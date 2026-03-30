জুবিন গাৰ্গ অবিহনে অসমীয়া ছবিজগতৰ ভৱিষ্যৎ আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বান: এক বিশেষ বিশ্লেষণ
জুবিন গাৰ্গ অবিহনে থমকি ৰৈছে নেকি অসমীয়া চিনেমা ? এই অনুপস্থিতিয়ে ধৰা দিব নেকি সংকট হৈ নে ঘটিব এক নতুন যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি ? বিশদ ব্যাখ্যা-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 5:38 PM IST
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গ অবিহনে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগত থমকি ৰ’ব নেকি— এইটো সঁচাকৈয়ে এক চিন্তনীয় বিষয় । অসমীয়া সংগীত আৰু চিনেমা জগতত জুবিন গাৰ্গ কেৱল এগৰাকী শিল্পী নহয়, তেওঁ এটা অনুষ্ঠান । তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাই বহু সময়ত অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতি দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰি ৰাখিছে । কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, এজন ব্যক্তিৰ অনুপস্থিতিত অসমীয়া ছবিজগত স্তব্ধ হৈ যাব নেকি ?
প্ৰকৃততে, কোনো এগৰাকী বিশেষ শিল্পীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এটা উদ্যোগ চিৰদিন চলিব নোৱাৰে । জুবিনে জহি-খহি শেষ হৈ যাব ধৰা অসমীয়া ছবি জগতখনক খামুচি ধৰিলে ঠিকেই, কিন্তু আমি অসমীয়াই কেৱল জুবিনৰ হাতৰ জোৰত ভৰসা কৰি বহি থাকিলেই নহ’ব ৷ মুম্বাইলৈ নিজৰ সপোন পূৰ কৰিবলৈ গৈ অসমীয়া ছবিজগতৰ দুৰ্দশা দেখি জাতিয়তাবাদী মনোভাৱেৰে যি কৰিম অসমতে কৰিম বুলি উভতি অহা জুবিন এতিয়া আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা যোৱাৰ পিছত হাতে-কামে আমিয়েই লাগিব ৷ জুবিনে যিডাল একতাৰ ডোলেৰে অসমখন বান্ধি ৰাখিব বিচাৰিছিল, সেই একতাৰেই জুবিনৰ সপোনৰ এটা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্য়োগ আমিয়েই গঢ়ি তুলিব লাগিব ৷
অসমীয়া ছবিজগতক আগুৱাই নিবলৈ হ’লে আমাক কিছুমান সুনিশ্চিত পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন-
- বিষয়বস্তুৰ বৈচিত্ৰ্য: কেৱল তাৰকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি উন্নত কাহিনী আৰু নিৰ্মাণশৈলীত গুৰুত্ব দিব লাগিব । যি ছবিৰ কাহিনী শক্তিশালী, সেই ছবিয়ে সদায় দৰ্শকৰ সঁহাৰি পায় ।
- নতুন প্ৰতিভাক সুযোগ: জুবিন গাৰ্গৰ দৰে প্ৰতিভা এদিনতে গঢ় লৈ উঠা নাছিল । সেয়েহে নতুন অভিনেতা, গায়ক আৰু পৰিচালকক ওলাই আহিবলৈ সঠিক মঞ্চ আৰু সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগিব ।
- কাৰিকৰী উন্নতি: আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে ছবিৰ মানদণ্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগে ।
- প্ৰদৰ্শনৰ সুবিধা: অসমৰ চুকে-কোণে বন্ধ হৈ পৰা চিনেমা হলসমূহ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰা আৰু অধিক 'মাল্টিপ্লেক্স' বা পৰ্দাৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহে দৰ্শকে ছবি চোৱাৰ সুবিধা পাব ।
- চৰকাৰী আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা: চৰকাৰে ছবি নিৰ্মাণৰ বাবে অনুদান আৰু ৰাজসাহায্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ৰাইজেও ম’বাইল বা পাইৰেটেড মাধ্যমৰ সলনি চিনেমা হললৈ গৈ ছবি চোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগিব ।
