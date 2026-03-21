ভাল খবৰ : মানস ৰবীনৰ 'লুইত' এপযোগে মুক্তি পালে জাহ্নু বৰুৱাৰ 'হেৰোৱা ছন্দ'
পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাৰ প্ৰথমখন বাণিজ্যিক ছবি 'হেৰোৱা ছন্দ' এতিয়া ঘৰতে বহি উপভোগ কৰক ৷ 'লুইত' অ’ টি টিত উপলব্ধ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 21, 2026 at 5:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমীয়া ছবিপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ । পদ্মভূষণ সন্মানেৰে সন্মানিত বিশিষ্ট পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাৰ শেহতীয়া ছবি 'হেৰোৱা ছন্দ' এতিয়া ঘৰত বহিয়েই উপভোগ কৰিব পাৰিব । বিশিষ্ট পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাৰ শেহতীয়া ছবি 'হেৰোৱা ছন্দ' এতিয়া অ' টি টি (OTT) প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ হৈছে । দীৰ্ঘ সাত বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত জাহ্নু বৰুৱাই এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে ।
এই বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰা এই বিশেষ ছবিখন বৰ্তমান এটা জনপ্ৰিয় অ' টি টি প্লেটফৰ্মত চলি আছে । অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকগৰাকীৰ এই সৃষ্টি চাবলৈ আগ্ৰহী দৰ্শকসকলৰ বাবে এয়া এক সুন্দৰ সুযোগ ।
'লুইত' অ’ টি টিত উপলব্ধ জাহ্নু বৰুৱাৰ নতুন ছবি 'হেৰোৱা ছন্দ'
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মহীৰূহ জাহ্নু বৰুৱাই দীৰ্ঘ সাত বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত নিৰ্মাণ কৰা ছবি 'হেৰোৱা ছন্দ'ক লৈ যথেষ্ট আশা আছিল । এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিলেও, দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ছবিখনে আশানুৰূপ দৰ্শক লাভ নকৰিলে । যাৰ ফলত বহুতো চিনেমা হ’লৰ পৰা ছবিখন অকালতে আঁতৰাই দিবলগীয়া হৈছিল ।
কিন্তু চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এতিয়া এটা ভাল খবৰ আহিছে । ছবিখন শেহতীয়াকৈ 'লুইত' (Luit) নামৰ অ’ টি টি প্লেটফৰ্মত মুক্তি দিয়া হৈছে । ই টিভি ভাৰত অসমক এই কথা নিজেই জনাইছে জাহ্নু বৰুৱাই ৷ এতিয়া জাহ্নু বৰুৱাৰ অনুৰাগীসকলে সপ্তাহান্তৰ আজৰি সময়ত নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ঘৰতে বহি এই ছবিখন উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
যিসকলে এতিয়াও গম নাপাই, তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিশেষ তথ্য- 'লুইত' (Luit) নামৰ এই জনপ্ৰিয় অ’ টি টি প্লেটফৰ্মটো অসমৰ প্ৰসিদ্ধ সংগীত শিল্পী মানস ৰবীনৰ এক বিশেষ উদ্যোগ । অসমীয়া চিনেমা আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে তেওঁ এই মঞ্চখন মুকলি কৰিছে, য'ত এতিয়া আপোনালোকে জাহ্নু বৰুৱাৰ 'হেৰোৱা ছন্দ' ছবিখনো উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
বিশিষ্ট পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাৰ প্ৰথম বাণিজ্যিক ছবি: 'হেৰোৱা ছন্দ'
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতক 'অপৰূপা', 'হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খায়', 'সাগৰলৈ বহু দূৰ', 'অজেয়' আৰু 'ভগা খিৰিকী'ৰ দৰে কালজয়ী ছবি উপহাৰ দিয়া জাহ্নু বৰুৱাৰ বাবে 'হেৰোৱা ছন্দ' এখন বিশেষ ছবি । কাৰণ, দীৰ্ঘদিন ধৰি কলাত্মক ছবি নিৰ্মাণ কৰি অহাৰ পিছত এইখন তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন সম্পূৰ্ণ বাণিজ্যিক ছবি ।
বৰ্তমানৰ ডিজিটেল যুগৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মনৰ প্ৰশ্ন আৰু তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা সামাজিক সমস্যাবোৰক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ছবিখনৰ কাহিনীভাগ আগবাঢ়িছে । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, পৰিচালকগৰাকীয়ে নিজেই উল্লেখ কৰা মতে, নৱপ্ৰজন্মৰ চিন্তা-চেতনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা এইখনেই প্ৰথম ছবি ।
জাহ্নু বৰুৱাৰ পৰিচালিত 'হেৰোৱা ছন্দ' ছবিখনৰ আঁৰৰ কলা-কুশলীসকলৰ বিষয়ে তলত বিতং তথ্য আগবঢ়োৱা হ’ল-
ছবিখনত অভিনয় কৰিছে এক বৃহৎ শিল্পীৰ দলে—
- মুখ্য অভিনয়ত: অমৃতা গগৈ, জয় কাশ্যপ, অজু বৰুৱা আৰু সুকন্যা ৰাজগুৰু ।
- অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত: ড৹ অৰূপ বৰঠাকুৰ, উজ্জ্বল ৰাজখোৱা, ময়ুখ শৰ্মা, ড৹ নাৰায়ণ শৰ্মা, আদ্রি হাতীবৰুৱা আৰু শিশু শিল্পী আমাইৰা ।
কাৰিকৰী আৰু সংগীতৰ দিশ-
- দৃশ্যগ্ৰহণ: সুমন দুৱৰা ।
- শব্দ সংমিশ্ৰণ: বিশ্ববিখ্যাত শব্দ যন্ত্ৰী অমৃত প্রীতম আৰু দেৱজিৎ চাংমাই ।
- সংগীত পৰিচালনা: ইবছনলাল বৰুৱা আৰু নীলোৎপল বৰা ।
কণ্ঠদান: জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী উষা উথুপ আৰু অনিন্দিতা পাল ।
