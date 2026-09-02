ETV Bharat / entertainment

বিদেশৰ দৰ্শকৰ বাবেও উপলব্ধ হ’ব ছলমান খানৰ ‘বিগ বছ ২০’

ছলমান খানৰ ‘বিগ বছ ২০’ এতিয়া কেৱল ভাৰততে সীমাৱদ্ধ নাথাকে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকেও উপভোগ কৰিব পাৰিব ঘৰে ঘৰে জনপ্ৰিয় এই শ্ব’টো ৷

JioHotstar Global Expansion: Salman Khan's Bigg Boss 20 goes international
ছলমান খান (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2026 at 12:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ছলমান খানৰ ‘বিগ বছ ২০’ শ্ব’টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্থান লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ৷ জিঅ’হটষ্টাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ষ্ট্ৰীমিং সেৱা সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগে লগে ব্ৰিটেইন, কানাডা আৰু ছিংগাপুৰৰ দৰ্শকেও এতিয়া বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানৰ বিগ বছ ২০ উপভোগ কৰিব পাৰিব ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মুকলিৰ জৰিয়তে তিনিখন বজাৰৰ দৰ্শকে বিগ বছৰ ছটা ভাষাৰ সংস্কৰণত লাইভ ভোটিঙৰ জৰিয়তেও অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ৷

৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ‘বিগ বছ ২০’ ৷ আয়োজক হিচাপে থাকিব ছলমান খান ৷ এইবছৰ এই শ্ব’টো ঐতিহাসিক হ’বলৈ গৈ আছে, কিয়নো এইবাৰ টেলিভিছনত কলাৰ্ছ টিভি আৰু ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত জিঅ’হটষ্টাৰত এই অনুষ্ঠানটো একেলগে সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব । ব্ৰিটেইন, কানাডা আৰু ছিংগাপুৰৰ দৰ্শকে কেৱল শ্ব’টো চোৱাই নহয়, বৰঞ্চ ছটা ভাষাৰ সংস্কৰণত নিজৰ প্ৰিয় প্ৰতিযোগীক পোনপটীয়াকৈ জিকাবলৈ লাইভ ভোটিং প্ৰক্ৰিয়াতো ভাগ ল’ব পাৰিব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিগ বছৰ ৬টা সংস্কৰণ প্ৰায় একে সময়তে সম্প্ৰচাৰৰ বাবে সাজু হৈছে ।

ব্ৰিটেইন আৰু কানাডাৰ দৰ্শকে জিঅ’হটষ্টাৰৰ জৰিয়তে ঘৰৰ ভিতৰৰ লাইভ কাৰ্যকলাপ ২৪ ঘণ্টাই প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ পাব । বিশেষকৈ কানাডাৰ দৰ্শকে টেলিভিছনতকৈ ৭ দিন আগতেই বিগ বছ হিন্দীৰ খণ্ডসমূহ অতিৰিক্তভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব ।

জিঅ’হটষ্টাৰে কেৱল ‘বিগ বছ’তে আৱদ্ধ নাথাকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ দৰ্শকৰ বাবে মনোৰঞ্জনৰ এক বিশাল তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে । ষ্টাৰ প্লাছ, কালাৰ্ছ, ষ্টাৰ বিজয়, এছিয়ানেট, ষ্টাৰ জলছা আৰু ষ্টাৰ প্ৰৱাহৰ দৰে জনপ্ৰিয় চেনেলসমূহৰ বাবে দৰ্শকে একেখন মঞ্চতে নিজৰ পছন্দৰ ভাষাত মনোৰঞ্জন লাভ কৰিব ।

কানাডা আৰু ছিংগাপুৰৰ দৰ্শকে ‘অনুপমা’, ‘য়ে ৰিস্তা ক্যা কেহলাতা হে’, ‘সেহেৰ হ’নে কো হে’ আৰু ‘আজহাগাই আজহাগু’ৰ দৰে জনপ্ৰিয় মেগা ধাৰাবাহিকসমূহ টিভিত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ আগতেই অনলাইনত চাব পাৰিব । ব্ৰিটেইনৰ দৰ্শকে ভাৰতত টেলিভিছনত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এই সকলোবোৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব । এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে জিঅ’হটষ্টাৰে বিশ্বজুৰি বিয়পি থকা ভাৰতীয় প্ৰবাসীসকলক তেওঁলোকৰ শিপা আৰু প্ৰিয় মনোৰঞ্জনৰ সৈতে অতি সহজে সংযোগ হোৱাত সহায় কৰিব ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লাইন আপত যোগদান কৰা আন এটা শ্ব’ হৈছে অনিল কাপুৰৰ আয়োজক ইণ্ডিয়া কা টপ ১ পাৰ্চেণ্ট । প্ৰতিযোগীৰ যুক্তি আৰু যুক্তি পৰীক্ষা কৰা এই গেম শ্ব’ কানাডা আৰু ছিংগাপুৰত উপলব্ধ হ’ব ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰোলআউটৰ জৰিয়তে নতুন ব্ৰেণ্ডৰ অধীনত জিঅ’হটষ্টাৰে ২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই তিনিখন বহিঃৰাজ্যৰ বজাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্প্ৰসাৰণ ঘটাব ।

লগতে পঢ়ক : কিয় আজিও অবিবাহিত ছলমান খান ? পিতৃ চেলিম খানে প্ৰকাশ কৰিলে আচল কাৰণ

TAGGED:

JIOHOTSTAR INTERNATIONAL LAUNCH
বিগ বছ ২০ ছলমান খান
জিঅ’ষ্টাৰ টেলিভিছন চেনেল
বিগ বছ ২০ লাইভ ভোটিং
BIGG BOSS 20 SALMAN KHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.