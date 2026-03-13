মনোৰঞ্জনৰ জৰিয়তে সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু জলবায়ু সজাগতা, আঁৰত এইগৰাকী বিশেষ নাৰী
চিভিক ষ্টুডিঅ’ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অনুষ্কা শ্বাহে মনোৰঞ্জন আৰু সামাজিক সজাগতাৰ মাজত সমতা ৰক্ষা কৰি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত জনসচেতনতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
By Seema Sinha
Published : March 13, 2026 at 2:13 PM IST
চিভিক ষ্টুডিঅ’ আৰু অনুষ্কা শ্বাহ: মনোৰঞ্জনৰ জৰিয়তে সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু জলবায়ু সজাগতাৰ এক নতুন প্ৰয়াস
মনোৰঞ্জনৰ সৈতে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা আৰু সমাজলৈ পৰিৱৰ্তন অনাটো এক প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম । কিন্তু ২০১৯ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অনুষ্কা শ্বাহৰ গোলকীয় মিডিয়া প্ৰতিষ্ঠান 'চিভিক ষ্টুডিঅ’ই' (Civic Studios) বিগত ছবছৰ ধৰি এই কাম সফলতাৰে কৰি আহিছে ।
এই ষ্টুডিঅ’টোৱে কাহিনী কোৱাৰ শৈলী আৰু সামাজিক প্ৰভাৱৰ এক সুন্দৰ মিশ্ৰণ ঘটাই বিভিন্ন চিনেমা, চুটি ছবি, তথ্যচিত্ৰ আৰু ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ কৰিছে । ইয়াৰ এক অন্যতম উদাহৰণ হ’ল যোৱা নৱেম্বৰত মুক্তি পোৱা 'খ্ৰীষ্টমাছ কৰ্মা' (Christmas Karma) । বিখ্যাত পৰিচালক গুৰিন্দৰ চাড্ডাই পৰিচালনা কৰা এই বলীউড শৈলীৰ মিউজিকেল ছবিখন এজন ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ কাহিনীৰ ওপৰত আধাৰিত । এই ছবিখনে উদ্দেশ্যধৰ্মী মনোৰঞ্জনৰ প্ৰতি অনুষ্কা শ্বাহৰ যি বিশ্বাস, তাক সুন্দৰকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
চিভিক ষ্টুডিঅ’ই মনোৰঞ্জনৰ জৰিয়তে সমাজক সজাগ আৰু শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰু কেইবাখনো সফল ছবি তথা ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ কৰিছে । সেইবোৰৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় হ’ল-
- সন্তোষ (Santosh): ব্ৰিটিছ একাডেমী ফিল্ম এৱাৰ্ড (BAFTA)ৰ বাবে মনোনীত ।
- ফেমিলী আজ কাল (Family Aaj Kal): ছনী লিভত (Sony Liv) মুক্তি পোৱা এখন নাটকীয়-কৌতুকধৰ্মী ধাৰাবাহিক ।
- স্কিৰ্কোৱা (Schirkoa: In Lies We Trust): ২০২৪ চনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰটাৰডাম চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত আৰু 'শ্ৰেষ্ঠ এছিয়ান ফিল্ম' হিচাপে NETPAC বঁটা বিজয়ী এনিমেটেড ছবি ।
- লিটল থমাছ (Little Thomas): ৰাসিকা দুগল আৰু গুলশ্বন দেৱইয়া অভিনীত ছবি ।
- ৱাকীল বাবু (Vakeel Babu): আমাজন মিনি টিভি (Amazon Mini TV)ত মুক্তি পোৱা ছবি ।
- য়ে শালী নৌকৰী (Yeh Saali Naukri): এম.এক্স প্লেয়াৰত (MX Player) মুক্তি পোৱা ধাৰাবাহিক ।
অনুষ্কা শ্বাহে প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু কিছুমান জনহিতকৰ সংস্থাৰ সহায়ত চলি থকা 'চিভিক ষ্টুডিঅ’ই' উদ্দেশ্যধৰ্মী কাহিনী কোৱাৰ এক নতুন ধাৰা সূচনা কৰিছে । তেওঁৰ মতে, "মনোৰঞ্জনে সমাজত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে— এই বিশ্বাসৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি চিভিক ষ্টুডিঅ’ স্থাপন কৰা হৈছিল ।"
