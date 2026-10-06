২০ নৱেম্বৰত ৰূপালী পৰ্দাত 'অদৃশ্য'ৰ মাজেৰে ৰহস্য ভেদ
২০ নৱেম্বৰত মুক্তিলাভ কৰিব নতুন অসমীয়া ছবি ‘অদৃশ্য’। সোমাবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ৰ কাদম্বৰী কানেক্টিভ প্ৰাইভেট লিমিটেডত মুকলি কৰা হয় ছবিখন টিজাৰ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 12:44 PM IST
গুৱাহাটী : অহা ২০ নৱেম্বৰত মুক্তিলাভ কৰিব নতুন অসমীয়া ছবি ‘অদৃশ্য’। ছিক্সথ ছেন্স ছিম্ফণী, কাদম্বৰী কানেক্টিভ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু জেবি প্ৰডাকশ্বনছৰ যৌথ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপক পৰিচালক সমুজ্জল কাশ্যপে । সোমাবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ৰ কাদম্বৰী কানেক্টিভ প্ৰাইভেট লিমিটেডত মুক্তি দিয়া হয় ছবিখন টিজাৰ । টিজাৰটো অনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।
শীঘ্ৰেই মুক্তি পাবলগীয়া এই ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত অভিনেতা যতীন বৰাই কয়, “এখন সুন্দৰ ছবি । পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ছাচপেন্স এটা দর্শকে ছবিখনৰ জৰিয়তে অনুভৱ কৰিব পাৰিব । ছবিখনৰ চৰিত্ৰটোত মই কেনেদৰে অভিনয় কৰিছোঁ, সেইটো পাছৰ কথা, কিন্তু কামটো কৰি যথেষ্ট ভাল লাগিছে । মই ভাবো অসমত এনেধৰণৰ এটা বিষয়লৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছবি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ছবিয়ে কথা কয়, কোনো ধৰণৰ মাৰপিটৰ দৃশ্য নথকাকৈ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ছাচপেন্স থ্ৰীলাৰ ছবি যে নিৰ্মাণ কৰিব যে পাৰি সেই কথা 'অদৃশ্য' চালে দর্শকে বুজি পাব । ছবিখনক লৈ মই আশাবাদী ।”
পৰিচালক সমুজ্জল কাশ্যপে কয়, "মাল্টী ষ্টাৰাৰ চিনেমা এইখন, ফুল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ৷ আমি যিমান পাৰো মানুহক মনোৰঞ্জন দিবলৈ বনাইছোঁ ৷ টিজাৰটো চাই আপোনালোকে আভাস এটা পাব বুলি আশা কৰোঁ ৷ ২০ নৱেম্বৰত আপোনালোক সকলোৰে সমৰ্থন লাগিব ৷"
উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, “সমুজ্জল কাশ্যপৰ প্ৰথম ছবি যদিও, তেওঁ পূৰ্বে বহুত ভাল কাম কৰি থৈছে । তেওঁ এখন ভাল ছবি আমাক উপহাৰ দিব বুলি আশাবাদী ।”
যতীন বৰাৰ সৈতে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে ছবিখনৰ টিজাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ তেওঁ লিখিছে, “অদৃশ্য — ছবিগৃহলৈ আহি আছে ২০ নৱেম্বৰ..ৰহস্য, আৱেগ আৰু নেদেখাবোৰৰ এটা কাহিনী... ২০ নৱেম্বৰ ২০২৬ তাৰিখে ডাঙৰ পৰ্দাত উন্মোচন হ'বলৈ সাজু হৈছে ADRISHYYA । অসমৰ দুজন বিখ্যাত ছুপাৰষ্টাৰ যতীন বৰা আৰু তপন দাসৰ লগতে অবিশ্বাস্য প্ৰতিভাশালী দল এটাক একত্ৰিত কৰা এখন ছবিৰ অংশ হ’বলৈ পোৱাটো এক গৌৰৱৰ কথা । পৰিচালক সমুজ্জল কাশ্যপলৈ তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী, নিষ্ঠা আৰু এই কাহিনীটোক এনে দৃঢ়তাৰে জীৱন্ত কৰি তোলাৰ বাবে মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা । লেখক ৰাজদীপলৈ এটা অতি বিশেষ ধন্যবাদ যিয়ে দৰ্শকক এক কুটিল যাত্ৰাত লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া এটি কাহিনী ৰচনা কৰিছে । আৰু আমাৰ সন্মানীয় প্ৰযোজকসকল আৰু সমগ্ৰ প্ৰডাকশ্বন টীমলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো যে, তেওঁলোকে এই প্ৰকল্পটোত বিশ্বাস ৰাখি, দৃষ্টিভংগীক সমৰ্থন কৰি অদৃশ্যক সম্ভৱ কৰি তুলিছে । অপেক্ষা প্ৰায় শেষ...ৰহস্যটোৱে নিজকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । অদৃশ্য — ২০ নৱেম্বৰ ২০২৬ ।”
ছবিখনত অভিনয় কৰিছে তপন দাস, যতীন বৰা, প্ৰিয়ম পল্লৱী, প্ৰণামী বৰা, হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে । ছবিখনৰ সংগীত ৰূপম ভূঞা আৰু ৰাকেশ বড়োৰ ।
লগতে পঢ়ক : ৰহস্য-ছাচপেন্সেৰে দৰ্শকক মোহিত কৰিবলৈ নৱেম্বৰত আহি আছে ‘অদৃশ্য’