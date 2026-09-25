ETV Bharat / entertainment

নৱেম্বৰ মাহত বিশ্বজুৰি বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ হ’ব গাজাৰ তথ্যচিত্ৰ NAZA

নৱেম্বৰৰ শেষৰ ফালে বিশ্বজুৰি বিনামূলীয়াকৈ অনলাইনত মুক্তি দিয়াৰ আগতে, ইজৰাইলৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা যুভাল আব্ৰাহাম আৰু ৰেচেল শ্ব’ৰে চিনেমা হলত মুক্তি দিব NAZA ।

Israeli filmmakers Yuval Abraham and Rachel Szor's Gaza documentary NAZA to stream for free globally in November
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা যুভাল আব্ৰাহাম আৰু ৰেচেল শ্ব’ৰ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ইজৰাইলী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা যুভাল আব্ৰাহাম আৰু ৰেচেল শ্ব’ৰৰ পৰিচালিত গাজা সম্পৰ্কীয় তথ্যচিত্ৰ ‘নাজা’ (NAZA) আগন্তুক নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে সমগ্ৰ বিশ্বতে অনলাইন যোগে বিনামূলীয়াকৈ চাব পৰা যাব ।

অনলাইনত বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে এই তথ্যচিত্ৰখন চিনেমাগৃহত মুক্তি দিয়া হ’ব । চলচ্চিত্ৰখনে ইতিমধ্যে সন্মানীয় ভেনিচ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ছবিখনত দেখুওৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰমাণ আৰু সাক্ষ্যসমূহ যাতে বিশ্বৰ অধিক সংখ্যক মানুহৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে আৰু সকলোৱে ইয়াক চাব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যেৰেই এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ।

গাজাত পেলেষ্টাইনী সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যা কৰা ওপৰত এই তথ্যচিত্ৰ NAZA নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ বিশ্বব্যাপী থিয়েটাৰত মুক্তি পোৱাৰ পিছত নৱেম্বৰৰ পৰা বিশ্বজুৰি বিনামূলীয়াকৈ অনলাইনত উপলব্ধ হ’ব ছবিখন ।

ইজৰাইলৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা যুভাল আব্ৰাহাম আৰু ৰেচেল শ্ব’ৰৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই তথ্যচিত্ৰখন ২৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কেইবাখনো দেশৰ চিনেমা হলত মুকলি কৰা হ’ব । ভেনিচ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ইয়াৰ বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰৰ হৈছিল আৰু তাত ছবিখনে বিশেষ জুৰী বঁটাও লাভ কৰে ।

ছবিখন নৱেম্বৰৰ শেষৰ ফালে অনলাইনত বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ইয়াৰ উপলব্ধতাৰ কোনো সময়সীমা নাই বুলি ছবি নিৰ্মাতাসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।

নাজা ছবিখনে গাজাত ইজৰাইলৰ সামৰিক অভিযানৰ আঁৰৰ ব্যৱস্থাসমূহ পৰীক্ষা কৰে আৰু ইয়াত ২৪ জন ইজৰাইলী সামৰিক চোৰাংচোৱা বিষয়া আৰু সৈনিকৰ সাক্ষাৎকাৰ উপস্থাপন কৰা আছে । টেল আভিভৰ ছাদৰ পৰা নিশা গোপনে চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা হৈছিল এই তথ্যচিত্ৰখন ।

ছবিখনৰ চৰকাৰী সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ অনুসৰি, শিৰোনামটোৱে ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই বিমান আক্ৰমণৰ ফলত হোৱা অসামৰিক লোকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা অনুমান কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এটা সংক্ষিপ্ত ৰূপক বুজায় ৷

আব্ৰাহামে ২৪ ছেপ্টেম্বৰত এক্সত এটা পোষ্টযোগে তথ্যচিত্ৰখন বিনামূলীয়াকৈ অনলাইনত মুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছিল, ছবিখনৰ ৰাজহুৱা গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি ।

ইজৰাইলৰ চিনেমা হললৈও ছবি নিৰ্মাতাসকলে এই তথ্যচিত্ৰখন বিনামূলীয়াকৈ আগবঢ়াইছে, আব্ৰাহামে কয় যে- আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় থিয়েটাৰত মুক্তি পোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এই তথ্যচিত্ৰখন দেশখনত প্ৰদৰ্শিত হ’ব ।

২০২৫ চনত শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰৰ একাডেমী বঁটা লাভ কৰা ন’ আদাৰ লেণ্ডৰ চাৰিজন পৰিচালকৰ ভিতৰত আব্ৰাহাম আৰু শ্ব’ৰ আছিল । ছবিখনে দক্ষিণ পশ্চিম পাৰৰ সম্প্ৰদায়ৰ পৰা পেলেষ্টাইনীসকলৰ স্থানচ্যুতিৰ কাহিনী নথিভুক্ত কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : বীৰ দাসলৈ ‘ফুল ভলিউম’ৰ বাবে তৃতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এমি মনোনয়ন

TAGGED:

GAZA DOCUMENTARY NAZA
গাজাৰ তথ্যচিত্ৰ NAZA
যুভাল আব্ৰাহাম আৰু ৰেচেল শ্ব’ৰ
গাজাৰ ওপৰত চিনেমা নাজা
GAZA DOCUMENTARY NAZA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.