবাষ্টাৰ প্ৰমাণিত হৈছিল । ১৯৯৫ চনৰ পুনৰ্জন্মভিত্তিক এক্সন চিনেমা 'কৰণ অৰ্জুন' বক্স অফিচত ছুপাৰহিট হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল । ২০১০ চনত সামাজিক বাৰ্তা থকা আৰু আৱেগিক কাহিনীৰে নিৰ্মিত 'মাই নেম ইজ খান' ছবিখন হিট হৈছিল । ২০১৫ চনত মুক্তি পোৱা তেওঁলোকৰ ছবি 'দিলৱালে' বৰ বিশেষ নচলিল আৰু ই এখন এভাৰেজ ছবি হিচাপেহে পৰিগণিত হ’ল ।
কাজল-অজয়
কাজল আৰু অজয় দেৱগণে এতিয়ালৈকে সৰ্বমুঠ ৯ খন ছবিত একেলগে অভিনয় কৰিছে । এই যুটিটোক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে একেলগে দেখা গৈছিল 'হলচল' নামৰ ছবিখনত । তেওঁলোকৰ এই প্ৰথমখন যুটীয়া ছবিয়ে ১৯৯৫ চনত চিনেমাগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছিল । দুয়োৰে অভিনীত এই প্ৰথমখন ছবিয়ে দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰিব নোৱাৰিলে আৰু বক্স অফিচত ই সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্লপ প্ৰমাণিত হৈছিল ।
১৯৯৫ চনৰ 'হলচল' ছবিখনৰ পিছত কাজল আৰু অজয় দেৱগণে একেলগে আন কেইবাখনো ছবিত কাম কৰিছিল । ২০২০ চনত মুক্তি পোৱা ঐতিহাসিক ড্ৰামা 'তানহাজী: দি আনছাং ৱাৰিয়ৰ' বক্স অফিচত ব্লকবাষ্টাৰ প্ৰমাণিত হৈছিল । ১৯৯৭ চনৰ ৰোমাণ্টিক-কমেডী ছবি 'ইস্ক' আৰু ১৯৯৮ চনৰ 'প্যাৰ তো হোনা হি থা'—এই দুয়োখন ছবিয়েই বক্স অফিচত ছুপাৰহিট হৈছিল । এই ছবিসমূহৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ বাকী আটাইকেইখন ছবিয়ে চিনেমাগৃহত বৰ বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে । সেইসমূহ হ’ল- গুন্দাৰাজ, দিল ক্যা কৰে, ৰাজু চাচা, ইউ মী ঔৰ হম, টুনপুৰ কা ছুপাৰহিৰো ৷
সামগ্ৰিকভাৱে চালে দেখা যায় যে কাজলে স্বামী অজয় দেৱগণৰ সৈতে বেছি ছবিত কাম কৰিছে যদিও সফলতাৰ হাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতেহে বহুত বেছি আছিল । শ্বাহৰুখৰ সৈতে তেওঁৰ বেছিভাগ ছবিয়েই ব্লকবাষ্টাৰ বা ছুপাৰহিট হৈছিল, আনহাতে অজয় দেৱগণৰ সৈতে কৰা বেছিভাগ ছবিয়েই ফ্লপ প্ৰমাণিত হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : ১৭ বছৰৰ পাছত পৰ্দাত পুনৰ ঐতিহাসিক যুটি: 'ৱেলকাম টু দ্য জংগল' আৰু বলীউডৰ বৰ্তমানৰ সংকট লৈ কি ক’লে অক্ষয়-সুনীলে?