জুবিন গাৰ্গ সদায় অসমীয়াৰ হৃদয়ত থাকিব, কিন্তু উদ্যোগটো জীয়াই ৰাখিবলৈ আমি সামূহিকভাৱে আগবাঢ়িব লাগিব । নতুন প্ৰতিভা আৰু পৰিকল্পিত চিন্তাৰে আগবাঢ়িলে অসমীয়া ছবিজগত কেতিয়াও থমকি নৰয়, বৰঞ্চ অধিক শক্তিশালী হৈহে জিলিকি উঠিব ।
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ৯১ বছৰীয়া ইতিহাস: এটি চমু আলোকপাত
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতে ইতিমধ্যে ৯১ বছৰীয়া এক দীঘলীয়া আৰু গৌৰৱময় যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰিছে । এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল ১৯৩৫ চনত, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি 'জয়মতী'ৰ জৰিয়তে । তেতিয়াৰ পৰাই অসমীয়া ছবিয়ে এক সোণোৱালী যাত্ৰাৰ পাতনি মেলিছিল । এই ৯১ বছৰীয়া ইতিহাসত অসমীয়া ছবিজগত বহুতো উত্থান-পতন আৰু ঘাট-প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছে । বিভিন্ন সময়ত এই উদ্যোগটোৱে কেতবোৰ গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰো সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে-
- চিত্ৰগৃহৰ অভাৱ: পৰ্যাপ্ত চিনেমাহলৰ অভাৱে ছবিসমূহৰ ব্যৱসায়িক দিশত সদায় বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ।
- বৰ্ধিত প্ৰতিযোগিতা: বৃহৎ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ (যেনে বলীউড বা দক্ষিণ ভাৰতীয় ছবি) প্ৰসাৰ আৰু প্ৰভাৱৰ বাবে অসমীয়া ছবিয়ে প্ৰায়ে কঠিন প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হয় ।
- একঘেয়ামি বিষয়বস্তু: কিছুমান সময়ত কাহিনী বা নিৰ্মাণশৈলী একঘেয়ামি হোৱাৰ বাবে দৰ্শক ছবিগৃহৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল, যাৰ ফলত উদ্যোগটো মাজে মাজে থমকি ৰৈছিল ।
এই সকলোবোৰ বাধা নেওচিও আজি অসমীয়া ছবিয়ে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰি নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পী আৰু নিৰ্মাতাৰ হাতত আগুৱাই গৈছে । অসমীয়া ছবিজগতৰ সংকটকালত উদ্যোগটোক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ অৱদান অতুলনীয় ।
অসমীয়া ছবিজগতৰ নৱজাগৰণ আৰু জুবিন গাৰ্গ: এক আলোকপাত
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ এক দুৰ্যোগপূৰ্ণ সময়ত এই উদ্যোগটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল, তেওঁ হ’ল সকলোৰে মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । বিশেষকৈ ২০১৭ চনত তেওঁৰ পৰিচালনাত মুক্তি লাভ কৰা 'মিছন চাইনা' ছবিখনে অসমীয়া চিনেমাৰ ইতিহাসত এক নতুন মোৰ আনিছিল । এই ছবিখনৰ সফলতাৰ আঁৰত আছিল জুবিন গাৰ্গৰ অভিনৱ আৰু শক্তিশালী প্ৰচাৰ কৌশল ৷ 'দৌৰি দৌৰি যাম, অসমীয়া ছবি চাম': এই বিশেষ শ্লোগানটোৱে সেই সময়ত অসমৰ চুকে-কোণে থকা প্ৰতিজন দৰ্শকৰ মনত এক আৱেগৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ই কেৱল এটা শ্লোগান নাছিল, বৰঞ্চ অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতি এক জনজাগৰণ আছিল ।
জুবিন গাৰ্গে ব্যক্তিগতভাৱে উদ্যোগ লৈ চলোৱা ব্যাপক প্ৰচাৰৰ ফলত দৰ্শক পুনৰ চিনেমা হললৈ উভতি আহিছিল । ইয়াৰ ফলস্বৰূপে, প্ৰতিটো ছবিগৃহতে দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব ভিৰ দেখা গৈছিল । এনেদৰেই জুবিন গাৰ্গৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আৰু দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা ক্ষমতাই স্তব্ধ হৈ পৰা অসমীয়া ছবিজগতক পুনৰ গতিশীল কৰি তুলিছিল ।
জুবিন গাৰ্গে অসমীয়া ছবিজগতখনক লৈ কি ভাবিছিল ?
