ETV Bharat / entertainment

তিনিটা দশকৰো অধিক কালজুৰি কেৱল হাঁহিকেই বিলাই ফুৰা মানুহজনক জানো আহক

'বিশ্ব হাঁহি দিৱস' আৰু ‘জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱস’ৰ দিনটোত জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাৰে ৰূপজ্যোতি গোস্বামীৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ ৷

interview rameswar hazarika theatrical journey actor wishes Senior Citizens Day and World Smile Day
অভিনেতা ৰামেশ্বৰ হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2026 at 3:04 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : ১ অক্টোবৰৰ 'জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱস' আৰু আৰু অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথমটো শুকুৰবাৰে উদযাপন কৰা 'বিশ্ব হাঁহি দিৱস'ৰ সংযোগে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে—"হাঁহি কেৱল এক প্ৰকাশ নহয়, ই এক অধিকাৰ ।"

আমাৰ ঘৰৰ জ্যেষ্ঠজন যেতিয়া সুৰক্ষিত, মৰমপুষ্ট আৰু মানসিকভাৱে প্ৰফুল্লিত হৈ থাকিব, তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওঁঠৰ স্বাভাৱিক হাঁহিটোৱে সমগ্ৰ সমাজখনক পোহৰাই তুলিব । আহক, বাৰ্ধক্যৰ সৰাপাতৰ দৰে শুকান জীৱনবোৰক মৰমেৰে সেউজীয়া কৰোঁ আৰু তেখেতসকলক এই সমাজৰ চিৰস্থায়ী ‘হাঁহিৰ দূত’ বা ‘স্মাইলী’ হিচাপে জিলিকাই ৰাখোঁ ।

জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱসত অতীত সোঁৱৰণ

'বিশ্ব হাঁহি দিৱস' আৰু ‘জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱস’ৰ লগতে সংগতি ৰাখি ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক কাষ চাপিছিল থিয়েটাৰ অভিনেতা ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাৰ ৷

interview theatre Actor Rameswar Hazarika shares his theatrical journey
অভিনেতা ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাৰ অতীতৰ দিনৰ ফটো (Photo : ETV Bharat Assam)

বিশ্বত হাঁহিক সজীৱ কৰি ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাৰ দৰে শিল্পীসকলে আমাক হঁহুৱাই ৰাখিছে । এই সকলেই হৈছে আমাৰ সমাজৰ প্ৰকৃত 'হাঁহিৰ দূত'। ভ্ৰাম্যমাণ জগতৰ মঞ্চত হাঁহি বিলোৱাৰ পৰা অৱসৰ ল'লেও ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাই হাঁহিৰ সৈতে সম্পৰ্ক এৰি দিয়া নাই, সেই হাঁহি এতিয়াও ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ গৈছে গ্ৰন্থৰ মাজেৰে ।

জীৱনৰ সুদীৰ্ঘ চৌত্ৰিশ বছৰ ধৰি ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ মঞ্চত কেৱল আনক হঁহুৱাবলৈ নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাৰ শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত, বিপুল চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য সম্পাদিত 'কৌতুক অভিনেতা শ্ৰীৰামেশ্বৰ হাজৰিকাৰ জীৱন আৰু সাহিত্য সম্ভাৰ' কেৱল তেখেতৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ দলিল নহয়, বৰঞ্চ ই অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ জগতৰ এক চলন্ত ইতিহাস । জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱসৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত তেখেতৰ প্ৰসংগৰে জীৱনটোক উদযাপন কৰিব পাৰি ।

অনুভৱ আৰু সংগ্ৰামৰ দলিল তেখেতৰ গ্ৰন্থখনে কেৱল ধেমালিৰ আঁৰৰ হাঁহিটোকেই প্ৰকাশ কৰা নাই, বৰঞ্চ ৰং-বিৰঙী লাইটৰ আঁৰত থকা এজন জ্যেষ্ঠ শিল্পীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম, ত্যাগ আৰু মঞ্চৰ আঁৰৰ চকুলোকো উন্মোচিত কৰিছে ।

interview theatre Actor Rameswar Hazarika shares his theatrical journey
নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীৰ সৈতে ৰামেশ্বৰ হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)