মুম্বাইত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা অনুষ্কা শ্বাহে সৰুৰে পৰাই দেশৰ জনমানস গঠনত চিনেমাৰ ভূমিকা গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিছিল । তেওঁ কয়, "ভাৰতৰ অতীত সম্পৰ্কে মোৰ ধাৰণাৰ এক বুজন অংশ আহিছে পুৰণি বলীউডৰ চিনেমাৰ পৰা । সেই সময়ৰ চিনেমাবোৰত নাটকীয় উপস্থাপন থাকিলেও সেইবোৰে সমাজৰ প্ৰকৃত ছবিখনকে প্ৰতিফলিত কৰিছিল ।"
তেওঁৰ মতে, চিনেমাৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ পৰিৱৰ্তিত ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰিব পাৰি— সেয়া সত্তৰ দশকৰ সেই 'এংগ্ৰী ইয়ং মেন' (Angry Young Man) চৰিত্ৰৰ জনপ্ৰিয়তাই হওক বা নব্বৈৰ দশকত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ আৰ্থিক উন্নতিৰ প্ৰতিফলনেই হওক ।
কাহিনী কোৱাৰ এই চখটো অনুষ্কাৰ বাবে কেৱল এক কলা নহৈ সামাজিক দায়িত্বলৈ পৰিণত হ’ল । তেওঁ এই বিষয়ে কয়, "চিনেমাই কাক অনুপ্ৰাণিত কৰে আৰু কাক বিৰক্ত কৰে, সেই দৰ্শকৰ মনস্তত্ত্ব বুজিবলৈ মই আগ্ৰহী হৈ পৰিলোঁ । সমাজখন কেনেকুৱা আৰু ইয়াক কেনেকুৱা কৰিব পৰা যায়— তাৰ বাবে মনোৰঞ্জন আৰু সজাগতাৰ মাজত এক সমতা ৰক্ষা কৰাটো জৰুৰী ।"
লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সৰ পৰা স্নাতক আৰু নিউয়ৰ্ক ইউনিভাৰ্ছিটীৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত অনুষ্কা শ্বাহে এম.আই.টি মিডিয়া লেবত (MIT Media Lab) গৱেষণা সহযোগী হিচাপে কাম আৰম্ভ কৰে । এইটো এনে এক গৱেষণা কেন্দ্ৰ য’ত ভিন্নধৰ্মী বিষয়ৰ ধাৰণাক একত্ৰিত কৰি গৱেষণা কৰা হয় ।
অনুষ্কাই কয়, "এম.আই.টি মিডিয়া লেবত গৱেষক হিচাপে কাম কৰা চাৰি বছৰত মই চিনেমা আৰু কাহিনী কোৱাৰ শৈলীয়ে জনসাধাৰণৰ আচৰণ আৰু সামাজিক অংশগ্ৰহণত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, সেই বিষয়ে গভীৰভাৱে জানিব পাৰিছিলোঁ ।" কেৱল গৱেষণাই নহয়, তেওঁ ভাৰতৰ নিম্ন আয়ৰ পৰিয়াল, বিপদাপন্ন নৱপ্ৰজন্ম আৰু কাৰাবন্দীসকলৰ বাবে কাম কৰা বিভিন্ন অলাভজনক সংস্থাৰ সৈতেও জড়িত হৈ সমাজসেৱাত আগভাগ লৈছে ।
শেহতীয়াকৈ অনুষ্কা শ্বাহে জনোৱা মতে, তেওঁৰ ষ্টুডিঅ’ই এতিয়া মনোৰঞ্জনৰ জৰিয়তে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ (Climate Change) দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সামাজিক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে । চিভিক ষ্টুডিঅ’ই বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই কাম কৰি আছে, যেনে- শিশুৰ বাবে এনিমেশ্বন, শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি (Edtech), গ্ৰাম্য আৰু সম্প্ৰদায় ভিত্তিক ৰেডিঅ’ তথা ছ’চিয়েল মিডিয়া, চিনেমা, টিভি আৰু ডিজিটেল মাধ্যমত জলবায়ু সম্পৰ্কীয় বাৰ্তা প্ৰচাৰৰ বাবে অনুদান ভিত্তিক আঁচনি ।
এই সকলোবোৰ প্ৰচেষ্টাৰ মূল লক্ষ্য হ’ল জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে মানুহক সজাগ কৰা আৰু প্ৰকৃত পদক্ষেপ ল’বলৈ উৎসাহিত কৰা । এম.আই.টি-ৰ (MIT) মানৱকেন্দ্ৰিক কাৰ্যসংস্কৃতিৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত অনুষ্কাৰ বাবে 'চিভিক ষ্টুডিঅ’' কেৱল এটা প্ৰতিষ্ঠান নহয়, বৰঞ্চ সংবাদ মাধ্যমে কেনেকৈ সহমৰ্মিতা, আশাবাদ আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে, তাৰ এক নিৰন্তৰ প্ৰয়াস ।
