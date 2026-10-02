‘Teleportation’, বিশ্বজুৰি মুক্তি জয় বৰুৱাৰ নতুন অসমীয়া গান

‘Teleportation’, বিশ্বজুৰি মুক্তি জয় বৰুৱাৰ নতুন অসমীয়া গান
ৰয়েল ফিলহাৰ্মনিক অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ সৈতে এবে ৰোডত ৰেকৰ্ডিং কৰা জয় বৰুৱাৰ অসমীয়া ট্ৰেক Teleportation এ বিশ্বজুৰি মুক্তি লাভ কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 2:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : জয় বৰুৱাৰ অসমীয়া ট্ৰেক Teleportation এ বিশ্বজুৰি মুক্তি লাভ কৰিছে ৷ এই প্ৰকল্পটোৱে কোৱাণ্টাম জটিলতা, মহাকাশ অন্বেষণ আৰু নাছাৰ চিঅ’এছআই অভিযানক সংযোগ কৰিছে ৷ ২০২৬ চনৰ বিশ্ব মহাকাশ সপ্তাহৰ পূৰ্বে ইয়াক মুক্তি দিয়া হৈছে ।
ভাৰতীয় সুৰকাৰ তথা গায়ক জয় বৰুৱাৰ কোৱাণ্টাম পদাৰ্থ বিজ্ঞান অনুপ্ৰাণিত ট্ৰেক ‘Teleportation’ [Unbound] অসমীয়া ভাষাত বিশ্বজুৰি মুক্তিলাভ কৰে ২ অক্টোবৰত । লণ্ডনৰ এবে ৰোড ষ্টুডিঅ’ত ৭০ জনীয়া অৰ্কেষ্ট্ৰাক ই একত্ৰিত কৰে আৰু নাছাৰ চিঅ’এছআই মহাকাশ অভিযানৰ সৈতে সংযোগ ঘটায় ।
দূৰদৰ্শী সৃষ্টিকৰ্তা ড° চুজান লিমে কল্পনা কৰা আৰু লিখা এই ট্ৰেকটোৰ সহ-সংগীতশিল্পী হৈছে বৰুৱা আৰু ফৰাচী সুৰকাৰ তথা অৰ্কেষ্ট্ৰেটৰ মনু মাৰ্টিন । ইয়াক এবে ৰোডৰ ষ্টুডিঅ’ ওৱানত ৰয়েল ফিলহাৰ্মনিক অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ সৈতে ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিল ৷ ৪ অক্টোবৰৰ পৰা ১০ অক্টোবৰলৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰা বিশ্ব মহাকাশ সপ্তাহৰ পূৰ্বে ব্ৰিটেইন ভিত্তিক ছিগনাম ৰেকৰ্ডছৰ জৰিয়তে ইয়াক মুকলি কৰা হয় ।
‘টেলিপৰ্টেশ্বন’এ কোৱাণ্টাম জটিলতাৰ ধাৰণাটো অন্বেষণ কৰে, ই এটা পৰিঘটনা য'ত কোৱাণ্টাম কণাবোৰ বৃহৎ দূৰত্বত সম্পৰ্কিত হৈ থাকিব পাৰে । ট্ৰেকটোৱে এই ধাৰণাটো ব্যৱহাৰ কৰি অৰ্কেষ্ট্ৰা আৰু বিজ্ঞান-কল্পকাহিনীৰ সংগীতৰ আখ্যানৰ জৰিয়তে মহাজাগতিক দূৰত্ব, মহাকাশ ভ্ৰমণ আৰু মানৱ সংযোগ অন্বেষণ কৰে ।
এই প্ৰকল্পটোৱে এতিয়া নাছাৰ COSI (Compton Spectrometer and Imager) অভিযানৰ সৈতে সংযোগৰ জৰিয়তে এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছে ।
লিমে হাৰ্ভাৰ্ডৰ ক্ৰীষ্টিনা টিনজ টানৰ সৈতে গীতৰ কথা লিখিছিল । বৰুৱা আৰু মাৰ্টিনে এই ৰচনাৰ কাম কৰিছিল, মাৰ্টিনে অৰ্কেষ্ট্ৰেটৰ হিচাপেও কাম কৰিছিল ।
গানটোৰ দুটা সংস্কৰণ মুক্তি দিয়া হৈছে ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্কৰণটো ব্ৰিটিছ কণ্ঠশিল্পী টম বলে পৰিবেশন কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় আৰু উপমহাদেশীয় সংস্কৰণত বৰুৱাৰ কণ্ঠ শুনিবলৈ পাব ।
“পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ গভীৰ নিয়মবোৰে মানুহ হোৱাৰ সৰলতম সত্যবোৰ কেনেকৈ প্ৰতিফলিত কৰে, সেই আকৰ্ষণৰ পৰাই টেলিপৰ্টেশ্বনৰ জন্ম হৈছিল,” লিমে কয় । বৰুৱা আৰু মাৰ্টিনৰ সহযোগিতা বৰ্ণনা কৰি তেওঁ কয় যে, কোৱাণ্টাম জটিলতাৰ ধাৰণাটোক সংগীতলৈ অনুবাদ কৰাৰ ই এক প্ৰয়াস ।
বৰুৱাই কয় যে লিম আৰু মাৰ্টিনৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি “উচ্চ ধাৰণাৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানক অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ যাত্ৰালৈ” ৰূপান্তৰিত কৰাটোৱে কলাত্মক সীমাবদ্ধতাক বহু ওপৰলৈ লৈ গৈছে । ৰয়েল ফিলহাৰ্মনিক অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ সৈতে এবে ৰোডত স্ক’ৰ ৰেকৰ্ডিং কৰাটোও তেওঁ এক মাইলৰ খুঁটি বুলি অভিহিত কৰে ।
এই প্ৰকল্পটো সংগীতৰ উৰ্ধত, অসমৰ শিল্পী সমুদ্ৰ কাজল শইকীয়াই একক গীতটোৰ বাবে ধাৰণাগত কলাকৰ্ম আৰু দৃশ্যগত জগতখন সৃষ্টি কৰে ।
২০২৬ চনৰ বিশ্ব মহাকাশ সপ্তাহৰ পূৰ্বে এই মুক্তি দিয়া হৈছে, যাৰ বিষয়বস্তু হৈছে “ৰকেট ৰেভ’লেউশ্বন”। ৪ অক্টোবৰৰ পৰা ১০ অক্টোবৰলৈ চলিব লগা এই বিশ্ব মহাকাশ সপ্তাহত মহাকাশ অন্বেষণ আৰু ইয়াৰ বহল তাৎপৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।
‘টেলিপৰ্টেশ্বন’ [আনবাউণ্ড] ছিগনাম ৰেকৰ্ডছৰ জৰিয়তে স্পটিফাই, এপল মিউজিক, ইউটিউব মিউজিক আৰু এমাজন মিউজিককে ধৰি প্ৰধান ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মত বিশ্বজুৰি উপলব্ধ ।
লগতে পঢ়ক : NASA-ৰ সৈতে সংযুক্ত সংগীত প্ৰকল্পৰ অংশ অসম সন্তান জয় বৰুৱা