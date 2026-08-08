বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ: ‘বাটৱাৰা ১৯৪৭’ ছবিৰে প্ৰীতি জিণ্টাৰ পুনৰাগমন
মাতৃত্বৰ সোৱাদ, দেশ বিভাজনৰ ইতিহাস আৰু ‘বাটৱাৰা ১৯৪৭’ ছবিৰে বলীউডলৈ প্ৰীতি জিণ্টাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন... কীৰ্তিকুমাৰ কদমৰ প্ৰতিবেদন-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 10:56 AM IST
দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰতিৰ অন্তত প্ৰীতি জিণ্টাই ‘বাটৱাৰা ১৯৪৭’ ছবিখনৰ জৰিয়তে চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ মাতৃ হিচাপে দায়িত্ব, দেশ বিভাজনৰ ইতিহাসৰ ওপৰত গৱেষণা আৰু ভাৰতীয় চিনেমাৰ বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে মুকলিকৈ আলোচনা কৰিছে ।
বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিণ্টাই বহু বছৰ চিনেমা জগতৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ পিছত ৰাজকুমাৰ সন্তোষীৰ ‘বাটৱাৰা ১৯৪৭’ ছবিখনৰ জৰিয়তে পুনৰ অভিনয়লৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ভাৰতৰ দেশ বিভাজনৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া এই ছবিখনেৰে তেওঁ দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰতিৰ অন্ত পেলাব ।
উল্লেখ্য যে, নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱন, বিবাহ আৰু সন্তানৰ লালন-পালনত ব্যস্ত থকাৰ বাবেই তেওঁ অভিনয়ৰ পৰা কিছু সময় আঁতৰি আছিল । প্ৰীতি জিণ্টাৰ জনপ্ৰিয় চিনেমা বুলিলে 'দিল ছে', 'চলজাৰ', 'ক্যা কেহনা', 'দিল চাহতা হে', 'কল হো না হো', 'বীৰ-ঝাৰা' আৰু 'ছালাম নমস্তে'ৰ দৰে হিট ছবিৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি । প্ৰীতি জিণ্টাই প্ৰকাশ কৰা মতে, ইমান দীঘলীয়া বিৰতিৰ পিছতো তেওঁ কেতিয়াও অভিনয় জগতখনৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা বুলি অনুভৱ কৰা নাছিল ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ অভিনয় জীৱন আৰু নতুন ছবিখনৰ বিষয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শ্বেয়াৰ কৰে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' ছবিখন তেওঁৰ পুনৰাগমনৰ বাবে কিয় আটাইতকৈ উপযুক্ত চিনেমা আছিল, এগৰাকী মাতৃ হিচাপে জীৱনৰ নতুন দায়িত্ব আৰু অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা, এই ছবিখনৰ বাবে ভাৰতৰ দেশ বিভাজনৰ সেই ঐতিহাসিক সময়ছোৱাৰ ওপৰত তেওঁ কেনেদৰে গৱেষণাৰ কৰিলে, বলীউডৰ তাৰকা ছানী দেওলৰ সৈতে পুনৰ একেলগে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰাৰ অভিজ্ঞতা, ইমান বছৰে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত তেওঁ দেখা পোৱা বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন আৰু বিৱৰ্তন, এই সকলোবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
ইটিভি ভাৰত: ইমান বছৰ চিনেমাৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ পিছত, ডাঙৰ পৰ্দালৈ ঘূৰি আহিবলৈ আপুনি 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' ছবিখনক কিয় বাছি ল’লে ?
