'বাটৱাৰা ১৯৪৭' কোনো ৰাজনৈতিক ছবি নহয়, এয়া কেৱল সাধাৰণ মানুহৰ আৱেগিক কাহিনী: ছানী দেউল

'বাটৱাৰা ১৯৪৭' কোনো ৰাজনৈতিক ছবি নহয়, এয়া কেৱল সাধাৰণ মানুহৰ আৱেগিক কাহিনী: ছানী দেউল
৩০ বছৰৰ পিছত পুনৰ একত্ৰিত ছানী দেউল-ৰাজকুমাৰ সন্তোষী; ক’লে– 'বাটৱাৰা'ত নাই কোনো ৰাজনীতি
By Seema Sinha
Published : August 6, 2026 at 8:37 PM IST
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ছানী দেউলে পৰিচালক ৰাজকুমাৰ সন্তোষীৰ সৈতে পুনৰ কাম কৰা, আমিৰ খানৰ প্ৰডাকশ্বনত নিৰ্মিত ঐতিহাসিক ড্ৰামা 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' আৰু তেওঁৰ আগৰ ছবি 'গদৰ'ৰ সৈতে ইয়াৰ তুলনাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ চৰ্চা কৰিছে । 'ঘায়েল', 'দামিনী' আৰু 'ঘাটক'ৰ দৰে হিট ছবিৰ পাছত প্ৰায় ৩০ বছৰৰ ব্যৱধানত আহিবলগীয়া এই নতুন ছবিখন আগন্তুক ১৪ আগষ্টত ছবিগৃহত মুক্তি পাব ।
ছানী দেউলে তেওঁৰ অভিনয় জীৱনত বহুতো দেশপ্ৰেমমূলক আৰু দেশ বিভাজনৰ ওপৰত আধাৰিত ছবিত কাম কৰি এজন শক্তিশালী এক্সন-হিৰো ৰূপত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০০১ চনৰ ঐতিহাসিক ছুপাৰহিট ছবি 'গদৰ: এক প্ৰেম কথা', ২০২৩ চনৰ ইয়াৰ ছিকুৱেল 'গদৰ ২' আৰু ১৯৯৭ চনৰ ভাৰত-পাক যুদ্ধৰ পটভূমিত নিৰ্মিত 'বৰ্ডাৰ' অন্যতম ।
বৰ্তমান তেওঁ তেওঁৰ নতুন ছবি 'বাটৱাৰা ১৯৪৭'ৰ জৰিয়তে ইতিহাসৰ আন এক আৱেগিক দিশক পৰ্দাত তুলি ধৰিবলৈ সাজু হৈছে । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ছানী দেউলে 'গদৰ' আৰু 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' ছবি দুখনৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যসমূহ বুজাই দিছে ৷ 'গদৰ' ছবিত ছানী দেউলে 'তাৰা সিং' নামৰ এজন শিখ ট্ৰাক চালকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল, যিয়ে দেশ বিভাজনৰ সময়ত নিজৰ পত্নীক ৰক্ষা কৰিবলৈ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল ।
আনহাতে, 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' ছবিত তেওঁ এগৰাকী হিন্দু মহিলাক (যাক তেওঁ নিজৰ মাতৃ জ্ঞান কৰে) সুৰক্ষা দিবলৈ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া দেখা যাব ৷ ছানী দেউলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, ছবি দুখনৰ মাজত কোনো মিল নাই । 'গদৰ' আছিল মূলতঃ দেশ বিভাজনৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এটা প্ৰেম কাহিনী । কিন্তু 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' ছবিখনত দেশ বিভাজনৰ ফলত ঘৰ-দুৱাৰ হেৰুওৱা পৰিয়ালসমূহৰ মানৱীয় ট্ৰেজেডী আৰু ইয়াৰ আৱেগিক প্ৰভাৱৰ ওপৰতহে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
