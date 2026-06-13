ETV Bharat / entertainment

কমেডী শ্ব’ত মৃতদেহক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য: মুম্বাইৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত

ষ্টেণ্ড-আপ কমেডিয়ান প্ৰণিত ম’ৰেৰ এটা অনুষ্ঠানত ছাত্ৰী ছেজল পাৱাৰে পুৰুষৰ মৃতদেহক লৈ বিতৰ্কিত আৰু অশ্লীল মন্তব্য কৰিছিল ।

Controversial remarks by KEM Hospital student; formation of an inquiry committee and political protests
কমেডী শ্ব’ত মৃতদেহক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য (FILE - Sejal Pawar (IANS))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 11:34 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: মুম্বাইৰ কে.ই.এম. হাস্পতালৰ এগৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰী ছেজল পাৱাৰে এটা কমেডী শ্ব’ত মৃতদেহক লৈ কৰা আপত্তিজনক মন্তব্যৰ বাবে বৰ্তমান তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলিছে । ষ্টেণ্ড-আপ কমেডিয়ান প্ৰণিত ম’ৰেৰ এটা অনুষ্ঠানত ছাত্ৰী ছেজল পাৱাৰে পুৰুষৰ মৃতদেহক লৈ বিতৰ্কিত আৰু অশ্লীল মন্তব্য কৰিছিল ।

মুম্বাইৰ পৌৰ নিগমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কে.ই.এম. হাস্পতালে এই ঘটনাক গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে । হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ তদন্তৰ বাবে এখন দুজনীয়া কমিটী গঠন কৰি দিছে । কে.ই.এম. হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ ডাঃ হৰিশ এম. পাঠকে কয় যে, ছাত্ৰীগৰাকীৰ এনে মন্তব্য কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।

মুম্বাইৰ মেয়ৰ ৰিতু টাৱড়েই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে মনোৰঞ্জনৰ নামত এনে ধৰণৰ অশ্লীলতা আৰু ঘৃণনীয় মন্তব্য সহ্য কৰা নহ’ব । তদন্তকাৰী কমিটীখনে আগন্তুক দুদিনমানৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বুলি হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই অশ্লীল আৰু আপত্তিজনক ভিডিঅ’টো প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰ চাইবাৰ আৰক্ষীয়ে কমেডিয়ান প্ৰণিত ম’ৰে, ৱেব ডেভেলপাৰ হিমাংশু জাংড়া আৰু আন কেইবাজনৰো বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।

হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামৰ এটা কমেডী শ্ব’ত কমেডিয়ান প্ৰণিত ম’ৰে আৰু হিমাংশু জাংড়াই মহিলাক লৈ অপমানসূচক মন্তব্য কৰে । একেটা অনুষ্ঠানৰে আন এটা শ্ব’ত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰী ছেজল পাৱাৰে শিক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা পুৰুষৰ মৃতদেহক লৈ অতি নিম্নখাপৰ মন্তব্য কৰে । কৰ্তৃপক্ষৰ মতে, এই মন্তব্যই মৃতকৰ মৰ্যাদা ক্ষুণ্ণ কৰিছে । অৱশ্যে পিছত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভুলৰ বাবে ক্ষমা খোজে ।

কে.ই.এম. (KEM) হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ ডাঃ পাঠকে জানিবলৈ দিয়ে যে, ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই বিষয়ে গম পায় । ইয়াৰ পিছতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হোৱাত হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই তদন্ত আৰম্ভ কৰে । এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ গঠন কৰা দুজনীয়া কমিটীখনত আছে ডাঃ অনিতা চালাক, যি আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেন তথা বায়’কেমিষ্ট্ৰী বিভাগৰ মুৰব্বী আৰু ডাঃ শ্ৰদ্ধা ম’ৰে, মেডিচিন বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা, যিয়ে কে.ই.এম. হাস্পতালৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ কাম-কাজো চোৱাচিতা কৰে ।

কে.ই.এম. হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ ডাঃ পাঠকে কয় যে ছাত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্য কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । বহু লোকে নিজৰ আপোনজনৰ মৃতদেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ বাবে অতি আবেগিকভাৱে দান কৰে । গতিকে মৃতদেহৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষ অতি সংবেদনশীল । দুজনীয়া তদন্ত কমিটীখনে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছতেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । কমিটীখনে বৰ্তমান ‘নেশ্বনেল মেডিকেল কমিশ্বন’ৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া সম্পৰ্কীয় নীতি-নিৰ্দেশনাসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই সমগ্ৰ বিষয়টো পৰীক্ষা কৰি আছে ।

