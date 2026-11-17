নতুন স্থানত জাতিংগা উৎসৱ, ২১-২২ নৱেম্বৰত সংগীতৰ মূৰ্চ্ছনাত মুখৰিত হ’ব হাফলং
বলীউডৰ কণ্ঠশিল্পী কুণাল গাঞ্জেৱালা আৰু মধুবন্তী বাগচীৰ সংগীতানুষ্ঠান; প্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘উইংছ অফ জাতিংগা’ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা, অনলাইনতো উপলব্ধ হ’ব টিকট ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 1:14 PM IST
হাফলং: পাহাৰীয়া ডিমা হাছাওত পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাক নতুন মাত্ৰা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে আগন্তুক ২১ আৰু ২২ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’বলৈ গৈ আছে জাতিংগা উৎসৱ ২০২৬ । এইবাৰ নতুন স্থানত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দুদিনীয়া উৎসৱত বলীউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুণাল গাঞ্জেৱালা আৰু মধুবন্তী বাগচীৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ লগতে থাকিব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আৰু মনোৰঞ্জনমূলক কাৰ্যসূচী ।
সোমবাৰে উৎসৱৰ নতুন অনুষ্ঠানস্থলীত ভূমিপূজন সম্পন্ন কৰাৰ পিছত আয়োজনৰ সবিশেষ ঘোষণা কৰে ডিমা হাছাও পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষ জোছৰিংদাও ফংলোৱে । তেওঁৰ কয় যে, এইবাৰ হাফলং অভিমুখী মূল পথৰ বিপৰীত দিশৰ এক ওখ স্থানত উৎসৱৰ মঞ্চ আৰু অনুষ্ঠানস্থলী নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
উৎসৱৰ পাঁচটা বিশেষ আকৰ্ষণ
- ১. বলীউডৰ শিল্পীৰ সংগীতানুষ্ঠান: ২১ আৰু ২২ নৱেম্বৰত কণ্ঠশিল্পী কুণাল গাঞ্জেৱালা আৰু মধুবন্তী বাগচীয়ে সংগীত পৰিৱেশন কৰিব ।
- ২. নতুন প্ৰতিযোগিতা: প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে ‘উইংছ অফ জাতিংগা’ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা । ইয়াৰ লগতে থাকিব বিশেষ ৰীল প্ৰতিযোগিতা ।
- ৩. উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বেণ্ড: মিজোৰামৰ ‘আভ্ৰা ৰেকৰ্ডছ’, নাগালেণ্ডৰ ‘গ্লুটছ’ আৰু ডিমা হাছাওৰ স্থানীয় শিল্পীসকলে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ।
- ৪. অনলাইন টিকট: এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘বুকমাইশ্ব’ৰ জৰিয়তে অনলাইনত আগতীয়াকৈ প্ৰৱেশ পত্ৰ সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এজনৰ বাবে ৪৯৯ টকা আৰু দুজনৰ বাবে ৬৯৯ টকাৰ প্ৰৱেশ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । একক প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োদিনৰ বাবে বৈধ হাতবেণ্ড প্ৰদান কৰা হ’ব ।
- ৫. পৰ্যটকৰ বাবে থকাৰ ব্যৱস্থা: আগতীয়া বুকিঙৰ ফলত হাফলঙৰ হোটেল, হোমষ্টে আৰু লজসমূহৰ অধিকাংশ কোঠা প্ৰায় পূৰ্ণ হৈছে । ইয়াৰ উপৰি স্থানীয় সম্প্ৰদায়ৰ উদ্যোগত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত শিবিৰ পাতি থকাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে । শিবিৰৰ বুকিঙৰ সবিশেষ উৎসৱৰ চৰকাৰী ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পৃষ্ঠাত উপলব্ধ হ’ব ।
পৰ্যটন অৰ্থনীতিলৈ নতুন সম্ভাৱনা
ডিমা হাছাও পৰ্যটন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহৰ সহযোগিতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অসম, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকক উৎসৱত অংশগ্ৰহণৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, পাহাৰীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, স্থানীয় সংস্কৃতি আৰু বলীউডৰ তাৰকা শিল্পীৰ সংগীতৰ সমাহাৰে জাতিংগা উৎসৱক লৈ ইতিমধ্যে ব্যাপক উৎসাহৰ সৃষ্টি কৰিছে । উৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি হাফলঙত পৰ্যটকৰ সমাগম বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে স্থানীয় ব্যৱসায়-বাণিজ্য আৰু জিলাখনৰ পৰ্যটন অৰ্থনীতিও লাভৱান হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : নতুন ৰূপত জাতিংগা ফেষ্টিভেল, ২১–২২ নৱেম্বৰত তাৰকাৰ মেলা