প্ৰীতি জিণ্টা: মোৰ এই সিদ্ধান্তৰ আঁৰত কেইবাটাও কাৰণ আছে । প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাৰণটো হ’ল, মই বহু বছৰ ধৰি পৰিচালক ৰাজকুমাৰ সন্তোষীৰ সৈতে কাম কৰিব বিচাৰি আছিলোঁ । ইয়াৰ আগতে মই তেওঁৰ সৈতে কাম কৰাৰ কোনো সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ । মই সদায় এখন ঐতিহাসিক পটভূমিৰ চিনেমাৰ অংশ হ’বলৈ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ । 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' ৰ কাহিনীটোৱে মোৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিছিল । বহুতে হয়তো ইয়াক কেৱল ভাৰত-পাকিস্তান বিভাজনৰ ওপৰত আধাৰিত এখন চিনেমা বুলি ভাবিব পাৰে, কিন্তু মোৰ বাবে এয়া এটা পৰিয়ালৰ কাহিনী । অতি কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো মানুহে কেনেকৈ আশা জীয়াই ৰাখে, সেয়াই এই ছবিখনৰ মূল বিষয় । ইয়াৰ গভীৰ আৱেগ আৰু অনন্য দৃষ্টিকোণে মোক পতিয়ন নিয়াইছিল যে, মোৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে এয়াই একেবাৰে সঠিক চিনেমা ।
ইটিভি ভাৰত: ইমান দিন চিনেমাৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ পিছত, আপুনি পুনৰ অভিনয়লৈ ঘূৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ ল’লে ?
প্ৰীতি জিণ্টা: সঁচা ক’বলৈ গ’লে, মই কেতিয়াও অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ যে মই অভিনয়ৰ পৰা আঁতৰি আছোঁ । জীৱনৰ সেইছোৱা সময়ত মই আটাইতকেই সুন্দৰ আৰু সন্তোষজনক চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰি আছিলোঁ— সেয়া হ’ল এগৰাকী মাতৃ আৰু এগৰাকী পাৰিবাৰিক মহিলাৰ চৰিত্ৰ । চিনেমা জগতত বহু বছৰ ধৰি একেৰাহে কাম কৰাৰ পিছত, মই নিজৰ বাবে, পৰিয়ালৰ বাবে আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ বাবে কিছু সময় দিব বিচাৰিছিলোঁ । মই সেই যাত্ৰাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত সঁচাকৈয়ে উপভোগ কৰিছিলোঁ । মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে, জীৱনৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰে এক সুকীয়া সৌন্দৰ্য আৰু গুৰুত্ব থাকে । কেৰিয়াৰ নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু পৰিয়াল, সম্পৰ্ক আৰু নিজৰ সৈতে সময় কটোৱাটোও সিমানেই প্ৰয়োজনীয় । গতিকে একো নভবাকৈ অকস্মাতে ঘূৰি অহাৰ সলনি, মই জীৱনৰ সেইটো অধ্যায় সম্পূৰ্ণৰূপে আকোৱালি লৈছিলোঁ । যেতিয়া 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' মোৰ ওচৰলৈ আহিল, মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে, কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ ঘূৰি অহাৰ এয়াই সঠিক সময় । ইয়াৰ কাহিনী, আৱেগ আৰু মোৰ চৰিত্ৰটোৰ গভীৰতাই মোক ইমান আকৰ্ষিত কৰিলে যে, মোৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে ইয়াতকৈ ভাল চিনেমা মই আশা কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন । ঘূৰি অহাৰ বাবে মোৰ ওপৰত কোনো মানসিক চাপ নাছিল । এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে মই কেৱল এটা সঠিক কাহিনী আৰু এটা সঠিক চৰিত্ৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ ।
ইটিভি ভাৰত: যিহেতু ছবিখন স্বাধীনতা দিৱসৰ আশে-পাশে মুক্তি পাব, গতিকে আজিৰ প্ৰজন্মই স্বাধীনতা আৰু দেশ বিভাজনৰ ইতিহাস বুজি পোৱাটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি আপুনি ভাবে ?
