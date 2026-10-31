কাবিলৰ পৰিচালক সঞ্জয় গুপ্তাৰ মৃত্যু, শোকস্তব্ধ হিন্দী ছবিজগত
‘শ্বুটআউট এট ৱাডালা’, ‘কাবিল’ আদি ছবিৰ বাবে পৰিচিত পৰিচালক সঞ্জয় গুপ্তাৰ মৃত্যু ঘটিছে । তেওঁৰ আকস্মিক মৃত্যুৱে চলচ্চিত্ৰ জগতখন স্তম্ভিত কৰি তুলিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 12:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : মনোৰঞ্জনৰ জগতখনৰ পৰা এটা দুঃখবৰ । ‘কাঁটে’, ‘শ্বুটআউট এট ৱাডালা’, ‘কাবিল’ আদি ছবিৰ বাবে পৰিচিত পৰিচালক সঞ্জয় গুপ্তাৰ মৃত্যু ঘটিছে । তেওঁৰ মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ বিশদভাৱে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও সংবাদ সংস্থা আইএনএছৰ বাতৰি অনুসৰি, ৩০ অক্টোবৰৰ নিশা বাথৰূমত পৰি পৰিচালকগৰাকীয়ে মূৰত আঘাত পায় ৷ তাৰ ফলতেই তেওঁ মৃত্যুৰ মুখত পৰে ৷ ৩১ অক্টোবৰ, শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত এই ঘটনা পোহৰলৈ আহে । চলচ্চিত্ৰ সমালোচক সুমিত কাডেল, পৰিচালক অশ্বিনী চৌধুৰী আৰু অশোকে পণ্ডিতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।
সঞ্জয় গুপ্তাৰ মৃত্যুৰ খবৰ নিশ্চিত কৰি পৰিচালক অশোকে পণ্ডিতে ইনষ্টাগ্ৰামত লিখিছে, “এটা সঁচাকৈয়ে কৰুণ আৰু দুখজনক ঘটনা । আমাৰ প্ৰিয় বন্ধু তথা সুদক্ষ পৰিচালক সঞ্জয় গুপ্তা আৰু নাই বুলি খবৰ পাইছোঁ । ঘৰতে মূৰত আঘাত পোৱাৰ বাবে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । আন এজন প্ৰতিভাৱান ব্যক্তিয়ে আমাক বহু সোনকালে এৰি থৈ গ’ল । তেওঁ আছিল এজন আচৰিত গল্পকাৰ, এজন সজীৱ ব্যক্তিত্ব আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতি গভীৰ উৎসাহী ব্যক্তি । এয়া আমাৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি । তোমাক বহুত মনত পেলাম বন্ধু । তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু আপোনজনৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । ওম শান্তি । অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পৰ্কীয় সবিশেষ অতি সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰা হ’ব ।"
সঞ্জয় গুপ্তাই বলীউডলৈ কেইবাখনো হিট ছবি আগবঢ়াইছে । এই তালিকাত ‘কাঁটে’, ‘শ্বুটআউট এট ৱাডালা’, ‘কাবিল’, ‘আতিছ’, ‘ৰাম শাস্ত্ৰ’, ‘জং’, ‘জজবা’, ‘জিন্দা’, ‘হমেছা’, ‘মুছাফিৰ’, ‘দছ কহানিয়ান’, ‘মুম্বাই সাগা’ আৰু ‘খৌফ’ আদি চিনেমাৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি । এই ছবিসমূহৰ কেইবাখনো তেওঁ প্ৰযোজনা বা সহ-প্ৰযোজনাও কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ‘শ্বুটআউট এট লোখণ্ডৱালা’, ‘প্লেন’, ‘উডষ্টক ভিলা’, ‘এচিড ফেক্টৰী’ আৰু ‘পংখ’ ছবি প্ৰযোজনা কৰিছিল ।
Shocked beyond words... Just can't believe that director #SanjayGupta is no more... Met him just a few days ago at the Mata Ki Chowki held at his residence... This is truly heartbreaking and difficult to process... My deepest condolences to his family... Om Shanti 🙏🙏🙏 https://t.co/w231Krj2mo— taran adarsh (@taran_adarsh) October 31, 2026
Gone too soon Sanjay bhai #SanjayGupta . You will be missed . 💔— Ashwini Chaudhary (@DhoopAshwini) October 31, 2026
কিছুবছৰ পূৰ্বে পুনেৰ পৰা মুম্বাইলৈ উভতি অহাৰ সময়ত সঞ্জয় গুপ্তা এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল । তেওঁ নিজেই গাড়ী চলাই আছিল । প্ৰায় অলৌকিকভাৱে তেওঁ এই দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল ৷ তেওঁৰ জীৱনৰ এক নতুন আৰম্ভণি হ’ল । সঞ্জয় গুপ্তাৰ জীৱন বহু উত্থান-পতনেৰে ভৰি পৰিছে; প্ৰযোজকৰ সৈতে মাজে মাজে তিক্ত বিবাদ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতো তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে জনপ্ৰিয় পৰিচালক হিচাপে নিজৰ স্থান বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
১৯৯৪ চনত আদিত্য পাঞ্চোলী আৰু সঞ্জয় দত্ত অভিনীত ‘আতিছ: ফিল দ্য ফায়াৰ’ ছবিৰ জৰিয়তে পৰিচালকগৰাকীয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ‘ৰাম শাস্ত্ৰ’, ‘খৌফ’, ‘জং’ আদি ছবিৰ চিত্ৰনাট্য ৰচনা আৰু পৰিচালনা কৰে । তেওঁৰ শেহতীয়া নিৰ্মাণ আছিল ২০২৫ চনত মুক্তি পোৱা ‘দ্য মিৰাণ্ডা ব্রাদাৰ্ছ’ ৷ সঞ্জয় গুপ্তা পৰিচালিত আৰু প্ৰযোজিত এই ছবিখনত হৰ্ষবৰ্ধন ৰাণে আৰু মীজান জাফ্ৰিয়ে অভিনয় কৰিছে । পৰিচালকগৰাকীৰ আকস্মিক বিয়োগে ছবিজগতত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ।
Kaante, Shootout at Wadala & Kaabil director Sanjay Gupta passes away at 57 after a head injury at home, confirms Ashoke Pandit 💔 Industry in shock; Taran Adarsh, Rakesh Roshan, Tusshar Kapoor pay tribute 🙏 #SanjayGupta #OmShanti #Bollywood https://t.co/zZO0LSjrnz— Viral Bhayani (@viralbhayani77) October 31, 2026
লগতে পঢ়ক : তেওঁৰ অনুপস্থিতিত অসমৰ শিল্প জগত উকা হৈ পৰা আজি চাৰি বছৰ হ’ল