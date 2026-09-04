ETV Bharat / entertainment

‘মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী’ক লৈ কি ক’লে অভিনেত্ৰী শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে?

অ’টিটিৰ পৰা ডাঙৰ পৰ্দালৈ ‘মিৰ্জাপুৰ’, অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ মাজৰ একতা সন্দৰ্ভত বহু কথাই ক’লে শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে ৷

interview Mirzapur The Movie Shweta Tripathi on Why the Cast Feels Like the Avengers
‘মিৰ্জাপুৰ চিনেমা’ক লৈ মুখ খুলিলে শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে (Photo: Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 4:42 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্বেতা ত্ৰিপাঠীৰ মতে ‘মিৰ্জাপুৰ’ৰ কাষ্ট এভেঞ্জাৰ্ছৰ দৰে, এজন বিপদত পৰিলে সকলো একত্ৰিত হয় ৷ ‘মিৰ্জাপুৰ’ত গলু গুপ্তাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰী শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে তেওঁৰ চৰিত্ৰটো আৰু এই জনপ্ৰিয় অ’টিটি ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৰ ঐতিহাসিকভাৱে ডাঙৰ পৰ্দালৈ হোৱা ৰূপান্তৰৰ বিষয়ে মুকলিকৈ মন্তব্য কৰিছে ।

বহুল চৰ্চিত অপৰাধ-থ্ৰীলাৰ ছবি ‘মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী’ ৪ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ তাৰিখে ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰে । এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘটিছে য’ত কোনো এখন ডাঙৰ ভাৰতীয় ৱেব ছিৰিজক এখন স্বতন্ত্ৰ চিনেমালৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে । এই চলচ্চিত্ৰখন এক্সেল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু আমাজন এমজিএম ষ্টুডিঅ’ৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত আৰু ইয়াৰ পৰিচালনা কৰিছে গুৰমীত সিঙে ।

interview Mirzapur The Movie Shweta Tripathi on Why the Cast Feels Like the Avengers
শ্বেতা ত্ৰিপাঠী (Photo: Special arrangement)

ছবিখনে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অপৰাধ জগতৰ ভৌকাল সমগ্ৰ দেশৰ ছবিগৃহসমূহলৈ কঢ়িয়াই আনিব— য’ত পূৰ্বতে অ’টিটিত কালীন ভাইয়া আৰু মুন্না ভাইয়াৰ দৰে আইকনিক চৰিত্ৰই দৰ্শকক ৰোমাঞ্চিত কৰিছিল । ছবিখনক লৈ অনুৰাগীসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে অ’টিটিৰ পৰা ডাঙৰ পৰ্দাৰ যাত্ৰালৈকে হোৱা সম্পূৰ্ণ অভিজ্ঞতাৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৰ যাত্ৰাৰ সোঁৱৰণ

ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৰ এই দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ কথা সুঁৱৰি শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে কয় যে, প্ৰায় আঠ বছৰ আগতে যেতিয়া তেওঁলোকে ‘মিৰ্জাপুৰ’ৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে কেতিয়াও ভবা নাছিল যে ই ইমান জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব ।

ইটিভি ভাৰতক দিয়া সাক্ষাৎকাৰটোত শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে কয়, "আমাৰ কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল যে এই যাত্ৰা ইমান দূৰলৈকে যাব । এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে আপুনি সদায় আশা কৰে যে আপোনাৰ কামে যাতে মানুহৰ অন্তৰ চুই যায় । কিন্তু খুব কম ক্ষেত্ৰতহে কোনো এখন ধাৰাবাহিক মানুহৰ দৈনন্দিন বাৰ্তালাপ, মিম্‌ছ, উৎসৱ-পাৰ্বন আৰু আনকি মানুহৰ মুখৰ ভাষাৰ অংশ হৈ পৰে । ‘মিৰ্জাপুৰ’ৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক সেয়াই ঘটিল । ই আমাক দৰ্শকৰ আপোন গুড্ডু ভাইয়া আৰু গলু দিদি কৰি তুলিলে । আজি মানুহে কেৱল এই শ্ব’টোৱে নাচাই, বৰঞ্চ তেওঁলোকে চৰিত্ৰবোৰক আপোন কৰি লয় আৰু সিহঁতৰ জয় বিচাৰে ।"

interview Mirzapur The Movie Shweta Tripathi on Why the Cast Feels Like the Avengers
এইবাৰ এক্সন অবিহনে দেখিবলৈ পোৱা যাব পুৰণি ‘গলু গুপ্তা’ক (Photo: Special arrangement)