প্ৰীতি জিণ্টা: মই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এগৰাকী নাৰীৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা দিব বিচাৰিম । অতীতক লৈ মোৰ সদায় কৌতূহল আছিল আৰু মই প্ৰায়ে ভাবিছিলোঁ যে, ১৯৪৭ চনত মহিলাসকলৰ জীৱন কেনেকুৱা আছিল । শ্বুটিং চলি থকাৰ সময়ত মই প্ৰায়ে কোনো এটা দৃশ্য অলপ বেলেগধৰণে কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিলোঁ, কিন্তু পৰিচালক ৰাজকুমাৰ সন্তোষীয়ে মোক মনত পেলাই দিছিল যে সেয়া ১৯৪৭ চন আছিল । সেই সময়ত বেছিভাগ মহিলাৰ জীৱন কেৱল ঘৰ আৰু পৰিয়ালৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিল । এই ছবিখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত মই আজিৰ ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰি অতি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ । আজিকালি মহিলাসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ, পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ আৰু নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে ল’বলৈ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা পায় । মই বিদেশত থাকিলেও ভাৰতলৈ আহিব পাৰোঁ, কাম কৰিব পাৰোঁ, নিজৰ ব্যৱসায় চম্ভালিব পাৰোঁ আৰু কোনেও মোৰ পছন্দক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন নকৰে । এয়াই হ’ল আধুনিক ভাৰতৰ শক্তি । দেশ বিভাজনৰ ভয়াৱহতাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা লোকসকলে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা কষ্ট সহ্য কৰিছিল । তথাপিও তেওঁলোকে নতুনকৈ জীৱন গঢ়ি তোলাৰ সাহস বিচাৰি পাইছিল । আজিৰ প্ৰজন্মই তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য্য, সহনশীলতা আৰু দৃঢ়তাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা ল’ব লাগে । আমি প্ৰায়ে নিজৰ জীৱনক লৈ আপত্তি কৰোঁ, কিন্তু আমি লাভ কৰা সুযোগ আৰু স্বাধীনতাক ধন্যবাদ জনাবলৈ পাহৰি যাওঁ ।
এই ছবিখনে কাকো কোনো উপদেশ নিদিয়ে । এয়া দেশ বিভাজনৰ ভয়াৱহতাৰ সন্মুখীন হোৱা এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ আৱেগিক যাত্ৰা । পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিজন সদস্য— পিতৃ, মাতৃ আৰু সন্তান— সকলোৱে সেই পৰিস্থিতিক বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিৰে চাইছিল । এই চৰিত্ৰটোৰ বাবে মই দেশ বিভাজনৰ ওপৰত কেইবাখনো কিতাপ পঢ়িছিলোঁ আৰু ব্যাপক গৱেষণা কৰিছিলোঁ । সেই সময়ত বহু মানুহে ভাবিছিল যে, তেওঁলোক কেইদিনমানৰ পিছত আকৌ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব, সেয়েহে তেওঁলোকে নিজৰ অলংকাৰ আৰু মূল্যৱান বস্তু ঘৰৰ মাটিতে পুতি থৈ গৈছিল । কিন্তু ইতিহাসে এক বেলেগ ৰূপ ল’লে । সেয়া আছিল এক অত্যন্ত যন্ত্ৰণাদায়ক সময় । এই সকলো অন্ধকাৰৰ মাজতো 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' হ’ল এটা পৰিয়ালৰ কাহিনী, যিয়ে আশা জীয়াই ৰাখিছিল । মোৰ বাবে এই ছবিখনে এটা সৰল বাৰ্তা দিয়ে— আটাইতকৈ বেয়া পৰিস্থিতিতো আশা কেতিয়াও মৰি নাযায় ।
ইটিভি ভাৰত: চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত, চিনেমা নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়াত আপুনি কি কি পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিছে ?
