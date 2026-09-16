জুবিন গাৰ্গে মৃত্যুৰ পাছতহে পাইছে নেকি বেছি সন্মান! কি কয় ফেন ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদকে?

জুবিন গাৰ্গে মৃত্যুৰ পাছতহে পাইছে নেকি বেছি সন্মান! কি কয় ফেন ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদকে?
জুবিন ফেন ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদক পিকু বৰগোহাঁইৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ৷ ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কৈ গ’ল জুবিন গাৰ্গৰ সপোন আৰু তেওঁৰ মানৱীয় দিশৰ বিষয়ে বহু কথা-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 5:16 PM IST
গুৱাহাটী : এইগৰাকী শিল্পীৰ পৰিচয় কেৱল তেওঁৰ গীত-মাততে সীমাবদ্ধ নাছিল । গীতৰ বাহিৰেও মানুহৰ বাবে বহু সপোন দেখিছিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে । মানুহৰ দুখৰ সময়ত কাষত থিয় দিয়া, সহায়ৰ বাবে সদায় হাত আগবঢ়োৱা আৰু সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ তীব্ৰ ইচ্ছাই জুবিন গাৰ্গক গঢ়ি তুলিছিল এক সুকীয়া সত্তা হিচাপে । আজি তেওঁ নাই, কিন্তু তেওঁৰ সেই মানৱীয় চিন্তা আৰু সপোনবোৰক আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবে ।
জুবিন নামটোৱে কেৱল এগৰাকী শিল্পীক নুবুজাই, বৰং এক বিশাল মানৱীয় সত্তাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । জীৱিত কালত যিজন শিল্পীক লৈ চলিছিল প্ৰশংসা-সমালোচনা, তেওঁৰ অনুপস্থিতিতেই যেন অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিছে তেওঁৰ অৱদান আৰু ব্যক্তিত্বৰ গভীৰতা । জুবিন ফেন ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদক পিকু বৰগোহাঁইৰ কথাতো উজলি উঠিল জুবিনৰ সেই অজানা মানৱীয় অধ্যায় ।
কেনেদৰে জুবিনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল পিকু
এই প্ৰসংগত জুবিন ফেন ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদক পিকু বৰগোহাঁইয়ে কয়, “মোৰ প্ৰথম সাক্ষাৎ জুবিন ফেন ক্লাবৰ যোগেদিয়ে হৈছেল । মই প্ৰথমে নাজিৰা ফেন ক্লাবৰ সভাপতি আছিলোঁ । তাৰ পৰাই জুবিন দাৰ লগত গোটেই যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছিল । ২০১৬ চনৰ পৰা মই গুৱাহাটীত থাকিবলৈ ল’লোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ সৈতে ঘনিষ্ঠতা আৰু বেছি বাঢ়িল আৰু সঘনাই লগ পাবলৈ ধৰিলোঁ । ইয়ালৈ অহাৰ পাছত তেওঁ যিখিনি কাম ফেন ক্লাবৰ সহায়ত কৰিব বিচাৰিছিল সেইবোৰো কৰিছিলোঁ ।”
ফেন ক্লাবৰ লগত কেনেধৰণে জড়িত আছিল জুবিন?
“সমাজৰ বাবে বহু কামেই কৰিবলৈ বিচাৰিছিল জুবিন গাৰ্গে ৷ সদায় আৰ্তজনৰ কাষত থাকিব বিচাৰিছিল তেওঁ । যিহেতু এজন মানুহে অকলে ইমানখিনি কাম কৰা সম্ভৱ নহয়, সেয়েহে এই কামসমূহ আগবঢ়াই নিয়াত তেওঁক সহায় কৰিছিল জুবিন ফেন ক্লাবে । তেওঁৰ কিছুমান সৃষ্টিশীল কামতো আমাক জড়িত কৰাইছিল । তেওঁৰ কেৱল নিজৰ বুলি নহয়, প্ৰতিখন অসমীয়া ছবিকে সমৰ্থন কৰিবলৈ কৈছিল ।”
'জুবিন' নামৰ সত্তাটো তেওঁৰ অনুপস্থিতিত মানুহে বেছিকৈ উপলব্ধি কৰিছে নেকি?
