ETV Bharat / entertainment

শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা ৰূপালী পৰ্দালৈ পংকজ মহন্তৰ অভিনয় যাত্ৰা

শ্ৰেণীকোঠাত গণিত-বিজ্ঞানৰ পাঠদান, আনফালে অভিনয়ৰ মঞ্চ । শিক্ষকতাৰ দায়িত্বৰ সমান্তৰালকৈ অভিনয়ৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে অভিনেতা পংকজ মহন্তই । ‘NRC নলপাৰাৰ ৰামচন্দ্ৰ’ত নতুন ৰূপত অভিনেতাজন ৷

interview pankaj mahanta talks about film NRC Nalparar Ram Chandra actor's first shot with zubeen garg
জনপ্ৰিয় অভিনেতা পংকজ মহন্ত (Photo : Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 1:43 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : কেইবাখনো জনপ্রিয় ছবিত অভিনয় কৰি দর্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা পংকজ মহন্ত । সৰুৰে পৰা ভাওনা আৰু নাটক চাই অভিনয়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা অভিনেতাগৰাকীয়ে ‘ডাঃ বেজবৰুৱা’ ছবিৰ জৰিয়তে ছবি জগতত খোজ পেলাইছিল । সেই ছবিখনত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে অভিনয়ৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল তেওঁ ।

‘বিদুৰভাই’ৰ মেনেজাৰ চৰিত্ৰটোৱে তেওঁক দৰ্শকৰ মাজত বিশেষভাৱে পৰিচয় কৰাই দিয়ে । এতিয়া ২৫ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ মুক্তিলাভ কৰিবলগীয়া নতুন অসমীয়া ছবি ‘NRC নলপাৰাৰ ৰামচন্দ্ৰ’তো অভিনয় কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে ।

আপোনালোকে জানেনে মহন্ত পেছাত এগৰাকী শিক্ষক । শ্ৰেণীকোঠাত গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ পাঠদান কৰোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে অভিনয় যাত্ৰা ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেতাগৰাকীয়ে জনাই তেওঁৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত কিছু কথা ।

অভিনয় জগতত প্ৰথম খোজ

সৰুৰে পৰা গাঁৱত ভাওনা আৰু নাটক চাই অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মিছিল পংকজ মহন্তৰ । পৰৱৰ্তী সময়ত কলেজত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ পাছতে অভিনয়ৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক গভীৰ হৈ পৰে ।

এই সন্দৰ্ভত পংকজ মহন্তই কয়, “সৰুৰে পৰা গাঁৱত ভাওনা চাই আহিছোঁ । সমান্তৰালভাৱে গাঁৱত নাটকো হয় আৰু নাটক চাবলৈও যাওঁ । তেনেকৈয়ে অভিনয়ৰ প্ৰতি মনত হাবিয়াস আহিল । পৰৱৰ্তী সময়ত কলেজত অভিনয় কৰাৰ এখন মঞ্চ পালোঁ । এনেদৰেই অভিনয়ৰ লগত জড়িত হ’বলৈ সুবিধা পালোঁ ।”

প্ৰথমখন ছবিতে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে অভিনয়ৰ সুযোগ

পংকজ মহন্তই অভিনয় কৰা প্ৰথমখন ছবি আছিল ‘ডাঃ বেজবৰুৱা’। ছবিখনত প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে অভিনয় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল তেওঁ । সেই অভিজ্ঞতা তেওঁৰ বাবে আছিল বিশেষ ।

মহন্তই কয়, “সেই মুহূৰ্তটো মোৰ বাবে বহুত ভাল লগা আছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে দাদাক মই ইমান ওচৰৰ পৰা পোৱা নাছিলোঁ । দাদাৰ অনুষ্ঠান বহুবাৰ চাইছিলোঁ যদিও ওচৰৰ পৰা কেতিয়াও পোৱা নাছিলোঁ । প্ৰথম শ্বট দিবলৈ যাওঁতে দাদাই সুধিছিল—‘তই আগতে কাম কৰিছ নে নাই’ । পাছত কাম কৰি ইমানেই ভাল পালে যে, মোক তেওঁৰ আহিবলগীয়া ছবি ‘জুলু’ত অভিনয় কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিছিল । কিন্তু সেই হেঁপাহটো আধৰুৱা হৈ ৰ’ল ।”

‘বিদুৰভাই’ৰ চৰিত্ৰই সলনি কৰিছিল পৰিচয়

interview pankaj mahanta talks about film NRC Nalparar Ram Chandra actor's first shot with zubeen garg
পংকজ মহন্ত (Photo : Special arrangement)