প্ৰীতি জিণ্টা: (হাঁহি মাৰি) আপুনি প্ৰশ্নটো এনেদৰে সুধিছে যেন মই ১৯৪৭ চনৰ পৰাই কাম কৰি আছোঁ ! কাৰিকৰীভাৱে কিছুমান বস্তু সলনি হৈছে ঠিকই, কিন্তু চিনেমা নিৰ্মাণৰ মূল আত্মা বা সাৰমৰ্ম একেই আছে । মোৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমছোৱাত বেছিভাগ চিনেমাৰ কাম ডাবিঙৰ জৰিয়তেহে সম্পূৰ্ণ হৈছিল । 'দিল চাহতা হে' ছবিখনৰ পিছতহে লাহে লাহে 'লাইভ ছাউণ্ড' বা শ্বুটিংৰ সময়তে শব্দ গ্ৰহণ কৰা প্ৰথাটো বেছিকৈ প্ৰচলিত হ’ল । কিন্তু অভিনয় শিল্পীসকলৰ পৰা এতিয়াও নিজৰ কামৰ প্ৰতি পূৰ্বৰ দৰেই সততা আৰু নিজকে কামৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰা মনোভাৱ আশা কৰা হয় । আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনটো আহিছে দৰ্শকৰ চিনেমা চোৱাৰ অভ্যাস আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ উত্থানৰ বাবে । আগতে আমি চিনেমাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বিভিন্ন চহৰলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু আজিকালি ছ’চিয়েল মিডিয়াই চিনেমাৰ মাৰ্কেটিং বা প্ৰচাৰৰ শৈলী সম্পূৰ্ণ সলনি কৰি পেলাইছে । মই লক্ষ্য কৰা আন এটা ধনাত্মক পৰিৱৰ্তন হ’ল যে, আজিৰ ভাৰতীয়সকলে নিজকে ভাৰতীয় বুলি পৰিচয় দি অতি গৌৰৱ অনুভৱ কৰে । ইয়াৰ ফলস্বৰূপে, পৰিচালকসকলেও আমাৰ সংস্কৃতি, ইতিহাস, সশস্ত্ৰ বাহিনী আৰু থলুৱা নায়কসকলৰ ওপৰত আধাৰিত কাহিনী বা চিনেমা বেছিকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে । আগতে বেছিভাগ চিনেমাৰ কাহিনী বিদেশত থকা ভাৰতীয়সকলৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত আছিল । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ নিজৰ দেশৰ সংস্কৃতি আৰু অনুপ্ৰেৰণাদায়ক কাহিনীবোৰে মূল স্থান লাভ কৰিছে । মই ভাবো এয়া এক অতি সুন্দৰ পৰিৱৰ্তন ।
ইটিভি ভাৰত: যিহেতু আপুনি বিদেশত থাকে, আপুনি নিশ্চয় এই পৰিৱৰ্তন অতি ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ?
প্ৰীতি জিণ্টা: একেবাৰে সঁচা । মই যেতিয়া মোৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া বিদেশত থকা বহু ভাৰতীয়ই সৰু-সুৰা কামহে কৰিছিল । কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয়সকলে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবোৰৰ নেতৃত্ব দিছে । বিশ্বজুৰি ভাৰতীয়সকলে যি সন্মান আৰু প্ৰভাৱ অৰ্জন কৰিছে, সেয়া দেখি মোৰ গৌৰৱ অনুভৱ হয় । আমি বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু চহকী সভ্যতাসমূহৰ ভিতৰত এটা সভ্যতাৰ অংশ । আমাৰ এই ঐতিহ্যই অৱশেষত পাবলগীয়া স্বীকৃতি লাভ কৰা দেখাটো সঁচাকৈয়ে এক আনন্দৰ বিষয় ।
ইটিভি ভাৰত: আপুনি কেইবাবাৰো দেওল পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে কাম কৰিছে । সেই অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আছিল ?
