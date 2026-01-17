ৰূপকোঁৱৰৰ ভতিজী বোৱাৰী মিনাক্ষী ভূঞাৰ আক্ষেপ-পকী সন্দৰ্ভত জনালে বহু কথা
বিশেষ প্ৰতিবেদন- জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পৰিয়ালৰ ইতিহাস সংৰক্ষণৰ অভাৱক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ ভতিজী বোৱাৰী মিনাক্ষী ভূঞাৰ ৷ নতুন প্ৰজন্মৰ ঐতিহ্য-বিমুখতাক লৈও আক্ষেপ প্ৰকাশ ৷
Published : January 17, 2026 at 7:58 PM IST
তেজপুৰ : ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আজি ৭৫ সংখ্যক মৃত্যু তিথি । অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত ৰূপকোঁৱৰৰ পৈতৃক গৃহ 'পকী'ত জ্যোতি ভাৰতীৰ দ্বাৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় । এই বিশেষ দিনটোতে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কিছুমান সম্পদ, বিশেষকৈ তেওঁৰ স্মৃতি সংৰক্ষণৰ সু-নিপুন ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবেই হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিলে তেওঁৰ ভতিজী বোৱাৰী মিনাক্ষী ভূঞাই ।
শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ ভতিজী বোৱাৰী মিনাক্ষী ভূঞাই এই দিনটোত ৰূপকোঁৱৰৰ শৈশৱৰ পৰা তেওঁৰ বিভিন্ন কৰ্মৰাজিৰ চানেকিৰ কিছু ফটো সংৰক্ষণ কৰি 'পকী'ত থোৱাৰ বাবে এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল যদিও আজি সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল । এই সন্দৰ্ভত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ভতিজী বোৱাৰী মিনাক্ষী ভূঞাৰ সৈত ই টিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত এই প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে তেওঁ কিছুমান বিশেষ মন্তব্য কৰে ।
ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পৈতৃক বাসগৃহ ‘পকী’ৰ সংৰক্ষণ, পৰিয়ালৰ অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ হেৰাই যোৱাৰ অৱস্থা আৰু অসমৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্মৰ উদাসীনতাক লৈ গভীৰ দুখ আৰু ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৰূপকোঁৱৰৰ ভতিজী বোৱাৰী মিনাক্ষী ভূঞাই ।
এই সাক্ষাৎকাৰত মিনাক্ষী ভূঞাই কয়, “১৯৭৭ চনৰ পৰাই আমাৰ পৰিয়ালে ‘পকী’ ঘৰৰ সংৰক্ষণৰ বাবে চিন্তা-চৰ্চা কৰি আহিছে । সেই সময়তেই পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা বহু অমূল্য সংগৃহীত বস্তু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত দিয়া হৈছিল । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সঠিক সুৰক্ষা আৰু দায়িত্বশীলতাৰ অভাৱত সেইবোৰৰ বহু অংশ হেৰাই গ’ল ।”
