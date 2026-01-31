ETV Bharat / entertainment

নাটকৰ কোনো ভাষা নাই, নাই কোনো সীমাৱদ্ধতা : ৰবিজিতা গগৈ

অপেছাদাৰী নাট্যজগতৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত হৈ থকা ৰবিজিতা গগৈয়ে পেছাদাৰী নাট্যজগতৰ লগত সুযোগ পায়ো কিয় জড়িত নহ’ল ? ই টিভি ভাৰতৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ-

Robijita Gogoi
ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লোৱা অভিনেত্ৰী ৰবিজিতা গগৈ (Photo : ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : অসমীয়া নাট্য তথা সাংস্কৃতিক জগতৰ এটা সুপৰিচিত নাম ৰবিজিতা গগৈ । নিজৰ শক্তিশালী নাট্যলেখন, সমসাময়িক বিষয়বস্তু আৰু গভীৰ সামাজিক দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কেৱল নাট্যকাৰ হিচাপেই নহয় প্ৰযোজক, পৰিচালক, লেখক তথা অনুবাদক হিচাপেও তেওঁ সু পৰিচিত ।

সমাজৰ বাস্তৱতা, মানৱিক অনুভূতি আৰু সময়ৰ প্ৰয়োজনীয়তাক একেলগে সাঙুৰি নাট্যসৃষ্টি কৰাত তেখেত বিশেষভাৱে পৰিচিত । তেখেতৰ নাট্যসৃষ্টিয়ে কেৱল দৰ্শকক মনোৰঞ্জন দিয়াই নহয়, সমাজৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কেও গভীৰভাৱে ভাবিবলৈও বাধ্য কৰে ।

নাটকৰ কোনো ভাষা নাই, নাই কোনো সীমাৱদ্ধতা (ETV Bharat Assam)

নাটকক সমাজৰ আইনা হিচাপে উপস্থাপন কৰাই তেওঁৰ সৃষ্টিৰ মূল শক্তি বুলি ধৰা হয় । নাট্যকাৰ হিচাপে ৰবিজিতা গগৈয়ে অসমীয়া নাট্যজগতৰ বিকাশ আৰু প্ৰসাৰত উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । যাৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত ১৯৯৫ চনত ডিফু চহৰত জন্ম হৈছিল জিৰছং থিয়েটাৰ নামৰ এটা নাট্যগোষ্ঠীৰ । সম্প্ৰতিও এই গোষ্ঠীটোৱে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বহুকেইখন নাট মঞ্চস্থ কৰি নাট্যশিল্পৰ চৰ্চাক উজ্জ্বীৱিত কৰি আহিছে ।

বৰ্তমান সময়লৈকে ৰবিজিতা গগৈয়ে হিন্দী, কান্নাড়া, মালয়ালম, অসমীয়া, বড়ো, ইংৰাজী, কাৰ্বি আৰু নাগামিজকে ধৰি বিভিন্ন ভাষাত পঞ্চল্লিশখনৰো অধিক নাটক পৰিচালনা কৰিছে । ৰবিজিতা গগৈয়ে জনাই তেওঁৰ এই নাট্য যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত নজনা বহু কথা ।

Robijita Gogoi
পেছাদাৰী নাট্যজগতৰ লগত সুযোগ পাইয়ো জড়িত হোৱা নাছিল ৰবিজিতা গগৈ (Photo : ETV Bharat Assam)

কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল এই নাট্য যাত্ৰা ?

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত নাট্যশিল্পীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁৰ জন্ম হৈছিল কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত । তেওঁৰ পিতৃ আৰু মাতৃ দুয়োগৰাকীয়ে শিক্ষক আছিল । শৈশৱৰে পৰা সাহিত্যজগতখনৰ লগত বিশেষভাৱে সম্বন্ধ আছিল তেওঁৰ । ডিফুৰ সেই শৈশৱৰ সময়ছোৱাই তেওঁৰ পৰৱৰ্তী নাট্য যাত্ৰাত বাৰুকৈয়ে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল ।

এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “শৈশৱত বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়িছিলো আৰু কিতাপৰ যোগেদিয়ে আচলতে আৰম্ভণি । কবিতা-গল্প পঢ়োঁতে, কবিতা-গল্প লিখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে ক’ৰবাত নহয় ক’ৰবাত কলাৰ এই জগতখনলৈ আহিবলৈ এটা ধাউতি জন্ম হৈছিল । উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পাছত যেতিয়া মই সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়লৈ পঢ়িবলৈ আহিলোঁ, তেতিয়া মই অভিনয়ৰ এটা ছমহীয়া পাঠ্যক্ৰম কৰিছিলোঁ । তেনেদৰে এই জগতখনত খোজ পেলাইছিলোঁ ।”

অধ্যয়ন কৰি থকা সময়ৰ পৰাই নাটক ৰচনাৰ লগতে পৰিচালনাও কৰিছিল

ডিফুত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত গুৱাহাটীৰ সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছিল ৰবিজিতা গগৈয়ে । সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত থাকোঁতে তেওঁ প্ৰথম নাটক ৰচনা কৰাৰ লগতে পৰিচালনাও কৰিছিল ।