এয়া নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এক ডাঙৰ শিক্ষা । তথাপিও ব্যংগ ৰস-ৰচনাৰে গ্ৰন্থখন হৈ পৰিছে হাঁহিৰ ৰহঘৰা । ই হৈছে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস ।

বহু সময়ত বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে মানুহৰ মনলৈ একাকীত্ব বা অৱসাদ আহে । কিন্তু ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাই ৭৬ বছৰ বয়সতো নিজৰ পুৰণি অনুভৱক আখৰেৰে সজাই প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাই দিলে যে— সৃষ্টিশীলতা আৰু প্ৰতিভাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট বয়স নাথাকে । তেওঁ সমগ্ৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰজন্মৰ বাবে এক আদৰ্শ ।

আনহাতে, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান জনোৱা আৰু তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা । ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাৰ দৰে যিসকল জ্যেষ্ঠ শিল্পীয়ে সমগ্ৰ অসমবাসীক মানসিক প্ৰশান্তি আৰু হাঁহি উপহাৰ দিলে, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বিয়লি বেলাত উচিত মৰ্যাদা, সুস্বাস্থ্য আৰু সন্মান প্ৰদান কৰাটো সমগ্ৰ সমাজৰে দায়িত্ব ।

interview theatre Actor Rameswar Hazarika shares his theatrical journey
ভিন্ন চৰিত্ৰত ৰামেশ্বৰ হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)

শেহতীয়াকৈ ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাৰ বিভিন্ন ৰচনা একগোট কৰি এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা হৈছে । সেই সন্দৰ্ভত একালৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, “মই কোনো সাহিত্যিক নহয় বা তেনেকুৱা কোনো লেখকো নহয়, ভ্ৰাম্যমাণৰ এজন সাধাৰণ অভিনেতা । মই ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰতনো কি কি কৰিলোঁ, তেনে কিছুমান কথা মনলৈ আহিছিল । ভ্ৰাম্যমাণলৈ যোৱাৰ আগতে কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন ঠাইত মই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, গীত, পেৰডী গীত, খুহুতীয়া গীত পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ । কিতাপখনত সেইখিনিও সন্নিবিষ্ট কৰিছোঁ । ভ্ৰাম্যমাণত যিসকল মুধাফুটা অভিনেতা, লেখক, ব্যক্তিক লগ পাইছিলোঁ, তেওঁলোকৰ সৈতে পাৰ কৰা সময়ৰ বিষয়ে, ভ্ৰাম্যমাণৰ বহু অভিজ্ঞতা কিতাপখনত আছে । লগতে মোৰ অ'ত-ত'ত পৰি ৰোৱা কিছু লেখা কিতাপখনত আছে । মোৰ এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে কলিয়াবৰ সাহিত্য কাননৰ বিপুল চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে । লগতে শ্ৰদ্ধাৰ গুণীন হাজৰিকাদেৱেও গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'লে । এয়া তেওঁলোকৰ আগ্ৰহৰ ফল, দুয়োলৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । মোৰ জীৱনৰ ভিন্ন অভিজ্ঞতা গ্ৰন্থখনৰ যোগেদি ৰাইজলৈ আগবঢ়াইছোঁ । ৰাইজে গ্ৰন্থখন আকোৱালি ল'লে ভাল পাম ।”

interview theatre Actor Rameswar Hazarika shares his theatrical journey
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাই (Photo : ETV Bharat Assam)

গ্ৰন্থখনত সন্নিৱিষ্ট বিশেষ লেখাসমূহ হ'ল –

গীত আৰু কবিতা

• ৰামেশ্বৰ ৰামায়ণ

নৃত্য-নাটিকা

• নিগনিৰ সভা

• এই প্ৰেম যুগে যুগে

• জীৱন বাঁহীৰ সুৰ

• আধুনিক কেলিগোপাল (ব্যংগ-নাটিকা)

