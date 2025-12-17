চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাৰ দৃষ্টিত জুবিন কেনেকুৱা আছিল ?
যোৰহাটত আগন্তুক অসমীয়া ছবি হেৰোৱা ছন্দৰ প্ৰচাৰৰ বাবে উপস্থিত হৈ জাহ্নু বৰুৱাই ক’লে জুবিন আছিল তেওঁৰ ভাইৰ নিচিনা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 17, 2025 at 12:32 PM IST|
Updated : December 17, 2025 at 12:43 PM IST
যোৰহাট : সুদীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ছবিজগতলৈ ঘূৰি আহিছে বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক পদ্মভূষণ জাহ্নু বৰুৱা ৷ নৱপ্ৰজন্মক উদ্দেশ্য কৰি আৰু সামাজিক দায়ৱদ্ধতা বৰ্তাই ৰাখি জাহ্নু বৰুৱাই চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীলৈ আগবঢ়াইছে ‘হেৰোৱা ছন্দ’ নামৰ এখন নতুন অসমীয়া ছবি ।
এই ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে যোৰহাটত উপস্থিত হয় টীম হেৰোৱা ছন্দৰ সৈতে জাহ্নু বৰুৱা ৷ জুবিনৰ গৃহ চহৰত উপস্থিত হৈ বৰুৱাই ক’লে জুবিন সন্দৰ্ভত বহু কথা ৷ জাহ্নু বৰুৱাই কয়, “জুবিন আছিল মোৰ ভাইৰ দৰে । তেওঁৰ আছিল বৃহৎ প্ৰতিভা । জুবিন অসমীয়া জাতিৰ সম্পদ, এই সম্পদক আমি হঠাতে হেৰুৱাই পেলালো, এইয়া অসমীয়া জাতিৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক । মই আশা কৰিম অসমীয়া জাতিয়ে যাতে এই প্ৰতিভাক সদায় সন্মানৰ চকুৰে চায় আৰু সন্মান দিয়ে । জুবিন জীৱনৰ যিটো গতি আছিল, সেই গতিটোক যাতে সমাজে গ্ৰহণ কৰে আৰু এই গতিতে আগবাঢ়িবলৈ চায় ।”
লগতে পৰিচালক বৰুৱাই কয়, “ব্যক্তিগতভাৱে জুবিনক বহু কম সময়ৰ বাবে লগ পাইছো, তথাপিও জুবিন মোৰ ভাই নিচিনা ৷ এনেধৰণেই তেওঁক মই পাইছো । যিকণ সময়ৰ বাবে জুবিনক লগ পাইছিলো, সেয়া আছিল মোৰ বাবে ভাল লগা মুহূৰ্ত । তেওঁৰ লগত মই কাম কৰিবলৈ নাপালো, কিন্তু সুযোগ থকা যেন লাগিছিল, কেৱল সময়-সুবিধা নিমিলিল ।”
তেওঁ লগতে আৰু কয়, “জুবিনে যিসমূহ সৃষ্টি কৰি গৈছে, সেই সৃষ্টিসমূহ অমূল্য সৃষ্টি আৰু আমাৰ সম্পদ ।” তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে, নতুন প্ৰজন্মক আধাৰ হিচাপে লৈ জাহ্নু বৰুৱাই ৰাইজলৈ আগবঢ়োৱা হেৰোৱা ছন্দ ছবিখন নতুন বছৰৰ ২ জানুবাৰীত ছবিগৃহলৈ আহিব ৷ তেওঁ আশাবাদী ছবিখন ৰাইজে আকোঁৱালি ল'ব ।
উল্লেখ্য যে, হেৰোৱা ছন্দ টীমে ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বিশেষকৈ কাৰিকৰী শিক্ষানুষ্ঠান আৰু মহাবিদ্যালয়ক বাছি লৈছে ।
অপৰূপা, হালধীয়া চৰাইয়ে বাওঁ ধান খায়, সাগৰলৈ বহু দূৰ আদি ছবি উপহাৰ দিয়া পৰিচালক পদ্মভূষণ জাহ্নু বৰুৱাৰ এই নতুন অসমীয়া ছবি ‘হেৰোৱা ছন্দ’ৰ কথা ঘোষণা হোৱাৰে পৰা বহু চৰ্চা চলি আছে ৷