তেওঁ উল্লেখ কৰে, “সেই সময়ত পকীৰ সঞ্চালক আছিল ৰুদ্ৰ বৰুৱা । দিয়া বস্তুসমূহ সুৰক্ষিত ৰূপত পুনৰ চমজাই দিয়াৰ চৰ্তত দিয়া হৈছিল যদিও বছৰ বছৰ ধৰি সেইবোৰ ঘূৰি নাহিল । মোৰ দেউতাৰ ১৯৮০ চনত পৰলোকপ্ৰাপ্তি হয় । তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত পৰিয়ালৰ মূল দায়িত্বশীল মানুহজন নথকাৰ সুযোগ লৈ বহু বস্তু অনিয়মীয়াকৈ অন্য ঠাইত দাখিল কৰা হ’ল । আজিও জ্যোতি ভাৰতী বা চৰকাৰী সংস্থাত মোৰ বাহিৰে কোনেও নিশ্চিতভাৱে ক’ব নোৱাৰে যে তাত প্ৰকৃততে কি কি বস্তু দিয়া হৈছিল ৷”
মিনাক্ষী ভূঞাই এই ঘটনাক এটা ‘ডাঙৰ সাংস্কৃতিক আঘাত’ বুলি অভিহিত কৰে । লগতে তেওঁ কয় যে, পকীৰ মূল স্থাপত্য শৈলী ভাঙি পেলোৱাৰ ফলত ঘৰটোৰ নান্দনিকতা আৰু ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । “পুৰণি ছাদ আৰু গাঁথনি ভাঙি পেলোৱাৰ ফলত আজিৰ দিনত গোটেই বিল্ডিঙটো অৱসাদগ্ৰস্ত অৱস্থাত আছে । আগৰ ফালটো চালে বুজা যায় ঘৰটো কিমান বিশাল আৰু মূল্যৱান আছিল ।” তেওঁ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ কয় যে ২০০৩ চনত এজন সচেতন উপায়ুক্তৰ হস্তক্ষেপত পকীৰ সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া কিছু পৰিমাণে পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নাছিল । “আজিও পকীলৈ অহা বহু লোক বিশেষকৈ উজনি অসমৰ পৰা অহা দর্শকে ঘৰৰ অৱস্থা দেখি হতাশ হৈ উভতি যায় । তেওঁলোকে মোক আহি কয়— ‘এইয়া কি অৱস্থা ? জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দৰে মহান ব্যক্তিৰ স্মৃতি এইদৰে সংৰক্ষিত হ’ব নে ?’”
তেওঁ নতুন প্ৰজন্মৰ ঐতিহ্য-বিমুখতাৰ বাবেও শিক্ষা ব্যৱস্থাক আংশিকভাৱে দায়ী কৰে । “আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এতিয়া ঐতিহ্য, ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সংবেদনশীলতা গঢ়ি তোলাৰ অভাৱ । কেৱল কিতাপত পঢ়ালেই নহয় - এনে ঠাইলৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ কৰালেহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ শিক্ষাৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিব”, তেওঁ কয় ।
মিনাক্ষী ভূঞাই লগতে কয়, “জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱন আৰু পৰিয়ালটো নিজেই এক বিশাল ঐতিহ্য । সম্পূৰ্ণভাৱে ইমান অসমীয়া হৈ যোৱা হয়তো দ্বিতীয়গৰাকী কোনো নাই । আজিৰ সাম্প্ৰদায়িক সময়ত এই ইতিহাসেই বহিৰাগত আৰু স্থানীয় সকলোকে একেলগে মিলাই ৰাখে । কিন্তু এই ঐতিহ্য সংৰক্ষণ নোহোৱাত নতুন প্ৰজন্মই তাৰ পৰা কি শিকিব, সেয়াই ডাঙৰ প্ৰশ্ন ।”
তেওঁ আৰু কয়, “আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এতিয়া ঐতিহ্য, ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি বুজা-বুজিৰ অভাৱ । কেৱল কিতাপত পঢ়ালেই নহয়, এনে ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংৰক্ষণ কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ শিপা চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰে ।”
“কেৱল কেইখনমান ফটো সজাই থোৱাটোৱেই সংৰক্ষণ নহয় । পকী ঘৰৰ দৰে ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ চিৰদিনীয়া আলেখ্য হিচাপে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব । তাৰ বাবে যদি প্ৰয়োজন হয়, মই নিজে খৰচ কৰিবলৈও সাজু - এয়া মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে নহয়, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ এজন অতি ভক্ত হিচাপে মোৰ দায়িত্ব ।” ভতিজী বোৱাৰীৰ ভাষ্য ৷