অসমীয়া ছবিজগতক জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এক সুকীয়া দৰ্শন আছিল । তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে কেৱল এখন উন্নতমানৰ ছবি নিৰ্মাণ কৰিলেই কাম শেষ নহয়; ছবিখনক দৰ্শকৰ কাষলৈ লৈ যাবলৈ হ’লে ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ দিশটোত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব । দৰ্শকৰ সৈতে পোনপটীয়া সংযোগ স্থাপন কৰিলেহে এখন ছবিয়ে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে বুলি তেওঁ গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিছিল ।
তেওঁৰ অন্তিমখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ক লৈও জুবিন গাৰ্গৰ মনত আছিল বহু আশা আৰু বিশাল পৰিকল্পনা । ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে তেওঁ নতুন কৌশল হাতত লৈছিল, কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাসত সেই সকলোবোৰ পৰিকল্পনা যেন আধৰুৱা হৈ ৰ’ল । বিগত বৰ্ষৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত অসমী আইৰ বুকু শুদা কৰি, কোটি কোটি অনুৰাগীক কন্দুৱাই অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে চিৰদিনৰ বাবে বিদায় মাগিলে । তেওঁৰ মহাপ্ৰয়াণে কেৱল এগৰাকী শিল্পীক নহয়, বৰঞ্চ অসমীয়া ছবিজগতৰ এক শক্তিশালী স্তম্ভ আৰু অনুপ্ৰেৰণাক হেৰুৱালে ।
জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানত অসমীয়া ছবিজগত
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৱে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত এক গভীৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁৰ অবিহনে যেন অসমীয়া ছবিজগত এক প্ৰকাৰ থমকি ৰৈছে । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰয়াণৰ শোকত ম্ৰিয়মান হৈ বহুকেইখন অসমীয়া ছবিৰ মুক্তিৰ দিনো পিছুৱাই দিয়া হৈছিল । চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কেইবাখনো নতুন অসমীয়া ছবি মুক্তি দিয়া হৈছে যদিও ফলাফল আশাপ্ৰদ হোৱা নাই । দুৰ্ভাগ্যবশতঃ, বৰ্তমানলৈকে মুক্তি লাভ কৰা এখন ছবিয়েও আশানুৰূপ সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত অসমীয়া ছবিজগতত পৰা এই বিৰূপ প্ৰভাৱক লৈ এতিয়া সচেতন মহলৰ মাজতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । এই সন্দৰ্ভত আমি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৈতে জড়িত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । তেওঁলোকৰ মতে, জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এজন বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অনুপস্থিতিত উদ্যোগটোৱে এক ডাঙৰ অভিভাৱকহীনতা অনুভৱ কৰিছে ।
অসমীয়া ছবিৰ শেহতীয়া ব্যৰ্থতাৰ কাৰণ-
পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞা আৰু জ্যেষ্ঠ অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ আৰু পৰিচালক ৰূপক গগৈৰ অভিমত
