ETV Bharat / entertainment

অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিনক লৈ ক্ষুব্ধ যতীন বৰা-অৰুণ হাজৰিকা

SITৰ অভিযোগনামাত সুৰুঙা থকাৰ অভিযোগ যতীন বৰাৰ ৷ অৰুণ হাজৰিকাই ক’লে,"পানী নসৰকা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছিল নহয়, এতিয়া টোপ টোপকৈ পানী সৰকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই ৷"

Jatin Bora Arun Hazarika angry over Amritprava Mahanta's bail, alleged loopholes in SIT chargesheet
গভীৰ আলোচনাত অৰুণ হাজৰিকা-যতীন বৰা (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 13, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভা মহন্তই জামিন লাভ কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ তাৰ মাজতে এইবাৰ মুখ খুলিছে অসমৰ দুই জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা আৰু অৰুণ হাজৰিকাই । মঙলবাৰে তেজপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দুয়োগৰাকী অভিনেতাই বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT)ৰ তদন্ত আৰু অভিযোগনামাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে ।

অভিনেতা যতীন বৰাই অভিযোগ কৰে যে, SIT-এ দাখিল কৰা অভিযোগনামাত সুৰুঙা ৰৈ যোৱাৰ বাবেই অমৃতপ্ৰভা মহন্তই জামিন লাভ কৰাৰ সুযোগ পালে । তেওঁৰ মতে, অভিযোগনামা শক্তিশালী নোহোৱাৰ ফলতেই এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

অৰুণ হাজৰিকা-যতীন বৰাৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

যতীন বৰাই কয়, “SITৰ চাৰ্জশ্বীটত সুৰুঙা থাকি গৈছে । যাৰ বাবে অমৃতপ্ৰভাই জামিন লাভ কৰিলে । চাৰ্জশ্বীট শক্তিশালী নোহোৱাৰ বাবেই এই সুৰুঙা ৰৈ গ'ল ।” অৱশ্যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলেও ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত এতিয়াও আস্থা অটুট থকা বুলি উল্লেখ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, "এতিয়াও ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যে দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাবই । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় নালাগে নহয়, ন্যায় আমাকহে লাগে । মোৰ বিশ্বাস, আমি ন্যায় পাম ।"

জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে থকা ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ কথাও আৱেগিকভাৱে স্মৰণ কৰে যতীন বৰাই । তেওঁ কয় যে, জুবিন গাৰ্গ কেৱল এগৰাকী শিল্পীয়েই নাছিল, তেওঁৰ জীৱনৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুও আছিল । "মোৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু হৈছে জুবিন গাৰ্গ । অভিনেতা যতীন বৰাক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে । মই আৰু মোৰ পৰিয়াল সদায় গৰিমা গাৰ্গৰ লগত আছোঁ আৰু থাকিম", এইদৰে মন্তব্য কৰে যতীন বৰাই ।

Jatin Bora Arun Hazarika angry over Amritprava Mahanta's bail, alleged loopholes in SIT chargesheet
অভিনেতা যতীন বৰা (Photo : ETV Bharat Assam)

আনহাতে, অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিনক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই । তদন্ত আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "পানী নসৰকা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছিল নহয়, এতিয়া দেখোন টোপ টোপকৈ পানী সৰকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই । সন্দেহ হৈ গৈছে ।"

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত অসমবাসীয়ে ব্যাপকভাৱে মাত মাতিও এতিয়ালৈকে আশানুৰূপ ফল লাভ নকৰাত হতাশা প্ৰকাশ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে । অৰুণ হাজৰিকাই কয়, "এতিয়া নিজৰ ওপৰতে ধিক্কাৰ জন্মিছে । অসমবাসীয়ে জুবিনৰ ন্যায়ৰ বাবে ইমান মাত মাতিও একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ ।"

Jatin Bora Arun Hazarika angry over Amritprava Mahanta's bail, alleged loopholes in SIT chargesheet
অসমীয়া ছবি জগতৰ দুই জনপ্ৰিয় তাৰকা (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে তেজপুৰত এটা নতুন ফাৰ্নিচাৰ শ্ব’ৰূম উদ্বোধন কৰিবলৈ আহি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইদৰে দিয়ে দুই অভিনেতাই ।

অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিনক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ মাজতে দুইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়াই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । অৱশ্যে জামিন লাভ কৰাটোৱে অভিযুক্তক গোচৰৰ অভিযোগৰ পৰা দোষমুক্ত কৰা নুবুজায় । গোচৰটোৰ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক :

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত জামিন লাভ অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ, পামী বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

যদি জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী সাৰি যায়, তেন্তে ন্যায় বুলি ৰাজ্যত থাকিল কি ?-গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

TAGGED:

অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন
ক্ষুব্ধ যতীন বৰা অৰুণ হাজৰিকা
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বিচাৰ
ZUBEEN GARG DEATH CASE
JATIN BORA ARUN HAZARIKA ON BAIL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.