ৰাষ্ট্ৰীয় মডেলিং প্ৰতিযোগিতাত উজলিল তেজপুৰৰ কণমানি জাইনা শিৱম
শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাত ৯ বছৰৰ অনুৰ্ধ শাখাত ৰাণাৰ্ছ-আপ হয় তেজপুৰৰ জাইনা ।
Published : May 17, 2026 at 3:40 PM IST
তেজপুৰ : ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মডেলিং প্ৰতিযোগিতাত উজলিল তেজপুৰৰ কণমানি প্ৰতিভা জাইনা শিৱম । টেলেণ্ট ৰাউণ্ডত সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ এটি গীতত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি জাইনাই বিচাৰকমণ্ডলীৰ প্ৰশংসা লাভ কৰাৰ লগতে অৰ্জন কৰে ৰাণাৰ্ছ-আপৰ খিতাপ ।
ইয়াৰ জৰিয়তে অসম আৰু তেজপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে তেজপুৰৰ কণমানি প্ৰতিভা জাইনা শিৱমে । কলকাতাত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মডেলিং প্ৰতিযোগিতাত ৯ বছৰৰ অনুৰ্ধ শাখাত ৰাণাৰ্ছ-আপ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ডনবস্ক' হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী জাইনাই ।
ডেন্সিং মেনিয়াক’ৰ উদ্যোগত কলকাতাৰ কাকুৰগাছি উৎসৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত এই সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতাখনত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই প্ৰতিযোগিতাখন চাৰিটা শাখাত অনুষ্ঠিত হৈছিল । অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আত্মবিশ্বাস আৰু মনোমোহা উপস্থাপনেৰে জাইনাই বিচাৰকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই প্ৰতিযোগিতাৰ দুটা বিশেষ ৰাউণ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰা জাইনাই টেলেণ্ট ৰাউণ্ডত সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ এটি গীতত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি বিচাৰকমণ্ডলীৰ প্ৰশংসা লাভ কৰে । অসমৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা পাঁচগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত জাইনাই ৰাণাৰ্ছ-আপৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মাত্ৰ পাঁচ বছৰ বয়সতে ৰেম্পত খোজ দিয়া জাইনাই ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত কৃতিত্ব দেখুৱাইছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ‘মিছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ’ আৰু ‘মিছ বৰদৈচিলা’ খিতাপ লাভ কৰাৰ লগতে বিএছ প্ৰডাকশ্যন আৰু এনপিআইএফটিৰ উদ্যোগত আয়োজিত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাতো সফলতা অৰ্জন কৰিছে ।
জাইনাৰ এইবাৰেই প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । অনুষ্ঠানটোৰ বাবে তেওঁৰ গ্ৰুমিং ট্ৰেইনাৰ আছিল গৌৰৱ মেচ । আনহাতে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ প্ৰথম গুৰু হৈছে সুদৰ্শন বৰা । জাইনা হৈছে সাংবাদিক অৰ্ণৱ কুমাৰ নাথ আৰু সাগৰিকা বৰাৰ কনিষ্ঠা কন্যা ।
লগতে পঢ়ক:'আইৰণমেন' উপাধি লাভেৰে বিশ্ব দৰবাৰত উজ্বলিল অসম সন্তান দীপন মেধী
এছিয়ান গেমছ-কমনৱেলথ গেমছৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