‘বিদুৰভাই’ ৱেবছিৰিজ তথা ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ পাছতেই পংকজ মহন্তৰ অভিনয় জীৱনে লয় সুন্দৰ গতি ৷ তেওঁ লাভ কৰে এক নতুন পৰিচয় । বিশেষকৈ ছবিখনত মেনেজাৰৰ চৰিত্ৰটোৱে তেওঁক দৰ্শকৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তোলে । সেই চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে মহন্তই কয়, “‘বিদুৰভাই’ মোৰ কাৰণে বিশেষ । এতিয়াও বহু ঠাইত মানুহে মোক মেনেজাৰ বুলিয়েই মাতে । আনহাতে, গোটেই টীমটোৰ সৈতে আগেৰ পৰাই চিনাকি ৷ প্ৰায় ২০১২ চনৰ পৰাই আমি একেলগে নাটক কৰি আহিছোঁ । তেতিয়াৰ পৰাই একেলগে কাম কৰি গৈ আছোঁ ।”

‘NRC নলপাৰাৰ ৰামচন্দ্ৰ’ত সম্পূৰ্ণ পৃথক ৰূপত পংকজ মহন্ত

‘বিদুৰভাই’ত মেনেজাৰৰ চৰিত্ৰৰে দৰ্শকৰ মন জয় কৰাৰ পাছত এইবাৰ ‘NRC নলপাৰাৰ ৰামচন্দ্ৰ’ত এক সম্পূৰ্ণ পৃথক চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব পংকজ মহন্তক । ছবিখনত তেওঁ এগৰাকী শিক্ষকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । নিজৰ চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, “মোৰ বাবে এই চৰিত্ৰটো বিৰাট ভাল লগা । এইবাৰ যিটো চৰিত্ৰ মই ৰূপায়ণ কৰিছোঁ, মই সেই চৰিত্ৰৰে মানুহ । মই শিক্ষকতা বৃত্তিৰ লগত জড়িত আৰু ছবিখনত মোৰ চৰিত্ৰটোও এগৰাকী শিক্ষকৰ । এই চৰিত্ৰটো কৰি বিৰাট ভাল লাগিছে ।”

‘NRC নলপাৰাৰ ৰামচন্দ্ৰ’ৰ সৈতে NRCৰ কি সম্পৰ্ক?

ছবিখনৰ নামটোত ‘NRC’ শব্দটো থকাৰ বাবে ছবিখনৰ কাহিনীৰ সৈতে NRCৰ কোনো সম্পৰ্ক আছে নেকি বুলি বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে ৷ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পংকজ মহন্তই কয়, “কিবা এটা সংযোগ নিশ্চয় থাকিব লাগিব । NRCৰ সময়ত যি ঘটনা হৈছিল, সেই ঘটনাসমূহ এই ছবিখনত প্ৰতিফলিত হ’ব । NRCৰ বিষয়ে পোনপটীয়াকৈ কোৱা নাই যদিও নলপাৰাৰ ৰামচন্দ্ৰৰ সৈতে NRC কেনেদৰে সংযোগ হৈ আছে, সেইটো দৰ্শকে ছবিখন উপভোগ কৰিলে বুজি পাব ।”

শিক্ষকতাৰ সমান্তৰালভাৱে অভিনয়ৰ যাত্ৰা

শিক্ষকতা আৰু অভিনয়—দুয়োটা দায়িত্ব একেলগে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সময় মিলাবলগীয়া হয় অভিনেতাগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, “আজৰি সময়খিনিত, বিদ্যালয় শেষ হোৱাৰ পাছত, গৰম বন্ধৰ সময়ছোৱা বা অন্যান্য বন্ধসমূহত মিলাই মিলাই কাম কৰি আছোঁ । ‘NRC নলপাৰাৰ ৰামচন্দ্ৰ’ৰ দৃশ্যগ্ৰহণ মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে হৈছিল । ক্লাছ শেষ হোৱাৰ লগে লগে শ্বুটিঙলৈ যাওঁ । গাড়ীতে কাপোৰ-কানি থাকেই । তেনেদৰেই মিলাই ল’ব পাৰি ।”

interview pankaj mahanta talks about film NRC Nalparar Ram Chandra actor's first shot with zubeen garg
অভিনেতা পংকজ মহন্তৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, পংকজ মহন্তই কেৱল ‘NRC নলপাৰাৰ ৰামচন্দ্ৰ’তে নহয়, আহিবলগীয়া ‘হাইৱে ধাবা’ আৰু ‘খৰ্গ’ ছবিতো অভিনয় কৰিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আৰু কেইবাখনো ছবিৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁ । শিক্ষকতাৰ দায়িত্বৰ সমান্তৰালভাৱে অভিনয়ৰ জগতখনতো নিজৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰখা পংকজ মহন্তৰ আগন্তুক ছবিসমূহে দৰ্শকৰ মাজত কেনে সঁহাৰি লাভ কৰে, সেয়া হ’ব লক্ষ্যণীয় ।

লগতে পঢ়ক : ২৫ ছেপ্টেম্বৰত আকৌ NRC; এইবাৰ NRC ত কি কি থাকিব ?

TAGGED:

পংকজ মহন্তৰ অভিনয় যাত্ৰা
পংকজ মহন্তৰ সাক্ষাৎকাৰ
পংকজ মহন্ত জুবিন গাৰ্গ
শিক্ষক অভিনেতা পংকজ মহন্ত
PANKAJ MAHANTA INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.