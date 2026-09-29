ETV Bharat / entertainment

৭০ৰ দশকৰ পৰা অবিৰত অভিনয় যাত্ৰা, উপকূল বৰদলৈৰ মুখেৰে বহু কথা

অভিনয়ৰ প্ৰতি থকা গভীৰ অনুৰাগৰ বাবেই এদিন চৰকাৰী চাকৰি এৰি নাটকৰ জগতত ভৰি দিছিল উপকূল বৰদলৈয়ে । ৭০ৰ দশকৰ পৰা এক অবিৰত অভিনয় যাত্ৰা-

interview Upakul bordoloi shares acting journey actor's first film how he met actress wife Moni Bordoloi
অভিনেতা উপকূল বৰদলৈ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2026 at 1:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৭০ৰ দশকৰ পৰা অসমীয়া নাট্য তথা ছবিজগতত নিজৰ অভিনয়শৈলীৰে দৰ্শকক মোহিত কৰি অহা এগৰাকী অভিনেতা হৈছে উপকূল বৰদলৈ । কেইবাখনো জনপ্ৰিয় অসমীয়া ছবি আৰু ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে মঞ্চ অভিনয়ৰ জৰিয়তেও দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অভিনেতাগৰাকীয়ে । ৭০ৰ দশকৰ সেই যাত্ৰাই আজি ৰূপ লৈছে এক দীঘলীয়া আৰু সমৃদ্ধ অভিনয় জীৱনৰ ।

ড৹ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ‘সন্ধ্যাৰাগ’ ছবিখনৰ জৰিয়তে ছবিজগতত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল উপকূল বৰদলৈয়ে । ১৯৭৭ চনত মুক্তিলাভ কৰা ছবিখনেই আছিল তেওঁৰ প্ৰথমখন ছবি । ইয়াৰ পিছৰে পৰা তেওঁ অসমীয়া নাট্য আৰু ছবিজগতত অব্যাহত ৰাখিছে অভিনয় যাত্ৰা । শেহতীয়াকৈ মুক্তিলাভ কৰা অসমীয়া ছবি ‘NRC নলপাৰাৰ ৰামচন্দ্ৰ’তো অভিনয় কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত দীঘলীয়া অভিনয় যাত্ৰাৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰকাশ কৰে উপকূল বৰদলৈয়ে ।

কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল অভিনয় যাত্ৰা?

এই সন্দৰ্ভত অভিনেতা উপকূল বৰদলৈয়ে কয়, “সৰুতে মইনামেলত খুব লেখত ল’বলগীয়া নহ’লেও সৰু সুৰাকৈ সাংস্কৃতিকভাৱে জড়িত আছিলোঁ । বিদ্যালয়ত পঢ়ি থাঁকোতে স্কুল সপ্তাহত নাটক হৈছিল, তেতিয়া অৱশ্যে মই অভিনয় কৰা নাছিলোঁ, পৰিচালনাহে কৰিছিলোঁ । ‘সংঘাত’ বুলি এখন নাটক মই পৰিচালনা কৰিছিলোঁ । ১৯৭৫ চনত কটন মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকাৰ সময়তহে মই ভালদৰে অভিনয় জগতত খোজ পেলাইছিলোঁ । সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ এই যাত্ৰা অব্যাহত আছে ।”

interview Upakul bordoloi shares acting journey actor's first film how he met actress wife Moni Bordoloi
উপকূল বৰদলৈৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক (Photo : ETV Bharat Assam)

‘সন্ধ্যাৰাগ’ ছবিখনৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হৈছিল ছবিৰ যাত্ৰা

ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া পৰিচালিত ছবি ‘সন্ধ্যাৰাগ’ৰ জৰিয়তে উপকূল বৰদলৈৰ অভিনয় যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । ১৯৭৭ চনত মুক্তিলাভ কৰিছিল সেই ছবিখন । এই সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, “কটনত মই এবছৰে পঢ়িলোঁ । কাৰণ সেই সময়ত মোৰ পঢ়া-শুনাতকৈ নাটকতহে বেছি মনোযোগ আছিল । সেইবাবে কটনত এবছৰ পঢ়ি, প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰো । তাত মোৰ এগৰাকী বন্ধু আছিল দিপু । তেওঁ ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ খুলশালী আছিল । তেনেদৰে দিপুৰ সৈতে গৈ মই সেই ছবিখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলোঁ ।”

অভিনয়কে পেছা হিচাপে লৈ আগবঢ়াৰ পৰিকল্পনা কেনেদৰে মনলৈ আহিল?

