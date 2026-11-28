ধুৰন্ধৰ ছবিখন অনুকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাসকল সফল নহয় : জাভেদ আখটাৰ
ধুৰন্ধৰত আদিত্য ধৰৰ লেখা-পৰিচালনাৰ প্ৰশংসা কৰি জাভেদ আখটাৰে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক সকীয়াই দিয়ে যে ছবিখনৰ সূত্ৰ নকল কৰিলে বিফল হ’ব কাৰণ ধৰ আগবাঢ়ি আছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 1:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : ধুৰন্ধৰৰ সফলতা অনুসৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে প্ৰবীণ গীতিকাৰ তথা চিত্ৰনাট্যকাৰ জাভেদ আখটাৰৰ স্পষ্ট বাৰ্তা । তেওঁৰ মতে আদিত্য ধৰৰ দৰে ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাসকল বিফল হ’ব ।
'ধুৰন্ধৰ নকল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাসকল বিফল হ'ব': জাভেদ আখটাৰে কয় যে আদিত্য ধৰ তেওঁলোকতকৈ বহুত 'ভাল'
আচলতে তেওঁ অনুভৱ কৰে যে, সেইসকল ছবি নিৰ্মাতা বিফল হ’ব, যিয়ে তেওঁক নকল কৰাৰ কথা ভাবি আছে, কিয়নো ধৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকতকৈ এখোজ আগুৱাই গৈছে । আখটাৰে ছবি নিৰ্মাতাগৰাকীৰ লেখা, চিত্ৰনাট্য আৰু ঘটনাৰ সবিশেষৰ প্ৰতি মনোযোগৰ প্ৰশংসা কৰি কয় যে, তেওঁ ছবিখনৰ সৈতে কিবা এটা বেলেগ সৃষ্টি কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ এজন বাণিজ্য বিশ্লেষকৰ সৈতে প’ডকাষ্টৰ সময়ত আখটাৰে ‘ধুৰন্ধৰ’ চোৱাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কয় । তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে, তেওঁ ছবিখন ইমানেই ভাল পাইছিল যে তেওঁৰ ফোন নম্বৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে আদিত্য ধৰক অভিনন্দন জনাইছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ধৰক ভালদৰে চিনি নোপোৱা প্ৰবীণ লেখকগৰাকীয়ে ছবিখনৰ লেখা আৰু সংলাপত আপ্লুত হোৱা বুলি কয় ।
আখটাৰে কয়, "মই আদিত্য ধৰক চিনি পোৱা নাছিলোঁ । হয়তো এবাৰ-দুবাৰ লগ পাইছিলোঁ । কিন্তু ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ফোন নম্বৰ পোৱাৰ পিছত ব্যক্তিগতভাৱে অভিনন্দন জনাইছিলোঁ । লেখাটো অতি উত্তম । তেওঁ নতুন ধৰণৰ চিত্ৰনাট্যৰ কথা উলিয়াইছে আৰু সংলাপবোৰ ইমান ভাল । এতিয়া সকলোৱে এনে এখন ছবি নিৰ্মাণৰ চেষ্টা কৰিব ।"
কথা-বতৰাৰ সময়ত বাণিজ্য বিশ্লেষকগৰাকীয়ে আঙুলিয়াই দিয়ে যে, চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোৱে প্ৰায়ে দলগত মানসিকতা অনুসৰণ কৰে । যেতিয়াই এখন ছবি সফল হয়, তেতিয়াই বহু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাই মৌলিক কিবা এটা উলিওৱাৰ পৰিৱৰ্তে তাৰ সূত্ৰটো পুনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ।
ইয়াৰ উত্তৰত আখটাৰে কয় যে, ধুৰন্ধৰ নকল কৰিলে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকল সফল নহ’ব কাৰণ ধৰে ইতিমধ্যে এনেকুৱা কাম কৰিছে যিটো পুনৰ সৃষ্টি কৰাটো কঠিন । পৰিচালকগৰাকীৰ গৱেষণা আৰু ছবিখনৰ জগতখন গঢ়ি তোলাৰ ধৰণকো তেওঁ প্ৰশংসা কৰে ।
"দলগত মানসিকতা বাৰু ঠিকেই আছে । কিন্তু ধুৰন্ধৰক নকল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাসকল সফল নহ'ব । অৱশেষত তেওঁলোক বিফল হ'ব কাৰণ আদিত্য ধৰ আপোনালোক সকলোতকৈ ভাল । তেওঁ ইমান ভাল গৱেষণা কৰিছে । তেওঁ প্ৰকৃত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।"
আখটাৰে আৰু কয় যে ছবিখনৰ সৰু সৰু চৰিত্ৰবোৰো দেখাত স্বাভাৱিক যেন লাগিছিল আৰু পৰিচালকে সৃষ্টি কৰা পৃথিৱীখনৰ লগত খাপ খাই পৰিছিল । তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে, কোনো কনিষ্ঠ শিল্পী আৰু সহযোগী চৰিত্ৰ অলাগতিয়াল যেন অনুভৱ হোৱা নাছিল ।
আদিত্য ধৰৰ পৰিচালনাত বিগত বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহত মুক্তি পোৱা ধুৰন্ধৰে বক্স অফিচত অন্যতম বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ছবিখনত ৰণবীৰ সিং, অক্ষয় খান্না, অৰ্জুন ৰামপাল, আৰ মাধৱন আৰু সঞ্জয় দত্তই গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
ছবিখনে মুক্তিৰ তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰতে বিশ্বজুৰি ১০০০ কোটি টকাৰ সীমাও অতিক্ৰম কৰিলে । ইয়াৰ পিছত ই পঞ্চম সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ভাৰতীয় ছবি আৰু সেই সময়ত বিশ্বজুৰি দ্বিতীয় সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা হিন্দী ছবি হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
প্ৰথমখন ছবিৰ সফলতাৰ পিছতে চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত নিৰ্মাতাসকলে মুক্তি দিয়ে ধুৰন্ধৰ ২। দ্বিতীয় কিস্তিত ৰণবীৰ সিং, অৰ্জুন ৰামপাল, আৰ মাধৱন আৰু সঞ্জয় দত্তকে ধৰি আন বহু তাৰকাক দেখিবলৈ পোৱা গ’ল ৷ বক্স অফিচত আন এক বৃহৎ সফলতা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে ছবিখনে ।
লগতে পঢ়ক :
ধৰ্মৰ ঊৰ্ধ্বত ভাৰতীয় সংস্কৃতি: হিন্দু পৰম্পৰাৰ মহানতাক লৈ জাভেদ আখটাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য
আমি মুছলমান নেকি ? ফাৰহানৰ প্ৰশ্নত পিতৃ জাভেদ আখটাৰে কৈছিল, ‘ইয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই’
জাভেদ আখটাৰ ফুটপাথত শুইছিল, ৩ দিন ধৰি খাবলৈ একো নাছিল: শ্বাবানা আজমী