ছানী দেওলে হাঁহি হাঁহি কয়, "'গদৰ'ৰ তাৰা সিং আছিল অতি আমোদপ্ৰিয় আৰু সংগীত ভাল পোৱা এজন ৰোমাণ্টিক চৰিত্ৰ । নিজৰ স্তৰতকৈ বহু ওপৰৰ এগৰাকী ছোৱালীক দেখোঁতে তেওঁ কেতিয়াও ভবা নাছিল যে তেওঁ তাইক বিয়া কৰাব পাৰিব । সেয়া আছিল এজন ট্ৰাক চালক, এগৰাকী ছোৱালী আৰু এটা পৰিয়ালৰ এক পবিত্ৰ প্ৰেমৰ কাহিনী । কিন্তু এই নতুন ছবিখনত মই তেনে কোনো সুযোগ পোৱা নাই ।"
'বাটৱাৰা ১৯৪৭' ছবিখনত ছানী দেউল ইতিমধ্যে প্ৰীতি জিণ্টাৰ সৈতে বিবাহিত আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানসকলো ডাঙৰ হৈছে । দেশ বিভাজনৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো ভাৰত এৰি লাহোৰলৈ পলাই যাবলৈ বাধ্য হয় । ছবি দুখনৰ পাৰ্থক্য বুজাই তেওঁ আৰু কয়, "'গদৰ' ছবিৰ তাৰা সিঙে নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ দিছিল । কিন্তু 'বাটৱাৰা ১৯৪৭'ত মোৰ চৰিত্ৰটোৱে আন কাৰোবাৰ বাবে যুঁজ দিয়ে আৰু তাৰ বাবে নিজৰ পৰিয়ালকো বিপদত পেলাবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে । এই কাহিনীটো মূলতঃ এটা পৰিয়ালৰ বিভাজন, বিভাজনৰ সময়ত তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা অন্যায়, অত্যাচাৰ আৰু এই সকলোবোৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি জীৱনত কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে, তাৰ ওপৰত আধাৰিত ।"
ছানী দেউলে লগতে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ আৰু পৰিচালক সন্তোষীয়ে ২০০০ চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই একেলগে কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছিল । কিন্তু ২০২৩ চনত 'গদৰ ২' ছুপাৰহিট হোৱাৰ আগলৈকে প্ৰযোজকসকলে ভাবিছিল যে বজাৰত তেওঁলোকৰ আৰু চাহিদা নাই । 'গদৰ ২'ৰ বক্স অফিচৰ বৃহৎ সফলতাই তেওঁলোকৰ বাবে বহুতো নতুন পথ মুকলি কৰিলে । ইয়াৰে ভিতৰত অভিনেতা আমিৰ খানো আগবাঢ়ি আহিল আৰু তেওঁ 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' ছবিখনৰ মূল চৰিত্ৰৰ বাবে ছানী দেউলক চহী কৰালে । এই ছবিখনত ছানী দেউলে এজন মুছলমান ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, যিয়ে দেশ বিভাজনৰ পিছত লাহোৰত এগৰাকী বয়সীয়াল হিন্দু মহিলাক (শ্বাবানা আজমী) সুৰক্ষা দিয়ে ।
ছানী দেউলে কয়, "আমি ২০১০ চনৰ পৰাই এই কাহিনীটো লৈ বহি আছিলোঁ, কিন্তু আমি ভাগ্যৱান আছিলোঁ যে আমিৰে এই ছবিখন কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে, কাৰণ তেওঁ কাহিনীটো বহু আগতেই শুনি থৈছিল ।"
প্ৰযোজক হিচাপে আমিৰ খানৰ প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয়, "আমিৰ এজন অতি উন্নত মানৰ প্ৰযোজক । তেওঁ সদায় এই বিষয়বস্তুটো মনত ৰাখিছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ মোৰ সৈতে এই ছবিখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া বৰ ভাল লাগিছিল । যিসকল অভিনেতা নিজেই প্ৰযোজক আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া