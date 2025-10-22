আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আপং খাই সি বৰ ভাল পাইছিল: যাদৱ পায়েং

আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আপং খাই সি বৰ ভাল পাইছিল: যাদৱ পায়েং
চাইকেল মাৰি গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত কি কৰিছিল জুবিনে ? জুবিনৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি আৰু বহুত কথা ক’লে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2025 at 5:38 PM IST
যোৰহাট : মহানায়কৰ মহাপ্ৰস্থানত অসমবাসী যিদৰে শোকাহত হৈ আছে, ঠিক তেনেদৰে জুবিন গাৰ্গৰ অনাকাংক্ষিত মৃত্যুৱে শোকাকুল কৰি ৰাখিছে অৰণ্য মানৱ, পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙকো । সেয়েহে প্ৰত্যেকগৰাকী লোকৰ দৰে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙেও বিচাৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় ।
পুৰণি দিনৰ কথা সুঁৱৰি যাদৱ পায়েঙে কয়, “যোৰহাটৰ জে.বি কলেজত পঢ়ি থকাৰ পৰাই মই জুবিনক চিনি পাওঁ ৷ মোৰ ঘৰ য’ত ককিলামুখত, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালিত পৰি সি গান গাই থাকে, গুণগুণাই থাকে ৷ তেতিয়া সি বিখ্যাত নাছিল, কিন্তু চাইকেলখন লৈ যায়, গুণগুণাই থাকে ৷”
তেওঁ লগতে আৰু কয়, “সি আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰাগত পানীয় আপং খাই ভাল পাইছিল ৷ আনকো খুৱাই, সি নিজেও খাই ৷ তেতিয়া মানুহে তাক পাগল বুলি কৈছিল ৷ কিন্তু সেই সময়তেই মই তাৰ জাতীয় চেতনা বুজি পাইছিলোঁ ৷”
ইয়াৰ লগতে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত কৰা জুবিনৰ পঞ্চাশ বছৰীয়া জন্মদিনৰ ফিটা কটাৰ কথাও কয় পায়েঙে । “মই তাক বিভিন্ন অনুষ্ঠানবোৰত লগ পাইছিলোঁ, তাৰ লগত মই গছপুলি ৰোৱাৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলো । সি পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে নিজেও গছপুলি ৰুইছিল আৰু আনকো ৰোৱাইছিল ।”
জুবিনৰ প্ৰশংসা কৰি অৰণ্য মানৱে কয়, “পৃথিৱীত তেনেকুৱা গায়ক আৰু জন্ম হোৱা নাই ৷ মই আশা কৰিম জুবিনে ন্যায় পাওক ৷ সকলোৱে জুবিনৰ ন্যায় আশা কৰিছে । জুবিন মোৰ সোঁহাত আছিল আৰু এতিয়া মোৰ সোঁহাতখনেই ছিগি গ’ল ৷ আমি বিভিন্ন ঠাইত লগ পাওঁতে বহু সুখ-দুখৰ কথা পাতিছিলো, সি কোনোদিনে পইচাৰ কাৰণে চিন্তা কৰা নাছিল ৷”
পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে কয় যে জুবিনে জীৱিতকালত একো পোৱা নাছিল, মৃত্যুৰ পিছত সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীক এক কৰি গ’ল, অসমখনক একত্ৰিত কৰি গ’ল । তেওঁ জুবিনৰ নামত বিভিন্ন প্ৰান্তত ফৰেষ্ট বনাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় ৷ “তেনেদৰে আমি জুবিনৰ আৰ্দশ জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু তাতেই আমি জুবিনৰ গান গুণগুণাম”, এই মন্তব্য পায়েঙৰ ।
লগতে পঢ়ক : জুবিনৰ জীৱনত ঢাল হৈ থকা গৰিমাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টে কন্দুৱাই আজিও সকলোকে