চিনেমাখনৰ বিষয়ে শ্বেতাই কয়, "‘মিৰ্জাপুৰ’ক এখন ডাঙৰ পৰ্দাৰ চিনেমা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে, এই সম্ভাৱনাক লৈ বহু আলোচনা হৈছিল । লাহে লাহে সেই সম্ভাৱনা বাস্তৱত পৰিণত হ’ল আৰু তাৰ পিছত কাহিনীটো কেনেকুৱা হ’ব সেইটো স্থিৰ কৰিবলৈ চিত্ৰনাট্যৰ কেইবাটাও পৰ্যায়ৰ আলোচনা আৰু সালসলনি কৰা হৈছিল ।"

এই সমগ্ৰ প্ৰজেক্টটোক লৈ শ্বেতা আটাইতকৈ বেছি উৎফুল্লিত হোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে— চিনেমাখনৰ ৯৮ শতাংশ কলা-কুশলী পূৰ্বৰ দৰেই একে আছে, যিটো তেওঁৰ বাবে অতি সুন্দৰ অনুভৱ । তেওঁ আৰু কয়, "আমি এটা ডাঙৰ পৰিয়ালৰ দৰে হৈ পৰিছোঁ । আমি সকলোৱে ইজনে সিজনক সমৰ্থন কৰোঁ । যদি কোনোবা অসুস্থ হয় বা কোনোবা বিপদত পৰে, তেন্তে বাকী সকলোৱে ‘এভেঞ্জাৰ্ছ’ৰ দৰে একগোট হৈ থিয় দিয়ে । মানুহে প্ৰায়ে চিনেমা জগতখনৰ বিষয়ে নেতিবাচক কথা কয়, কিন্তু ইয়াত ইজনৰ প্ৰতি সিজনৰ অপৰিসীম মৰম, যত্ন আৰু সমৰ্থনো আছে । ৰসিকা, সোণাল, শ্ৰীয়া, অনংশা, হৰ্ষিতাই হওক… আমি সকলোৱে সদায় ইজনে সিজনৰ কাষত আছোঁ । আমাৰ সুখবোৰ ব্যক্তিগত নহয়, সেয়া সকলোৰে । আমাৰ পৰিচালকজনৰ বাবেও এইটো সম্ভৱ হৈছে । এই ইতিবাচক শক্তি এক সুৰক্ষিত আৰু মৰমিয়াল পৰিৱেশৰ পৰাই আহে ।"

‘মিৰ্জাপুৰ’ৰ এই বৃহৎ সফলতা আৰু প্ৰসাৰৰ কৃতিত্ব শ্বেতাই সম্পূৰ্ণৰূপে অনুৰাগীসকলক দিছে । তেওঁ কয়, "অনুৰাগীৰ মৰমৰ বাবেই এইয়া সম্ভৱ হৈছে । এই চিনেমাখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি কৃতজ্ঞ । এই ছবিখন বনাই আমি তেওঁলোকক জনাইছোঁ যে আমি তেওঁলোকক কিমান মৰম কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মৰমৰ বাবে আমি চিৰকৃতজ্ঞ! গুড্ডু ভাইয়া আৰু গলু দিদি এতিয়া ঘৰে ঘৰে পৰিচিত নাম । আমি বিচাৰোঁ তেওঁলোকে চিনেমাখনৰ এই নতুন ৰস আৰু সোৱাদ উপভোগ কৰক ।"

interview Mirzapur The Movie Shweta Tripathi on Why the Cast Feels Like the Avengers
অভিনেত্ৰী শ্বেতা ত্ৰিপাঠী (Photo: Special arrangement)

এই চিনেমাখন মিৰ্জাপুৰ ‘ছিজন ৩’ৰ পৰৱৰ্তী কাহিনী নহয় । মুম্বাই, বাৰাণসী আৰু ৰাজস্থানৰ জয়ছালমেৰ তথা যোধপুৰকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত শ্বুটিং কৰা ‘মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী’ আচলতে এখন ‘প্ৰিকুৱেল’ চিনেমা হ’ব । ইয়াৰ কাহিনীটো ২০১৮ চনৰ পটভূমিত নিৰ্মিত (অৰ্থাৎ প্ৰথম ছিজনৰ ষষ্ঠ আৰু সপ্তম খণ্ডৰ মাজৰ সময়ছোৱা)। ছবিখনত দৰ্শকে মিৰ্জাপুৰ অঞ্চলৰ সেই পুৰণি, হিংসাত্মক পিতৃ-পুত্ৰৰ (কালীন ভাইয়া আৰু মুন্না ভাইয়া) সম্পৰ্কৰ গভীৰতালৈ যোৱাৰ সুযোগ পাব ।