শেহতীয়াকৈ মুক্তি লাভ কৰা অসমীয়া ছবিসমূহে কিয় সফলতাৰ মুখ দেখা নাই, সেই সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে । তেওঁ কয়, "মই ভাবো যে ছবিসমূহ ভুল সময়ত মুক্তি দিছে । যাৰ বাবে ছবিসমূহ নাই চলা । বিগত বৰ্ষত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ অন্তিমখন ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰিছিল । আন ছবিসমূহ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা মুক্তি দিয়া হৈছিল ৷ জানুৱাৰী মাহটো আচলতে অসমীয়া ছবিৰ বাবে খুবেই বেয়া সময় । যিহেতু ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ভাগৰ পৰা এটা উৎসৱৰ সময় আৰম্ভ হয় আৰু বিহুলৈকে সেই সময় থাকে । পূৰ্বে এই সময়ছোৱাত সাধাৰণতে ছবি মুক্তি দিয়া দেখা নাছিলোঁ আৰু মুক্তি লাভ কৰিলেও সেই ছবিসমূহে বাণিজ্যিকভাৱে সফলতাৰ মুখ দেখা নাছিল । আনহাতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈ গ'ল, লগতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৱো পৰিছে । মই ভাবো যে নিৰ্বাচনৰ পাছৰ পৰা পুনৰ ভাল সময় উভতি আহিব ।"
একেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জ্যেষ্ঠ অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই কয়, "আমি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত বিগত ৫০ বছৰে সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ । এই সময়ছোৱাত আমি বহুখিনি উত্থান-পতন দেখিছোঁ । অসমত ছবি নচলাৰ এটা মূল কাৰণ হৈছে, আমাৰ ছবিগৃহৰ সংখ্যা খুব কম । ছবিৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ হ'লে আমাক ছবিগৃহৰ প্ৰয়োজন । আনহাতে এনে বহু ঠাই আছে য’ত পূৰ্বে ছবিগৃহ আছিল যদিও এতিয়া সেইবোৰ ঠাইত ছবিগৃহসমূহ বন্ধ হৈ গৈছে । আমাৰ ইয়াত ছবি চলাৰ এটা ছিজন আছে । পৰীক্ষাৰ সময়ত আচলতে দর্শক কমি যায় । ইফালে বৰ্তমান সময়ত এখন ছবি চাবলৈ হ’লে মধ্যবিত্ত পৰিয়াল এটাৰ হাতত অন্ততঃ ন্যূনতম 2 হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, যিটো মধ্যবিত্ত পৰিয়াল এটাৰ বাবে বহুত ডাঙৰ কথা । আনহাতে বহু মানুহৰে অসমীয়া ছবি চাম বুলি যিটো জাতীয়তাবোধ, সেইটো নাই । জুবিন গাৰ্গে অসমীয়া ছবিৰ বাবে বহু কষ্ট কৰিলে । তেওঁ নিজে অসমীয়া ছবিৰ পোষ্টাৰিং কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহু কষ্ট কৰিছিল, যাৰ বাবে ছবি এটা পৰ্যায়লৈ আহি গৈছিল । অসমীয়া ছবি চাম বুলি মানুহৰ মনত তেওঁ এটা জাতীয়তাবোধ আনি দিছিল । ছবি এখন চলিবলৈ প্ৰচাৰৰ প্ৰয়োজন । প্ৰচাৰত যদি প্ৰযোজকগৰাকীয়ে টকা খৰচ নকৰে, তেন্তে ছবি এখন সফল নহয় ।"
তেওঁৰ এই মন্তব্যই স্পষ্ট কৰে যে কেৱল ভাল ছবি নিৰ্মাণ কৰাই নহয়, সঠিক পৰিকল্পনা আৰু প্ৰচাৰৰ অবিহনে অসমীয়া ছবিজগত আগুৱাই যোৱাটো সম্ভৱ নহয় ।
জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা ভ্ৰাম্যমাণৰ ৰাণী হিচাপে খ্যাত প্ৰস্তুতি পৰাশৰে কয়, "যিহেতু মই থিয়েটাৰত ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, সেয়ে সকলো ছবি চোৱাৰ সুবিধা পোৱা নাই । এটা ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যদল মই যিহেতু চলাই আছোঁ, সেয়ে নিজেও ছবিৰ পৰা অকণমান আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছে । মই ভাবো এখন ছবি বা এখন নাটকত দৰ্শকক যিখিনি উপাদান লাগে, অৰ্থাৎ কাহিনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অভিনয়কে ধৰি সকলো দিশতে যিখিনি উপাদান থাকিব লাগে সেইখিনি ১০০% থাকিলেই মানুহে চায় । লগতে মানুহে যদি ছবিগৃহলৈ ছবি এখন চাবলৈ যায়, গ’লে তেওঁলোকে ছবিখন ভাল পাব লাগিব । দর্শক এজনে ভাল পালেহে তেওঁ আন ১০ জন দর্শকক টানিব পাৰিব । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত ছবিগৃহলৈ যোৱাৰ পৰিৱেশটো কমি গৈছে । তেওঁৰ ছবিখন আৱেগত গৈ প্ৰতিজন দৰ্শকে চাইছে, তাৰ পাছত বেলেগ এখন ছবি চাবলৈ মানুহৰ এটা মানসিক প্ৰস্তুতি লাগে, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ লাগে, মনৰ এটা স্বচ্ছলতা লাগে, যিটো বৰ্তমান সময়ত বহুসংখ্যক মানুহৰ মনৰ ভিতৰত নাই । আমি সাংস্কৃতিক নায়ক এজনকে হেৰুৱাইছোঁ । গতিকে ছবিগৃহত যেতিয়া দৰ্শকৰ সংখ্যা কমিব, তেতিয়া ছবি এখনত নিশ্চয় প্ৰভাৱ পৰিব । তদুপৰি এখন ছবি যেতিয়া দর্শকে চাবলৈ যাব, ছবিখন ভাল হ’লে দর্শকে নিশ্চয় চাব আৰু আনকো ক’ব । এই সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰে ছবিখনৰ মানদণ্ড আৰু দৰ্শকৰ মানসিক স্থিতিৰ ওপৰত । এই সকলোবোৰৰ ওপৰতে ছবি এখনৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰে ।"
হিট অসমীয়া ছবি ৰুদ্ৰৰ পৰিচালক ৰূপক গগৈয়ে কয়, "ইয়াৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে, এটা মুখ্য কাৰণ হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত যি এটা আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল, সেইটোৱেই ছবিজগতত বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে । দ্বিতীয়তে যিসমূহ ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰিছে, তাৰে ভিতৰত কিছু ছবি মনোৰঞ্জনধর্মী আছিল যদিও মুক্তি দিয়াৰ সময় উপযোগী নহ’ল । লগতে বয়কট সংস্কৃতিটোৱেও কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছে ।"
জুবিন বিহীন অসমীয়া ছবিজগত ক’ৰবাত থমকি ৰ’ব নেকি ? কি কয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে ?
পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাই অতি গভীৰ আৰু মৰ্মস্পৰ্শী মন্তব্য আগবঢ়াই কয়, "প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰিব । জুবিন অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু আছিল, যাক অসমীয়াই অকালতে হেৰুৱালে । গতিকে সেই দুখৰ পৰা এতিয়াও মানুহ ওলাই আহিব পৰা নাই । সকলোৱে ন্যায়ৰ অপেক্ষা কৰি আছে । যাৰ বাবেও অসমীয়া ছবি নাই চলা । মানুহৰ মনবোৰ এতিয়া উৎসৱমুখী হৈ থকা নাই । গতিকে কেইদিনমান সময় লাগিব ইয়াৰ পৰা ওলাবৰ বাবে ।"
অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ ভাষ্য, "এইটো যদি হয় আমাৰ বাবে চৰম দুৰ্ভাগ্য । মানুহ মৰণশীল, কিন্তু উদ্যোগটো জীয়াই থাকিব লাগিব । জুবিন গাৰ্গে অসমীয়া ছবিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে । তেওঁৰ আকস্মিক বিয়োগৰ যিটো দুখ সেইটো এতিয়াও আমাৰ মনত সোমাই আছে । এই আৱেগৰ ঢৌতো আমাৰ মনত নিশ্চয়কৈ সদায় থাকিব । কিন্তু সেইবুলি জুবিনৰ নামত শোক পালন কৰি যদি আমি অসমীয়া ছবি চোৱা বন্ধ কৰি দিওঁ, তেন্তে সেয়া হ’ব আমাৰ বাবে চৰম দুৰ্ভাগ্য ৷ অন্য কামবোৰ যিদৰে চলি আছে অসমীয়া ছবিকো জীয়াই ৰাখিব লাগিব । জুবিন গাৰ্গৰ নামত শোকত ম্ৰিয়মাণ হৈ অসমীয়া ছবি যে নাচাম সেইটোতো নহয় । ছবিজগতখন জীয়াই থাকিবলৈ হ’লে মানুহে অসমীয়া চিনেমা চাব লাগিব । অসমীয়া চিনেমা যদি বন্ধ হৈ যায় আমাৰ জাতিটোৰ বাবে চৰম বিপৰ্যয় নামি আহিব ।"
প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ এই মন্তব্যই প্ৰতিজন অসমীয়া দৰ্শকক আৱেগৰ উৰ্ধলৈ গৈ নিজৰ ভাষা-সংস্কৃতি তথা ছবিজগতখনক ৰক্ষা কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰস্তুতি পৰাশৰে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু এটা অপূৰণীয় ক্ষতি । যিটো আকস্মিক ঘটনা ঘটিলে সেইটোৰ পৰা ওলাবলৈ মানুহক নিশ্চয় সময় লাগিব । আজিও মানুহৰ মনত সেই কথাটোৱে সোমাই আছে । জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিশীলতাৰে অসমীয়া ছবিজগতৰ লগতে ভ্ৰাম্যমাণ ক্ষেত্ৰখনো ভৰি আছিল । তেওঁৰ সেই স্থান কেতিয়াও পূৰণ নহয় । মানুহৰ মনত যিটো দুখ সোমাই আছে, সেইটোৰ পৰা ওলাবলৈ অকণমান সময় লাগিব ।"
পৰিচালক ৰূপক গগৈৰ ভাষ্য, "এইটো সঁচা কথা যে, জুবিন অবিহনে অসমীয়া ছবিজগত থমকি ৰৈছে । 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ পাছত মুক্তি লাভ কৰা এখন ছবিয়েও ব্যৱসায়িকভাৱে সফলতা লাভ কৰা নাই । কেইবাখনো মনোৰঞ্জনধর্মী ছবি আহিছে যদিও দৰ্শকক বিচৰাধৰণে উৎসাহিত কৰিব পৰা নাই । অৱশ্যে ইয়াৰ বহুকেইটা কাৰণ থাকিব পাৰে, কিন্তু তাৰে ভিতৰত এটা মুখ্য কাৰণ হৈছে জুবিন গাৰ্গ । তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হোৱাৰ পাছত যেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, ই বৰ্ণনাতীত ৷ তেখেতৰ মৃত্যুটো আজিও ৰহস্যৰ মাজত সোমাই আছে, গতিকে গোটেই পৰিৱেশটোৱেই এটা আৱেগিক যন্ত্ৰণালৈ পৰিৱৰ্তন হ’ল । এনে পৰিস্থিতিত ছবিগৃহলৈ গৈ ছবি চাবলৈ অসমীয়া ৰাইজক নিশ্চয়কৈ মনে নকয় ।"
জুবিন গাৰ্গৰ অৱদান আৰু ভৱিষ্যত অসমীয়া ছবিজগত কেনেকৈ আগুৱাই যাব: ৰাজেশ ভূঞা, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, ৰূপক গগৈ আৰু প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ দৃষ্টিৰে
পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাই কয়, "জুবিন গাৰ্গে এটা ৰাস্তা দেখুৱাই থৈ গৈছে । আমি সকলোৱে সেই ৰাস্তাৰেই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ । তেখেতে বাণিজ্যিকভাৱে ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল সদায় । বাণিজ্যিকভাৱে চিন্তা কৰি তেখেতে নতুন ৰাস্তা এটা মুকলি কৰি থৈ গৈছে যে মাৰ্কেটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে ? কেনেকৈ মানুহক ছবি চোৱাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব লাগে ? তেওঁ সদায় ছবিৰ প্ৰচাৰত জোৰ দিছিল । সেয়ে তেওঁৰ ছবি 'মিছন চাইনা'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিখন ছবিয়ে বণিজ্যিকভাৱে সফল হৈছিল । কেৱল ছবি নিৰ্মাণ কৰিলেই নহ’ব, ছবি চলিবৰ বাবে প্ৰচাৰো অতি দৰকাৰী, সেইটো তেওঁ শিকাই থৈ গৈছে । তেওঁৰ সেই ৰাস্তাতে সকলো এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে । প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া প্ৰতিখন অসমীয়া ছবিয়ে গুৰুত্ব দিয়ে । তেওঁ এটা নতুন বাট মুকলি কৰি থৈ গৈছে, যিটো বাটেৰে এতিয়া আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ।"
ৰাজেশ ভূঞাৰ মতে, জুবিন গাৰ্গ শাৰীৰিকভাৱে আমাৰ মাজত নাথাকিলেও তেওঁ দি যোৱা এই 'সফলতাৰ মন্ত্ৰ'ই অসমীয়া ছবিজগতক ভৱিষ্যতলৈ সদায় পোহৰাই ৰাখিব ।
প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ আহ্বান, "ছবিজগতক আগুৱাই নিবলৈ হ’লে মানুহে ছবি চাব লাগিব । আমাৰ এখন চলচ্চিত্ৰ সমাজ আছে, যাৰ সদস্য জুবিন গাৰ্গো আছিল । এই সমাজখনত থকা পৰিচালক, প্ৰযোজক আৰু ছবিজগতৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এতিয়া অসমীয়া ছবিজগত আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সক্ৰিয়ভাৱে হাত উজান দিব লাগিব ৷ কেৱল এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি, উদ্যোগটোৰ সৈতে জড়িত সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ কাম কৰিলেহে অসমীয়া ছবিজগত পুনৰ জিলিকি উঠিব ।"
চৰকাৰ, শিল্পী, প্ৰযোজক আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ— এই আটাইৰে মাজত এক যোগসূত্ৰ আৰু সহযোগিতা থাকিলেহে অসমীয়া ছবিৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব । প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ এই মন্তব্যই স্পষ্ট কৰে যে জুবিন গাৰ্গে যি ভেটি গঢ়ি থৈ গৈছে, তাক অধিক মজবুত কৰাটো এতিয়া প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ দায়িত্ব ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰস্তুতি পৰাশৰে কয়, "সুস্থ কাহিনী লাগিব, নতুনত্ব লাগিব । একেই ধৰণৰ বস্তুবোৰ দেখুৱাই থাকিলে দৰ্শকৰ বাবে আমনিদায়ক হয় । সৃষ্টিশীল আৰু নতুন বস্তু লাগিব আমাক । কাহিনীসমূহ বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত খাপ খোৱাকৈ বা বাস্তৱমুখী হ'ব লাগিব ।"
ৰূপক গগৈৰ মতে, "পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিবলৈ হ’লে নতুন চমক এটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব । গতিকে চমকটো কোনে আৰু কেনেকৈ আনিব, সেইটোক লৈহে এতিয়া পৰিকল্পনা কৰা উচিত । পৰিকল্পনাৰ বাবে আমাৰ ছবিজগতৰ সকলোৱে মিলি আলোচনা কৰা উচিত । জুবিন গাৰ্গে আমাক এটা ৰাস্তা দেখুৱাই থৈ গ’ল, তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছত সেইটো আমাৰ দায়িত্ব সেই ৰাস্তাৰেই তেখেতৰ সপোনটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ । এইক্ষেত্ৰত প্ৰযোজক, পৰিচালক সকলোৱে মিলি এটা মাষ্টাৰ প্লেন বনোৱাটো উচিত বুলি মই ভাবো । লগতে আমি যিমানেই পৰিকল্পনা নকৰো কিয়- আমাক ভাল কাহিনী, ভাল চিত্ৰনাট্য লাগিবই ।"
অসমীয়া ছবিজগত কিয় এতিয়াও এক সফল উদ্যোগ হৈ উঠা নাই ?