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ সময়ত অসমত একাংকিকা নাটৰ জোৱাৰ উঠিছিল । তেনেদৰে নাটকৰ সৈতে জড়িত হৈ নাটকৰ প্ৰতি এটা ধাউতি সোমাল । স্নাতক সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত নগাঁৱলৈ উভতি যাওঁ । নগাঁৱলৈ গৈ সৰু-সুৰা দুটা এটা ঠিকা কৰিবলৈ লৈছিলোঁ, কিন্তু তাত মন বহা নাছিল । এদিন হঠাৎ চিনাকি মানুহ এজন আছিহিল, তেওঁ ভ্ৰাম্যমাণৰ নৃত্য পৰিচালক আছিল, তেওঁৰ লগত ভ্ৰাম্যমাণৰ এজন প্ৰতিনিধিক লগ পালোঁ, তেওঁ মোক ভ্ৰাম্যমাণলৈ যোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে ।”

মঞ্চৰ প্ৰেমত ত্যাগ কৰিছিল চৰকাৰী চাকৰি

তেওঁ কয়, “সেই সময়ত মোৰ এটা চৰকাৰী চাকৰি হৈছিল যদিও, সেই চাকৰি এৰি মই নাটকলৈ গুচি আহোঁ । তেতিয়াৰ পৰা ৫ বছৰ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰত থাকিলোঁ ।”

ভ্ৰাম্যমাণত থকাৰ সময়তে লগ পাইছিল পত্নী মণি বৰদলৈক

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “১৯৮০-৮১ চনত মণি বৰদলৈ কহিনুৰ থিয়েটাৰলৈ গৈছিল । সেই সময়ত মইও থিয়েটাৰতে আছিলোঁ । পৰৱৰ্তী বছৰত মই থিয়েটাৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ । সেই সময়ত নগাঁৱত থিয়েটাৰ আহে আৰু আমি চাবলৈ যাওঁ । ১৯৮১ চনত তেওঁ অপ্সৰা থিয়েটাৰত আছিল । নেহেৰুৱালীত অপ্সৰা থিয়েটাৰ আহিছিল । মইও থিয়েটাৰৰ চাবলৈ গৈছিলোঁ, থিয়েটাৰৰ চালো, থিয়েটাৰৰ শেষত গ্ৰীণৰূমত তেওঁৰ সৈতে চিনাকি মানুহ এজনে মোক চিনাকি কৰাই দিলে । তাৰ পৰৱৰ্তী বছৰত মই আৰাধনা থিয়েটাৰলৈ গ’লো, সেইবাৰ আৰাধনা থিয়েটাৰত এগৰাকী ভাল নায়িকা বিচাৰি আছিল । তেতিয়া মই তেওঁৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰিছিলোঁ । সেইবর্ষত তেওঁৰ লগত একেলগে নাটক কৰিলোঁ । তেনেদৰেই চিনাকি হৈ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ’লো ৷"

উল্লেখ্য যে, কেৱল অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, পৰিচালক হিচাপেও বৰদলৈৰ বিশেষ সুনাম আছে । কেইবাখনো তথ্যচিত্ৰ আৰু ধাৰাবাহিক পৰিচালনা কৰিছে বৰদলৈয়ে । তেওঁ পৰিচালনা কৰা প্ৰথমখন ধৰাবাহিক আছিল ‘কাৰাগাৰৰ ডায়েৰী’ । আনহাতে তেওঁ পৰিচালনা কৰা এখন তথ্যচিত্ৰ হৈছে ‘সুৰঞ্জনা দিপালী’ ৷ কোকিলকণ্ঠী গায়িকা দীপালা বৰঠাকুৰৰ জীৱনভিত্তিক এই তথ্যচিত্ৰখনে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল ।

সমান্তৰালভাৱে কমল হাজৰিকাৰ কবিতাৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা ‘ অ’ আই সেই গাঁওখন কলৈ গ’ল ’ নামৰ তথ্যচিত্ৰখনো পৰিচালনা কৰিছিল উপকূল বৰদলৈয়ে । এই তথ্যচিত্ৰখনেও চতুৰ্থ কলকাতা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

দীৰ্ঘদিনীয়া এই অভিনয় আৰু পৰিচালনাৰ যাত্ৰাত মঞ্চ, ছবি আৰু ধাৰাবাহিক—তিনিওটা ক্ষেত্ৰতে নিজৰ প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ ৰাখি আহিছে উপকূল বৰদলৈয়ে ।

লগতে পঢ়ক : শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা ৰূপালী পৰ্দালৈ পংকজ মহন্তৰ অভিনয় যাত্ৰা

TAGGED:

উপকূল বৰদলৈৰ সাক্ষাৎকাৰ
ইটিভি ভাৰতৰ সাক্ষাৎকাৰ
অভিনেতা উপকূল বৰদলৈ
UPAKUL BORDOLOI ACTING JOURNEY
UPAKUL BORDOLOI INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.