যিহেতু এই চিনেমাখন এখন ‘প্ৰিকুৱেল’, গতিকে ৱেব ছিৰিজটোৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডসমূহত মৃত্যু হোৱা দৰ্শকৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় চৰিত্ৰসমূহক আকৌ ডাঙৰ পৰ্দাত দেখিবলৈ পোৱা যাব । আটাইতকৈ উল্লেখনীয়ভাৱে মুন্না ত্ৰিপাঠী আৰু কম্পাউণ্ডাৰ চৰিত্ৰ দুটাক চিনেমাখনৰ বাবে পুনৰ জীয়াই তোলা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও পংকজ ত্ৰিপাঠী (কালীন ভাইয়া) আৰু আলী ফজল (গুড্ডু পণ্ডিত) তেওঁলোকৰ পুৰণি কিংবদন্তী চৰিত্ৰত আকৌ দেখা যাব । ‘বাবলু পণ্ডিত’ চৰিত্ৰটোৰ বাবে এইবাৰ ‘পঞ্চায়ত’ ফেম অভিনেতা জিতেন্দ্ৰ কুমাৰক কাষ্টিং কৰা হৈছে । লগতে, জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি কিষণেও এটা ৰহস্যময় আৰু বহুপ্ৰত্যাশিত চৰিত্ৰত এই চিনেমাখনত যোগ দিছে ।

শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে এই নতুন মুখবোৰক প্ৰশংসা কৰি কয়, “তেওঁলোক সকলোৱেই অতি সাংঘাটিক । আমি দৰ্শকক এটা নতুন সোৱাদ দিবলৈ কিছুমান নতুন উপাদান লৈ আহিছোঁ ।”

ধাৰাবাহিকখনৰ সেই বাস্তৱসন্মত কঠোৰতা বজাই ৰাখিবলৈ চিনেমাখনৰ মাৰপিট আৰু এক্সন দৃশ্যসমূহ সম্পূৰ্ণ একেই ৰখা হৈছে । ছবিগৃহত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে কিছুমান নিয়ন্ত্ৰণ অনা হৈছে । বাতৰি অনুসৰি, চিনেমাখনত অন্তৰংগ দৃশ্যসমূহ ৫০ শতাংশ হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু কিছুমান গালি-গালাজযুক্ত শব্দ মিউট কৰা হৈছে ।

চিনেমাখনৰ জগতখনক ডাঙৰকৈ তুলি ধৰিবলৈ ইয়াত ৯টা শক্তিশালী গীতৰ এটা এলবাম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিবোৰে চৰিত্ৰৰ মণ্টাজ, এক্সন দৃশ্য আৰু উদযাপনৰ মুহূৰ্তবোৰক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰিব । শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে কয়, "এতিয়া ইয়াৰ পৰিসৰ বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে । আমাৰ চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ সঞ্জয় কাপুৰে ইয়াক অতি ধুনীয়াকৈ কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰিছে । আগতে যেতিয়া ই এখন ৱেব ছিৰিজ আছিল, মানুহে ইয়াক ফোন বা লেপটপত চাইছিল, কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । আমাৰ এই এলবামটোত ৯টা গান আছে, যাৰ ভিতৰত কিছুমান শ্ৰেয়া ঘোষালৰ কণ্ঠত বাণীবদ্ধ কৰা হৈছে । ‘সাজনৱা’ গানটোৰ নতুন সংস্কৰণটো অতি অসাধাৰণ হৈছে । এখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ চিনেমাত থাকিবলগীয়া সকলো দিশতে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । ৱেব ছিৰিজত সাধাৰণতে গানবোৰে বেছি গুৰুত্ব নাপাই কাৰণ সেইবোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডতহে বাজে ।"

interview Mirzapur The Movie Shweta Tripathi on Why the Cast Feels Like the Avengers
অ’টিটিৰ পৰা ডাঙৰ পৰ্দালৈ ‘মিৰ্জাপুৰ’ (Photo: Special arrangement)