"সেই কাৰণে মই পুৰণা ফটোবোৰ গোটাইছো আৰু ১৭ জানুৱাৰীটোকে লক্ষ্য কৰি লৈছিলো । কিন্তু মোৰ যিটো অনুভৱ হ’ল, কৰ্তৃপক্ষই একেবাৰে মন নকৰাৰ বাবে মই আজি এই কথাটো উপস্থাপন কৰিলো । মই ভাল পাইছো যে মোৰ এই সামান্য প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে আপোনালোকে মানুহৰ আগত জনাবলৈ আহিছে ।"
"এই ফটোখিনি আচলতে পকীত দিয়া হৈছিল । পকীৰ পৰা মই আকৌ লৈ আহিলো, মোৰ এগৰাকী ছাত্ৰ-ৰাজা হাজৰিকাই সহায় কৰিলে । তেওঁৰ প্ৰতি মই খুব কৃতজ্ঞ । তেতিয়া আমাৰ হাতত যি আছিল, আমি ভাবিলো যে এইটো এটা সামান্য সাংস্কৃতিক কাম আমি কৰিলোঁ । ভাবিছো, যদি এনেকৈ আকৌ সজাই মানুহক দেখুৱাই চৰকাৰৰ দৃষ্টি অকণমান আকৰ্ষণ কৰিব পাৰো, সেই কাৰণেই এইখিনি কৰি পেলালো । এনেদৰেই মই আচলতে সংৰক্ষণ কৰিছো ।" ভূঞাই কয় ৷
মিনাক্ষী ভূঞাই উল্লেখ কৰে যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পৰিয়ালৰ ইতিহাস কেৱল এটা পৰিয়ালৰ কাহিনী নহয়, বৰঞ্চ ই অসমৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক মহামিলনৰ সাক্ষী । জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আজোককা দেউতাই আহোম ৰাজত্ব আৰু ব্ৰিটিছ শাসনৰ সন্ধিক্ষণত দুয়ো শক্তিৰ সৈতে বুদ্ধিমত্তাৰে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল ।
অকা আৰু ডফলা জনগোষ্ঠীৰ সৈতে সংঘাতৰ সময়ত মধ্যস্থতা কৰি শান্তি স্থাপন কৰাতো তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল । তাৰ কৃতজ্ঞতাস্বৰূপে এই জনগোষ্ঠীসমূহে ১৯৪৭ চনলৈকে প্ৰতিবছৰে পকীৰ সন্মুখত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল ।
“এইবোৰ ইতিহাস নতুন প্ৰজন্মক দেখুৱাব নোৱাৰিলে আমি কাক দোষ দিম ?” বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন তোলে । পকীত স্থাপন কৰা মূৰ্তিৰ উচ্চতা আৰু নতুন গেটৰ নক্সা লৈও তেওঁ আপত্তি প্ৰকাশ কৰে । “মূৰ্তি সুন্দৰ হ’লেও ই মূল ঐতিহাসিক বিল্ডিঙৰ নান্দনিকতাক ঢাকি পেলাইছে । সংৰক্ষণৰ মূল লক্ষ্য হ’ব লাগিছিল ঘৰটোক ‘এজ ইট ইজ’ ৰূপত ৰক্ষা কৰা ।”
শেষত মিনাক্ষী ভূঞাই চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতি আবেদন জনাই কয়, “জ্যোতিপ্ৰসাদ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, দণ্ডিনাথ কলিতা, সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা আদি মহাপুৰুষসকলৰ পৈতৃক বাসগৃহ সংৰক্ষণ কৰাটো কেৱল দায়িত্ব নহয়, ই আমাৰ নৈতিক কৰ্তব্য । বেছি পইচাৰ প্ৰয়োজন নাই - প্ৰয়োজন আছে সদিচ্ছা আৰু দৃষ্টিভংগীৰ ।”
তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে সময় থাকোতেই যদি এই ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰা যায়, তেন্তে আগন্তুক প্ৰজন্মই নিজক চিনাক্ত কৰাৰ এক মূল্যৱান সুযোগ লাভ কৰিব ।