কে.ই.এম. হাস্পতালৰ আৱাসিক চিকিৎসক আৰু স্নাতকোত্তৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সংগঠন ‘মাৰ্ড’ (MARD)-এ এটা চৰকাৰী বিবৃতি জাৰী কৰিছে । তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই বিতৰ্কত জড়িত থকা যুৱতীগৰাকী এগৰাকী স্নাতক মহলাৰ ছাত্ৰী । তেওঁ ‘কে.ই.এম. মাৰ্ড’ (KEM MARD) সংগঠনৰ কোনো সদস্য নহয় ।

সংগঠনটোৱে জনাই যে কে.ই.এম. চিকিৎসা সমাজৰ অংশ হিচাপে এই ঘটনাৰ গুৰুত্ব বুজি পোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় । তেওঁলোকে সদায় পেছাদাৰী নৈতিকতা আৰু অংগদানকাৰীসকলৰ প্ৰতি উচ্চ সন্মান বজাই ৰাখে । ছাত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য অনুচিত আছিল । ই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পেছাৰ সৈতে খাপ নাখায় আৰু ই সমাজত আঘাত হানিছে । গতিকে ‘মাৰ্ড’-এ এই মন্তব্যক কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে ।

কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যেই ৰাজহুৱাকৈ নিজৰ ভুলৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰি ক্ষমা খুজিছে । ভুলৰ সমালোচনা হ’ব লাগে, কিন্তু তাৰ নামত ছাত্ৰীগৰাকীক ব্যক্তিগতভাৱে কৰা মানসিক আক্ৰমণ, অনলাইন গালি-গালাজ আৰু লক্ষ্য কৰি লোৱা নিৰ্যাতন কোনোমতেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি কৈছে সংগঠনটোৱে । ৰাজহুৱা আলোচনা সদায় সংযত আৰু কেৱল ঘটনাটোৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিব লাগে । এই ঘটনাৰ সৈতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ সংৰক্ষণ কোটাৰ জৰিয়তে নামভৰ্তি কৰাৰ দৰে অপ্ৰাসংগিক বিষয়সমূহ টানি আনিব নালাগে । এই সমগ্ৰ আলোচনাটো যাতে মৰ্যাদাপূৰ্ণ, সন্তুলিত আৰু মানৱীয় হৈ থাকে, তাৰ বাবেও সংগঠনটোৱে আহ্বান জনায় ।

মুম্বাইৰ মেয়ৰ টাৱড়েই স্পষ্টকৈ কয় যে মনোৰঞ্জনৰ নামত কৰা এনে অশ্লীলতা আৰু ঘৃণনীয় মন্তব্য কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ’ব । তেওঁ কে.ই.এম. হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰী ছেজল পাৱাৰৰ বিৰুদ্ধে দিয়া তদন্তৰ নিৰ্দেশক সমৰ্থন কৰে । এক চৰকাৰী প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত মেয়ৰে উল্লেখ কৰে যে কে.ই.এম. হাস্পতালৰ এই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এই ভিডিঅ’টোৰ সন্দৰ্ভত মহাৰাষ্ট্ৰ চাইবাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে । মেয়ৰগৰাকীৰ মতে, বাক-স্বাধীনতা আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মূল্যবোধ । কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে বাক-স্বাধীনতাক ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি কোনোবাই মহিলাক অপমান কৰিব, অশ্লীলতা প্ৰচাৰ কৰিব বা মৃতদেহৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ প্ৰতি অসন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব ।

মেয়ৰে শিল্পী, ডিজিটেল কণ্টেণ্টে ক্ৰিয়েটৰ আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰসকলক সমল তৈয়াৰ কৰোঁতে সামাজিক দায়িত্ববোধ ৰাখিবলৈ আৰু নৈতিকতাৰ সীমা মানি চলিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে সমাজত ঘৃণা, অশ্লীলতা বা নাৰীবিদ্বেষী মনোভাবক উদগনি দিয়া যিকোনো কথা বা ভিডিঅ’ৰ বিৰুদ্ধে সাধাৰণ নাগৰিক সকলেও প্ৰতিবাদ কৰা উচিত ।

লগতে পঢ়ক : কৌতুকৰ নামত মহিলাৰ অসন্মান! প্ৰণিত ম’ৰে আৰু হিমাংশু জাংড়াক মহিলা আয়োগৰ চমন

TAGGED:

ছেজল পাৱাৰ বিতৰ্ক
প্ৰণিত ম’ৰে কমেডী শ্ব’
হিমাংশু জাংড়া
কে ই এম হাস্পতাল মুম্বাই
SEJAL PAWAR CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.