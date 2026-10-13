অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিনক লৈ ক্ষুব্ধ যতীন বৰা-অৰুণ হাজৰিকা
SITৰ অভিযোগনামাত সুৰুঙা থকাৰ অভিযোগ যতীন বৰাৰ ৷ অৰুণ হাজৰিকাই ক’লে,"পানী নসৰকা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছিল নহয়, এতিয়া টোপ টোপকৈ পানী সৰকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই ৷"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 5:17 PM IST
তেজপুৰ : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভা মহন্তই জামিন লাভ কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ তাৰ মাজতে এইবাৰ মুখ খুলিছে অসমৰ দুই জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা আৰু অৰুণ হাজৰিকাই । মঙলবাৰে তেজপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দুয়োগৰাকী অভিনেতাই বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT)ৰ তদন্ত আৰু অভিযোগনামাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে ।
অভিনেতা যতীন বৰাই অভিযোগ কৰে যে, SIT-এ দাখিল কৰা অভিযোগনামাত সুৰুঙা ৰৈ যোৱাৰ বাবেই অমৃতপ্ৰভা মহন্তই জামিন লাভ কৰাৰ সুযোগ পালে । তেওঁৰ মতে, অভিযোগনামা শক্তিশালী নোহোৱাৰ ফলতেই এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
যতীন বৰাই কয়, “SITৰ চাৰ্জশ্বীটত সুৰুঙা থাকি গৈছে । যাৰ বাবে অমৃতপ্ৰভাই জামিন লাভ কৰিলে । চাৰ্জশ্বীট শক্তিশালী নোহোৱাৰ বাবেই এই সুৰুঙা ৰৈ গ'ল ।” অৱশ্যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলেও ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত এতিয়াও আস্থা অটুট থকা বুলি উল্লেখ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, "এতিয়াও ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যে দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাবই । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় নালাগে নহয়, ন্যায় আমাকহে লাগে । মোৰ বিশ্বাস, আমি ন্যায় পাম ।"
জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে থকা ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ কথাও আৱেগিকভাৱে স্মৰণ কৰে যতীন বৰাই । তেওঁ কয় যে, জুবিন গাৰ্গ কেৱল এগৰাকী শিল্পীয়েই নাছিল, তেওঁৰ জীৱনৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুও আছিল । "মোৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু হৈছে জুবিন গাৰ্গ । অভিনেতা যতীন বৰাক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে । মই আৰু মোৰ পৰিয়াল সদায় গৰিমা গাৰ্গৰ লগত আছোঁ আৰু থাকিম", এইদৰে মন্তব্য কৰে যতীন বৰাই ।
আনহাতে, অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিনক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাই । তদন্ত আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "পানী নসৰকা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছিল নহয়, এতিয়া দেখোন টোপ টোপকৈ পানী সৰকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই । সন্দেহ হৈ গৈছে ।"
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত অসমবাসীয়ে ব্যাপকভাৱে মাত মাতিও এতিয়ালৈকে আশানুৰূপ ফল লাভ নকৰাত হতাশা প্ৰকাশ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে । অৰুণ হাজৰিকাই কয়, "এতিয়া নিজৰ ওপৰতে ধিক্কাৰ জন্মিছে । অসমবাসীয়ে জুবিনৰ ন্যায়ৰ বাবে ইমান মাত মাতিও একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে তেজপুৰত এটা নতুন ফাৰ্নিচাৰ শ্ব’ৰূম উদ্বোধন কৰিবলৈ আহি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইদৰে দিয়ে দুই অভিনেতাই ।
অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিনক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ মাজতে দুইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়াই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । অৱশ্যে জামিন লাভ কৰাটোৱে অভিযুক্তক গোচৰৰ অভিযোগৰ পৰা দোষমুক্ত কৰা নুবুজায় । গোচৰটোৰ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত জামিন লাভ অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ, পামী বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
যদি জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী সাৰি যায়, তেন্তে ন্যায় বুলি ৰাজ্যত থাকিল কি ?-গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