বহু বছৰ ধৰি অভিনয় কৰি অহা ‘গলু গুপ্তা’ চৰিত্ৰটোৰ সৈতে শ্বেতা ত্ৰিপাঠীৰ এক গভীৰ আৱেগিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে, যাৰ বাবে তেওঁ দৰ্শকৰ পৰা অপৰিসীম মৰম আৰু সন্মান লাভ কৰিছে । আদৰ্শবাদী এগৰাকী যুৱতীৰ পৰা এক শক্তিশালী তথা আকৰ্ষণীয় চৰিত্ৰলৈ গলুৰ যি ৰূপান্তৰ ঘটিছিল, সেই যাত্ৰাই কেনেকৈ দৰ্শকৰ মন স্পৰ্শ কৰিলে— সেই বিষয়ে তেওঁ আলোকপাত কৰে । শ্বেতাই চৰিত্ৰটোৰ যাত্ৰা বৰ্ণনা কৰি কয়, "মই বহু বছৰ ধৰি এই চৰিত্ৰটোৰ সৈতে জীয়াই আছোঁ । মই জনা আটাইতকৈ শক্তিশালী ছোৱালীবোৰৰ ভিতৰত গলু অন্যতম । তাই এগৰাকী সৰল যুৱতী হিচাপে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল যিয়ে সদায় সঠিক কাম কৰাটো বিশ্বাস কৰিছিল । কিন্তু লাহে লাহে তাই ক্ষমতা, শোক, প্ৰতিশোধ আৰু উচ্চাকাংক্ষাৰ এক জটিল পথত খোজ পেলালে । দৰ্শকে তাইৰ সৈতে নিজকে ডাঙৰ-দীঘল হোৱা দেখাটো মোৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ অভিজ্ঞতাৰ অন্যতম । আজিও মই এনে বহু যুৱতীক লগ পাওঁ যিয়ে মোক কয় যে তেওঁলোকে গলুৰ ধৈৰ্য্য, ভুল-ত্ৰুটি আৰু সমাজৰ পৰম্পৰাগত আশা-আকাংক্ষাক অৱমূল্যায়ন কৰা স্বভাৱটোৰ সৈতে নিজকে মিলাব পাৰে । এয়া সঁচাকৈয়ে হৃদয়স্পৰ্শী ।"

এই চিনেমাখনত ‘ছিজন ২’ত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ পূৰ্বৰ গলুকহে দেখিবলৈ পোৱা হ’ব । শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে বুজাই কয়, "আপোনালোকে চিনেমাখনত প্ৰথম ছিজনৰ সেই গলুক দেখিবলৈ পাব, যেতিয়া সকলো ঠিকেই আছিল । যেতিয়া তাই কলেজৰ ছাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে থিয় হৈছিল... সেই গলুজনী, যি বাবলুৰ প্ৰেমত পৰিছিল, যিয়ে বাবলুৰ কবিতা সম্পূৰ্ণ কৰিছিল, নিজৰ ভাষণ প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত আছিল । চিনেমাখনত আপোনালোকে সেই পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতি থকা, কিতাপৰ মাজত মগ্ন থকা গলুজনীক দেখিব যিয়ে পৃথিৱীখন সলনি কৰিব বিচাৰে... এই চিনেমাখনত আপোনালোকে তাইক কোনো ধৰণৰ মাৰপিট বা এক্সন কৰা দেখিবলৈ নাপাব ।"

interview Mirzapur The Movie Shweta Tripathi on Why the Cast Feels Like the Avengers
ডাঙৰ পৰ্দাত মিৰ্জাপুৰৰ ‘ভৌকাল’ (Photo: Special arrangement)

শ্বেতাই আৰু কয়, "মই দীৰ্ঘদিন ধৰি অৰ্থাৎ প্ৰায় ৯ বছৰ ধৰি ‘গলু গুপ্তা’ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰি আহিছোঁ । মই কৰা অন্য চৰিত্ৰসমূহ, যেনে— ‘মছান’ ছবিৰ শ্বালু, ‘লাখোঁ মে এক’ৰ ড° শ্ৰেয়া পাঠাৰে বা ‘য়ে কালী কালী আঁখে’ৰ শিখা আগৰৱাল— এই সকলোবোৰ চৰিত্ৰৰ কাম শেষ হোৱাৰ পিছত মই সেই চৰিত্ৰ কেইটাৰ পৰা বিদায় লৈছিলোঁ । কিন্তু গলুৰ ক্ষেত্ৰত তেনে হোৱা নাই; মই গলুৰ সৈতে ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু তাইও মোৰ সৈতে ডাঙৰ হৈছে । ইয়াৰ যাত্ৰা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই । সেইবাবেই মই গলুক ইমান বেছি ভাল পাওঁ ।"

শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে কয় যে, তেওঁ সদায় এনেকুৱা চৰিত্ৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় য’ত মানুহৰ সবলতা আৰু দুৰ্বলতা— দুয়োটা দিশৰে বিভিন্ন ৰং দেখিবলৈ পোৱা যায় । তেওঁ উল্লেখ কৰে, "মই নাৰী শক্তিৰ বিভিন্ন ৰূপ পৰ্দাত দেখুৱাব বিচাৰোঁ । মই কেৱল মা, নবৌ বা প্ৰেমিকাৰ দৰে একোটা নিৰ্দিষ্ট গণ্ডীৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ থাকিব নিবিচাৰোঁ । এগৰাকী ভাল ছোৱালী নো কোন ? কেৱল এগৰাকী আদৰ্শ নবৌ বা প্ৰেমিকাগৰাকীয়েইনে ? অৱশ্যেই নহয়! নাৰীৰ মাজত যেনেকৈ বহুত শক্তি থাকে, ঠিক তেনেকৈ বহুত দুৰ্বলতাও থাকে । দুৰ্বলতা থকাটোৱেই মানুহ হোৱাৰ চিন । মই এনে চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ ভাল পাওঁ যিয়ে ভুলো কৰিব পাৰে । মই ‘কালকূট’ নামৰ এখন ধাৰাবাহিক কৰিছিলোঁ, য’ত মই এগৰাকী এচিড আক্ৰমণৰ বলি হোৱা ছোৱালীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলোঁ । যেতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত মোৰ ওচৰত এটা সৰু মদৰ বটল পোৱা গৈছিল, তেতিয়া মানুহে চৰিত্ৰটোক লৈ বহুত সমালোচনা কৰিছিল । কিন্তু যদি একেটা কথাই এজন পুৰুষৰ সৈতে হ’লহেঁতেন, কোনেও একো নক’লেহেঁতেন । মই মদ খাওঁ, মোৰ বন্ধুৱেও খায়; তাৰ মানেই আমি বেয়া মানুহ নেকি ? আমি মহিলাসকলক বহুত বেছি সমালোচনা কৰোঁ । মই মোৰ চৰিত্ৰসমূহৰ জৰিয়তে এই কথাবোৰ স্বাভাৱিক কৰিব বিচাৰোঁ ।"

মহিলাসকলক কেৱল একেধৰণে পৰ্দাত উপস্থাপন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ ভুল-ত্ৰুটি, নিজস্ব সিদ্ধান্ত ল’ব পৰা ক্ষমতা আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ সংগ্ৰামবোৰক স্ক্ৰীণত স্থান দিব লাগে বুলি শ্বেতাই মত প্ৰকাশ কৰে । শেষত শ্বেতাই কয়, "আমি কওঁ যে, কলা হৈছে সমাজৰ দাপোণ আৰু বৰ্তমান সমাজত মহিলাসকলে সকলো ক্ষেত্ৰতে চমকপ্ৰদ সফলতা অৰ্জন কৰিছে । মই পৰ্দাত যিবোৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰোঁ, সেইবোৰে যাতে সমাজত এটা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে— মই তাকেই বিচাৰোঁ । আমাৰ দৰ্শকসকল বহুত বুদ্ধিমান । এতিয়া সময় আহি পৰিছে যে, আমি নাৰী চৰিত্ৰৰ সবলতাৰ লগতে তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা বা তেওঁলোকে লোৱা ভুল সিদ্ধান্তবোৰো পৰ্দাত দেখুৱাব লাগে । কাৰণ প্ৰকৃত জীৱনত আমি সকলোৱেই ভুল কৰোঁ । মহিলাসকলক সমালোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এই সকলোবোৰ কথা স্বাভাৱিক হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক : মিৰ্জাপুৰ : অ'টিটিৰ পাছত চিনেমাহলত এইবাৰ মিৰ্জাপুৰ দ্য মুভী

TAGGED:

মিৰ্জাপুৰ দ্য মুভী
শ্বেতা ত্ৰিপাঠী
কালীন ভাইয়া আৰু মুন্না ভাইয়া
MIRZAPUR THE MOVIE
SHWETA TRIPATHI INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.