আন এজন অভিনেতাৰ সৈতে কাম কৰে... তাত কোনো নিৰাপত্তাহীনতা নাথাকে, যিটো আটাইতকৈ ধুনীয়া কথা । এজন প্ৰযোজক তেনেকুৱাই হ'ব লাগে । আমিৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত অতি সক্ৰিয় । ছবিখন যাতে ভালদৰে নিৰ্মাণ হয়, তাক লৈ তেওঁ সদায় চিন্তিত আছিল । যদি এজন প্ৰযোজকে কেৱল 'কাম খৰতকীয়া কৰা, পেক-আপ কৰা, ছবিখন মুক্তি দিয়া...' বুলি টীমটোক হেঁচা দি থাকে, তেন্তে তাৰ এক নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে ।"
ছানী দেউল আৰু ৰাজকুমাৰ সন্তোষীয়ে পুনৰ একেলগে কাম আৰম্ভ কৰিছে যদিও ২০০২ চনত তেওঁলোকৰ মাজত এক ডাঙৰ সংঘাত আৰু শীতল যুদ্ধ হোৱা বুলি চৰ্চা চলিছিল । এই সংঘাত এটা প্ৰজেক্টক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল । বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে, সন্তোষীয়ে তেওঁৰ ঐতিহাসিক ছবি 'দ্য লেজেণ্ড অফ ভগত সিং'ত ছানী দেউলক অভিনয় কৰাব বিচাৰিছিল, কিন্তু সৃষ্টিশীল মতানৈক্য আৰু সময়ৰ অভাৱৰ বাবে ছানী দেউলে এই প্ৰজেক্টৰ পৰা আঁতৰি আহে । পৰৱৰ্তী সময়ত অজয় দেৱগণে ছবিখনৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে ।
ইফালে, প্ৰায় একে সময়তে ছানী দেউলে এই বিপ্লৱীজনৰ ওপৰত আধাৰিত আন এখন ছবি প্ৰযোজনা কৰে, যাৰ নাম আছিল '২৩ মাৰ্চ ১৯৩১: শ্বহীদ'। গুড্ডু ধানৱাৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনত তেওঁৰ ভায়েক ববী দেউলে ভগত সিঙৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । অৱশ্যে, এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত ছানী দেউল আৰু ৰাজকুমাৰ সন্তোষী দুয়োজনে বিষয়টো স্পষ্ট কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ তিতা-মিঠা ভাব বা শত্ৰুতা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
ছানী দেউলে প্ৰকাশ কৰে, "তেনে কোনো কথা নাছিল । আমি ২০০০ চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই বহু দিন ধৰি একেলগে এখন ছবি কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ ।" তেওঁ কয় যে, পৰিচালক ৰাজে তেওঁক সম্ৰাট অশোক আৰু পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ ওপৰত আধাৰিত ছবিৰ কাহিনী শুনাইছিল । কিন্তু প্ৰজেক্টবোৰ বাস্তৱায়িত হোৱা নাছিল, কাৰণ সেই সময়ত প্ৰযোজকসকলে ভাবিছিল যে বজাৰত তেওঁলোকৰ যুটীটোৰ বিক্ৰী হ'বলগীয়া বা লাভজনক চাহিদা আৰু নাই ।
নাট্যকাৰ আছগৰ ৱাজাহাতৰ বিখ্যাত নাটক 'জিছ লাহোৰ নেই ভেখ্যা, ও জম্যা ই নেই' (Jis Lahore Nai Vekhya, O Jamya E Nai) ৰ আধাৰত 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ছানী দেউলে অভিনয় কৰা 'ছিকন্দৰ মিৰ্জা' চৰিত্ৰটো তেওঁৰ শক্তিশালী এক্সন-হিৰো ইমেজৰ সৈতে খাপ খুৱাকৈ কিছু সালসলনি কৰা হৈছে । এই কথা নাট্যকাৰ ৱাজাহাত আৰু পৰিচালক সন্তোষী দুয়োৱে স্বীকাৰ কৰিছে । পৰিচালক সন্তোষীৰ মতে, মূল আৱেগ, উদাৰতাৰ বাৰ্তা আৰু কাহিনীৰ মূল ভাগটো একে ৰাখি কেৱল ছানী দেওলৰ অনুৰাগীসকলৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ পৰ্দাত মিৰ্জাৰ চৰিত্ৰটো অধিক শক্তিশালী আৰু দৃঢ় ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে ।