পূৰ্বৰ ছবিবোৰৰ দৰেই এইখন ছবিতো নিশ্চিতভাৱে এক বাৰ্তা থাকিব যদিও পূৰ্বৰ ধাৰাৰ চিনেমাবোৰৰ পৰা এইখন ছবি যে কিছু ব্যতিক্ৰম হ’ব, জাহ্নু বৰুৱাই নিজেই তাৰ ইংগিত দিছে । হেৰোৱা ছন্দ ছবিখনৰ কলা-কুশলীৰ লগতে জাহ্নু বৰুৱা নিজেই যোৰহাটৰ ক্ৰেছেণ্ট একাডেমীৰ লগতে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হয়গৈ ৷
ছাত্র-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ছবিখনৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় ছবিখন প্ৰচাৰ চলাই পৰিচালগৰাকীয়ে ৷ ছবিখনৰ কলা-কুশলীসকলক ওচৰতে লগ পাই শিক্ষাৰ্থীসকলে ছবিখনক লৈ ব্যাপক উৎসাহ দেখুওৱা পৰিলক্ষিত হয় ।
আনহাতে ছবিখন সৰ্ম্পকত জাহ্নু বৰুৱাই কয়, “বহু দিনৰ মূৰত ছবি এখন কৰিছোঁ, এই ছবিখন বিশেষতঃ নতুন প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যে কৰি কৰিছোঁ আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতা ৰাখিয়ে ছবিখন কৰিছোঁ, যাতে সমাজত কিবা এটা অৱদান দিব পাৰো । মই ভাবো আৰু বিশ্লেষণ কৰো, সমাজবিলাক বহু নিম্নগামী হৈছে । নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত নানা ধৰণৰ প্ৰশ্ন জাগে, এই প্ৰশ্ন বিলাকৰ উত্তৰ বিচাৰি নাপাই, কিন্তু হেৰোৱা ছন্দত সকলো উত্তৰ বিচাৰি পাব । সেইসমূহ বিষয়বস্তু হেৰোৱা ছন্দত দেখুওৱা হৈছে ।”
তেওঁ লগতে আৰু কয়, “জীৱনত ছন্দ মিলি থাকিলে আমাৰ ভাল লাগে ৷ যেতিয়া জীৱনত ছন্দ নিমিলে, তেতিয়া নানা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে, সেই সমস্যাসমূহ সমাজত বিশ্লেষণ কৰিবলৈ সুযোগৰ দৰকাৰ । সেই উদ্দেশ্যেই ছবিখন কৰিছো । সেয়েহে ছবিখন ৰাইজে আকোঁৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ।”
হেৰোৱা ছন্দত অভিনয় কৰা জয় কাশ্যপে কয়, “জাহ্নু বৰুৱাৰ ছবিৰ পৰা ৰাইজে সমাজৰ দায়িত্ববোধ বিচাৰি পাই, দাদাৰ লগত এইখন মোৰ দ্বিতীয়খন ছবি । হেৰোৱা ছন্দত আমাৰ জীৱনৰ ছন্দটোৰ কথা কোৱা হৈছে, মই সৌভাগ্যৱান যে মই দাদাৰ লগত এই ছবিখনত কাম কৰিবলৈ পালোঁ, ২ জানুৱাৰীত ছবিখন মুক্তি পাব ৷ যিদৰে ৰৈ ৰৈ বিনালেত মোক ৰাইজে আঁকোৱালি ল’লে, ইয়াতো তেনেদৰে ল’ব বুলি আশা কৰিছো । সেয়েহে মই কও জুবিনদা মোৰ জীৱনৰ আৰ্শীবাদ ।”
ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অমৃতা গগৈ, জয় কাশ্যপ, অজু বৰুৱা, সুকন্যা ৰাজগুৰু, ড৹ অৰূপ বৰঠাকুৰ, উজ্জ্বল ৰাজখোৱা, ময়ুখ শৰ্মা, ড৹ নাৰায়ণ শৰ্মা, আদ্রি হাতীবৰুৱা ইত্যাদিয়ে । সুমন দুৱৰাই দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা ছবিখনৰ মিক্সিং ছাউণ্ড ডিজাইন কৰিছে অমৃত প্রীতম আৰু দেৱজিৎ চাংমাইয়ে ।
লগতে পঢ়ক : এঘাৰ বছৰীয়া বিৰতিৰ অন্তত জাহ্নু বৰুৱাৰ নতুন অসমীয়া ছবি ‘হেৰোৱা ছন্দ’