ৰাজেশ ভূঞাৰ বিশ্লেষণ- "ছবিগৃহৰ সংখ্যা কম । ভৌগলিক দিশৰ পৰা চাবলৈ গ’লে কেৰেলা অসমতকৈ সৰু ৰাজ্য । কিন্তু তাত আমাৰ তুলনাত ছবিগৃহৰ সংখ্যা বহুত বেছি আছে । আনহাতে অসমত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকে বাস কৰে, যাৰ বাবে অসমীয়া জনসংখ্যা কম, সেইটোও এটা কাৰণ হ'ব পাৰে । বাণিজ্যিকভাৱে সকলো ছবি চলিলেহে এটা উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিব পাৰে । মূল কথা হৈছে আমাৰ ছবিগৃহৰ সংখ্যা কম । ১৫০ ৰ ওপৰত ছবিগৃহ হ’লেহে উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা যাব ।"
তেওঁৰ মতে, অসমত যদি ১৫০ টাতকৈ অধিক ছবিগৃহ থাকে, তেতিয়াহে অসমীয়া ছবিজগতখনে এক বলিষ্ঠ উদ্যোগ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰিব । ৰাজেশ ভূঞাৰ এই মন্তব্যই স্পষ্ট কৰে যে কেৱল সুন্দৰ ছবি নিৰ্মাণেই নহয়, বৰঞ্চ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন আৰু ছবিগৃহৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়েহে অসমীয়া ছবিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিব ।
প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান, "ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰোতে বহু টকা খৰচ হয়, এই টকাখিনি ওলাই আহিবলৈ হ’লে ছবিখন চলিব লাগিব । অসমত ছবিগৃহৰ সংখ্যা কম । উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি উঠিবলৈ হ’লে ছবিগৃহৰ সংখ্যা বঢ়াব লাগিব । নিৰ্বাচনৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা চৰকাৰৰ এক অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব হ’ল ছবিগৃহ নিৰ্মাণ কৰা । অসমীয়া সংস্কৃতিক ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰে এই দিশত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া উচিত ৷ অসমৰ প্ৰতিখন সৰু-বৰ ঠাইতে অন্ততঃ দুটাকৈ 'মিনি চিনেমা হল' নিৰ্মাণ কৰাটো জৰুৰী ৷ তেতিয়াহে দৰ্শকে সহজে ছবি চোৱাৰ সুবিধা পাব ৷"
প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ এই মন্তব্যই স্পষ্ট কৰে যে পৰ্যাপ্ত চিনেমা হল নথকাটোৱেই এই ব্যৱসায়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধা । কেৱল শিল্পীৰ কষ্টেৰে নহয়, বৰঞ্চ চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা আৰু সঠিক আন্তঃগাঁথনিৰেহে অসমীয়া ছবিজগতক এক সফল উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা যাব ।
এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰস্তুতিয়ে কয়, "উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তুলিব নোৱাৰাৰ বহু কাৰণ আছে । এইটো এটা ডাঙৰ বিষয়, তৎক্ষণাত ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়া সম্ভৱ নহয় । উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ছবিজগতখনৰ লগত আনুসংগিকভাৱে বহু বিষয় জড়িত হৈ থাকে । এই সকলোবোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ।"
"যদিও আমি ছবি অসমীয়াত নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ, তথাপিও ছবিসমূহ বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ কিন্তু এটা পৰিকল্পনা থাকিব লাগিব । সীমিত ৰাইজৰ মাজত, সীমিতভাৱে কাম কৰি থাকিলে উদ্যোগটো ডাঙৰ কৰিবলৈ সুবিধা কেতিয়াও নাপাম । অসমৰ লগতে বিশ্বৰ দৰ্শকৰ বাবেও যাতে অসমীয়া ছবি এখন উপযোগী হয়, সেই কথা মনত ৰাখিহে ছবি নিৰ্মাণ কৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব", ৰূপক গগৈয়ে এইদৰে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰে ৷
ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা আমি এইয়াই বুজিলোঁ যে জুবিন গাৰ্গে সফলতাৰ মন্ত্ৰ হিচাপে শিকাই থৈ যোৱা বাটেৰেই আমিও বুলিব লাগিব বাট ৷ কেৱল ছবি নিৰ্মাণ কৰিলেই নহ’ব, প্ৰচাৰতো দিব লাগিব গুৰুত্ব লগতে ছবি হ’ব লাগিব বিশ্বমানৰ ৷