একাংকিকা নাটক

• সন্ধি

• ফাং-ফুং

• বিয়ৈৰ নাচ

পূৰ্বজ্যোতি (অমৰ), মঞ্চকোঁৱৰ, বিষ্ণুজ্যোতি, ভাগ্যদেৱী, আৰাধনা, ইন্দ্ৰধনু, হেঙুল, মেঘদূত, মহাৰথী, আৱাহন আৰু ৰাজশ্ৰী থিয়েটাৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল ৰামেশ্বৰ হাজৰিকা ৷

৩৩ বছৰীয়া এক সুদীৰ্ঘ অভিনয় জীৱন অতিবাহিত কৰিছে হাজৰিকাই ৷ ভ্ৰাম্যমাণ জগতত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি সমগ্ৰ অসমৰ নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজক হাস্যৰসৰে আমোদ দিয়াৰ লগতে দৰ্শকৰ মনত গভীৰ সাঁচ বহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ ৷ তিনিবাৰকৈ ‘মুনলাইট বঁটা’ বিজয়ী হিচাপে এক সুকীয়া পৰিচয় আছে তেওঁৰ ।

interview theatre Actor Rameswar Hazarika shares his theatrical journey
জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা ৰামেশ্বৰ হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)

ভ্ৰাম্যমাণ জগতত থকাৰ সময়ত অসমৰ অভিনয়, সাহিত্য, নৃত্য, সংগীত জগতত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাই । তেওঁলোকৰ ভিতৰত অভিনেতা ৰুদ্ৰ চৌধুৰী, দক্ষ পৰিচালক-অভিনেতা প্ৰশান্ত হাজৰিকা, ইলা কাকতি, বিজয় শংকৰ, নিপন গোস্বামী, বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া, সুৰেন মহন্ত, মহানন্দ শৰ্মা, ভবেন বৰুৱা, ভোলা কটকী, বলদেৱ শইকীয়া, বীণা বৰা, জ্ঞানদা বৰা, ধ্ৰুৱ বৰুৱা, ৰাজীৱ গোস্বামী, বাহাৰুল ইছলাম, চম্পক শৰ্মা, ৰাজ শৰ্মা, উপাকূল বৰদলৈ, ৰবীন নেওগ আদি ন-পুৰণি অভিনেতাসকলৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি ৷

interview theatre Actor Rameswar Hazarika shares his theatrical journey
অভিনেতা মৃদুল ভূঞাৰ সৈতে ৰামেশ্বৰ হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)

তেওঁলোকৰ লগত অভিনয় কৰাৰ উপৰিও জ্ঞানপীঠ বঁটাপ্ৰাপক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, পুৰুষোত্তম দাস, নাট্যকাৰ মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ, আব্দুল মজিদ, খগেন মহন্ত, দিলীপ দত্ত, জয়ন্ত হাজৰিকা, মুকুল বৰুৱা, সেৱাব্ৰত বৰুৱা, ঘন হাজৰিকা, আনন্দমোহন ভাগৱতী, নাট্যকাৰ মুনিন বৰুৱা, মুনু বৰুৱা, গল্পকাৰ পদ্ম বৰকটকী, পৰিচালক-অভিনেতা হেমন্ত দত্ত, মহেশ কলিতা আদি নমস্য ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল । তেওঁলোকৰ প্ৰত্যক্ষ সান্নিধ্যত ডেৰ শতাধিক নাটকত অভিনয় কৰিছিল ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাই ।

interview theatre Actor Rameswar Hazarika shares his theatrical journey
পৰিয়ালৰ সৈতে ৰামেশ্বৰ হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)

প্ৰকৃততে, আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ক'বলৈ গ'লে— পশ্চিমীয়া বিশ্বৰ লগতে বৰ্তমান আমাৰ দেশতো জনপ্ৰিয় হোৱা হালধীয়া 'স্মাইলী ফেচ'তকৈ আমাৰ ভাওনাৰ বহুৱা বা ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ কৌতুক অভিনেতাসকলহে আচল 'স্মাইলী' বা 'হাঁহিৰ দূত'!

