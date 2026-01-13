নৃত্যই মোৰ জীৱন : উদয় শংকৰ

নৃত্যই মোৰ জীৱন : উদয় শংকৰ
‘যৌৱনে আমনি কৰে’ৰ পৰা ‘যৌৱনে আমনি কৰে ২’ লৈ যাত্ৰা সন্দৰ্ভত অনুভৱ ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত শ্বেয়াৰ কৰে উদয় শংকৰে ।
গুৱাহাটী : অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ উদয় শংকৰ । বহু গীতৰ নৃত্য পৰিচালনা কৰাৰ লগতে ভিচিডি, অসমীয়া ছবিতো অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উদয়ে । সদ্য মুক্তি প্ৰাপ্ত অসমীয়া ছবি ‘যৌৱনে আমনি কৰে’ত অভিনয় কৰিছে উদয় শংকৰে ।
শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ-
কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল সাংস্কৃতিক যাত্ৰা ?
সাংস্কৃতিক যাত্ৰা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি নৃত্য পৰিচালক তথা অভিনেতা উদয় শংকৰে কয়, “মোৰ যাত্ৰাটো আচলতে এক কাকতলীয়া সংযোগ । মই সৰুৰে পৰা নাচি খুব ভাল পাইছিলোঁ । ৪-৫ বছৰ মান বয়সৰ পৰা মই বিহু নাচিছো । তাৰ পাছত সত্ৰীয়া নৃত্যও শিকিলো । সেই বিহু নাচোতে নাচোতে কাকতলীয়া সংযোগত বৰষা ৰাণী বিষয়াক লগ পাইছিলো । তাৰ পাছত এক বন্ধুত্ব গঢ় লৈ উঠিল । তেতিয়ালৈকে মই নাজানো যে তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰডাকশ্যন হাউচ আছে । সেই সময়ত দূৰদৰ্শনত স্বৰগম বুলি এখন নৃত্যকেন্দ্ৰিক ধাৰাবাহিক প্ৰচাৰ হৈছিল । তাত নাচিবলৈ সুযোগ পালো । তেনেদৰে তেওঁলোকৰ লগত এটা ঘৰুৱা সম্পর্ক আৰম্ভ হ’ল । তাৰ পাছত যৌৱনে আমনি কৰেৰ কাম আৰম্ভ হ’ল । সেই যি নাচৰ কাৰণে সোমালো, সোমায়ে থাকিলো । তেনেদৰে কাম আৰম্ভ কৰিলো ।”
তেওঁ লগতে কয়, “মাঘত মামণিৰ বিয়া এই ছবিখনত নৃত্য পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিলো । এগৰাকী স্বতন্ত্ৰ নৃত্য পৰিচালক হিচাপে কাম কৰা সেইখনেই মোৰ প্ৰথম ছবি । তেনেদৰে এতিয়ালৈকে কাম কৰি আছো । নৃত্যই মোৰ জীৱন ।"
‘যৌৱনে আমনি কৰে’ৰ পৰা ‘যৌৱনে আমনি কৰে ২’ লৈ অনুভৱ
অশোক কুমাৰ বিষয়া পৰিচালিত ছবি ‘যৌৱনে আমনি কৰে’ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল উদয় শংকৰৰ নৃত্যৰ লগতে অভিনয়ৰ যাত্ৰা । সেই সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে, "সেই সময়ত ইমান এটা ভৱা নাছিলো এইবোৰ, আজিৰ পৰা ২৭ বছৰ আগলৈ যদি উভতি যাওঁ ৷ তেতিয়া আনে যেনেকৈ কৈছিল তেনেকৈয়ে কৰিছিলো । ইমান এটা অভিজ্ঞতা নাছিল । অসীম বৈশ্যই যৌৱনে আমনি কৰে ছবিখনৰ নৃত্য পৰিচালনা কৰিছিল । সেই সময়ত আমি এমাহ আখৰা কৰিছিলো । কিন্তু এতিয়া আৰু তেতিয়াৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে । সেইটো সময়ত ইমান চিন্তা কৰা নাছিলো, কিন্তু ছবিখনে অসমীয়া ছবিজগতলৈ এক নতুনত্বৰ জোৱাৰ আনিছিল । গতিকে ২৭ বছৰ পাছত যেতিয়া এইখন ছবি কৰিবলৈ অশোক কুমাৰ বিষয়া