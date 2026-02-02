জুনিয়ৰ মিছ ইণ্ডিয়া সংযুক্তা শ্যামৰ নাম সোমাল ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত

জুনিয়ৰ মিছ ইণ্ডিয়া সংযুক্তা শ্যামৰ নাম সোমাল ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত
১০ বছৰ বয়সত 'জুনিয়ৰ মিছ ইণ্ডিয়া' খিতাপ লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হিচাপে কণমানি সংযুক্তাই ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
Published : February 2, 2026 at 2:02 PM IST
গোলাঘাট : ১০ বছৰ বয়সত ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এগৰাকী কণমানি । ২০২৪ বৰ্ষত 'জুনিয়ৰ মিছ ইণ্ডিয়া' খিতাপ লাভ কৰা কণমানি সংযুক্তাই ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ আছিল এই খিতাপ লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ৷ মডেলিঙৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেইবাটাও খিতাপ অৰ্জন কৰি গোলাঘাট জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে কণমানি সংযুক্তা শ্যাম ।
‘গাঁও চলো’ অভিযানৰ অংশ হিচাপে সৰুপথাৰলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সংযুক্তাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হোৱা দেখা গৈছিল । ২০২৪ বৰ্ষত 'জুনিয়ৰ মিছ ইণ্ডিয়া' খিতাপ লাভ কৰা কণমানি সংযুক্তাই ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাত্ৰ ১০ বছৰ বয়সতে, যাৰ বাবে সন্ধিয়া সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱত কেক কাটি উল্লাস কৰে পিতৃ-মাতৃৰ লগতে গাওঁবাসীয়ে । উপস্থিত থাকে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ।
সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱৰ ড৹ নিপন শ্যাম আৰু পাপৰি বুঢ়াগোহাঁই শ্যামৰ কন্যা সংযুক্তা শ্যাম । মাত্ৰ ৪ বছৰ বয়সতে মডেলিং জগতত ভৰি দিয়া সংযুক্তাই এতিয়ালৈকে বহু খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ২০২৪ বৰ্ষত 'জুনিয়ৰ মিছ ইণ্ডিয়া' খিতাপ জয় কৰি সৰুপথাৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল সংযুক্তা শ্যামে । মুম্বাইত অনুষ্ঠিত জুনিয়ৰ মিছ ইণ্ডিয়া প্রতিযোগিতাত অসমক প্রতিনিধিত্ব কৰি সংযুক্তাই দেশৰ বচা বচা প্রতিযোগীক চেৰ পেলাই বিজয়ৰ মুকুট পিন্ধাৰ লগতে 'বেষ্ট স্মাইল' আৰু 'বেষ্ট ৰেম্প ৱাক'ৰ নিচিনা দুটাকৈ বৃহৎ ছাব টাইটেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱত ‘গাওঁ চলো’ অভিযানৰ অংশ হিচাপে নিশা যাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । সেই সময়তেই সংযুক্তাই এই সন্মান লাভ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সংযুক্তাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হোৱা দেখা গৈছিল ৷ সৰুপথাৰত গাঁও চলো অভিযানৰ অংশ হিচাপে ১ নং ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱত নিশাৰ আলহী হৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোলাত তুলি লৈছিল সংযুক্তাক ৷
উল্লেখ্য যে, সংযুক্তাই সদ্যসমাপ্ত ওড়িশাৰ ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত ১৯ সংখ্যক দেৱদাসী ৰাষ্ট্ৰীয় নৃত্য মহোৎসৱত সত্ৰীয়া নৃত্য পৰিৱেশন কৰি ৯০ শতাংশ নম্বৰেৰে ‘নৃত্য বিলাসিনী’ খিতাপ অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।
আনহাতে ওড়িশাৰে কটকত সদ্য অনুষ্ঠিত ১৭ সংখ্যক কটক মহোৎসৱৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নৃত্য আৰু সংগীত প্রতিযোগিতাত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ তিনিজনীয়া দলীয় নৃত্যত প্রথম পুৰস্কাৰ আৰু লোকনৃত্য প্রতিযোগিতাত বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰি প্ৰথম পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ উপৰিও সংযুক্তা শ্যামে ছত্তিশগড়ত অনুষ্ঠিত সদ্য সমাপ্ত সৰ্বভাৰতীয় নৃত্য, সংগীত আৰু কলা প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ কৰি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ দ্বৈত শাখাত আউটষ্টেণ্ডিং পার্ফমেঞ্চ আৰু বিহু দলীয় নৃত্যত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
সংযুক্তা শ্যামৰ চমু পৰিচয়
সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ৰজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱৰ ড৹ নিপন শ্যাম আৰু পাপৰি বুঢ়াগোহাঁই শ্যামৰ কন্যা সংযুক্তা শ্যাম । ২০১৪ চনৰ ১৪ জানুৱাৰী তাৰিখে জন্ম হৈছিল সংযুক্তাৰ । বৰ্তমান গুৰুকুল গ্ল’বেল একাডেমীৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী সংযুক্তা শ্যাম ।
সংযুক্তা শ্যামে ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কয়, "২০২৪ বৰ্ষত 'জুনিয়ৰ মিছ ইণ্ডিয়া' খিতাপ লাভ কৰাৰ বাবে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত মোৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মাৰ লগতে বাইদেউৱে বহুত সহযোগিতা কৰিছিল । যেতিয়া মডেলিঙৰ শ্ব' থাকে তেতিয়া বাইদেউৱে প্ৰায় কয় অনুশীলন কৰিবলৈ । মা-দেউতাই বহুত সহায় কৰে । মই বৰ্তমান গুৰুকুল গ্ল’বেল একাডেমীৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী । ডিচেম্বৰৰ ২৪ তাৰিখে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত মোৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ কথা গম পালোঁ ।"
সংযুক্তাৰ মাতৃয়ে কয়, "মাতৃ হিচাপে মই খুবেই সুখী । আমি যিদৰে ভাবিছিলো, তাইৰ মাজত যিখিনি প্ৰতিভা দেখিছিলোঁ, তেনেকৈয়ে আমি আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ । তাই প্ৰথমতে মডেলিঙৰ বাবেই অনুশীলন কৰিছিল । ২০২৪ চনত অসমৰ প্ৰথম 'জুনিয়ৰ মিছ ইণ্ডিয়া'ৰ লগতে 'বেষ্ট বিউটিফুল স্মাইল" আৰু ‘বেষ্ট ৰেম্প ৱাক' বঁটা লাভ কৰিছিল । ২০২৫ বৰ্ষত কুৱালালামপুৰ (Kuala Lumpur)ত অনুষ্ঠিত হোৱা World Junior Tourism Ambassador ত তাই বেষ্ট স্পীচৰ লগতে বেষ্ট ৰেম্প ৱাক মহিলা শাখাত বঁটা লাভ কৰিছিল । ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ বহুখিনি তথ্য দিবলগীয়া হৈছিল । সকলো সত্য সত্যতা নিৰূপণ কৰি সংযুক্তাৰ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল বুলি গম পালোঁ ।"
লগতে পঢ়ক : নাটকৰ কোনো ভাষা নাই, নাই কোনো সীমাৱদ্ধতা : ৰবিজিতা গগৈ