আনহাতে, ৱাজাহাতে কয় যে, তেওঁৰ মূল সাহিত্যিক চৰিত্ৰটো ছানী দেওলৰ দৰে ইমান শাৰীৰিকভাৱে শক্তিশালী বা আক্ৰমণাত্মক নাছিল । চৰিত্ৰটোক অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু সাহসী ৰূপ দিবলৈ সলনি কৰা হৈছে যদিও মানৱতা, জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম আৰু এগৰাকী বৃদ্ধা হিন্দু মহিলাক সুৰক্ষা দিয়াৰ যি মূল আৱেগিক বাৰ্তা, তাক মূল কাহিনীৰ দৰেই বিশ্বাসযোগ্যভাৱে ৰখা হৈছে । আচৰিত কথা যে, ছানী দেউল নিজে এই সালসলনিৰ বিষয়ে অৱগত নহয় ।
তেওঁ কয়, "মোৰ চৰিত্ৰটো যে সলনি কৰা হৈছে, সেই বিষয়ে মই নাজানো । মই নাটকখন চোৱা নাই । মোৰ বিষয়বস্তু আৰু কাহিনীটো যেনেকুৱা আছিল, তেনেকৈয়ে ভাল লাগিছিল । চৰিত্ৰটো যেনেকৈ লিখা হৈছিল, মই তেনেকৈয়ে অভিনয় কৰিছোঁ ।" তেওঁ লগতে কয় যে, তেওঁ ২০১০ চনতেই এই কাহিনীটো শুনিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছিল । সেয়েহে সুযোগ পোৱাৰ লগে লগেই তেওঁলোকে কামটো আৰম্ভ কৰি দিলে ।
নতুন প্ৰজন্মৰ ওপৰত এই ছবিখনে কেনে প্ৰভাৱ পেলাব বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ছানী দেওলে কয়, "চিনেমা সদায় সমাজৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু কাহিনীসমূহ ইয়াৰ পৰাই আহে । মই নিশ্চিত যে যুৱ প্ৰজন্মই সেই সময়ত কি ঘটিছিল, সেই বিষয়ে অধিক জানিবলৈ আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব । মোৰ আটাইবোৰ ছবিয়েই সদায় তীব্ৰ আৱেগভৰা আৰু পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক হৈ আহিছে আৰু 'বাটৱাৰা'ও তেনেকুৱাই । লগতে, যেতিয়াই মই আৰু ৰাজ একেলগ হওঁ... এইখন আমাৰ চতুৰ্থখন যুটীয়া ছবি, আৰু প্ৰতিখন ছবিৰেই কিবা নহয় কিবা বাৰ্তা থাকে ।"
এজন অভিনেতা হিচাপে তেওঁৰ চিন্তাধাৰা কেনেকৈ সলনি হ'ল, সেই সন্দৰ্ভত ছানী দেউলে স্বীকাৰ কৰে যে, প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ ছবিসমূহে শিশু আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত পেলোৱা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে সচেতন নাছিল । কিন্তু কিছুমান ঘটনাই তেওঁৰ বিশ্বাস আৰু চিন্তাধাৰা সলনি কৰি দিলে । 'বৰ্ডাৰ' মুক্তি পোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ ইংলেণ্ডত আছিল, তেতিয়া এটা সৰু শিখ ল'ৰাই পেট্ৰ’ল পাম্পত তেওঁৰ ফালে দৌৰি আহি তেওঁৰ ভৰি চুইছিল । তেতিয়াই তেওঁ অনুভৱ কৰিলে যে শ্বুটিং কৰোঁতে তেওঁলোকে ধেমালি কৰিব পাৰে, কিন্তু মানুহৰ মনত ইয়াৰ গভীৰ প্ৰভাৱ পৰে । ই তেওঁক একেলগে সচেতন আৰু গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছিল ।