তেওঁলোকৰ অসাধাৰণ অভিনয় আৰু মঞ্চত কৰা ধেমালি দেখিলেই দৰ্শকে ঘৰৰ সকলো চিন্তা, দুখ-ভাগৰ পাহৰি ক্ষন্তেকৰ বাবে হঁহাৰ খোৰাক পায় । কৌতুক অভিনেতা ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাৰ দৰে গুণী শিল্পীসকল হৈছে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ প্ৰকৃত সম্পদ ।

interview rameswar hazarika theatrical journey actor wishes Senior Citizens Day and World Smile Day
৩৩ বছৰীয়া এক সুদীৰ্ঘ অভিনয় জীৱন অতিবাহিত কৰিছে ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাই (Photo : ETV Bharat Assam)

আমাৰ সমাজ জীৱনত জ্যেষ্ঠসকল আমাৰ বাবে আশীৰ্বাদৰ প্ৰতীক, প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক । জীৱনৰ সুদীৰ্ঘ কাল নিজা কৰ্মৰে সমাজলৈ অৱদান আগবঢ়াই এতিয়া তেওঁলোকে জিৰণি লৈছে, অতীতক সুঁৱৰি, নতুনলৈ বুলি তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ সঁফুৰা খুলি, নতুনৰ জীৱন যুঁজৰ কাঁইটীয়া বাটত সেই স্মৃতি ফুল হৈ ফুলি ৰৈছে । আমাৰ বাবে তেওঁলোক হৈ ৰৈছে 'দেৱদূত', আমাৰ জীৱনৰ কঠিন প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ হৈ আমাৰ জীৱনত হৈ পৰে একো-একোটা 'স্মাইলী' ।

পৰম্পৰাগত অংকীয়া নাট বা ভাওনাৰ 'বহুৱা' চৰিত্ৰটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আধুনিক ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ কৌতুক অভিনেতালৈকে—এই যাত্ৰাটোৱে অসমীয়া সমাজক সদায় মানসিক সকাহ দি আহিছে ।

interview rameswar hazarika theatrical journey actor wishes Senior Citizens Day and World Smile Day
অভিনেতা ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাৰ অতীত ৰোমন্থন (Photo : ETV Bharat Assam)

সুদীৰ্ঘ চৌত্ৰিশ বছৰ ধৰি ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ মঞ্চত অহৰহ হাঁহি বিলাই ফুৰাটো কোনো সহজ কথা নহয় । নিজৰ জীৱনৰ হাজাৰটা দুখ-কষ্ট বুকুত লুকুৱাই থৈ কেৱল দৰ্শকক আনন্দ দিবলৈ তেওঁলোকে মঞ্চত যি নিস্বাৰ্থ প্ৰয়াস কৰে, সেয়া সঁচাকৈয়ে অতুলনীয় ।

ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাৰ দৰে এজন মহান 'হাঁহিৰ যাদুকৰ'ক তেওঁৰ জীৱন-যাত্ৰা আৰু তেওঁৰ সাহিত্য সৃষ্টিৰ বাবে ‘জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱস’ আৰু 'বিশ্ব হাঁহি দিৱস'ত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম ৷ সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক শিল্পীগৰাকী ।

লগতে পঢ়ক : ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰা ‘কালি বাদ্য’ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কলিৰাম বৰাৰ

TAGGED:

ৰামেশ্বৰ হাজৰিকাৰ সাক্ষাৎকাৰ
কৌতুক অভিনেতা ৰামেশ্বৰ হাজৰিকা
THEATRE ACTOR RAMESWAR HAZARIKA
ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ অভিনয় জীৱন
RAMESWAR HAZARIKA INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.