'জো বচে হে সংগ সমেত লো' বিতৰ্ক! পাকিস্তানী ধাৰাবাহিক সম্প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত নেটফ্লিক্সক কঠোৰ নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰৰ
ভাৰতত পাকিস্তানী ৱেব ছিৰিজ মুক্তি পাব পাৰে বুলি আশংকাৰ মাজতে অভিযোগ আৰু আবেদন লাভ কৰাৰ পিছত তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 4:00 PM IST
হায়দৰাবাদ : পাকিস্তানী ৱেব ছিৰিজ ‘জো বচে হে সংগ সমেত লো’ৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি পোৱাৰ পাছতে ভাৰতত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ আৰম্ভণি হৈছে, ছিৰিজখন নেটফ্লিক্সত মুক্তি পোৱাৰ পূৰ্বে ভাৰতত নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন হৈছে । ২৪ নৱেম্বৰত ৱেব ছিৰিজখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুক্তি পায় ।
এতিয়া চৰকাৰী সূত্ৰৰ মতে, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে নেটফ্লিক্সক নিৰ্দেশ দিছে যে পাকিস্তানত নিৰ্মিত কোনো কণ্টেণ্ট যাতে ভাৰতত সম্প্ৰচাৰ কৰা নহয় ।
পাকিস্তানী ৱেব ছিৰিজ ‘জো বচে হে সংগ সমেত লো’ ভাৰতত মুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা কেইবাটাও অভিযোগ আৰু আবেদন লাভ কৰাৰ পাছতে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । সূত্ৰ অনুসৰি মন্ত্ৰণালয়ে নেটফ্লিক্সক ৮ মে’, ২০২৫ তাৰিখৰ পৰামৰ্শ মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰু পাকিস্তানৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা কোনো বিষয়বস্তু ভাৰতত যাতে উপলব্ধ নহয় তাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে ।
বিগত বছৰৰ জুন মাহত নেটফ্লিক্সে মন্ত্ৰণালয়ক জনাইছিল যে, তেওঁলোকে পাকিস্তানত নিৰ্মিত কোনো ছবি বা ধাৰাবাহিক ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ বাবে উপলব্ধ কৰা নাই । মন্ত্ৰণালয়ে নেটফ্লিক্সক সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মানি চলিবলৈ আৰু সেই সময়ত গ্ৰহণ কৰা স্থিতি বজাই ৰাখিবলৈ কয় । মঙলবাৰে মুকলি কৰা হয় এই ৱেব ছিৰিজৰ ট্ৰেইলাৰ । ৪ ডিচেম্বৰত নেটফ্লিক্সত মুক্তি পোৱাৰ কথা আছে এই ধাৰাবাহিকখন ।
শেহতীয়াকৈ অল ইণ্ডিয়ান চিনে ৱৰ্কাৰছ এছ’চিয়েশ্বন (এআইচিডব্লিউএ) আৰু ফেডাৰেশ্বন অফ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া চিনে এম্প্লয়িজ (এফডব্লিউআইচিই)য়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীলৈ পত্ৰ লিখি ভাৰতত এই ধাৰাবাহিকখন মুক্তিৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ দাবী জনাইছে । পুলৱামা আৰু পহলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ উদ্ধৃতি দি এআইচিডব্লিউএ য়ে ভাৰতত পাকিস্তানী শিল্পী আৰু বিষয়বস্তুৰ প্ৰচাৰ কৰাটো ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু জনসাধাৰণৰ আৱেগৰ পৰিপন্থী বুলি উল্লেখ কৰে । নেটফ্লিক্সৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি ভাৰতত নেটফ্লিক্সৰ অন্যান্য প্ৰজেক্টৰ শ্বুটিং বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰো দিয়ে ।
AICWA-ৰ বিবৃতিত ছিৰিজটোৰ অন্যতম অভিনেতা হামজা আলি আব্বাছিক নেটফ্লিক্সত কাম দিয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছে । সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁ পূৰ্বে লস্কৰ-ই-তৈবাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হাফিজ ছাইদৰ সমৰ্থনত ৰাজহুৱা মন্তব্য কৰিছিল । একাধিক অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছত ভাৰতৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ে (আই এণ্ড বি মন্ত্ৰণালয়) নেটফ্লিক্স ইণ্ডিয়াক ২০২৫ চনৰ ৮ মে’ত জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
উল্লেখ্য যে, ‘জো বচে হে সংগ সমেত লো’ জনপ্ৰিয় পাকিস্তানী লেখক ফাৰহাট ইষ্টিয়াকৰ এখন অতিশয় প্ৰশংসিত উৰ্দু উপন্যাস । এই কাহিনীৰ আধাৰত নেটফ্লিক্সৰ প্ৰথমখন পাকিস্তানী মৌলিক ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে ।
মমিনা ডুৰাইদৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ধাৰাবাহিকখনত ফাৱাদ খান, মাহিৰা খান, হানিয়া আমিৰ, মায়া আলী আদিকে ধৰি কেইবাজনো অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে । এই নতুন ৱেব ছিৰিজখনক লৈ দৰ্শকৰ মাজত অপৰিসীম উত্তেজনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : অস্কাৰ ২০২৭ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিজুৱেল ইফেক্টছৰ দৌৰত প্ৰৱেশ ৰণবীৰ-যশৰ ৰামায়ণ