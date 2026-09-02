বিদেশৰ দৰ্শকৰ বাবেও উপলব্ধ হ’ব ছলমান খানৰ ‘বিগ বছ ২০’
ছলমান খানৰ ‘বিগ বছ ২০’ এতিয়া কেৱল ভাৰততে সীমাৱদ্ধ নাথাকে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকেও উপভোগ কৰিব পাৰিব ঘৰে ঘৰে জনপ্ৰিয় এই শ্ব’টো ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 2, 2026 at 12:48 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছলমান খানৰ ‘বিগ বছ ২০’ শ্ব’টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্থান লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ৷ জিঅ’হটষ্টাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ষ্ট্ৰীমিং সেৱা সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগে লগে ব্ৰিটেইন, কানাডা আৰু ছিংগাপুৰৰ দৰ্শকেও এতিয়া বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানৰ বিগ বছ ২০ উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মুকলিৰ জৰিয়তে তিনিখন বজাৰৰ দৰ্শকে বিগ বছৰ ছটা ভাষাৰ সংস্কৰণত লাইভ ভোটিঙৰ জৰিয়তেও অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ৷
৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ‘বিগ বছ ২০’ ৷ আয়োজক হিচাপে থাকিব ছলমান খান ৷ এইবছৰ এই শ্ব’টো ঐতিহাসিক হ’বলৈ গৈ আছে, কিয়নো এইবাৰ টেলিভিছনত কলাৰ্ছ টিভি আৰু ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত জিঅ’হটষ্টাৰত এই অনুষ্ঠানটো একেলগে সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব । ব্ৰিটেইন, কানাডা আৰু ছিংগাপুৰৰ দৰ্শকে কেৱল শ্ব’টো চোৱাই নহয়, বৰঞ্চ ছটা ভাষাৰ সংস্কৰণত নিজৰ প্ৰিয় প্ৰতিযোগীক পোনপটীয়াকৈ জিকাবলৈ লাইভ ভোটিং প্ৰক্ৰিয়াতো ভাগ ল’ব পাৰিব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিগ বছৰ ৬টা সংস্কৰণ প্ৰায় একে সময়তে সম্প্ৰচাৰৰ বাবে সাজু হৈছে ।
ব্ৰিটেইন আৰু কানাডাৰ দৰ্শকে জিঅ’হটষ্টাৰৰ জৰিয়তে ঘৰৰ ভিতৰৰ লাইভ কাৰ্যকলাপ ২৪ ঘণ্টাই প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ পাব । বিশেষকৈ কানাডাৰ দৰ্শকে টেলিভিছনতকৈ ৭ দিন আগতেই বিগ বছ হিন্দীৰ খণ্ডসমূহ অতিৰিক্তভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
জিঅ’হটষ্টাৰে কেৱল ‘বিগ বছ’তে আৱদ্ধ নাথাকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ দৰ্শকৰ বাবে মনোৰঞ্জনৰ এক বিশাল তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে । ষ্টাৰ প্লাছ, কালাৰ্ছ, ষ্টাৰ বিজয়, এছিয়ানেট, ষ্টাৰ জলছা আৰু ষ্টাৰ প্ৰৱাহৰ দৰে জনপ্ৰিয় চেনেলসমূহৰ বাবে দৰ্শকে একেখন মঞ্চতে নিজৰ পছন্দৰ ভাষাত মনোৰঞ্জন লাভ কৰিব ।
কানাডা আৰু ছিংগাপুৰৰ দৰ্শকে ‘অনুপমা’, ‘য়ে ৰিস্তা ক্যা কেহলাতা হে’, ‘সেহেৰ হ’নে কো হে’ আৰু ‘আজহাগাই আজহাগু’ৰ দৰে জনপ্ৰিয় মেগা ধাৰাবাহিকসমূহ টিভিত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ আগতেই অনলাইনত চাব পাৰিব । ব্ৰিটেইনৰ দৰ্শকে ভাৰতত টেলিভিছনত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এই সকলোবোৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব । এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে জিঅ’হটষ্টাৰে বিশ্বজুৰি বিয়পি থকা ভাৰতীয় প্ৰবাসীসকলক তেওঁলোকৰ শিপা আৰু প্ৰিয় মনোৰঞ্জনৰ সৈতে অতি সহজে সংযোগ হোৱাত সহায় কৰিব ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লাইন আপত যোগদান কৰা আন এটা শ্ব’ হৈছে অনিল কাপুৰৰ আয়োজক ইণ্ডিয়া কা টপ ১ পাৰ্চেণ্ট । প্ৰতিযোগীৰ যুক্তি আৰু যুক্তি পৰীক্ষা কৰা এই গেম শ্ব’ কানাডা আৰু ছিংগাপুৰত উপলব্ধ হ’ব ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰোলআউটৰ জৰিয়তে নতুন ব্ৰেণ্ডৰ অধীনত জিঅ’হটষ্টাৰে ২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই তিনিখন বহিঃৰাজ্যৰ বজাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্প্ৰসাৰণ ঘটাব ।
লগতে পঢ়ক : কিয় আজিও অবিবাহিত ছলমান খান ? পিতৃ চেলিম খানে প্ৰকাশ কৰিলে আচল কাৰণ