প্ৰীতি জিণ্টা: ববী দেওল মোৰ এজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰু মই অভয় দেওলকো ভালদৰে জানো । আনকি মই ধৰ্মেন্দ্ৰ জীৰ সৈতেও এখন ছবিত কাম কৰিছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেইখন কেতিয়াও মুক্তি নাপালে । দেওল পৰিয়ালৰ আটাইতকৈ প্ৰশংসনীয় দিশটো হ’ল—পাৰস্পৰিক মৰম ৷ তেওঁলোকৰ ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু চেনেহ সঁচাকৈয়ে অতুলনীয় । তেওঁলোকে জ্যেষ্ঠসকলক গভীৰভাৱে শ্ৰদ্ধা কৰে । এয়া কেৱল কোনো দেখুৱাবলগীয়া নিয়ম নহয়, বৰঞ্চ এয়া তেওঁলোকৰ সংস্কাৰ আৰু ডাঙৰ-দীঘল হোৱা পৰিৱেশৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । পৰিয়ালটোৰ মাজত থকা এই উষ্মতা আৰু মৰম-চেনেহ প্ৰত্যক্ষ কৰাটো সদায় হৃদয়স্পৰ্শী ।
ইটিভি ভাৰত: আপুনি কেইবাখনো ছবিত ছানী দেওলৰ সৈতে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছে । 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' ছবিখনত তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিল ?
প্ৰীতি জিণ্টা: মই ছানী জীৰ সৈতে 'ফৰ্জ', 'দ্য হিৰো', 'হিৰোজ' আৰু 'ভায়াজী ছুপাৰহিট' ছবিত কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ । আনকি যিবোৰ ছবিত আমি মুখ্য যুটি হিচাপে নাছিলোঁ, সেইবোৰতো তেওঁৰ সৈতে কাম কৰাৰ প্ৰতিটো অভিজ্ঞতাই চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰৈছে । আমাৰ একেলগে কৰা শেষৰখন ছবি আছিল 'ভায়াজী ছুপাৰহিট'। ইমান বছৰৰ পিছত তেওঁৰ সৈতে আকৌ কাম কৰাটো মোৰ বাবে অতি সহজ আৰু আৰামদায়ক আছিল, কাৰণ আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে এক সুন্দৰ সম্পৰ্ক আছিল । তেওঁ নিজৰ কামৰ প্ৰতি অত্যন্ত সৎ । তেওঁৰ এই দায়বদ্ধতাক মই সদায় প্ৰশংসা কৰি আহিছোঁ ।ইমান গভীৰ আৱেগ থকা এখন ছবিত তেওঁৰ সৈতে পুনৰ একগোট হ’বলৈ পাই সঁচাকৈয়ে বৰ ভাল লাগিল ।
ইটিভি ভাৰত: 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' ছবিখনৰ চৰিত্ৰটোৰ বাবে আপুনি কিবা বিশেষ প্ৰস্তুতি বা গৱেষণা কৰিছিল নেকি ? আপুনি দেশ বিভাজনৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থকা কোনো ব্যক্তিক ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাইছিলনে ?
প্ৰীতি জিণ্টা: হয়, মই দেশ বিভাজনৰ ওপৰত আধাৰিত কেইবাখনো কিতাপ পঢ়িছিলোঁ আৰু সেই সময়ছোৱাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা লোকসকলৰ কেইবাটাও সাক্ষাৎকাৰ চাইছিলোঁ । ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্য সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰোঁতে মই পৰিচালক ৰাজকুমাৰ সন্তোষী, তেওঁৰ পিতৃ আৰু ইতিহাস জনা আন কেইগৰাকীমান অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ সৈতেও বিতংভাৱে কথা পাতিছিলোঁ । অৱশ্যে, দেশ বিভাজনৰ ভয়াৱহতা নিজ চকুৰে দেখা বা প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থকা কোনো ব্যক্তিক মই ব্যক্তিগতভাৱে লগ পোৱা নাছিলোঁ ।
লগতে পঢ়ক : 'বাটৱাৰা ১৯৪৭' কোনো ৰাজনৈতিক ছবি নহয়, এয়া কেৱল সাধাৰণ মানুহৰ আৱেগিক কাহিনী: ছানী দেউল