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “ডিগ্ৰীৰ প্ৰথম বৰ্ষত থাকোঁতে প্ৰথম নাটক লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । প্ৰথম নাটকখন আছিল 'যাত্ৰা' । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 'আত্মজ' নামেৰে আন এখন নাটক লিখিলোঁ, এই নাটকখনে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ মহোৎসৱত বহুকেইটা পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যিটোৱে যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল ।”

Robijita Gogoi
অপেছাদাৰী নাট্যজগতৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত তেওঁ (Photo : ETV Bharat Assam)

পেছাদাৰী নাট্যজগতৰ লগত জড়িত নোহোৱাৰ কিবা বিশেষ কাৰণ আছিল নেকি ?

অপেছাদাৰী নাট্যজগতৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত হৈ থকা ৰবিজিতা গগৈয়ে পেছাদাৰী নাট্যজগতৰ লগত জড়িত নোহোৱাৰ কিবা বিশেষ কাৰণ আছিল নেকি বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, “ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ শেষ কৰি অহাৰ পাছতে ৰতন লহকৰে ভ্ৰাম্যমাণ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিছিল । মই ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ পৰা নাটকৰ অভিনয়ৰ ডিজাইন আৰু পৰিচালনা বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি আহিছিলোঁ । ৰতন লহকৰদেৱৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি তেতিয়া মই ভ্ৰাম্যমাণৰ দুখন নাটকৰ ডিজাইন কৰিছিলো । তাৰ পাছত কিন্তু আৰু ভ্ৰাম্যমাণৰ কাম কৰা নহ’ল । তেওঁলোকৰ কথাবোৰ আচলতে অকণমান ব্যৱসায়কেন্দ্ৰিক, আনহাতে মোৰ চিন্তাধাৰাবোৰ কেতিয়াও তেনেধৰণৰ নাছিল । মোৰ দৃষ্টিভংগী অকণমান বেলেগ ধৰণৰ আছিল ৷ সেইসূত্ৰে মই আৰু ভ্ৰাম্যমাণলৈ যোৱাৰ কথা নাভাবিলো ।”

এতিয়ালৈকে ৰচনা কৰিছে বহুকেইটা ভাষাত নাটক

কেৱল অসমীয়া, হিন্দী বা ইংৰাজী ভাষাতে সীমাৱদ্ধ নাথাকি কাৰ্বি, বড়ো, নাগামিজ, কন্নড়, মালয়ালম আদিকে ধৰি বিভিন্ন ভাষাত নাট ৰচনা কৰি নাট্য সাহিত্যৰ ভঁৰাল সমৃদ্ধ কৰিছে ৰবিজিতা গগৈয়ে ।

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "নাটকৰ কোনো ভাষা নাই, লগতে নাটকৰ কোনো সীমাৱদ্ধতা নাই- মই আচলতে এনেদৰে ভাবো । নাটকৰ যোগেদি নাটকৰ চিন্তাধাৰা বা নাট্যকাৰগৰাকীৰ চিন্তাধাৰা বা যিখিনি শিল্পীয়ে নাটকখন কৰে, তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাখিনি দৰ্শকৰ মাজলৈ আমি ঠেলি আগবঢ়াই দিব পাৰো । যিহেতু কাৰ্বি আংলঙত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলো সেয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন সমাপ্ত কৰি অহাৰ পাছত মই প্ৰথমে কাৰ্বি ভাষাত ৰংফাৰপী ৰংৱেৰ নাটকখন কৰিলোঁ ।”

তেওঁ লগতে আৰু কয়, “যিহেতু মই ভ্ৰমণ কৰি ভাল পাওঁ, সেয়ে তাৰ পাছত মই নাগালেণ্ড যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিলোঁ । সেই সময়ত নাগালেণ্ডত কোনো আধুনিক থিয়েটাৰৰ ব্যৱস্থা নাছিল । তাত গৈ 'নিছেলী' বুলি নাগামিজ ভাষাত এখন নাটক কৰিবলৈ ল’লো । তেনেদৰে লাহে লাহে অন্য ভাষাতো নাটক কৰিবলৈ সুবিধা পালোঁ ।”

অপেছাদাৰী নাট্যজগতৰ লগত দীৰ্ঘদিন জড়িত হৈ থকা ৰবিজিতা গগৈয়ে নতুন প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যি কয়, “মই যিহেতু নতুন প্ৰজন্মৰ লগত বহু কাম কৰি আছো বা বহুতে মোৰ ওচৰত শিকিবলৈ আহে, মই দেখো যে নতুন প্ৰজন্মৰ ভাষাজ্ঞান বহুত কমি গৈছে । গতিকে সংস্কৃতিৰ শিপাডাল তেওঁলোকে এৰি দিব নালাগে বুলি মই ভাবো ।”

