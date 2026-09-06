ডমিনিকান ৰিপাব্লিকৰ জোহেইৰী মোলাৰ শিৰত বিশ্ব সুন্দৰী ২০২৬ৰ মুকুট
মালয়েছিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, স্পেইন, ভিয়েটনাম আদি দেশৰ প্ৰতিযোগীক খিতাপৰ দৌৰত পিচ পেলালে জোহেইৰীয়ে ।
By ANI
Published : September 6, 2026 at 11:01 AM IST
নহা ট্ৰং (ভিয়েটনাম): ডমিনিকান ৰিপাব্লিকৰ জোহেইৰী মোলাই ২০২৬ৰ মুকুট বিশ্ব সুন্দৰী খিতাপ অৰ্জন কৰিছে । শনিবাৰে ভিয়েটনামৰ ন্হা ট্ৰঙত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৌন্দৰ্য্য প্ৰতিযোগিতাৰ ৭৩ সংখ্যক সংস্কৰণত জোহেইৰী মোলাই বিজয়ৰ শেষ হাঁহিটি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । মেগা প্ৰতিযোগিতাখনিত তেওঁ ১১০খন দেশৰ প্ৰতিযোগীক পৰাভূত কৰি খিতাপ দখল কৰে ।
মালয়েছিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, স্পেইন, ভিয়েটনাম আদি দেশৰ প্ৰতিযোগীসকলৰ লগত চূড়ান্ত ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি ডমিনিকান ৰিপাব্লিকৰ সুন্দৰীগৰাকীয়ে এই আকাংক্ষিত মুকুট অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই প্ৰতিযোগিতাত স্পেইনৰ এলিজাবেথ ৰেইনছ আলাবাৰ্ণে প্ৰথম ৰাণাৰ্ছ আপ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । আনহাতে মালয়েছিয়াৰ টানুছিয়া চেট্টিয়ে দ্বিতীয় ৰাণাৰ্ছ আপতে ক্ষান্ত থাকিবলগীয়া হয় ।
প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিচতেই থাইলেণ্ডৰ বৰ্তমানৰ বিশ্ব সুন্দৰী অপাল সুচাতা চুৱাংশ্ৰীয়ে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীক মুকুট পিন্ধায় । এইবাৰ ভাৰতৰ বাবে ফলাফল আশাপ্ৰদ নহ'ল । ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নিকিতা পৰৱালে ৭৩ সংখ্যক বিশ্ব সুন্দৰী প্ৰতিযোগিতাৰ শীৰ্ষ ৪০ গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰতে নিজৰ যাত্ৰাৰ সামৰণি মাৰিবলগীয়া হয় ।
ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড ২০২৪ বিজয়ীগৰাকীয়ে ভিয়েটনামত অনুষ্ঠিত ফাইনেলত শীৰ্ষ ২০ ৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হয় । এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্য়মত মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰা এটা পোষ্টত লিখিছে, “ বিশ্ব সুন্দৰী প্ৰতিযোগিতাৰ উপৰ্যুপৰি পাঁচটা সংস্কৰণত স্থান লাভৰ ভাৰতৰ উল্লেখযোগ্য ধাৰা অব্যাহত ৰাখি শীৰ্ষ ৪০ ৰ ভিতৰত ৭৩ সংখ্যক মিছ ৱৰ্ল্ড যাত্ৰাৰ সামৰণি মাৰে ।”
এইবাৰ ভিয়েটনামৰ খান হোয়াৰ নহা ট্ৰঙত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই প্ৰতিযোগিতাখনি । এই অনুষ্ঠানটোৱে মিছ ৱৰ্ল্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ৭৫ সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপনো কৰে ।
লগতে পঢ়ক:মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী’ক লৈ কি ক’লে অভিনেত্ৰী শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে?