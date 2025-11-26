বিয়াৰ পাছতো ধৰ্মেন্দ্ৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছিল জয়া বচ্চনৰ, স্বামী অমিতাভে জানিছিল এই কথা

বিয়াৰ পাছতো ধৰ্মেন্দ্ৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছিল জয়া বচ্চনৰ, স্বামী অমিতাভে জানিছিল এই কথা
অমিতাভ বচ্চনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছতো জয়া বচ্চনে ধৰ্মেন্দ্ৰক ভাল পাইছিল, বিয়াৰ দুবছৰ হৈ গৈছিল ৷ ‘শ্বোলে’ত ‘বসন্তী’ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব বিচাৰিছিল ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2025 at 12:48 PM IST
হায়দৰাবাদ : হিন্দী চিনেমাৰ ‘হি-মেন’ ধৰ্মেন্দ্ৰৰ মৃত্যুৰ দুদিন পাৰ হৈ গ'ল ৷ পৰিয়াল, আত্মীয়-স্বজন, প্ৰশংসক আজিও শোকত ম্ৰিয়মান । মানৱীয়তা আৰু জীৱনৰ মূল্যবোধৰ বাবে তেওঁ সকলোৰে পৰা অপৰিসীম প্ৰেম লাভ কৰিছিল ।
ধৰ্মেন্দ্ৰৰ প্ৰশংসকৰ অভাৱ নাই । পৰিয়ালৰ পৰা চেলেব্ৰিটী, অনুৰাগীৰ পৰা অভিনেত্ৰীলৈকে সকলোৱে তেওঁক মৰমেৰে আৱৰি ৰাখে । বহু বিশিষ্ট অভিনেত্ৰীৰ ধৰ্মেন্দ্ৰৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছিল, য’ত তেওঁৰ পত্নী হেমা মালিনীও আছিল । তদুপৰি বিয়াৰ পিছতো জয়া বচ্চনে তেওঁৰ তাৰকা স্বামীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল যে ধৰ্মেন্দ্ৰ তেওঁৰ প্ৰিয় । 'শ্বোলে'ত বসন্তীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ মন আছিল জয়াৰ ।
কৰণ জোহৰৰ জনপ্ৰিয় টক শ্ব’লৈ একেলগে আহিছিল জয়া বচ্চন আৰু হেমা মালিনী । কৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জয়া বচ্চনে কৈছিল যে ধৰ্মেন্দ্ৰ সদায় তেওঁৰ বাবে প্ৰিয় । “প্ৰথম যেতিয়া তেওঁক দেখিছিলো তেতিয়া মই বৰ অস্থিৰ হৈ পৰিছিলো । তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব গ্ৰীক ঈশ্বৰৰ দৰে আছিল আৰু সেইবাবেই মই শ্বোলেত বসন্তীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব বিচাৰিছিলো, কাৰণ ধৰ্মেন্দ্ৰৰ সৈতে কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল", এই ভাষ্য আছিল জয়াৰ ৷
আনহাতে, আমিৰ খানে কৌন বনেগা কড়োৰপতিত অমিতাভ বচ্চনক সুধিছিল এটা প্ৰশ্ন- যে জয়া বচ্চন শ্বুটিঙলৈ যোৱাৰ সময়ত কোনগৰাকী অভিনেতাক লৈ তেওঁ নিৰাপত্তাহীনতা অনুভৱ কৰিছিল ? প্ৰত্যুত্তৰত বিগ বিয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল যে, ‘জয়াই তেওঁক কৈছিল যে তেওঁৰ প্ৰিয় অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ’ ।
ধৰ্মেন্দ্ৰৰ প্ৰশংসকৰ ভিতৰত কেৱল জয়াই নহয়, পত্নী হেমা মালিনী, ৰেখা, মীনা কুমাৰী, আশা পাৰেখৰ দৰে কিংবদন্তি অভিনেত্ৰীও আছে । এই আটাইকেইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে তেওঁৰ মৃত্যুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁৰ সৈতে ছবিত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰিছে ।
বিগত ২৪ নৱেম্বৰত ৮৯ বছৰ বয়সত দেহাৱসান ঘটে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালত কিছু সময় ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তেওঁ আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁৰ মৃত্যুৰ উৰাবাতৰি পৰ্যন্ত ওলাইছিল ।
লগতে পঢ়ক : বচ্চনৰ নাতিয়েকৰ সৈতে অন্তিমবাৰৰ বাবে পৰ্দাত ধৰ্মেন্দ্ৰ