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “জীয়াই থাঁকোতে এজন মানুহে লাভ কৰিবলগীয়া উচিত সন্মান কেতিয়াও দিয়া নাযায় । এইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ ভুল । ব্যক্তি এগৰাকীৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় তেতিয়াহে আমি আচলতে অনুধাৱন কৰো তেওঁৰ গুণসমূহ । জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যতিক্ৰম নহয়, তেওঁকো জীয়াই থাকোতে আমাৰ মাজৰে কিছু মানুহে কটু সমালোচনা কৰিছিল । কেতিয়াবা কিছুমান অপ্ৰাসংগিক কথাটো জুবিন গাৰ্গক টানি আনিছিল । সেই সময়ত জুবিন গাৰ্গক মানুহে চাগৈ ইমানখিনি বুজি পোৱা নাছিল । জুবিন গাৰ্গ নামৰ এই বিশাল সত্তাটো কেনেধৰণৰ আছিল, আমি তেওঁক কেনেধৰণে উদযাপন কৰিব লাগিছিল এইখিনি বুজি পোৱা নাছিল । জীৱিত কালত তেওঁ যিখিনি সন্মান পাব লাগিছিল, সিমানখিনি সন্মান নাপালে বুলিয়েই মই ক’ম । জীৱিত অৱস্থাতকৈ মৃত অৱস্থাত তেওঁ বেছি সন্মান পাইছে বুলি মই ভাবো ।”
পিকু বৰগোহাঁইৰ দৃষ্টিত 'জুবিন'
'মানৱতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন বুলি ক’লে জুবিন গাৰ্গৰ নাম ল’বই লাগিব । জুবিন গাৰ্গে মানুহৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছিল । কাৰোবাক যদি সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, সেয়া তেওঁ কেতিয়াও পাহৰি যোৱা নাছিল, হাজাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো যিকোনো প্ৰকাৰে সেই মানুহজনক সহায় কৰিছিল । কেতিয়াবা নিজে নোৱাৰিলেও আমাৰ জৰিয়তে হ’লেও সেই সহায়টো কৰিছিল । তেওঁ মানুহক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও প্ৰচাৰ বিচৰা নাছিল ।"
এটা ঘটনাৰ কথা বৰ্ণনা কৰে বৰগোহাঁইয়ে ৷ "এবাৰ তেওঁৰ বন্ধু এজনৰ বেমাৰৰ কথা মই তেওঁক ফোন যোগে কৈছিলোঁ, তেওঁ তেতিয়া কৈছিল- ‘হ’ব মই কিবা এটা দি দিম’ । পাছদিনা কিবা কাৰণত মই তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা সেই পইচাটো আনিবলৈ যাবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ । তেতিয়া তেওঁ মোক নিজেই ফোন কৰি কৈছিল-‘ পইচাটো কিয় নিবলৈ অহা নাই?’ । এইটো মাথোঁ এটা সৰু উদাহৰণহে । এনেধৰণৰ বহু কথা আছে ।"
ঘনিষ্ঠসকলৰ পৰা অৱহেলিত হৈছিল নেকি 'জুবিন'
এই প্ৰসংগত পিকু বৰগোহাঁইয়ে কয়, "এইটো এটা সত্য কথা । যিসকল জুবিন দাৰ মেনেজমেণ্টত আছিল তেওঁলোকে জুবিন দাক একেবাৰে ধ্যান দিয়া নাছিল । তেওঁৰ মৌলিক প্ৰয়োজনখিনিৰ যোগান ধৰিছিল, কিন্তু তেওঁক আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন আছিল জিৰণিৰ । জিৰণি নোলোৱাকৈ অবিৰতভাৱে এনেদৰে কাম কৰোৱাৰ প্ৰয়োজন নাছিল । জুবিন গাৰ্গে নিজকে এতিয়া নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাছিল । বিহুৰ অনুষ্ঠানবোৰৰ কথা যদি কওঁ, তেওঁ দৈনিক বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰিছিল । ইমান দূৰ যাত্ৰা কৰি বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰোৱাৰ প্ৰয়োজন নাছিল । এই বয়সত ৩০-৪০খন বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল । তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিছিল বুলি মই ভাবো ।"
জুবিনৰ অনুপস্থিতিত কি কি কাম কৰিলে জুবিন ফেন ক্লাবে?