দেৱে মন মেলিলে, আচলতে ই এটা সপোন ৷ যৌৱনে আমনি কৰে ছবিখনে এটা সময়ত জোৱাৰ আনিছিল, আকৌ সেই ছবিখনৰ এক উদযাপন হ'ল যৌৱনে আমনি কৰে ২ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আনহাতে এই ছবিখনত মোৰ ওপৰত দায়িত্ব আহি পৰিল নৃত্য পৰিচালনাৰ । তেতিয়া নাচিছিলো আৰু এতিয়া নচুৱাবলগীয়া হৈছে । গতিকে মোৰ বাবে অকণমান প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল । কাৰণ ‘যৌৱনে আমনি কৰে’ ছবিখন মানুহৰ মনত এতিয়াও সোমাই আছে, অসমীয়া ছবি উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত জোৱাৰ অনা এখন ছবি । এইবাৰ এই ছবিখনৰ মই দুটা গানৰ কৰিঅ'গ্ৰাফী কৰিছো ।"
'যৌৱনে আমনি কৰে ২' ছবিখনত কি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে উদয় শংকৰে ?
নিজৰ চৰিত্ৰটোৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি উদয় শংকৰে কয়, "মোৰ চৰিত্ৰটো 'যৌৱনে আমনি কৰে' প্ৰথমখনতো আছিল । তেতিয়া কলেজীয়া ছাত্ৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলো । তাৰ পাছত সেই চৰিত্ৰটোৰ কি হ'ল ? সেই ছবিখনৰ আটাইকেইটা চৰিত্ৰ এই ছবিখনলৈ টানি অনা হৈছে । মোৰ চৰিত্ৰটো খুহুতিয়া এটা চৰিত্ৰ । কৰুণা মোৰ চৰিত্ৰটোৰ নাম ।"
ছবিখনত বৰষা ৰাণী বিষয়াক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল উদয় শংকৰে
বৰষা ৰাণী বিষয়া আৰু উদয় শংকৰৰ বন্ধুৰ কথা সকলোৱেই জানে । সেই হেতুকে বিষয়া পৰিয়ালৰ লগত তেওঁৰ আছে এক সু-সম্পর্ক । যৌৱনে আমনি কৰে ২ ছবিখনৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সহায় কৰিছিল উদয় শংকৰে ।
এই সন্দৰ্ভত উদয় শংকৰে কয়, "ছবিখন কৰিম বুলি কোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিটো যাত্ৰা, সেইটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰা এক যাত্ৰা । সেই ঘৰখনৰ লগত মোৰ ঘনিষ্ঠতা নিজ পৰিয়ালৰ নিচিনা । মোৰ পিতৃৰ পাছত যদি কাৰোবাক স্থান দিব বিচাৰো, সেইজন অশোক কুমাৰ বিষয়া । ছবিখন যিহেতু ছিকুৱেল, আগৰ কাহিনীটোৰ পৰা টানি আনিব লাগিব, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আহিছিল । তাতোতকৈও বেছি আমাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান আছিল যে ছবিখন আৰম্ভ কৰিবলৈও লৈছিলো আৰু সেই সময়ত বৰষা ৰাণী বিষয়াও অন্তঃসত্তা হৈছিল । বৰষাই খুব গভীৰভাৱে চিন্তা কৰি সূক্ষ্মভাৱে কিছুমান কাম কৰে । মোৰ বাবে সেইটোও এটা খুব প্ৰত্যাহ্বান আছিল । গতিকে সেই সময়ত বন্ধু হিচাপে মই যিমানখিনি পাৰো তাইক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো ।"
বৰ্তমান ছবিগৃহত সগৌৰৱে চলি আছে অশোক কুমাৰ বিষয়া পৰিচালিত যৌৱনে আমনি কৰে ২ ৷ ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় সপ্তাহত ভৰি দিছে ছবিখনে ৷ আপুনিও আহক, ছবিখন উপভোগ কৰক আৰু নিজৰ মতামত সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি ছবিখনৰ টীমটোক জনাওক ৷