অনুষ্কা শ্বাহে জনোৱা মতে, তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য হ’ল মনোৰঞ্জনৰ জৰিয়তে সামাজিক পৰিৱৰ্তন অনা । ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে মূলসুঁতিৰ চিনেমা নিৰ্মাণ কৰা আগশাৰীৰ প্ৰডাকশ্বন হাউছসমূহৰ সৈতে হাত মিলাইছে । মুম্বাই আৰু লণ্ডনত কাৰ্যালয় থকা এই ষ্টুডিঅ’টোৱে ভাৰতৰ প্ৰথমটো জলবায়ু সম্পৰ্কীয় মঞ্চ 'মুম্বাই ক্লাইমেট উইক' (MCW) ত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাহিনী কোৱাৰ এক নতুন পৰিকল্পনা উন্মোচন কৰিছে । এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ চুটি ছবি 'ইটছ অনলি ৪৭ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ' (It’s Only 47 Degree C) প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
ছবিখনৰ কাহিনীভাগ তলত উল্লেখ কৰা ধৰণৰ
অত্যাধিক গৰমত জুৰুলা হোৱা এখন চহৰৰ ট্ৰেফিক কনিষ্টবল লক্ষ্মণ চৌবেৰ কাহিনীৰ জৰিয়তে 'জলবায়ু অসমতা' (Climate Inequality) দাঙি ধৰা হৈছে । ছবিখনে দেখুৱাইছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ওপৰত সমান নহয় । ছবিখনত অভিনয় কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী অভিনেতা শ্বাৰীব হাছমীয়ে । এই প্ৰকল্পত অনুষ্কাই প্ৰখ্যাত অভিনেতা নাছিৰুদ্দিন শ্বাহৰ সৈতে কাম কৰিছে আৰু ইয়াত স্বানন্দ কিৰকিৰেৰ এটা শক্তিশালী কবিতা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
অনুষ্কা শ্বাহে কয় যে তেওঁলোকে এই চুটি ছবিখন এখন ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত মুক্তি দিব যাতে ই অধিক সংখ্যক দৰ্শকৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে । ইতিমধ্যে 'ক্লাইমেট উইক'ত ছবিখন প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁলোকে দৰ্শকৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছে ।
যেতিয়া সোধা হৈছিল যে জনাজাত চেহেৰা বা তাৰকাসকলৰ জৰিয়তে সামাজিক বাৰ্তাবোৰ অধিক প্ৰভাৱশালী আৰু জনপ্ৰিয় হয় নেকি, তাৰ উত্তৰত অনুষ্কা শ্বাহে কয়, "বৰ্তমান মনোৰঞ্জন জগতত কাম কৰাটো বহুলাংশে কঠিন হৈ পৰিছে । বজাৰৰ স্থিতি ভাল নহয় আৰু বিগত দুবছৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-ৰ দ্ৰুত উন্নতিয়ে বহু পৰিৱৰ্তন আনিছে । যিকোনো ভাল শিল্পকৰ্মৰ সদায় এক নিজস্ব বাৰ্তা থাকেই; সেয়া কেৱল সমাজ বা গণতন্ত্ৰৰ বিষয়েই হ’ব লাগে বুলি কোনো কথা নাই । এগৰাকী শিল্পীয়ে সদায় শিল্পৰ জৰিয়তে পৃথিৱীক কিবা এটা ক'বলৈ চেষ্টা কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে মনোৰঞ্জন আৰু সামাজিক বাৰ্তাৰ মিশ্ৰণ ঘটোৱাটো সিমান টান নহয়, কিন্তু সেই বাৰ্তাটোৱে মানুহক কেৱল ভাবিবলৈ বাধ্য কৰোৱাই নহয়, বৰঞ্চ বাস্তৱত কিবা পদক্ষেপ ল'বলৈ উৎসাহিত কৰাটোৱেহে আচল প্ৰত্যাহ্বান ।
চিভিক ষ্টুডিঅ’ৰ মূল লক্ষ্যসমূহ
- কেৱল সমস্যাৰ পৰিসংখ্যা (Statistics) দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সমাধানৰ পথ দেখুওৱা ।
- দৰ্শকক হতাশ কৰাৰ সলনি তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা ।
- আশাবাদী আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে সংবেদনশীল কাহিনী কোৱা ।