- বেলতলা কলেজ ফিল্ডত পাঁচ হাজাৰ বন্তিৰে জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান
- সমগ্ৰ অসমত জুবিন দাৰ সপোনৰ ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ প’ষ্টাৰিঙৰ লগতে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত সক্ৰিয় ভূমিকা
- জুবিন দাৰ সপোনৰ ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ ১০০ দিনৰ শুভমুক্তি উদযাপন, বৃদ্ধা আৱাসৰ ককা-আইতাসকলৰ লগতে অন্ধ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ প্ৰদৰ্শনী
- জুবিন দাৰ মাহেকীয়া পূণ্য তিথিত আৰু ছমহীয়া তিথিত শ্ৰমদান
- ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত জুবিন ক্ষেত্ৰত হোৱা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সময়ত পৰিয়াল তথা জুবিন গাৰ্গৰ বন্ধু বৰ্গৰ সৈতে মেৰামতিৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছিল জুবিন ফেন ক্লাবে
- প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই ক’ৰ্টত গৰিমা বৌৰ সৈতে জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদক পিকু বৰগোহাঁইয়ে সংগ দিছিল
- জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য কৰি জেললৈ যোৱা শিখা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন এজাহাৰ দিছপুৰ থানাত জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবে দাখিল কৰিছিল
- বিগত বৰ্ষত ১৫গৰাকীতকৈও অধিক ৰোগীক জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবে ৰক্তদান কৰিছে
- গণেশ গুৰি উৰণ সেতুত মাৰ্শ্বাল বৰুৱাই অংকন কৰা জুবিন গাৰ্গৰ ফটো মচা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবে
- জুবিন দাৰ আদৰ্শেৰে চেপন জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত ‘প্ৰজেক্ট নাহৰ’ৰ দ্বাৰা ১ লাখ নাহৰৰ পুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী
- ভূমিস্খলনৰ কৱলত পৰা বশিষ্ঠ গণেশ নগৰৰ নিবাসী অলকেশ দাসৰ পৰিয়াললৈ জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত গৰিমা বৌৰ দ্বাৰা সহায়ৰ হাত
- নাজিৰাৰ আমোলাপট্টিৰ নিবাসী অসহায় দিপ্তী আৰু দীপিকালৈ কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্বনৰ উদ্যোগত আৰু জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ সহযোগত আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান
- বিগত বৰ্ষত দুবাৰকৈ জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ একক প্ৰচেষ্টাত জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কাৰ্যসূচী
- জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনত পদ পথৰ অসহায় লোকসকললৈ অন্ন আৰু বস্ত্ৰ প্ৰদান
- জুবিন গাৰ্গৰ অন্যতম প্ৰিয় শিল্পী বিষ্ণু ৰাভালৈ শ্ৰদ্ধা জনাই ৰাভা দিৱস উদযাপন
- যোৰহাট, নাজিৰা, শিমলুগুৰি, চণ্টক, বিহুবৰ, বেতবাৰী, নিমাইজানকে ধৰি তিনিটা পৰ্যায়ত উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ সহায়ৰ হাত
উল্লেখ্য যে, ১৭, ১৮, ১৯ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে জুবিন ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ‘জুবিন দিৱস’ৰ আয়োজনৰ সৰহ সংখ্যক দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবে ।
লগতে পঢ়ক : জুবিনৰ আৰম্ভণিৰ দিনবোৰ ৰোমন্থন বন্ধু দেৱ কুমাৰ বৰকটকীৰ