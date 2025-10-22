হঠাৎ গুচি গ'ল 'ইস্ক ফকীৰানা' খ্যাত ফকীৰ: মাত্ৰ ৩২ বছৰ বয়সতে সামৰিলে জীৱন নাট
ঋষভ টেণ্ডন ওৰফে 'ফকীৰ'ৰ পৰিয়াল স্তম্ভিত ৷ কোনেও মানিয়েই ল’ব পৰা নাই এই মৃত্যুক ।
Published : October 22, 2025 at 3:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : দিল্লীত হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে ফকীৰ নামেৰে পৰিচিত গায়ক-অভিনেতা ঋষভ টেণ্ডনৰ । তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰিছে । ভাইৰেল পোষ্ট অনুসৰি ঋষভ টেণ্ডনে পৰিয়ালক লগ কৰিবলৈ দিল্লীলৈ গৈছিল আৰু যোৱানিশা ঘৰতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
গায়কজনৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু এজনে তেওঁৰ মৃত্যুৰ কথা ঘোষণা কৰে । খবৰ অনুসৰি ৩২ বছৰ বয়সত হাৰ্ট এটেকত আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হয় গায়কজনৰ । এই খবৰটোৱে তেওঁৰ পৰিয়ালক জোকাৰি গৈছে আৰু তেওঁৰ মৃত্যুক কোনেও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই ।
ফকীৰ নামেৰে পৰিচিত ঋষভ টেণ্ডন বিনম্ৰ স্বভাৱৰ বাবে পৰিচিত আছিল । অভিনেতা হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ আছিল এজন গায়ক আৰু সুৰকাৰ । ঋষভে গায়ক হিচাপে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু পিছলৈ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতো ভৰি থৈছিল । যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত তেওঁৰ সংগীত অত্যন্ত জনপ্ৰিয় । গায়কজনে সংগীতক নিজৰ জীৱনৰ আত্মা বুলি গণ্য কৰিছিল । ১০ মাহ পূৰ্বে মুক্তি পোৱা তেওঁৰ "ইস্ক ফকীৰানা" গীতটোৱে ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰে আৰু আজিও প্ৰিয় হৈ আছে অনুৰাগীৰ মাজত । ইউটিউবত এই গীতটোৱে ২০ লাখৰো অধিক ভিউজ লাভ কৰিছে ।
তেওঁ "ফকীৰ - লিভিং লিমিটলেছ" আৰু "ৰশ্না: দ্য ৰে অফ লাইট" আদি ছবিত অভিনয় কৰিছিল । সংগীতৰ উপৰিও ঋষভ জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ বাবেও পৰিচিত আছিল । পত্নীৰ সৈতে মুম্বাইত থাকি ঘৰত কেইবাটাও মেকুৰী, কুকুৰ, চৰাই-চিৰিকটি পুহিছিল ।
পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ঋষভৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেওঁ কেইবাটাও মুক্তি নোপোৱা গীতৰ কাম কৰি আছিল । অনুৰাগী আৰু বন্ধু-বান্ধৱীয়ে তেওঁক এজন দয়ালু ব্যক্তি আৰু এজন আবেগিক শিল্পী হিচাপে স্মৰণ কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত আৱেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । ঋষভ টেণ্ডনৰ আকস্মিক মৃত্যুক লৈ স্তম্ভিত হৈ পৰিছে সংগীত আৰু চলচ্চিত্ৰ জগত ।
