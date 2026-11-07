মণিপুৰী চুটি তথ্যচিত্ৰ ‘মেইৰা’ 'বাংগালুৰু তথ্যচিত্ৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ' ২০২৬ৰ বাবে নিৰ্বাচিত
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা তথা চলচ্চিত্ৰ বিশেষজ্ঞ জনছন ৰাজকুমাৰৰ পৰিচালিত মণিপুৰী চুটি তথ্যচিত্ৰ মেইৰাক 'বাংগালুৰু তথ্যচিত্ৰ মহোৎসৱ' (বিডিএফএফ) ২০২৬ৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 5:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : উত্তৰ-পূবৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে সুঃখবৰ ৷ মণিপুৰৰ জনছন ৰাজকুমাৰৰ পৰিচালিত মণিপুৰী চুটি তথ্যচিত্ৰ ‘মেইৰা’ বাংগালুৰু তথ্যচিত্ৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৬ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ৷
বেংগালুৰু ফিল্ম ফ’ৰাম (বিএফএফ)ৰ উদ্যোগত এই মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে ৷ ৫ নৱেম্বৰৰ পৰা ৮ নৱেম্বৰলৈ বেংগালুৰুৰ গ’থে-ইনষ্টিটিউট/মেক্স মুলাৰ ভৱনত এই মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ’ব। মহোৎসৱত ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা বা ভাৰতত নিৰ্মিত বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ আৰু চুটি তথ্যচিত্ৰ, ৰচনা, শিল্পী, হাইব্ৰিড, পৰ্যবেক্ষণমূলক, ব্যক্তিগত আৰু পৰীক্ষামূলক অকল্পনীয় ছবিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ ৬ নৱেম্বৰত মেইৰা প্ৰদৰ্শন হোৱাৰ কথা ।
তথ্যচিত্ৰখনে মেইৰা পাইবিৰ ঐতিহাসিক আৰু চলি থকা প্ৰতিৰোধৰ সন্ধান কৰে, সাধাৰণ মহিলাসকলে কেনেকৈ নিজৰ সম্প্ৰদায়ক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ একত্ৰিত হৈছিল আৰু প্ৰতিৰোধৰ এক সামূহিক শক্তিলৈ পৰিণত হৈছিল, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান কৰে ।
মেইৰা পাইবি (আলোকধাৰী, torchbearers) হৈছে ভাৰতৰ মণিপুৰ ৰাজ্যৰ মেইটেই মহিলাসকলে গঠন কৰা এক প্ৰভাৱশালী, সৰ্বমহিলা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সামাজিক আন্দোলন, যাৰ উৎপত্তি ১৯৭৭ চনৰ আশে-পাশে কাকচিং জিলাত হৈছিল ৷ মণিপুৰৰ “আলোকধাৰী মহিলা” মেইৰা পাইবিৰ ঐতিহাসিক আৰু অবিৰত প্ৰতিৰোধক মেইৰাই আগস্থান দিছে ।
মেইৰা ছবিখনৰ প্ৰযোজক দীপিকা গুৰুমায়ুম ৷ এইখন জনছন ৰাজকুমাৰৰ মেইৰা পাইবি আন্দোলনৰ ওপৰত দ্বিতীয়টো তথ্যচিত্ৰ প্ৰকল্প । তেওঁৰ পূৰ্বৰ তথ্যচিত্ৰ ফায়াৰফ্লাইজেও এই আন্দোলনক অন্বেষণ কৰিছিল, সমালোচকৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল আৰু কেইবাটাও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল ।
জনছন ৰাজকুমাৰ এগৰাকী তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাতা, চলচ্চিত্ৰ আৰ্কাইভিষ্ট আৰু শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি ৷ তেওঁ মণিপুৰৰ বাসিন্দা । মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা গণসংযোগ বিষয়ত পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰি বৰ্তমান বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গণসংযোগ বিভাগত অতিথি অধ্যাপক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।
সমান্তৰালভাৱে তেওঁ মণিপুৰ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন সমিতিৰ পৰামৰ্শদাতা চলচ্চিত্ৰ সংৰক্ষক, য'ত তেওঁ ৰাজ্যৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ আৰ্কাইভ এছ এন চান্দ চিনে আৰ্কাইভ এণ্ড মিউজিয়াম প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।
লগতে পঢ়ক : ভেনকুভাৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ মণিপুৰী ছবি ‘ফায়াৰফ্লাইজ ইন দ্য ডাৰ্ক’ৰ