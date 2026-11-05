নতুন ৰূপত জাতিংগা ফেষ্টিভেল, ২১–২২ নৱেম্বৰত তাৰকাৰ মেলা
প্ৰথম দিনা মঞ্চত বলীউডৰ কণ্ঠশিল্পী কুণাল গাঞ্জেৱালা, পিছদিনা মধুবন্তী বাগচী; নতুন আকৰ্ষণ ‘উইংস অফ জাতিংগা’ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 1:06 PM IST
হাফলং : পৰ্যটনৰ বতৰত নতুন আকৰ্ষণৰ সম্ভাৰ লৈ অনুষ্ঠিত হ’বলৈ গৈ আছে জাতিংগা ফেষ্টিভেল ২০২৬ । আগন্তুক ২১ আৰু ২২ নৱেম্বৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ’ব এই উৎসৱ । ডিমা হাছাও ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটন সমিতিৰ উদ্যোগত এইবাৰ উৎসৱৰ স্থান পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । ইমানদিনে হায়ামত উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছিল যদিও এইবাৰ হায়ামৰ ঠিক বিপৰীত দিশত নতুন স্থানত অনুষ্ঠিত হ’ব জাতিংগা ফেষ্টিভেল ২০২৬ ।
ডিমা হাছাও ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটন সমিতিৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া এই উৎসৱত সংগীত পৰিবেশন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু মনোৰঞ্জনমূলক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ আগন্তুক পৰ্যটন বতৰত পাহাৰীয়া জিলাখনলৈ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হাতত লৈছে আয়োজকে ।
Gear up for Jatinga Festival at picturesque Jatinga in Dima Hasao. Do not forget to mark your dates for this extravaganza of culture, music, food and tradition. DATE: Nov 21- Nov 22 #AwesomeAssam #JatingaFestival #ExploreAssam https://t.co/TvCK2lOiLC— Awesome Assam (@aweassam) November 5, 2026
তাৰকা শিল্পীৰ উপস্থিতি এইবাৰৰ জাতিংগা মহোৎসৱৰ অন্যতম আকৰ্ষণ । ২১ নৱেম্বৰত মঞ্চত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব বলীউডৰ জনপ্ৰিয় নেপথ্য গায়ক কুণাল গাঞ্জেৱালাই । আনহাতে, ২২ নৱেম্বৰত দৰ্শকৰ সন্মুখত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব সংগীতশিল্পী মধুবন্তী বাগচীসহ আন শিল্পীসকলে ।
সংগীতানুষ্ঠানৰ লগতে এইবাৰ উৎসৱত সংযোজন কৰা হৈছে নতুন আকৰ্ষণ ‘উইংছ অফ জাতিংগা’ শীৰ্ষক সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা । এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ যুৱতীসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ প্ৰদান, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি আৰু তেওঁলোকৰ সৱলীকৰণত উৎসাহ যোগোৱাৰ লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে আয়োজকসকলে ।
উৎসৱলৈ পৰ্যটক আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ অহা-যোৱাৰ সুবিধাৰ প্ৰতিও বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । আয়োজকসকলৰ মতে, শেহতীয়াকৈ অঞ্চলটোৰ পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে । গুৱাহাটীৰ পৰা বিমানেৰে প্ৰায় ৩৫ মিনিটত শিলচৰত উপস্থিত হৈ তাৰ পৰা স্থলপথেৰে আৰু প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টাৰ যাত্ৰা কৰি উৎসৱস্থলীত উপস্থিত হ’ব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰি দৰ্শনাৰ্থীৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ্থে অতিৰিক্ত বাছ সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে ।
নতুন উৎসৱস্থলী, বলীউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ সংগীতানুষ্ঠান আৰু সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা—সকলো মিলি এইবাৰৰ জাতিংগা ফেষ্টিভেলক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছে আয়োজকসকলে । এই উৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি ডিমা হাছাওৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰতো নতুন উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
জুবিনৰ ফটো সম্বলিত পোষ্টকাৰ্ড লাভ কৰি সুখী কুণাল গাঞ্জেৱালা