শেহতীয়াকৈ ডেৰাডুনত 'বৰ্ডাৰ ২'ৰ শ্বুটিং কৰি থকাৰ সময়ত এজন সৈনিকে তেওঁক লগ কৰিবলৈ ৰৈ আছিল । সৈনিকজনে ছানী দেউলক কৈছিল, "আজি মোৰ গাত থকা এই ইউনিফৰ্মখন কেৱল আপোনাৰ বাবেই হৈছে ।" এই কথাই তেওঁক আৱেগিক কৰি তুলিছিল । ছানী দেউলে অনুভৱ কৰে যে, অভিনেতা আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ সমাজৰ প্ৰতি এক দায়িত্ব আছে । তেওঁলোকে যুৱ প্ৰজন্মক এজন ভাল মানুহ হ'বলৈ, সাহসী হ'বলৈ আৰু সততা বজাই ৰাখিবলৈ বাৰ্তা দিয়া উচিত । তেওঁ নিজক ভাগ্যৱান বুলি গণ্য কৰে কাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা পোৱা ভাল শিক্ষা আৰু সংস্কাৰৰ বাবে তেওঁ সদায় এই সঠিক পথতে চলি আহিছে ।
ছানী দেউলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, 'বাটৱাৰা' ছবিখনত কোনো ৰাজনৈতিক বাৰ্তা দিয়া হোৱা নাই । বৰঞ্চ তেওঁ ইয়াক ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ক’লা অধ্যায়ৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ পৰা সাধাৰণ মানুহৰ এক আৱেগিক কাহিনী বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁ কয়, "মানুহে কোনো ধৰণৰ পক্ষপাতিত্ব নোহোৱাকৈ এই ছবিখন চোৱা উচিত আৰু ইয়াৰ পৰিয়াল তথা আৱেগসমূহৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰা উচিত । ছবিখনে কোনো ৰাজনৈতিক মন্তব্য কৰিবলৈ বা ধৰ্মোপদেশ দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই । বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ লগত মিলাই বা কাৰোবাৰ পক্ষ লৈ আমি এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা নাই । চৰিত্ৰবোৰ যেনেকৈ লিখা হৈছিল, ঠিক তেনেকৈয়ে ৰখা হৈছে । আমি বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি অনুসৰি একো সালসলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই । এয়া কেৱল এটা সঁচা কাহিনী, যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱাই ।"
ছবি মুক্তিৰ সময়ত তেওঁৰ ভয় বা চিন্তা লাগে নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ছানী দেউলে হাঁহি মুখেৰে বিদায় লৈ কয়, "এয়া কোনো ভয় বা নাৰ্ভাছ হোৱাৰ কথা নহয়, কিন্তু মই নিশ্চিতভাৱে আশা কৰোঁ যে মোৰ ছবিখন সফল হওক । এই অনুভৱটো মোৰ বাবে এটা পৰীক্ষাৰ দৰে... পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলোৱাৰ আগে আগে আমাৰ সকলোৰে মনত যি অনুভৱ হয়, এয়াও ঠিক তেনেকুৱাই । কিন্তু শেষত মই ভাবোঁ যে, এইবোৰে বৰ বিশেষ প্ৰভাৱ নেপেলাই, মই কেৱল মোৰ জীৱন আৰু কেৰিয়াৰত আগবাঢ়ি যাব লাগে ।"
লগতে পঢ়ক : হঠাতে OTT-ৰ পৰা কিয় আঁতৰাই দিয়া হ’ল ‘সত্লুজ’? পৰিচালক হানী ত্ৰেহানৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য