প্ৰাপ্তবয়স্কৰ দৰে আচৰণ কৰিবলৈ বেয়া পায় কাজলে !

প্ৰাপ্তবয়স্কৰ দৰে আচৰণ কৰিবলৈ বেয়া পায় কাজলে !
কাজলৰ নতুন ফটোশ্বুট আৰু ধেমেলীয়া জীৱন দৰ্শন ৷ ওজন বঢ়া মানেই বুদ্ধি বঢ়া ! অনুৰাগীৰ বাবে কাজলৰ নতুন ‘ফিটনেছ মন্ত্ৰ’
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 24, 2026 at 12:05 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেত্ৰী কাজলে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ ‘প্ৰাপ্তবয়স্কৰ দৰে আচৰণ কৰক’ (Act like an adult) বুলি কোৱা পৰামৰ্শটো একেবাৰে পছন্দ নকৰে । নিজৰ চঞ্চল আৰু মুকলি স্বভাৱৰ বাবে জনাজাত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এনে অনুশাসনক এক ভয়ংকৰ পৰামৰ্শ হিচাপে গণ্য কৰে ।
কাজলে শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ এটা নতুন ফটোশ্বুটৰ কেইখনমান ধুনীয়া ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে । এই ফটোবোৰৰ সৈতে তেওঁ এটা খুবেই আমোদজনক শিৰোনাম লিখিছে, য’ত তেওঁৰ স্বভাৱজাত ধেমেলীয়া ৰূপটো প্ৰকাশ পাইছে ।
কাজলে লিখিছে, "মানুহে যেতিয়া কয় 'এজন প্ৰাপ্তবয়স্কৰ দৰে আচৰণ কৰা' (act like an adult), মই সেইটো একেবাৰে দেখিব নোৱাৰোঁ । আপোনালোকে আজিকালিৰ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলক দেখিছেনে ? এইটো অতিশয় বেয়া পৰামৰ্শ !"
প্ৰকাশিত ফটোকেইখনত কাজলক এখন অতি মনোমোহা গাঢ় মেৰুণ ৰঙৰ শাৰীত দেখা গৈছে । শাৰীখনত সোণালী সূতাৰ সুন্দৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে, য’ত তেওঁক অতিশয় ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয় দেখাইছে ।
অভিনেত্ৰী কাজলে সদায় তেওঁৰ ধুনীয়া ফটোবোৰৰ সৈতে অতি আমোদজনক কেপশ্বন শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে জনাজাত । শেহতীয়াকৈ, ওজন বৃদ্ধিক লৈ চিন্তিত হৈ থকা লোকসকলৰ বাবেও কাজলে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা ধেমেলীয়া 'মন্ত্ৰ' দিছিল ।
এটা খুবেই ৰসাল বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰি কাজলে লিখিছিল, "যেতিয়া আপোনাৰ ওজন জোখা যন্ত্ৰটোৱে কয় যে আপোনাৰ ওজন বাঢ়িছে, কিন্তু আপুনি নিজে সেইটো দেখা পোৱা নাই— তেতিয়া সদায় ধৰি ল'ব যে সেই ওজনখিনি আচলতে আপোনাৰ মগজুলৈ গৈছে আৰু আপুনি আগতকৈ বেছি বুদ্ধিমান হৈ পৰিছে ! #Namaste. এনেধৰণৰ অধিক কথা জানিবলৈ মোক অনুসৰণ কৰক ।"
আন এটা পোষ্টত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে, তেওঁৰ জীৱনৰ বেছিভাগ সময় কেনেকৈ কিছুমান আকস্মিক মুহূৰ্তৰ সমষ্টি হৈ পৰিছে । 'দিলৱালে দুলহানিয়া লে জায়েংগে' খ্যাত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টটোত এখন দুৱাৰৰ ওচৰত থিয় হৈ পোজ দি থকা দেখা গৈছিল ।
সেই ছবিখনৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কাজলে কেপশ্বনত লিখিছিল যে, তেওঁ আচলতে দুৱাৰখন জপাই দিব নে খোলা ৰাখিব, সেইটো চিন্তা কৰি থাকোঁতেই ছবিখন তোলা হৈছিল । তেওঁ লিখিছিল, "দুৱাৰখন বন্ধ কৰিম নে খোলা ৰাখিম, সেইটোৱেই ভাবি আছিলোঁ... আৰু কেনেবাকৈ সেই মুহূৰ্তটোৱেই এটা ধুনীয়া ফটো হৈ পৰিল ! মোৰ জীৱনৰ বেছিভাগ ঘটনাই আচলতে এনেকুৱাই ।"
কৰ্মজীৱনৰ ক্ষেত্ৰত, কাজলক অতি সোনকালে "মহাৰাগ্ণী: কুইন অফ কুইনছ" (Maharagni: Queen of Queens) নামৰ এখন এক্সন থ্ৰীলাৰ চিনেমাৰ জৰিয়তে পৰ্দাত দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
